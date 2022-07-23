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Тест и обзор кулера ID-Cooling SE-207-XT Advanced

Сегодня мы проведем тестирование новинки ID-Cooling, а также сравним ее с аналогами.
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  • Введение
  • Упаковка и комплектация
  • Радиатор
  • Вентилятор
  • Установка и совместимость
  • Тестовая конфигурация и методика тестирования
  • Сводные характеристики
  • Результаты тестирования
  • Итоги

   Введение

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Сегодня у нас на тестировании новинка от фирмы ID-Cooling - двухсекционный кулер SE-207-XT Advanced. Помимо тестирования с возможными соперниками ( Thermalright Peerless Assassin 120, Scythe Fuma 2, SilverStone Hydrogon D120 ARGB, Deepcool AK620) мы также проверим утверждение (миф?), что данный кулер по производительности равен или лучше, чем Thermalright Frost Spirit 140.

Упаковка и комплектация

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  Упаковка имеет стандартное черно-оранжевое оформление. На левом боку указаны поддерживаемые сокеты, на задней стороне приведены технические характеристики кулера.

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  После открытия упаковки нас встречает коробка с аксессуарами

  Под ней располагаются радиатор, зажатый в упаковку из вспененного полиэтилена и вентиляторы, упакованные в картонные конверты.

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 Пассивная безопасность упаковки = 0. В результате доставки Почтой, радиатор принял подковообразную форму.

 Коробка аксессуаров содержит все необходимое, для установки кулера на современные сокеты.

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- крестообразная отвертка 150мм

- руководство по установке

- 3 пары скоб для вентиляторов

- бэкплэйт Интел 115х/1200/1700

- стойки-изоляторы 115х/1200/АМ4 (4шт)

- стойки-изоляторы 1700 (4шт)

- крепежные планки Интел 115х/1200/20хх/1700 (1 пара)

- крепежные планки АМ4 (1 пара)

- крепежные винты АМД (4шт)

- фиксирующие гайки Интел (4шт)

- стойки Интел 20хх (4шт)

- разветвитель для 3-х вентиляторов

- шприц с термопастой 

Радиатор

Радиатор покрыт черной краской. Собран на семи 6мм окрашенных теплотрубках, набран двумя секциями по 55 ребер, с межреберным расстоянием 1.8мм. Ребра просто обжаты на теплотрубках.

11 нижних ребер подрезаны для лучшей совместимости с радиаторами VRM / ОЗУ.

Радиатор сверху накрыт декоративными пластиковыми крышками с колпачками. Теплотрубки в радиаторе для лучшего теплораспределения и продува расположены "змейкой".

  Основание у кулера ровное, но края слегка завалены. Теплотрубки в основании пропаяны (по информации от производителя).

 Основание никелированное, но следы от фрезы видны невооруженным глазом и ощущаются тактильно.

Вентилятор

 Вентилятор - модернизированная версия от SE-226-XT/SE-207-XT. Отличие - в 11 держателях статора (у предыдущей модели - 4), которые также выполняют роль "выпрямителей воздушного потока" (подобное решение можно увидеть у вентиляторов SilverStone Air Penetrator). Также новинка обладает большим потоком и статическим давлением. Вентилятор уверенно работает в диапазоне 4.5-12В и 500-1800 об/мин. Шум - на средних-максимальных оборотах очень сильный, равный вентилятору SE-224-XT около 56 дБ. Вентилятор SE-226-XT значительно тише(50дБ максимум).

Установка и совместимость

  Кулер поддерживает сокеты : 115х/1200/1700/20хх/АМ4.

Если вы никогда не устанавливали кулер сами - сначала изучите инструкцию.

  Устанавливаем стойки-изоляторы, на них укладываем крепежные пластины и притягиваем винтами. Бэкплэйт используем от материнской платы.

 Далее наносим термопасту и устанавливаем радиатор, а также монтируем вентиляторы.

 Несмотря на свою компактность, в собранном состоянии кулер перекрывает первые 3 слота оперативной памяти. Скобы крепления вентиляторов удобные, монтаж/демонтаж вентиляторов производится быстро и легко. Качество окраски скоб значительно выше, чем у SE-226-XT.

  Отпечаток почти идеальный. Прижим у кулера очень сильный.

