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Машина времени - читаем отзывы об Overclockers.ru 2019г

Сегодня у нас простая, не нагружающая мозги статья - мы будем сравнивать отзывы о ресурсе из 2018-19гг с ... текущим мнением.
[ ] для раздела Блоги
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iPhone 14 128Gb - цена упала на порядок
65" 4K TV Philips дешевле 50 тр
-37 000р на iPhone 14 Pro Max
4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие
43" TV Philips дешевле 20 тр
В ДВА раза подешевел Xiaomi 12
4К телевизоры до 20.000р - целая гора 43"
-40% на Xiaomi Redmi 10C
iPhone 11 дешевле 50 тр, цена в рублях падает
-30% на 65" 4K Xiaomi Mi TV
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     Присаживайтесь ибо сегодня у нас вечер юмора и воспоминаний. Блуждая по Сети я в очередной рас наткнулся на... отзывы о нашем ресурсе и сегодня мы изучим подборку из самых нейтрально-негативных, ибо все хорошие написаны как под копирку. Если вам будет что добавить к ним - пишите в комментариях.

рекомендации
в ДВА раза подешевел TV Philips 43"
70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз
43" TV Philips дешевле 20 тр
-40000р на iPhone 14 Pro
85" TV Samsung подешевел на треть в рублях
4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде
65" 4K TV Haier дешевле 50 тр
43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать
Круто подешевел iPhone 14 Plus
65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр
-32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр
Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр
65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр
-30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Отзывы на 3 звезды

    Изюм хорош в кексе, пудинге и в компоте.

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   А ви таки лично проверяли ?

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    Действительно хороших авторов в любую эпоху можно пересчитать по пальцам одной руки. Таки в чем суть ваших претензий ?

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    Ви таки про косплей или про "ябвздрочнул" ?

   Холивары были лет десять тому назад, а сейчас это больше похоже на бздёж в сортире придорожного кафе.

   Чтобы не оставался осадочек - прокипятите с лимонкой.

   Я конечно сильно извиняюсь, но просветите неграмотного - что такое смартфон и почему ви их презираете ?

   Это совет из разряда "не читайте до обеда советских газет" ?

   А Тот и не против...

    Кто-то забыл включить вентилятор в своем троне...

   И сейчас то же самое...

   Ви таки простите мое любопытство - но что такое "актульно" ? Где-то застрелился один граммар-наци.

   Похоже что уже тогда Ворворт был таки сильно знаменит. Да, я про его сомнительные "тесты", на фоне которых работы Феникса - ну чисто Эталон.

Отзывы 2 звезды

     Просто "хайп" дает доходы, чтобы приобретать железо для тестов. Никто ничего бесплатно тестеру не даст. Тем более сейчас.

Отзывы на кол!

    Сейчас Али - чуть ли не основной поставщик железа для тестирования. Особенно - новинок и рефабов.

   Если все резюмировать, основные проблемы сайта были :

- обилие рекламы (доход на содержание сайта/серверов)

- обзоры гаджетов с Али

- обзоры смартфонов (КПК)

- косплеи (сиськи рулят!)

- неадекватные тестеры и их тесты

- срачи и холивары

- обилие новостей

Уберите все это с любого  таблоида и что останется ? А ничего. 

  Если мы пройдем по ссылке то в графе "Тестовая конфигурация" вас будет ждать просто чумовой "сюрприз" :

 Слева - компьютер Ворворта,а  справа - его оппонента. При этом автор делает выводы, что "Вега 7" под водой лучше, чем 2080Супер. Но обратите внимание, что в системе Ворворта в два раза больше ОЗУ, у нее заниженные тайминги, что в разрешении 4К с учетом того, что у него 8/16 со снятыми лимитами, конечно же не даст никаких преимуществ :) 

 Лично я в систему №2 брал бы БП не менее 750-850Вт.

Где-то в то же время (через 3 мес) я с одним человечком делали сравнение между 2700Х 4.1 8/8 + 32Гб 3466-16+1080Ти vs 3600 4.2 32Гб 3200-16+3080 в 4К. Система с 3600 и 3080 уступила системе с 2700Х и 1080Ти немалые 35% AVG и 0.1%. Да, это было тестирование в 4К. Что лишний раз доказало, что как процессор 3600 - "ну не очень", а вот по цене кружки пыва - вполне сойдет. Да и спаниеля, если что можно причесать :)

Наглая Рыжая Морда - тот, кто своими лапами набирает текст во всех моих заметках

  Но как вы прекрасно понимаете, подобные сравнения отражают не более, чем сферического коня в кубическом пофигизме. И собственно подобные мусорно-хайповые статейки и стали теми гвоздями, что пришибли "некогда топовый ресурс".

 Пишите в комментариях - с чем из отзывов вы согласны, что безбожно устарело, а что бы вы хотели вернуть.

Кто за то, чтобы вернуть Косплеи на Главную ? (уж лучше пялиться на сиськи и задницы, чем с пеной у рта обсуждать западную небоевую недотехнику).




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