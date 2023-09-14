Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Быстрая онлайн-коммуникация спасает логистические компании от перемен в мировых путях

Рынок транспортной логистики меняется так быстро, что без онлайн-коммуникации не обойтись
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

Рынок транспорта и логистики постоянно меняется под воздействием различных факторов, и для успешной доставки грузов необходимо быстро адаптироваться к новым обстоятельствам. Мария Гавичус, руководитель маркетинга компании Major Cargo Service, рассказывает, почему онлайн-коммуникация становится неотъемлемой частью работы в этой отрасли.

Major Cargo Service специализируется на международной и внутрироссийской транспортной логистике, предоставляя услуги по отправке грузов, таможенному оформлению и другие сопутствующие сервисы. В группу Major входят также компании Major Terminal и Major Express, предоставляющие складские услуги и доставку корреспонденции.

Согласно Марии Гавичус, логистические маршруты постоянно меняются. Например, санкции Европы в отношении России привели к проблемам на границах с Белоруссией и Польшей, что повлияло на сроки доставки грузов и потребовало поиска новых логистических путей. Она подчеркивает, что в таких ситуациях быстрая коммуникация между всеми участниками процесса играет ключевую роль.

Онлайн-совещания проводимые еженедельно, позволяют оперативно обмениваться информацией о текущих обстоятельствах и событиях, которые могут повлиять на грузоперевозки. Это особенно важно, учитывая, что непредвиденные события, такие как штормы или нелетная погода, могут существенно повлиять на работу логистических компаний.

Следовательно, онлайн-коммуникация становится неотъемлемой частью логистической индустрии, позволяя оперативно реагировать на изменения и обеспечивать своевременную доставку грузов.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

новости
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Большой флаг Украины, запущенный ВСУ с целью пиара в Донецк, упал в поле
32
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
10
Сотрудники ЧВК Вагнер выложили видео с высадкой бойцов на задание в республике Мали
2
В мировой сети опубликовали новые фотографии секретного американского бомбардировщика B-21
2
Уралвагонзавод возобновил производство «летающего» танка – абсолютно новый модернизированный Т-80БВМ
3
Apple представила новые модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro
4
Ноутбуки с SSD PCIe 5.0 появятся в продаже в конце следующего года
+
Xiaomi выпустит MIUI 15 более чем на 100 устройствах
+
GTA VI не будет стоить 150 долларов и требовать 750ГБ свободного места
7
Немецкие БПЛА Vector впервые применены ВСУ для атак на территорию России
5
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
1
Steam исполнилось 20 лет
+
Дрон-камикадзе «Ланцет» оформил прямое попадание по очередной гаубице M777
+
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
9
Дрон-камикадзе Герань получил отечественную антенну «Комета-М» и невосприимчив к системам РЭБ ВСУ
+
Росатом начал крупнейшую атомную стройку в мире - АЭС «Аккую» в Турции
6
Китай устанавливает рекорд с пушкой Гаусса: 700 км/ч за 0,05 сек.
2
Яндекс Маркет: предзаказ на iPhone 15 Pro откроется по цене 206 990 рублей
3
Наиболее полный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 15 на Android 14
1
Бербок не подтвердила поставки Украине дальнобойных ракет Taurus
+

Популярные статьи

Одного из бойцов ЧВК Вагнер внесли в Миротворец
10
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
14
Операция "Наполеон": довольно бюджетный приключенческий фильм из Исландии
2
ГАЗ-18 – первая советская малолитражка с коробкой-автоматом
1
ТОП-18 мифов о системах охлаждения для компьютеров и термоинтерфейсах
24
США осудили поставку Россией истребителей Су-30СМЭ военному правительству Мьянмы
11
Выбираем практичный вертикальный пылесос в 2023 году: нюансы и советы
2
Apple представила семейство iPhone 15 и Apple Watch Series 9
5
Компания Bitmain сообщила о четвёртой поставке высокопроизводительных Asic-устройств KS3
47
Благодаря Starfield число подписчиков Xbox Game Pass выросло до 37 млн. человек
9

Сейчас обсуждают

Anakeen
04:56
А чего он не призывает СШП, чтобы те отказались от продажи оружия Украине? Ну да, это же совсем другое. Одно дело - поддержка демократии светлыми эльфами, а тут продажа оружия оркам из Мордора. Да и х...
Sky News: офис Сунака призвал КНДР отказаться от переговоров о продаже оружия РФ
Евгений Голованов
04:25
Про грузовые самолёты это конечно сильно сказано.Надо сделать так чтобы от оставшихся производственных мощностей не осталось камня на камне.Им достаточно будет поставить там палатку и собирать пластик...
Reuters: Украинский авиаконцерн "Антонов" перешел на массовое производство дронов
Джек Воробей
04:22
Пздц, мог бы пару фото хоть вставить
ASUS выпустит первые безкабельные видеокарты GeForce RTX 40 уже 15 сентября
Garthar
04:10
Ну да ну да, страшный и ужасный совок. Изолировал психов и алкашей от общества. Не то что в современной свободной россии, когда псих или алкаш изводит весь дом и ты ему ничего не сделаешь. А если псих...
Как перевоспитывали алкоголиков и боролись с алкоголизмом в СССР
Юрий Котляров
02:56
Вот бы они еще ввели ограничения на поставки российского ДТ. А то у нас солярка уже под 80₽.
Румынские фермеры угрожают заблокировать порты и таможню из-за украинского зерна
Profit
02:51
потому что считают себя умнее (=хитрее) гитлера и наполеона и действуют только ударами в спину, а пиздюлей под жопу каждый раз все равно получают в ответ на провокации))))
Почему Запад во главе с США боится прямой конфронтации с Россией
overclockers
02:35
...но стоит тебе хоть раз побегать с рюкзаком на баррикадах... (с)
Три четверти опрошенных геймеров утверждают, что видеоигры улучшили их жизнь
Roman Batov
02:27
Аффтор походу Швецию от Швейцарии не отличает, по географии ещё не проходили...
Среднему россиянину понадобится 64 дня чтобы купить iPhone 15, шведу - не более 4 дней
Александр
02:23
Если нет - почему методы "как пасти программистов" у них те же самые, что в старой картохе? ;). Да и невозможно представить что для работы над игрой набрали 100% новичков, однозначно в Лесте должно бы...
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часов рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
Александр
02:17
Даже если это одноразовая запись - технология вполне будет иметь смысл.
SSD и HDD придется потесниться - представлена первая в мире керамическая память
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем