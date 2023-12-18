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От педали до массового вымирания - сказ о том, как эффект бабочки работает на перспективу

В статье рассматриваются перспективы массового вымирания и делается очевидный вывод.
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Каждый раз, когда вы садись за руль и нажимаете на педальку, из выхлопной трубы выбрасывается порция позитива, которая приближает и отягощает грядущую экологическую катастрофу. Это событие будет результатом множества процессов, включая глобальное потепление, которое перейдет в глобальное похолодание и будет сопровождаться вымиранием.

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Катастрофа обязательно произойдет, как уже не раз случалось в истории Земли (правда, не по вине людей, но случалось). Но вот когда это произойдет, и тяжесть катастрофы, в определенной степени будет зависеть от вас, мои дорогие. Возможно, лет через пять, или десять, или восьмого марта 2025 года, ровно в пять часов утра, вам придется отвечать на вопрос:

- Бабуль, ну почему мы живем под землей и едим людей?

А вы в ответ:

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- Потому что я любила садиться за руль и нажимать на педальку. Я любила, всем плевать. Ты кушай дедушку, не отвлекайся.

Вот это удар. А что нужно сделать, чтобы подобное не произошло? Надо чтобы трубы, сопряженные с педалькой, сложной, или не очень, системой, перестали дымить. То есть, на педальку жать нельзя? Конечно, можно, и даже нужно, потому что это очень круто. Подумаешь, дедушка. Их много. Всех не съедят.

К сожалению, кроме автомобильной, есть другие трубы: например, заводы и фабрики, которые рабочим, пароходы, которые матросам, котельные, опять же. Еще самолеты дымят, тепловозы, ракеты. Даже люди, и те дымят. Всех остановить вряд ли получится, тогда какого черта ныть? 

Хотя... Попытаться остановить конечно можно, только в этом случае, наш техногенный мир ждет коллапс. Дымят – коллапс, не дымят – коллапс. Такой вот парадокс. Можно попытаться найти альтернативный источник энергии, это когда жмешь на педальку, а продуктов горения нет. Ищут, но пока тишина. Возможно, чужие тоже пытались найти выход,  но не успели, поэтому из космоса тоже тишина. Либо ресурсы закончились, либо война, либо война за ресурсы. Либо, не пытались, потому что плевать.

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Может быть, грядущая экологическая катастрофа не такая страшная? Конечно, не страшная, ничего пугающего в ней нет. К тому же, мы знаем, что вся история планеты – это серия экологических, и не очень, катастроф, которые сопровождались вымираниями. Выделяют пять массовых вымираний. На самом деле их гораздо больше, но следы преступления затерялись в коридорах времени. Если задуматься, то можно сделать не правильный вывод, что мы живем на кладбище, и ходим по древним могилам, пьем воду, которая уже несколько раз прошла через пищеварительный тракт древних существ, попала с теплой мочой и калом в почву, испарилась, стало белым облачком, а потом пролилась дождем, а там уже - в ручей, и в скважину. Так думать можно, не нельзя, потому что все будет хорошо.

О чем это я? Ах, да, про вымирания. Все их запоминать не надо, после смерти все равно не спросят. А если спросят, можно сказать, что забыл. Думаю, ничего страшного не случится, если сказать, что забыл. А если случится, ну и черт с ним. 

Ордовикско-силурийское вымирание приключилось 450 миллионов лет назад, свидетелей нет, может быть вранье. Вообще, когда говорят миллион лет назад, это пустой звук. Когда говорят полмиллиарда лет назад – это эхо пустого звука. Людям такой масштаб времени трудно оценить, потому что мы столько не живем. И слава богу. Всего в ходе этого вымирание до 27 % всех семейств,  до 61 % всех родов. Причины не известны, но мне нравится думать, что это случилось из-за гамма-вспышки. К примеру, две нейтронные звезды, оказались на небольшом расстоянии друг от друга и от Земли. Процесс слияния сопровождался мощным гамма-всплеском.

