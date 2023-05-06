Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
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Введение
Данный аппарат был приобретён в апреле 2015 года. Приведу некоторые заводские комплектующие:
- CPU: Intel Core i5 4210U, частота: 1.7 ГГц, TurboBoost до 2.4 ГГц;
- GPU: встроенная - Intel HD Graphics 4400, дискретная - NVidia Geforce 840M;
- Материнская плата: X555LN;
- Чипсет: Intel Lynx Point - LP (Premium);
- BIOS: X555LN.313;
- HDD: Жесткий диск на 1ТБ от HGST (точную модель не помню, так как он был заменён на другой - TOSHIBA HDWK105 на 500 ГБ);
- Оперативная память: одна плашка от Hynix HMT425S6AFR6A на 2 ГБ, и 4 ГБ распаяно на плате - итого 6 ГБ;
- Дисковод: Super Multi DVD Writer (GUA0N).
Изначально проблем не было, и на протяжении 5 лет он со своими задачами справлялся, можно было даже поиграться в некоторые игрушки на средне - низких настройках 2014 - 2017 гг. В принципе неплохой офисный агрегат, претендовавший на то время даже на игровой сектор, благодаря неплохой дискретной графике.
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Но затем начались проблемы, а именно, самая противная и распространённая - отказали несколько клавиш на клавиатуре, что вызывало очень большие неудобства в использовании. Затем пострадал заводской жесткий диск, но это вина хозяина, так что претензий к некогда существовавшей компании HGST нет, и как было упомянуто в описании, жесткий диск был заменён на другой от производителя Toshiba.
Отмечу, что в конце концов, была поставлена цель - произвести ремонт клавиатуры и апгрейд агрегата.
Завершим с описанием и приступим к делу.
А тут, уважаемые читатели, хочу вас предупредить, вставить дисклеймер. Автор статьи не несёт ответственности за неполадки и последствия, возникшие в результате вашего самостоятельного вмешательства в технику и прочее. Все манипуляции, предпринимаемые вами, вы производите на свой страх и риск. Конечно, лучше обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, сервисам и мастерским... Автор статьи просто делится своим субъективным мнением и опытом, и никого, и ни к чему не призывает!! Вся упомянутая информация в статье не претендует на какую - либо стандартизацию и профессиональную правильность, так как очень, еще раз повторюсь, субъективна, и все действия проводились НЕ специалистом...
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Замена клавиатуры
Сначала решил на озоне заказать клавиатуру именно для моей модели, предложений оказалось очень много и цены были от 400 рублей до 1500. Конечно, приношу извинения, но озон считаю ненадежной торговой интернет - площадкой. Естественно, есть хорошие вещи, а есть и плохие. Так что будьте внимательны при выборе, особенно, любого вида техники. Сначала пришла клавиатура, подключил, протестировал и оказалось. что пару клавиш не работают. Оформил возврат. Перезаказал - и, слава богу, пришла целая и рабочая клава на второй раз (рисунок 1).
Тут было два пути по замене клавиатуры:
- Можно заказать просто модульную клавиатуру относительно дёшево.
- А при финансовой возможности - можно просто заказать оригинальный топкейс со свежей и встроенной клавиатурой и тачпадом. Этот способ намного проще, так как меньше проблем при монтаже, вставил (шлейфа закрепил) - и работает. Но он дорогой, на озоне нашел только одного продавца для этой модели, но стоит от 5500 рублей и выше. Да и к тому же, данную верхнюю панель ещё затруднительно найти, даже при простом интернет сёрфинге.
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Я пошёл по первому пути, и решил испытать свои силы.
Сама суть, заключается в том, что производитель этого ноутбука очень неудачно спроектировал фиксацию клавиатуры. Она крепится на маленькие пластмассовые заклёпки, что усложняет как демонтаж, так и её установку (рисунок 2). Эта проблема отражена как на видеохостинге Ютуб, так и просто на различных интернет форумах. Многие мастера и люди придумывают свои способы устранения: кто - то использует термофен, кто - то клей, также есть и те, кто работает паяльником. Короче, кто во что горазд.
Раскрутил винты ноутбука с задней панели, открепляю верхнюю, не забывая о шлейфах тачпада и клавы (рисунок 3). Работал паяльником, расклепал старую, старался делать аккуратно, насколько хватало навыков. Методика следующая: паяльником немного подогревал пластиковые заклепки, осторожно вытаскивал из панели старую клавиатуру, при этом стараясь максимально сохранить "базу" (остатки) от заклёпок. Потом вставил новую, и начал её запаивать, предварительно заготовившись нарезанными маленькими кусочками 1 - 2 мм от пластикового предмета. Паяльник имел остроконечную насадку, и приходилось её периодически чистить от шелухи и гари, возникающих в процессе работы.
По итогу установил, намучился, такое ощущение, что держится на добром слове, но, вроде, должно хватить на первое время (изображение конечного результата показано на главном фото статьи). К сожалению, идею написать статью не было, да и хорошая мысля приходит опосля, поэтому процесс монтажа новой клавиатуры в панель не зафиксирован.
Установка нового SSD и подключение старого HDD
Вроде, самое сложное позади, а остальное вообще не вызвало особых затруднений. По классике жанра, приобрёл:
- SSD Kingston A400 (SA400S37480G) на 480 ГБ;
- Переходник - адаптер (салазки) - Second HDD Caddy , поддерживающие интерфейс SATA 3, размер 9,5 мм.
То есть, действия выглядели таким тривиальным образом:
- Убрал DVD плеер;
- Вместо него подключил салазки, предварительно зафиксировав в них сам жесткий диск HDWK105;
- На освободившееся место от харда подключил SSD 2,5 дюйма.
Оперативная память
От завода стояла одна плашка на 2 ГБ DDR3L от Hynix, напряжение 1,35 В. (рисунок 4).
Напомню, что изначально было 6 ГБ, включая вышеуказанную плашку. Работала она на частоте 1600 МГц, с такими же таймингами, как на рисунке 11 -13.
В ДНС приобрёл новую плашку от Apacer на 4 ГБ (рисунок 5). Кстати говоря, за хорошую цену взял - почти за 800 руб. До этого ходил в мастерские, там предлагали те же 4 ГБ, только б/у за цену в 700 р.
Тут следует уточнить некоторые нюансы, например, руки чесались взять на 8 ГБ, и было б тогда 12. Но полазив по форумам, люди частенько писали, что плашка на 8 мало у кого заводится, материнка её не видит и подобные проблемы. Если прямо конкретизировать, то Intel в спецификациях камня i5 4210U, указывает, что процессор способен поддерживать 16 ГБ памяти. Но материнская плата может конфликтовать с такими размерами. Если просмотреть тех. характеристики нашей модели, например, на том же сайте ДНС, то в разделе "оперативная память" найдем такую строчку: максимально устанавливаемый объем памяти - 8 Гб. Поэтому лучше не рисковать, и взять простенький вариант. Да и к тому же, почитав информацию в интернете и проконсультировавшись с некоторыми мастерами, пришёл к выводу, что объём более 8 Гб не имеет смысла, так как в пиковой нагрузке, такой "старичок" способен потреблять чуть более 6 Гб.
Подводя тут небольшой итог, отмечаю, что объем увеличился до 8 Гб с частотой 1600 МГц, и тайминги стали получше 11-11-11. Но особой роли в быстродействии процессора это не сыграет. Более расширенные данные приведены далее на рисунке 9.
Экономическая часть
Перед апгрейдом возникала мысль: "А вообще стоит ли данный аппарат каких - либо инвестиций?" . А ведь, правда, основа старая - i5 камень 4 - го поколения, 2 ядра, 4 потока, оперативку особо не улучшишь, да и у нее старое 3-е поколение, дискретный и встроенный видеоускорители в плачевном состоянии - не поиграешься. Одним словом, боль и печаль.
Сразу отмечу такой момент - если речь идёт про замену камня и чипа графики, то считаю, что это не имеет смысла, так как они распаяны на материнке, и поэтому её придется менять. Конечно, это будет слишком дорого, как минимум обойдется в пол цены "древнего" ноутбука. Добавлю, что X555LN давно снят с продаж, и поиск связки материнка / процессор / южный и северный мост/ чипсет и др. - усложнится в разы, следовательно, целесообразнее взять новый аппарат со свежими комплектующими.
Итак, в 2015 году стоимость данной модели составляла 36 000 рублей. А вложения в 2023 году (стоимость комплектующих: оперативная память, SSD диск, салазки, клавиатура) составили округлённо 4000 рублей. То есть, апгрейд составил примерно 1/9 часть стоимости ноутбука. Но надо понимать, что цены представлены без учёта времени, курса и инфляции. Вроде бы, неплохо и относительно дёшево.
Разгон (оверклокинг)
Данную модель особо не разгонишь, поясняю:
- Множитель процессора, тайминги и скорость оперативной памяти, частота шины материнки, напряжения - заблокированы, то есть, в BIOS нет даже настроек разгона, и он донельзя прост (рисунок 6).
