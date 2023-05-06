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Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс

В данной статье рассмотрим легкую модернизацию ноутбука от ASUS, модель X555L. В линейках X555, X550 и подобных, присутствуют определенные проблемы технического характера, которые весьма нелегко устранить. О них поговорим далее. То есть, кратко выражаясь, хочу представить читателям простой и незамысловатый информативный обзор про "колхозное" ,так скажем, улучшение "старичка" 2014 года.
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Введение

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Данный аппарат был приобретён в апреле 2015 года. Приведу некоторые заводские комплектующие:

  • CPU: Intel Core i5 4210U, частота: 1.7 ГГц, TurboBoost до 2.4 ГГц;
  • GPU: встроенная - Intel HD Graphics 4400, дискретная - NVidia Geforce 840M;
  • Материнская плата: X555LN;
  • Чипсет: Intel Lynx Point - LP (Premium);
  • BIOS: X555LN.313;
  • HDD: Жесткий диск на 1ТБ от HGST (точную модель не помню, так как он был заменён на другой - TOSHIBA HDWK105 на 500 ГБ);
  • Оперативная память: одна плашка от Hynix HMT425S6AFR6A на 2 ГБ, и 4 ГБ распаяно на плате - итого 6 ГБ;
  • Дисковод: Super Multi DVD Writer (GUA0N).

Изначально проблем не было, и на протяжении 5 лет он со своими задачами справлялся, можно было даже поиграться в некоторые игрушки на средне - низких настройках 2014 - 2017 гг. В принципе неплохой офисный агрегат, претендовавший на то время даже на игровой сектор, благодаря неплохой дискретной графике.

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Но затем начались проблемы, а именно, самая противная и распространённая - отказали несколько клавиш на клавиатуре, что вызывало очень большие неудобства  в использовании. Затем пострадал заводской жесткий диск, но это вина хозяина, так что претензий к некогда существовавшей компании HGST нет, и как было упомянуто в описании, жесткий диск был заменён на другой от производителя Toshiba.

Отмечу, что в конце концов, была поставлена цель - произвести ремонт клавиатуры и апгрейд агрегата.

Завершим с описанием и приступим к делу.

А тут, уважаемые читатели, хочу вас предупредить, вставить дисклеймер. Автор статьи не несёт ответственности за неполадки и последствия, возникшие в результате вашего самостоятельного вмешательства в технику и прочее. Все манипуляции, предпринимаемые вами, вы производите на свой страх и риск. Конечно, лучше обращаться за помощью к квалифицированным специалистам, сервисам и мастерским... Автор статьи просто делится своим субъективным мнением и опытом, и никого, и ни к чему не призывает!! Вся упомянутая информация в статье не претендует на какую - либо стандартизацию и профессиональную правильность,  так как очень, еще раз повторюсь, субъективна, и все действия проводились НЕ специалистом...

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Замена клавиатуры

Сначала решил на озоне заказать клавиатуру именно для моей модели, предложений оказалось очень много и цены были от 400 рублей до 1500. Конечно, приношу извинения, но озон считаю ненадежной торговой интернет - площадкой.  Естественно, есть хорошие вещи, а есть и плохие. Так что будьте внимательны при выборе, особенно, любого вида техники. Сначала пришла клавиатура, подключил, протестировал и оказалось. что пару клавиш не работают. Оформил возврат. Перезаказал - и, слава богу, пришла целая и рабочая клава на второй раз (рисунок 1).

Рисунок 1 - Новая клавиатура с интернет магазина

Тут было два пути по замене клавиатуры:

  1. Можно заказать просто модульную клавиатуру относительно дёшево.
  2. А при финансовой возможности - можно просто заказать оригинальный топкейс со свежей и встроенной клавиатурой и тачпадом. Этот способ намного проще, так как меньше проблем при монтаже, вставил (шлейфа закрепил) - и работает. Но он дорогой, на озоне нашел только одного продавца для этой модели, но стоит от 5500 рублей и выше. Да и к тому же, данную верхнюю панель ещё затруднительно найти, даже при простом интернет сёрфинге.

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Я пошёл по первому пути, и решил испытать свои силы. 

Сама суть, заключается в том, что производитель этого ноутбука очень неудачно спроектировал фиксацию клавиатуры. Она крепится на маленькие пластмассовые заклёпки, что усложняет как демонтаж, так и её установку (рисунок 2). Эта проблема отражена как на видеохостинге Ютуб, так и просто на различных интернет форумах. Многие мастера и люди придумывают свои способы устранения: кто - то использует термофен, кто - то клей, также есть и те, кто работает паяльником. Короче, кто во что горазд.

