Израиль, страна, расположенная на пересечении Европы, Азии и Африки, достиг значительных успехов в области государственного управления. Он не остается в стороне от любого значимого международного экономического события. Израиль обладает одними из самых технологически развитых и боеспособных вооруженных сил на планете, сотрудничает с главной мировой сверхдержавой и опережает других в таких направлениях, как сельское хозяйство, здравоохранение, новые проекты и технологии. Однако каждому действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Израиль мал, уязвим и ограничен в ресурсах. Он со всех сторон окружен недружественными соседями, его единственный друг - Средиземное море. На протяжении более чем 75 лет Израиль существует в состоянии нескончаемого конфликта, и каждая новая битва может оказаться для него последней. Сколь неприятным ни было бы это, в обозримом будущем оно вряд ли улучшится. Ближний Восток - это место, не знающее жалости. Это школа болезненных ударов. Поэтому Израиль напоминает окружающим посредством демонстрации военной мощи, что он опасен, способен и готов марать руки.

С учетом его религиозной и исторической значимости для множества конфессий, Израиль является ключом к геополитике региона. Обладая данными, он обязан ожидать неожиданное, потому что в этой части света стоять во весь рост означает стоять под перекрестия прицелов.

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В 1854 году в Старом городе Иерусалима, в тогдашней Османской Палестине, на средства семьи Шильдов была открыта еврейская больница. Это стало отправной точкой формирования будущей израильской медицины. Со временем больница Ротшильда пополнилась новыми специалистами и медсестрами. В XX веке было основано медицинское сообщество и открыта первая школа медицинских кадров. С появлением независимого государства Израиль, его система здравоохранения была усовершенствована и сегодня она известна как одна из самых передовых в мире. Израилю удалось добиться этого благодаря значительному внедрению в медицину новейших технологий, постоянному совершенствованию научного подхода, а также поддержки медучреждений со стороны государства. Сегодня медицина всего мира идет по тому же пути, и симбиоз врачебного дела с современными отраслями науки приносит ошеломительные результаты.

Положение территории определяет способ управления ею. Это в особенности справедливо для Израиля. Его географию составляют три особых региона. Первый и наиболее значимый из них - это Прибрежная равнина. Она протягивается вдоль побережья Средиземного моря от склонов горы Кармель у города Хайфы до окрестностей Сектора Газа. Равнина простирается вглубь страны до иудейских гор у Иерусалима и граничат с регионом Западный берег. Любопытно, что хотя Иерусалим славится своей религиозной и исторической ценностью и официально является столицей Израиля, наибольшего внимания заслуживает Тель-Авив. Территория его агломерации, называемая Гуш Дан, представляет собой ядро политической, финансовой, промышленной и культурной жизни Израиля. Здесь проживает более 4 млн человек или 40% от общего населения страны. Однако в общем центром Израиля является Прибрежная равнина. На ней расположены не только крупнейшие города страны, но и международные аэропорты, морские порты, критически значимая инфраструктура и политические организации. Исходя из этого, Прибрежная равнина являет собой сердце Израиля. Однако проблема заключается в отсутствии стратегической глубины. На участке перешейка прибрежной равнины от Западного берега до Средиземного моря составляет всего 14 км, и в этом лежит основа сложной и безжалостной геополитической реальности Израиля. Если бы Западный берег был не подконтролен Израилю, сосредоточенный и решительный удар военной силы мог бы расколоть сердце страны надвое. Скорость, неожиданность и свирепость недавней атаки Хамаса - это именно та угроза, которая способна на существование Израиля.

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Потеря одного единственного холма, прохода или плато на прибрежной равнине Израиля может повлечь за собой крайне серьезные последствия, особенно при использовании современного вооружения. Ракеты, выпущенные с Западного берега, могут достичь Тель-Авива всего за несколько секунд, и нет никакой защиты от такой угрозы. Никакое количество уровней ПВО не способно обеспечить безопасность коридора глубиной всего 14 км. Это отсутствие стратегической глубины в сердце Израиля является ключевой географической характеристикой страны. В этом кроется причина того, что Израиль оккупировал Западный берег и вряд ли покинет его, независимо от требований международного права.

