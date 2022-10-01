Обзор внешнего жесткого диска Silicon Power Stream S05 4 TB
Внешние жесткие диски не теряют популярности, т.к. к облакам не многие приходят, а современные недорогие компьютеры комплектуются SSD накопителями небольшого объема. В таких случаях где-то нужно хранить семейный архив фото. На помощь приходят внешние накопители большого объема, вроде Silicon Power Stream S05 на 4 TB и больше.
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Технические характеристики
|Модель
|Silicon Power Stream S05
|Тип
|Внешний 2.5" жесткий диск
|Интерфейс подключения
|USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
|Форм-фактор
|2.5"
|Цвет
|Черный
|Материал
|Пластик
|Размеры
|126*79*23 мм
|Вес
|230 г
Упаковка, внешний вид и комплектация
Упаковка похожа на такую же, тоже внешнего жесткого диска, который относительно недавно обозревался — Silicon Power Armor A66.
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На ней кроме изображения самого устройства, есть немного информации об устройстве, вроде массо-габаритной, а также интерфейсе подключения. На одном из торцов есть примерные данные о количестве хранимой информации, за основу взяты некие средние показатели. Корпус имеет шероховатую структуру и тем самым немного защищен от царапин.
Небольшой кирпичик со скошенными гранями имеет достаточно большую толщину, намекая на то, что и в основе своей лежит соответствующий накопитель. Каких-либо противоударных бамперов нет, это просто пластиковый корпус, с шероховатой текстурой. На одной грани расположена информация о модели и знаки соответствия, на другой грани единственный порт USB 3.0 A.
В комплекте есть соответствующий кабель, который в нынешнее время редкость.
Тестирование
Недолго думая, переходим к тестам, синтетическим и практическим.
CDI сразу показывает, что внутри находится жесткий диск производства Toshiba. Включался он 3 раза вместе с моим. Т.к. скорее всего в качестве проверки.
После подключения, накопитель сразу готов к работе и доступно 4 трлн байт или 3.63 ТБ. Файловая истема NTFS, в корне есть ссылка на регистрацию продукта для расширения гарантии.
CDM покажет пиковые скоростные значения накопителя. И они вполне типичные для внешних жестких дисков, которые не позиционируют себя, как высокоскоростные.
HDTune демонстрирует закономерное падение скорости ближе к концу объема. Это классическая картина для жестких дисков. Перейдем к более практическим тестам, а именно копирование файлов.
Один файл линейно записывается со скоростью 130-136 МБ/с, что подтверждает скорости, показанные в CDM и HDTune. При добавлении потока, скорость закономерно падает чуть более чем на 50%.
И каждый поток снижает ее еще и еще. Кстати, т.к. перед нами жесткий диск, то такие многопоточные записи приведут к фрагментации, снижая скорость доступа к данным. Поэтому пишите в один поток при возможности.
Итог
Silicon Power Stream S05 4 TB — классическое внешнее хранилище данных, основная работа которого "Достал из ящика стола, записал, убрал обратно". С этим накопитель справляется отлично. Помните только, что сотрясение может стать последним, что вы сделаете с вашими данными.
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