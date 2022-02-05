Немного косплея по франшизе Diablo
Введение
Когда-то, в дремучие и далекие времена ( когда еще мамонты по нашему ресурсу бегали) некоторые авторы выкладывали подборки косплея. И вот для того, чтобы немного разбавить напряженную атмосферу, я решил выложить подборку косплея (не судите строго - я щекотки боюсь) по вселенной Санктуария (франшиза Дьябло).
Разбойница
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Варвар
Ассассин
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Охотник на демонов
Крестоносец
Монах
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Шаман
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Чародей
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Цидея
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Архангел Тираэль
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Подборка конечно получилась не очень большой (и не очень красивой), но если вам понравилось, то можно сделать продолжение - подборку по вселенной Вархаммер/Вархаммер 40К.
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