Севернее расположен второй по значимости регион Израиля - область, известная как Галилея. На её холмистой и гористой территории находятся река Иордан и Тивериадское озеро. Их бассейны имеют обильные запасы воды, и благодаря использованию передовых технологий и сложных методов орошения, Израиль сумел превратить Галилею в сельскохозяйственный и производственный центр. Это удивительное преобразование обеспечило Израилю необходимую продовольственную безопасность. Неудивительно, что Галилея имеет огромное стратегическое значение для экономики Израиля. Без неё он будет совершенно другим.

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На севере Израиль граничит с Ливаном и Сирией, а вдоль его восточной границы распространяется Иордания. При таком густо населенном и недружественном окружении контроль над высотами становится вопросом жизни и смерти. Правомерно или нет, но Израиль контролирует окружающие высоты, что дает ему тактическое преимущество над соседями. Занимая возвышенные позиции, армия Израиля может удерживать оборону против численно превосходящего противника. Например, с Голанских высот дальнобойная артиллерия Израиля может противостоять любой угрозе, исходящей из Сирии или Ливана. Это же утверждение применимо и к другим занимаемым высотам. Контролируя возвышенность вдоль реки Иордан, Израиль обеспечивает безопасность своего восточного фланга. Поэтому, хотя присутствию Израиля на этих стратегических высотах нет законного основания, без них израильское государство окажется всего в одном шаге от полного уничтожения. По этой причине несколько гневных резолюций ООН являются для Израиля приемлемой ценой за ту стратегическую глубину, которую ему дает оккупированные территории.

Южнее находится третий особенный регион - пустыня Негев. Она обширна, засушлива и малонаселённа. На всей её территории находятся лишь два достойных внимания места - Эйлат и Газа, и оба они расположены на её окраинах. На южной оконечности находится портовый город Эйлат. Он представляет собой единственный выход Израиля в Красное море и через него на мировые рынки. Хотя Эйлат лежит за пределами основной части Израиля, его общая стратегическая значимость для страны неизмерима. Его порт позволит Израилю обойти возможную морскую блокаду в Средиземном море, если такая ситуация когда-либо произойдет. Тем временем, на западной оконечности Негева, к Синайскому полуострову, прилегает Сектор Газа. Его территория не столь засушлива, он подпадает под то же географическое определение. В секторе проживают палестинцы, а его столицей является город Газа. Северная часть Сектора Газа является одним из самых густонаселенных мест на планете. Однако эта территория не имеет большой стратегической значимости и поэтому служит рассадником нищеты и заброшенности. Гуманитарная ситуация усугубляется ограничениями, наложенными израильским правительством, с целью сдержать приток оружия в этот район. Так или иначе, как результат этой заброшенности, в Газе укоренились экстремистские идеологии и незаконное вооруженное формирование. К недовольству многих, в том числе правительства Палестины на Западном берегу, в секторе Газа всем управляет Хамас.

В остальных районах, Гив граничит с Египтом и Иорданией, а неподалеку находится Саудовская Аравия. Особого упоминания заслуживает египетское направление, поскольку пустыня Негев примыкает к Синайскому полуострову. Последний одновременно является и сдерживающим барьером, и угрозой безопасности. Исторически, засушливая территория Синая сдерживала продвижение армий из-за нехватки снабжения, но современная технология способна решить эту проблему. Если значительные войска пересекутся не исключительно от Египта, Синай - это территория, контролировать которую даже сложнее, чем Негев. Поэтому на ней укрываются хорошо вооруженные негосударственные формирования. Так что, помимо опасений по отношению к Египту, Израиль должен тревожиться и от тех контрабандистов и диссидентов, которые используют Синай как тихую гавань.