Рисунок 2 - Стоковое крепление клавиатурыРаскрутил винты ноутбука с задней панели, открепляю верхнюю, не забывая о шлейфах тачпада и клавы (рисунок 3). Работал паяльником, расклепал старую, старался делать аккуратно, насколько хватало навыков. Методика следующая: паяльником немного подогревал пластиковые заклепки, осторожно вытаскивал из панели старую клавиатуру, при этом стараясь максимально сохранить "базу" (остатки) от заклёпок. Потом вставил новую, и начал её запаивать, предварительно заготовившись нарезанными маленькими кусочками 1 - 2 мм от пластикового предмета. Паяльник имел остроконечную насадку, и приходилось её периодически чистить от шелухи и гари, возникающих в процессе работы.

Рисунок 3 - Демонтаж верхнего топкейса со старой клавиатурой 

По итогу установил, намучился, такое ощущение, что держится на добром слове, но, вроде, должно хватить на первое время (изображение конечного результата показано на главном фото статьи). К сожалению, идею написать статью не было, да и хорошая мысля приходит опосля, поэтому процесс монтажа новой клавиатуры в панель не зафиксирован.

Установка нового SSD и подключение старого HDD

Вроде, самое сложное позади, а остальное вообще не вызвало особых затруднений. По классике жанра, приобрёл:

  1. SSD Kingston A400 (SA400S37480G) на 480 ГБ;
  2. Переходник - адаптер (салазки) - Second HDD Caddy , поддерживающие интерфейс SATA 3,  размер  9,5 мм.

То есть, действия выглядели таким тривиальным образом:

  • Убрал DVD плеер;
  • Вместо него подключил салазки, предварительно зафиксировав в них сам жесткий диск HDWK105;
  • На освободившееся место от харда подключил SSD 2,5 дюйма.

Оперативная память

От завода стояла одна плашка на 2 ГБ DDR3L от Hynix, напряжение 1,35 В. (рисунок 4).

Рисунок 4 - Заводская память

Напомню, что изначально было 6 ГБ, включая вышеуказанную плашку. Работала она на  частоте 1600 МГц, с такими же таймингами, как на рисунке 11 -13.

В ДНС приобрёл новую плашку от Apacer на 4 ГБ (рисунок 5). Кстати говоря, за хорошую цену взял - почти за 800 руб. До этого ходил в мастерские, там предлагали те же 4 ГБ, только б/у за цену в 700 р. 

Рисунок 5 - Новая память

Тут следует уточнить некоторые нюансы, например, руки чесались взять на 8 ГБ, и было б тогда 12. Но полазив по форумам, люди частенько писали, что плашка на 8 мало у кого заводится, материнка её не видит и подобные проблемы. Если прямо конкретизировать, то Intel в спецификациях камня i5 4210U, указывает, что процессор способен поддерживать 16 ГБ памяти. Но материнская плата может конфликтовать с такими размерами. Если просмотреть тех. характеристики нашей модели, например, на том же сайте ДНС, то в разделе "оперативная память" найдем такую строчку: максимально устанавливаемый объем памяти - 8 Гб. Поэтому лучше не рисковать, и взять простенький вариант. Да и к тому же, почитав информацию в интернете и проконсультировавшись с некоторыми мастерами, пришёл к выводу, что объём более 8 Гб не имеет смысла, так как в пиковой нагрузке, такой "старичок" способен потреблять чуть более 6 Гб.

Подводя тут небольшой итог, отмечаю, что объем увеличился до 8 Гб с частотой 1600 МГц, и тайминги стали получше 11-11-11. Но особой роли в быстродействии процессора это не сыграет. Более расширенные данные приведены далее на рисунке 9.

Экономическая часть

Перед апгрейдом возникала мысль: "А вообще стоит ли данный аппарат каких - либо инвестиций?" . А ведь, правда, основа старая - i5 камень 4 - го поколения, 2 ядра, 4 потока, оперативку особо не улучшишь, да и у нее старое 3-е поколение, дискретный и встроенный видеоускорители в плачевном состоянии - не поиграешься. Одним словом, боль и печаль. 

Сразу отмечу такой момент - если речь идёт про замену камня и чипа графики, то считаю, что это не имеет смысла, так как они распаяны на материнке, и поэтому её придется менять. Конечно, это будет слишком дорого, как минимум обойдется в пол цены "древнего" ноутбука. Добавлю, что X555LN давно снят с продаж, и поиск связки материнка / процессор / южный и северный мост/ чипсет и др. - усложнится в разы, следовательно, целесообразнее взять новый аппарат со свежими комплектующими.

Итак, в 2015 году стоимость данной модели составляла 36 000 рублей. А вложения в 2023 году  (стоимость комплектующих: оперативная память, SSD диск, салазки, клавиатура) составили округлённо 4000 рублей. То есть, апгрейд составил примерно 1/9 часть стоимости ноутбука. Но надо понимать, что цены представлены без учёта времени, курса и инфляции. Вроде бы, неплохо и относительно дёшево.

Разгон (оверклокинг)

Данную модель особо не разгонишь, поясняю:

  • Множитель процессора, тайминги и скорость оперативной памяти, частота шины материнки, напряжения - заблокированы, то есть, в BIOS нет даже настроек разгона, и он донельзя прост (рисунок 6).