- Можно попробовать поиграться с настройками дискретного чипа видеографики через утилиту MSI Afterburner, но ощутимого результата я не достиг, да и вёл себя ноутбук крайне нестабильно, приложения и игры вылетали, были высокие температуры, система охлаждения не справлялась - начинался троттлинг.
Делаю вывод, что производитель итак "выжал все соки" из агрегата изначально.
Тесты
Тестировал пропускную способность дисков в Crystal Disc Mark 7. Да и считаю, что этого достаточно для показательности прироста (соответственно рисунок 7, 8).
Как видно скорость записи на ССД превышает в 4,7 раза HDD (почти в 5 раз). И заявленные характеристики ССД от производителя составляют:
- Запись: 500 Мб/с;
- Чтение 450 Мб/с.
То есть, в действительности, получаем даже чуть более лучшие показатели. Но не стоит впечатляться, вроде, большинство техноблогеров, говорят, мол, в данной модели ССД есть шероховатости в работе буфера обмена и микроконтроллера от Phison... Но это уже другая тема, в которую углубляться не станем. Главное, в общем плане, есть значительный прирост.
Также замерял время запуска системы. При HDD загрузка занимала 1 минут 40 секунд, а при SSD примерно 20 секунд. ОС поставил Windows 10 Pro, 64 разрядная, сборка 19045.2913 от 2023-04-25. Основные драйвера установлены с сайта производителя, но некоторые система подобрала сама, при том они свежее.
Проверил систему в утилите OCCT, через пару минут температура процессора составила 92 градуса по Цельсию, а максимально допустимая на кристалле 100 градусов. Плачевный результат, это при том, что была произведена чистка, профилактика и замена термоинтерфейса с помощью термопасты. Кулер непосредственно работает на полную мощность 2500 RPM. Высокая температура, видать, из - за конструктивного недостатка. Возможно идёт постепенная деградация процессора, хотя это маловероятно, или слишком тяжелый для него тест.
В обычных повседневных задачах контроль температур камня через "АИДА64" показывает приемлемые цифры - от 40 градусов до 50. Диски нагреваются не более 39 градусов.
Окончательные характеристики ноутбука в OCCT (рисунок 9).
Заключение
Поставленная цель ремонта и модернизации выполнена. Монтаж клавиатуры был самой сложной задачей. Просто зачем производитель сделал такую сложную конструкцию? Надеюсь она прослужит продолжительное время.
Положительный результат:
- Все новые комплектующие установлены и правильно функционируют;
- Быстродействие, загрузка, плавность и отзывчивость системы ощутимо выросла, производительность тоже подросла;
- Ремонт по замене клавиатуры проведён;
- Профилактика и обслуживание проведены;
- Оптимальное соотношение вложений/качества/производительности.
Негативные нюансы:
- Сложность установки клавиатуры;
- Несмотря на профилактику и обслуживание и опираясь на результаты теста, температуры не снизились при пиковой нагрузке;
- Сама по себе основа умершая и лишена поддержки производителя;
- Имеется узкое горлышко в лице слабенького процессора, поэтому большинство комплектующих упирается именно в него.
Хочется обратить внимание на ещё одну из основных функций, которые хотелось бы получить - стабильность быстрой работы. И по факту, она была достигнута, но на фоне всего обновления стало лучше заметно, что процессор чувствует себя некомфортно, тесно, местами задыхается. Но всё же, для простой и нетребовательной работы его ресурсов будет достаточно. Он раскрывает потенциал системы полностью, хотя, иногда, например при просмотре видеороликов на Ютуб в 4K, видна нагрузка CPU почти под 100%. Если просматривать контент в 8К, то, конечно, можно, но уже неудобно - замечаются фризы, лаги и заикания.
Стоит также упомянуть пару слов об аккумуляторе, который уже изношен, но в принципе, на час - полтора его хватает, поэтому смысла в его замене не вижу, да и тем более, это дополнительные траты. Матрица TN films сама по себе неплохая , но углы обзора показывают себя не с лучшей стороны. Есть вариант замены на IPS той же диагонали (примерно 15,6 дюймов), но это уже финансово неэффективно и неоптимально.
Подводя итог, можно заметить, что в старую и умершую основу вдохнули немного сил и свежести. Речь не идёт о каких - либо тяжелых играх и задачах, но как мультимедийная, печатная машинка для офисных целей, интернета и нетребовательного софта вполне себе пойдет, и её хватит еще на несколько лет.
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