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Обычно, страны могут заполнить пробелы в обеспечении безопасности путем вступления в союзы или заключения многосторонних соглашений. Компромиссы остаются возможными до тех пор, пока сохраняется серьезность намерений. Однако у Иерусалима друзей немного, и все они далеко. Поэтому при первой возможности, любой договор будет нарушен, если какая-то из арабских стран учует слабость Израиля, она наверняка ею воспользуется. Именно это произошло в 1948 году, когда Израиль объявил о своей независимости от британского мандата. Египет, Иордания, Ирак, Сирия, Саудовская Аравия и Йемен официально вступили в конфликт. В каждом из основных регионов Израиля разыгрался худший из возможных сценариев. Египет преодолел пустыню Негев, Сирия использовала Голландские высоты Галилеи для нанесения ударов по населенным пунктам Израиля, а затем начала собственное вторжение. Тем временем, центр Израиля, а именно территория вблизи Иерусалима, подверглась нападению со стороны арабского легиона Иордании. Но не все страны-участницы конфликта были вовлечены в него в равной степени, и Израиль сумел этим воспользоваться. Совместив собственное тактическое превосходство и некомпетентность арабских противников, Израиль добыл для себя недосягаемую победу.

Израиль приступил к процессу укрепления своих границ и поиску прочих средств сдерживания, таких как ядерная программа Израиля 1950-х и 60-х годов. Однако, соседствующие с ним страны не оставляли своих намерений и не могли оставить. К тому моменту, кризис палестинских беженцев достиг точки кипения и запустил волну панарабского национализма на территории более крупного региона. Все страны арабского мира стали наращивать свои армии, и новый конфликт виделся неизбежным. В 1967 году этот конфликт произошел, и он затронул все основные регионы Израиля. Войска Египта зашли с запада в пустыню Негев, подразделения Иордании стали наносить удары по Иерусалиму с востока. Сирия начала артиллерийские обстрелы израильских поселений в Галилее, а Ливан произвел воздушные налеты на позиции Израиля на севере. Как бы невероятно это ни звучало, но война вновь окончилась решительной победой Израиля и захватом им всех стратегически значимых территорий и высот, в том числе Западного берега, Сектора Газа и Голландских высот. За счет этого, Израиль сформировал стратегическую глубину для своего сердца, Гуж Дана. Но кроме этого, победа Израиля на полях сражений деморализовала арабские страны.

Но что более важно, победа 1967 года открыла двери для стратегического партнерства Израиля и Соединенных Штатов. Прежде, отношения Иерусалима и Вашингтона были непостоянными, но поддержка Советским Союзом арабских стран в Шестидневной войне сблизило Израиль с американским лагерем. В дальнейшем, эти новые отношения стали основополагающими в формировании национальной безопасности Израиля. Однако, новоявленный триумф не обошелся без издержек. Часть территорий, полученных Израилем в этой войне, не подпадает под его контроль. Захваченный Сектор Газа и Западный берег были населены палестинцами, отнюдь не лояльными к израильскому государству.

Эта ситуация породила для Израиля новый кризис, который продолжается по сегодняшний день. В регионе Западного берега проживает около 3 миллионов палестинцев, а еще 2 миллиона населяют Сектор Газа. В теории, некий договор мог бы привести к мирному сосуществованию Израиля с его соседями, включая независимое государство Палестина. Однако одной лишь теории недостаточно. Обоюдная неприязнь палестинцев и израильтян настолько сильна, что ее вряд ли удастся свести на нет одним росчерком пера. Израильтяне считают, что даже если будет достигнуто соглашение о мире, фундаменталисты захватят Израиль арабам. После множества битв за выживание со своими соседями, Израиль едва ли откажется от стратегически значимых высот, окружающих Западный берег. Но недоверие - это не единственное, что препятствует достижению мирного соглашения. Даже если бы руководство Израиля и Палестины стало на путь доверия и согласилось на обсуждение сделки о мире, страны региона, такие как Иран, все еще могли бы нарушить этот мир, задействовав для этого негосударственное формирование. Для этого достаточно ввести контрабандой оружие и провести операцию под чужим флагом. С точки зрения Израиля, арабам и Ирану нельзя доверять. Поэтому уступки территорий, таких как Голландские высоты и Западный берег, не принесут результата, а лишь обнажат оборону Израиля, сделав его уязвимым перед военными угрозами.