-  Папа, смотри какая яркая зве…

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Вероятность такого события ничтожна, но не равна нулю. Может быть, им тогда просто повезло.

Девонское вымирание порадовало всех 372 млн лет назад. В процессе, нас покинуло 9 % всех семейств и 50 % всех родов. В основном, затронуло морских и речных обитателей, их численность сократилась на 70 %. Причины не известны, но мне нравится думать, что они увидели взрыв сверхновой.

Великое Пермское вымирание, мое любимое. Случилось 251 млн лет назад. Это самое массовое из всех известных. В процессе, отправилось на бесконечную высокооплачиваемую пенсию 57 % всех семейств и 83 % всех родов, более 90 % морских видов, и более 70 % видов наземных позвоночных. Это вымирание связывают с высокой активностью вулканов. Помнится, 251 млн лет назад, гигантский астероид, диаметром 20 километров, рухнул подле побережья  Австралии. Ударная волна прошла сквозь кору, мантию и ядро планеты и сфокусировалась на противоположной стороне (антиподальная фокусировка), вызывав гигантский тектонический разлом в районе Сибири. Началось извержение вулканов, которое продолжалось почти миллион лет. Это извержение называют «излияние Сибирских трапов».

Триасовое вымирание произошло 205 миллионов лет назад, в результате вымерло 23 % всех семейств и 48 % всех родов, и половина видов. Причина не известна. Считается, что снова виноват астероид, но он уже был в прошлый раз, поэтому – довольно.

Мел-палеогеновое вымирание – самое популярное, порадовало динозавров 65,5 миллионов лет назад. Тогда отправилось отдыхать на вечнозеленые лужайки Валгаллы 17 % всех семейств, 40 % всех родов, и 75 % всех видов. Одной из любопытных находок, относящихся к тому периоду относят скрижаль окаменевшей монахини мертводевичего монастыря. Писано лапой по песку, но текст удалось расшифровать.

 

Я помню, как березки обижала

Ломала с хрустом белые стволы

Как вековые кедры вырывала

На редколесье средней полосы

 

А после столь невинных развлечений

Лежала и глядела в небеса

И пот бежал из розового тела

Его глотала матушка земля…

 

Глотала и безмолвно хохотала

Стонала, и казалось, говорит:

Я потерплю, еще с годок, пожалуй

А после, позову метеорит!

 

Я помню, как скала из черной бездны

Ударила в местечко Чиксулуб

Я помню, как горели даже камни

И нынче там березки не растут.

 

Очень странно. Березки тогда не росли. Ну да ладно, может быть не совсем верный перевод. Все-таки лапой, и давно.

Ну и наконец, последнее из пяти массовых: антропогенное, связанное с нами. Внимательный ротозей скажет:

- минуточку, это уже шестое вымирание.

А вот и нет. Антропогенное вымирание не доказано, а значит его пока еще нет. Так что, всего пять. Как видите, ничего страшного: во всех вымираниях, смертность не была стопроцентной, а значит существует вероятность, что все будет хорошо.

К сожалению, автор так и не смог ответить на вопрос: жать, или не жать, поэтому отвечу за него:

Есть педалька, жми её!

И все будет хорошо!

Не совсем понятно, какое отношение статься «Педаль» имеет к разгону железа. Все очень просто: нажимаешь на педальку и разгоняешь. Кроме того, существует теория, что после очередного массового вымирания разгонять железо будет некому. Поэтому, правильный ответ будет: никакого отношения статья к разгону не имеет.

Примечание переводчика: продаются игровые рули и педальки, казалось бы, идеальный вариант. Жмешь, и никаких позитивов и катастроф. Но хитрая цивилизация сопрягает эти педальки сложной системой с электростанциями, которые бывают гидро-, тепло-, атомные, ветровые. У одних нет труб, у других есть. Думаю, все будет хорошо.

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массовое вымирание экологическая катастрофа
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