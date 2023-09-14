Рынок транспорта и логистики постоянно меняется под воздействием различных факторов, и для успешной доставки грузов необходимо быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Мария Гавичус, руководитель маркетинга компании Major Cargo Service, рассказывает, почему онлайн-коммуникация становится неотъемлемой частью работы в этой отрасли.

Major Cargo Service специализируется на международной и внутрироссийской транспортной логистике, предоставляя услуги по отправке грузов, таможенному оформлению и другие сопутствующие сервисы. В группу Major входят также компании Major Terminal и Major Express, предоставляющие складские услуги и доставку корреспонденции.

Согласно Марии Гавичус, логистические маршруты постоянно меняются. Например, санкции Европы в отношении России привели к проблемам на границах с Белоруссией и Польшей, что повлияло на сроки доставки грузов и потребовало поиска новых логистических путей. Она подчеркивает, что в таких ситуациях быстрая коммуникация между всеми участниками процесса играет ключевую роль.

Онлайн-совещания проводимые еженедельно, позволяют оперативно обмениваться информацией о текущих обстоятельствах и событиях, которые могут повлиять на грузоперевозки. Это особенно важно, учитывая, что непредвиденные события, такие как штормы или нелетная погода, могут существенно повлиять на работу логистических компаний.

Следовательно, онлайн-коммуникация становится неотъемлемой частью логистической индустрии, позволяя оперативно реагировать на изменения и обеспечивать своевременную доставку грузов.