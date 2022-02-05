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Немного косплея по франшизе Diablo

В этой заметке не будет тестов, только подборка косплея по играм франшизы Diablo.
[ ] для раздела Блоги
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RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

 Введение

Когда-то, в дремучие и далекие времена ( когда еще мамонты по нашему ресурсу бегали) некоторые авторы выкладывали подборки косплея. И вот для того, чтобы немного разбавить напряженную атмосферу, я решил выложить подборку косплея (не судите строго - я щекотки боюсь) по вселенной Санктуария (франшиза Дьябло).

  Разбойница

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Цидея

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Подборка конечно получилась не очень большой (и не очень красивой), но если вам понравилось, то можно сделать продолжение - подборку по вселенной Вархаммер/Вархаммер 40К.





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