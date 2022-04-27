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Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB

Знакомство со свежей моделью жесткого диска от известного тайваньского бренда Silicon Power, который защищен от внешний воздействий.
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С приходом облачных решений для хранения информации, нужда в локальном хранении никуда не делась, а по сути, встает все более остро. Фотографии и видео все больше занимают места, а перебирать кучу несортированных данных никто не любит, поэтому все копируется скопом с пометкой "разобрать". С приходом внешних SSD расстановка сил немного сместилась, в том плане, что когда от внешнего накопителя требуется скорость, то тут безоговорочную победу и контроль рынка держат твердотельные хранилища. А вот в плане архивных решений с низкой стоимостью за терабайт все еще лидируют жесткие диски. С одним из них мы сегодня познакомимся на примере Silicon Power Armor A66 объемом 1 ТБ. Кроме того, данный накопитель имеет особенности, которые ему помогут сохранить ваши ценные данные.

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Технические характеристики

Упаковка, внешний вид и комплектация

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Небольшая и плоская коробка вполне типичное решение для накопителей подобного рода.

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На ней есть базовая информация о жестком диске, его основные особенности и фишки. Акцент сделан на его защищенности класса IPX4, а также соответствие защиты по военному стандарту MIL-STD-810G. Указан интерфейс подключения USB 3.2 gen1. На одном из торцов указана толщина накопителя 16.2 мм — это общий показатель вместе с накладками, бамперами и жестким диском. Отдана дань традициям, когда на упаковке флешек, карт памяти и жестких дисков указывали, сколько фото, аудио и видео поместится на устройство находящееся в ней. Внутри коробки ластиковая вставка с жестким диском и кабелем для подключения USB A (m)-USB A (m)

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Жесткий диск облачен в броню из силиконового бампера по периметру и пластиковых накладок сверху и снизу, Вместе они неплохо должны гасить вибрацию и небольшие удары. Конечно, во время активной записи от падения они не защитят, но от мелкой тряски должны спасти. С одной стороны к жесткому диску можно прикрепить комплектный провод. Это очень хорошо т.к. такой кабель USB A - USB A третьей версии, возможно, будет не так просто найти, в отличие от microUSB или Type-C. Поэтому, чтобы его не забывать, достаточно просто закрепить на нем. На противоположном торце находится разъем подключения с заглушкой от влаги.

Порт полностью соответствует 3 версии, виден дополнительный ряд контактов. Версия USB 3.2 gen1 (он же USB 3.0, он же USB 3.1 gen1) т.е. до 5 Гбит/с.









Комплектный кабель имеет длину в 15 сантиметров и одинаковый порт на концах USB A (m). На мой взгляд хоть и редкое исполнение, но достаточно надежное и никакой Type-C по прочности с ним не сравнится. В комплект также входит очень краткая инструкция.

Тестовый стенд и тестирование

Аппаратная часть

  • Процессор: Ryzen 5 Pro 4650G
  • Видеокарта: Vega 7
  • Материнская плата: Asus ROG Strix B550-I Gaming
  • Оперативная память: Patriot PVS416G300C9K (2*8ГБ)
  • Накопитель: обозреваемый Silicon Power Armor A66 + NVME SSD

После подключения, накопитель сразу готов к работе.

Доступный объем после подключения — 931 гигабайт.

Crystal Disk Info

Накопитель новый и SMART это подтверждает.

Crystal Disk Mark

CDM часто показывает скорости близкие к максимально возможным, однако в данном случае она вышла наоборот заниженной. Странный все таки бенчмарк.

HD Tune

Близкая к реальной, нагрузка в HD Tune часто совпадает с повседневными задачами. Скорости мы проверим далее на файловых операциях.

Файловые операции

Запись







Скорость записи вышла на уровне 110-117 МБ/с, что является типичным ноутбучным показателем, который не меняется уже очень давно. Есть более быстрые диски, которые или не найти, или при виде цены появляется ощущение "лучше бы и не видел". Т.е. 2.5" жесткие диски давно пришли к этому уровню и никуда с него не сходят. 

Чтение


Чтение ожидаемо выше, ближе к 130 МБ/с, что тоже средний показатель для подобного уровня накопителей.

Копирование в пределах одного устройства

Такие нагрузки для жестких дисков всегда были ахиллесовой пятой. Скорость работы падала в разы, а если она будет вестись с огромным количеством мелких файлов, то будет еще грустнее, но предварительная архивация спасала раньше, спасет и сейчас. Повторюсь, все в пределах нормы для данного типа устройств.

Итог

Silicon Power Armor A66 — позволит сохранить ваши данные и сделает это чуточку лучше, благодаря защитным накладкам и бамперу. Кроме того, есть даже защита от брызг. Данный накопитель представлен в различных цветах.

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