Следовательно, в вопросе обеспечения собственного выживания, Израиль предпочитает доверять вооружению и географии, а не договорам и обещаниям. Из этого проистекает готовность Израиля пренебречь международным правом и принять превентивные меры для достижения тех стратегических целей, которые он считает основополагающими. Оккупация Западного берега и, как результат, подчинение палестинцев - это результат такой неудачной геополитической двойственности. Но по стратегическим причинам, Израиль не может оставить Западный берег. Изначально политики Израиля пытались решить проблему путем образования на оккупированных территориях израильских поселений, изменяя демографию и размещая израильских граждан на определенных территориях. Тель-Авив пытался закрепить контроль над ними, не считаясь с правомерностью такого контроля. Он выделил некоторые районы Западного берега для основания еврейских населенных пунктов. Так появилась зона Си. Все израильские поселения на Западном берегу, все 127, заключены в это сугубо ограниченное пространство.

Сейчас в зоне Си проживает около 450.000 израильтян, но с учетом незаконных поселений, их численность в регионе Западного берега может достигать 700.000 человек. Так или иначе, к зоне Си относится примерно 60% территории Западного берега, и она напрямую контролируется израильским государством. Однако, поскольку формально Израиль не присоединил к себе Западный берег, он считает, что еврейские поселения на этой территории не подпадают под его суверенитет. Поэтому для осуществления управления регионом, Израиль каждые 5 лет продлевает действие экстренных норм, позволяющих законно распространять уголовное и отчасти гражданское право на территорию Западного берега, где проживают граждане Израиля.

Такое медленное, но не отступное посягательство на территорию Палестины нацелено на раскол ее центров населения на Западном берегу при систематическом подрыве целостности Палестины. Жизнеспособность палестинского государства становится все менее возможной. При этом израильская программа заселения разжигает конфликты и лишает палестинцев доступа к их земле и ресурсам. Более того, она идет во вред процессу переговоров о нахождении для израильско-палестинского конфликта решения, предусматривающего существование двух государств. В последние годы политики Израиля даже начали ставить в приоритет решение о существовании одной страны.

В Палестине наблюдается значительно более высокий уровень рождаемости, чем в Израиле. Пирамида населения Палестины на 2023 год отличается от пирамиды стран с сопоставимым уровнем дохода. Израиль не в состоянии конкурировать с этими показателями, поэтому даже при применении решения о создании единого государства, Израиль столкнется с быстрым ростом палестинского населения внутри такой системы. Будущее Западного берега остается неопределенным. Израиль верит, что ему удастся решать проблемы по мере их появления. Единственное, что мы знаем наверняка, - не существует решения, удовлетворяющего условиям обеих сторон.

В целом, Израиль напоминает крепость в осаде. Он состоит в стратегически важных отношениях с США, что придает ему дипломатическую, экономическую и военную силу. Однако вместе с этим, со стороны Сирии, Ливана и негосударственных формирований его подстерегает смертельная опасность. Единственный способ удержать оборону - это возвышаться над всеми конкурентами. Чтобы выжить, Израиль должен контролировать близлежащие стратегические высоты. Если деоккупация возможна, то только в отношении низко лежащих территорий. Возвращение к довоенной границе 1967 года на практике невозможно, поскольку это подвергло бы страну ракетным обстрелам и угрозе рассечения страны надвое. В таком свете, тактическое и стратегическое превосходство, предоставляемое оккупированными территориями, более чем стоит нескольких осуждающих резолюций ООН.

Будущее Израиля, малого и уязвимого, погружено в неизвестность. Время от времени искры вызывают огонь, разгораются конфликты. При этом Израиль находится в неопределенном положении. Но Израиль скроен из прочной ткани. Его секретное оружие заключается в том, что ему некуда отступать. Ему остается лишь вступить в бой.

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Данная статья основана на видеоролике YouTube канала: The Curious