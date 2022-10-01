За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Внешние жесткие диски не теряют популярности, т.к. к облакам не многие приходят, а современные недорогие компьютеры комплектуются SSD накопителями небольшого объема. В таких случаях где-то нужно хранить семейный архив фото. На помощь приходят внешние накопители большого объема, вроде Silicon Power Stream S05 на 4 TB и больше.

реклама

Технические характеристики

Модель Silicon Power Stream S05

Тип Внешний 2.5" жесткий диск Интерфейс подключения USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A

Форм-фактор 2.5"

Цвет Черный

Материал Пластик

Размеры

126*79*23 мм Вес

230 г

Упаковка, внешний вид и комплектация

Упаковка похожа на такую же, тоже внешнего жесткого диска, который относительно недавно обозревался — Silicon Power Armor A66.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

реклама









реклама

















реклама













































































На ней кроме изображения самого устройства, есть немного информации об устройстве, вроде массо-габаритной, а также интерфейсе подключения. На одном из торцов есть примерные данные о количестве хранимой информации, за основу взяты некие средние показатели. Корпус имеет шероховатую структуру и тем самым немного защищен от царапин.

Небольшой кирпичик со скошенными гранями имеет достаточно большую толщину, намекая на то, что и в основе своей лежит соответствующий накопитель. Каких-либо противоударных бамперов нет, это просто пластиковый корпус, с шероховатой текстурой. На одной грани расположена информация о модели и знаки соответствия, на другой грани единственный порт USB 3.0 A.

В комплекте есть соответствующий кабель, который в нынешнее время редкость.

Тестирование

Недолго думая, переходим к тестам, синтетическим и практическим.





















































CDI сразу показывает, что внутри находится жесткий диск производства Toshiba. Включался он 3 раза вместе с моим. Т.к. скорее всего в качестве проверки.

После подключения, накопитель сразу готов к работе и доступно 4 трлн байт или 3.63 ТБ. Файловая истема NTFS, в корне есть ссылка на регистрацию продукта для расширения гарантии.

CDM покажет пиковые скоростные значения накопителя. И они вполне типичные для внешних жестких дисков, которые не позиционируют себя, как высокоскоростные.

HDTune демонстрирует закономерное падение скорости ближе к концу объема. Это классическая картина для жестких дисков. Перейдем к более практическим тестам, а именно копирование файлов.





















































Один файл линейно записывается со скоростью 130-136 МБ/с, что подтверждает скорости, показанные в CDM и HDTune. При добавлении потока, скорость закономерно падает чуть более чем на 50%.





























































































И каждый поток снижает ее еще и еще. Кстати, т.к. перед нами жесткий диск, то такие многопоточные записи приведут к фрагментации, снижая скорость доступа к данным. Поэтому пишите в один поток при возможности.

Купить

Итог

Silicon Power Stream S05 4 TB — классическое внешнее хранилище данных, основная работа которого "Достал из ящика стола, записал, убрал обратно". С этим накопитель справляется отлично. Помните только, что сотрясение может стать последним, что вы сделаете с вашими данными.