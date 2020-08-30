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Здравствуйте уважаемые читатели! Всего через несколько дней компания Nvidia представит миру графические ускорители на новой архитектуре Ampere. Сеть полна слухов об их характеристиках, цене, охлаждении и многом другом, но тестов и обзоров пока нет, потому мне хотелось бы подвести некий итог для действующих видеокарт, которые вот - вот станут прошлым поколением.

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Королевой графики и вне конкуренции остается RTX 2080 Ti. Она легко обеспечивает 60 fps на ультра настройках в разрешении 3840 х 2160 практически в любой игре. На ступень ниже стоит RTX 2080 Super. Эта видеокарта позволяет комфортно играть в 4К, если вдумчиво подойти к настройкам и снизить некоторые из них, не оказывающих критического влияния на качество картинки. Очень близко к RTX 2080S по уровню производительности находится RTX 2080.

Флагманом AMD является Radeon VII. Сама AMD позиционировала эту видеокарту, как конкурента RTX 2080, но слабое штатное охлаждение не оставляет Radeon VII шансов в противостоянии с high - end решениями Nvidia. За почти полтора года с момента выхода на рынок Radeon VII нереференсные модели с качественным охлаждением от партнеров AMD так и не появились, а референсная видеокарта уступает в большинстве игр 2070S или 1080 Ti, что я подтвердил многочисленными тестами как в статьях на главной странице сайта, так и в ветке конференции "Radeon vs GeForce".

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Но не все так печально. Видеокарты Radeon часто имеют скрытый потенциал, который может показать себя при определенных условиях. Чтобы подровнять шансы Radeon VII против RTX 2080 Super я заменил штатное охлаждение "красного" топа на кастом СВО и разогнал его до 2100/1200 Мгц, увеличив лимит потребления на 100%.

Тестовая конфигурация 1:

Процессор: AMD Ryzen 7 2700X (Pinnacle Ridge, L3 16 Mб), 8 ядер/16 потоков, 3700 Мгц, лимит off.

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Видеокарта: PowerColor Radeon VII 2100/1200 Мгц, HBCC on.

Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4

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Система охлаждения CPU: кастом СВО

Система охлаждения видеокарты: кастом СВО

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Оперативная память: G. Skill Trident Z 4x8 Гб 3466 Мгц/CL14

Дисковая подсистема: 1TB NVMe M.2 SSD Samsung 970 PRO

Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт

Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX

Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004

Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 20.8.2

Тестовая конфигурация 2:

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X (Matisse, L3 32 Мб), 6 ядер/12 потоков, 4275 Мгц

Видеокарта: Gigabyte RTX 2080 Super 2070/18100 Мгц

Материнская плата: Asrock B450 Pro4, AM4

Система охлаждения CPU: Deepcool GAMMAXX L240T BLUE

Система охлаждения видеокарты: штатное охлаждение

Оперативная память: Crucial Ballistix Tactical 2x8Gb 3400 Мгц/CL16



Дисковая подсистема: WD Blue 3D NAND SATA SSD 250Гб - система

HDD Seagate Barracuda 2 TB ST2000DM006 - накопитель

HDD Seagate Barracuda 8 TB ST8000DM004 - накопитель

Kingspec NE - 1TB NVMe M.2 SSD - накопитель

HDD Seagate Backup Plus Slim Portable Drive 2 ТБ - портативный накопитель

Блок питания: Be Quiet! PURE POWER 11 600W CM

Корпус: Chieftec SCORPION II

Монитор: AOC 24G2U/BK 144Гц

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004

Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 451.67 WHQL

Примечание: тестовая конфигурация 2 принадлежит камраду Nurk33RUS.







Методика тестирования, настройки, тесты:

Все игры тестировались во встроенных бенчмарках в разрешении 3840 х 2160 на предустановленных пресетах Ультра или Макс. Для каждой игры брался лучший результат.

Assassin´s Creed: Odyssey

Пресет - Самое высокое, API - DX11

Результат Radeon VII

Результат RTX 2080 Super

В AC: Odyssey Radeon VII минимально лучше.

Deus Ex: Mankind Divided





Пресет - Ультра, API - DX11

Результат Radeon VII







Результат RTX 2080 Super

В Deus Ex: MD победа RTX 2080 Super.

Far Cry 5

Пресет - Максимум, сглаживание - TAA, API - DX11

Результат Radeon VII

Результат RTX 2080 Super

В Far Cry V Radeon VII лучше.

Strange Brigade

Пресет - Ультра, Асинхронные вычисления - вкл., API - Vulkan

Результат Radeon VII





Результат RTX 2080 Super

В Strange Brigade Radeon VII минимально лучше.

The Division 2





Пресет - Максимум, API - DX12

Результат Radeon VII





Результат RTX 2080 Super

В Division 2 между видеокартами паритет.

Shadow of The Tomb Raider

Пресет - Макс, сглаживание - TAA, API - DX12

Результат Radeon VII



Результат RTX 2080 Super





В Shadow of The Tomb Raider RTX 2080 лучше.

World War Z





Пресет - Ультра, сглаживание - TAA, API - Vulkan.

Результат Radeon VII пришлось фотографировать, так как скриншоты в игре не работали.

Результат RTX 2080 Super





В World War Z победа за Radeon VII.

Итоговая таблица результатов

Заключение

Обе участницы тестирования показали примерно равную производительность. Снизив на них на одну ступень несколько некритичных для качества картинки настроек можно с комфортом играть в 4К на смешанных ультра - высоких настройках с 60 fps. Если оценивать перспективы видеокарт на будущее, то Radeon VII выглядит предпочтительнее ввиду большего на 8 Гб объема видеопамяти чем у RTX 2080 Super.

P.S. Благодарю канал Pulse PC за техническую поддержку. Отдельная благодарность камраду Nurk33RUS: игровые тесты RTX 2080 Super в статье принадлежат ему.