Рисунок 6 - BIOS

  • Можно попробовать поиграться с настройками дискретного чипа видеографики через утилиту MSI Afterburner, но ощутимого результата я не достиг, да и вёл себя ноутбук крайне нестабильно, приложения и игры вылетали, были высокие температуры, система охлаждения не справлялась - начинался троттлинг.

Делаю вывод, что производитель итак "выжал все соки" из агрегата изначально.

Тесты

Тестировал пропускную способность дисков в Crystal Disc Mark 7. Да и считаю, что этого достаточно для показательности прироста (соответственно рисунок 7, 8).

Рисунок 7 - Пропускная способность при диске Toshiba HDWK105

Рисунок 8 - Пропускная способность при диске SSD Kingston A400 (SA400S37480G)

Как видно скорость записи на ССД превышает в 4,7 раза HDD (почти в 5 раз). И заявленные характеристики ССД от производителя составляют:

  • Запись: 500 Мб/с;
  • Чтение 450 Мб/с.

То есть, в действительности, получаем даже чуть более лучшие показатели. Но не стоит впечатляться, вроде, большинство техноблогеров, говорят, мол, в данной модели ССД есть шероховатости в работе буфера обмена и микроконтроллера от Phison... Но это уже другая тема, в которую углубляться не станем. Главное, в общем плане, есть значительный прирост.

Также замерял время запуска системы. При HDD загрузка занимала 1 минут 40 секунд, а при SSD примерно 20 секунд. ОС поставил Windows 10 Pro, 64 разрядная, сборка 19045.2913 от 2023-04-25. Основные драйвера установлены с сайта производителя, но некоторые система подобрала сама, при том они свежее.

Проверил систему в утилите OCCT, через пару минут температура процессора составила 92 градуса по Цельсию, а максимально допустимая на кристалле 100 градусов. Плачевный результат, это при том, что была произведена чистка, профилактика и замена термоинтерфейса с помощью термопасты. Кулер непосредственно работает на полную мощность 2500 RPM. Высокая температура, видать, из - за конструктивного недостатка. Возможно идёт постепенная деградация процессора, хотя это маловероятно, или слишком тяжелый для него тест. 

В обычных повседневных задачах контроль температур камня через "АИДА64" показывает приемлемые цифры - от 40 градусов до 50. Диски нагреваются не более 39 градусов.

Окончательные характеристики ноутбука в OCCT (рисунок 9).

Рисунок 9 - Окончательные характеристики 

Заключение

Поставленная цель ремонта и модернизации выполнена. Монтаж клавиатуры был самой сложной задачей. Просто зачем производитель сделал такую сложную конструкцию? Надеюсь она прослужит продолжительное время.

Положительный результат:

  • Все новые комплектующие установлены и правильно функционируют;
  • Быстродействие, загрузка, плавность и отзывчивость системы ощутимо выросла, производительность тоже подросла;
  • Ремонт по замене клавиатуры проведён;
  • Профилактика и обслуживание проведены;
  • Оптимальное соотношение вложений/качества/производительности.

Негативные нюансы:

  • Сложность установки клавиатуры;
  • Несмотря на профилактику и обслуживание и опираясь на результаты теста, температуры не снизились при пиковой нагрузке;
  • Сама по себе основа умершая и лишена поддержки производителя;
  • Имеется узкое горлышко в лице слабенького процессора, поэтому большинство комплектующих упирается именно в него.

Хочется обратить внимание на ещё одну из основных функций, которые хотелось бы получить - стабильность быстрой работы. И по факту, она была достигнута, но на фоне всего обновления стало лучше заметно, что процессор чувствует себя некомфортно, тесно, местами задыхается. Но всё же, для простой и нетребовательной работы его ресурсов будет достаточно. Он раскрывает потенциал системы полностью, хотя, иногда, например при просмотре видеороликов на Ютуб в 4K, видна нагрузка CPU почти под 100%.  Если просматривать контент в 8К, то, конечно, можно, но уже неудобно - замечаются фризы, лаги и заикания.

Стоит также упомянуть пару слов об аккумуляторе, который уже изношен, но в принципе, на час - полтора его хватает, поэтому смысла в его замене не вижу, да и тем более, это дополнительные траты.  Матрица TN films сама по себе неплохая , но углы обзора показывают себя не с лучшей стороны. Есть вариант замены на IPS той же диагонали (примерно 15,6 дюймов), но это уже финансово неэффективно и неоптимально.

Подводя итог, можно заметить, что в старую и умершую основу вдохнули немного сил и свежести. Речь не идёт о каких - либо тяжелых играх и задачах, но как мультимедийная, печатная машинка для офисных целей, интернета и нетребовательного софта вполне себе пойдет, и её хватит еще на несколько лет.

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Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
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