Машина времени - читаем отзывы об Overclockers.ru 2019г
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Присаживайтесь ибо сегодня у нас вечер юмора и воспоминаний. Блуждая по Сети я в очередной рас наткнулся на... отзывы о нашем ресурсе и сегодня мы изучим подборку из самых нейтрально-негативных, ибо все хорошие написаны как под копирку. Если вам будет что добавить к ним - пишите в комментариях.
Отзывы на 3 звезды
Изюм хорош в кексе, пудинге и в компоте.
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А ви таки лично проверяли ?
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Действительно хороших авторов в любую эпоху можно пересчитать по пальцам одной руки. Таки в чем суть ваших претензий ?
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Ви таки про косплей или про "ябвздрочнул" ?
Холивары были лет десять тому назад, а сейчас это больше похоже на бздёж в сортире придорожного кафе.
Чтобы не оставался осадочек - прокипятите с лимонкой.
Я конечно сильно извиняюсь, но просветите неграмотного - что такое смартфон и почему ви их презираете ?
Это совет из разряда "не читайте до обеда советских газет" ?
А Тот и не против...
Кто-то забыл включить вентилятор в своем троне...
И сейчас то же самое...
Ви таки простите мое любопытство - но что такое "актульно" ? Где-то застрелился один граммар-наци.
Похоже что уже тогда Ворворт был таки сильно знаменит. Да, я про его сомнительные "тесты", на фоне которых работы Феникса - ну чисто Эталон.
Отзывы 2 звезды
Просто "хайп" дает доходы, чтобы приобретать железо для тестов. Никто ничего бесплатно тестеру не даст. Тем более сейчас.
Отзывы на кол!
Сейчас Али - чуть ли не основной поставщик железа для тестирования. Особенно - новинок и рефабов.
Если все резюмировать, основные проблемы сайта были :
- обилие рекламы (доход на содержание сайта/серверов)
- обзоры гаджетов с Али
- обзоры смартфонов (КПК)
- косплеи (сиськи рулят!)
- неадекватные тестеры и их тесты
- срачи и холивары
- обилие новостей
Уберите все это с любого таблоида и что останется ? А ничего.
Если мы пройдем по ссылке то в графе "Тестовая конфигурация" вас будет ждать просто чумовой "сюрприз" :
Слева - компьютер Ворворта,а справа - его оппонента. При этом автор делает выводы, что "Вега 7" под водой лучше, чем 2080Супер. Но обратите внимание, что в системе Ворворта в два раза больше ОЗУ, у нее заниженные тайминги, что в разрешении 4К с учетом того, что у него 8/16 со снятыми лимитами, конечно же не даст никаких преимуществ :)
Лично я в систему №2 брал бы БП не менее 750-850Вт.
Где-то в то же время (через 3 мес) я с одним человечком делали сравнение между 2700Х 4.1 8/8 + 32Гб 3466-16+1080Ти vs 3600 4.2 32Гб 3200-16+3080 в 4К. Система с 3600 и 3080 уступила системе с 2700Х и 1080Ти немалые 35% AVG и 0.1%. Да, это было тестирование в 4К. Что лишний раз доказало, что как процессор 3600 - "ну не очень", а вот по цене кружки пыва - вполне сойдет. Да и спаниеля, если что можно причесать :)
Но как вы прекрасно понимаете, подобные сравнения отражают не более, чем сферического коня в кубическом пофигизме. И собственно подобные мусорно-хайповые статейки и стали теми гвоздями, что пришибли "некогда топовый ресурс".
Пишите в комментариях - с чем из отзывов вы согласны, что безбожно устарело, а что бы вы хотели вернуть.
Кто за то, чтобы вернуть Косплеи на Главную ? (уж лучше пялиться на сиськи и задницы, чем с пеной у рта обсуждать западную небоевую недотехнику).
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