Сводные характеристики

Параметр ID-Cooling SE-207-XT Advanced Thermalright Peerless Assassin 120 Thermalright Frost Spirit 140
Габариты радиатора ДхШхВ, мм 112х116х156 125х135х157 121х140х158
Масса радиатора, г 710 816 978
Типоразмер вентилятора, мм 120 120 120/140/150
Материал радиатора  Окрашенный алюминий Алюминий Никелированный алюминий
Число ребер 2х55 2х53 2х58
Толщина ребер, мм 0.35 0.4 0.4
Межреберное расстояние, мм 1.8 1.8 1.6
Число и размер теплотрубок 7х6мм 6х6мм 4х8мм
Материал теплотрубок Окрашенная медь Никелированная медь Никелированная медь
Материал основания Никелированная медь Никелированная медь Никелированная медь
Цена на момент релиза 60$ 50$ 60$
Актуальность Новинка В продаже В продаже


Тестовая конфигурация и методика тестирования

Тестовая конфигурация

Материнская плата : MSI X470 Gaming plus,АМ4,bios - 7B79vAK2(Beta version), энергосбережение - отключено, LLC 4

Процессор : Ryzen 7 Pro 3700 (Matisse, L3 - 32Mb) 3.6-4.4GHz

ОЗУ : 2x16Гб 3200МГц CL16 Crucial Ballistix Sport LT Red (BLS2K16G4D32AESE)

Диск №1: Samsung 860EVO 250Gb SATA-3

Диск№2: Samsung 860EVO 1Tb m2

Видеокарта: Sapphire Radeon RX 580 Nitro+, 8Gb

Блок питания: Zalman ZM850-ARX (80 Plus Platinum)

корпус: открытый тестовый стенд

Операционная система: Windows 10 LTSC с последними обновлениями

Термоинтерфейс: Arctic MX-4

Системы охлаждения : Thermalright Pearless Assassin 120, Thermalright Frost Spirit 140, ID-Cooling SE-207-XT Advanced.

Мониторинг

HWMonitor 1.44

CapFrameX 1.5.6

Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов

Нагрузка

Prime95 30.5 (Small FFT,150Вт) - 20 мин прогон при максимальной нагрузке : на максимальных оборотах вентилятора и 7В (если возможно) . 

Prime95 30.5 (Small FFT,AVX+AVX2 off, 120Вт) - 20мин прогон на : максимальных оборотах, при 7В, при 5В и при минимально возможных оборотах.

Cyberpunk 2077(GOG) - Маленький Китай, 1080р/Средние (на 900 об/мин)


SE-207-XT Advanced vs Peerless Assassin 120

Результаты тестирования

 На одинаковых с Peerless Assasin 120 оборотах, новичок показывает равную производительность, что говорит нам о более низком классе данной системы охлаждения, с учетом наличия у нее 7 теплотрубок и вентиляторов, аналогичных TL-C12 Pro.

   При тестировании в Киберпанке 2077 также наблюдается небольшое отставание новичка от  его прямого оппонента.

ID-Cooling SE-207-XT Advanced 900об/мин

Thermalright Peerless Assassin 120 900об/минThermalright Frost Spirit 140 900об/мин

Итоги

ID-Cooling SE-207-XT Advanced : относительно компактный двубашенный кулер со средней производительностью и немного завышенной ценой. На текущий момент цена кулера в НИКС-е составляет 4000р, что с учетом цена/качество/производительность "немного" завышено. К тому же у кулера есть масса "очень кусачих" оппонентов в категории 50-65$.

Плюсы :

- относительная компактность

- черный цвет

- производительные вентиляторы (почти на уровне с TL-C12 Pro, эффект от замены на них оказался только в снижении шума).

- простой и легкий монтаж

Минусы :

- очень шумные вентиляторы, особенно свыше 1000 об/мин

- посредственная производительность

- завышенная цена

- упаковка, которая защищает только от царапин (вентиляторы защищены лучше, чем радиатор !)

- "небольшие" неточности в данных кулера

- в продаже присутствуют конкуренты с лучшим соотношением цена/качество/производительность

 В целом - перед нами "работа над ошибками", которую производитель выпустил на рынок слишком поздно. Сможет ли новичок вырвать свою нишу у более кусачих оппонентов - надо будет посмотреть. Но лично автор при выборе между SE-207-XT Advanced и Peerless Assassin 120 (SE) отдал бы предпочтение кулеру Термалрайт, не только потому что он дешевле (SE версию можно найти в  ритейле за 2700-2800р), но и потому что они тише во всем диапазоне работы вентиляторов. Но при этом имеют равную (или немного лучшую) производительность.

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Теги

ryzen 7 pro 3700 thermalright frost spirit 140 thermalright peerless assassin 120 id-cooling se-207-xt advanced
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