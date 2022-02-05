Введение

Когда-то, в дремучие и далекие времена ( когда еще мамонты по нашему ресурсу бегали) некоторые авторы выкладывали подборки косплея. И вот для того, чтобы немного разбавить напряженную атмосферу, я решил выложить подборку косплея (не судите строго - я щекотки боюсь) по вселенной Санктуария (франшиза Дьябло).

Разбойница

реклама

Варвар

анонсы и реклама 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% -40% в Киберпонедельник в Ситилинке Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Ассассин

реклама

Охотник на демонов

Крестоносец

Монах

реклама





Шаман

реклама

реклама

Чародей

реклама

Цидея

реклама

Архангел Тираэль

реклама

Подборка конечно получилась не очень большой (и не очень красивой), но если вам понравилось, то можно сделать продолжение - подборку по вселенной Вархаммер/Вархаммер 40К.















