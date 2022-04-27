Обзор защищенного внешнего жесткого диска Silicon Power Armor A66 1 TB
С приходом облачных решений для хранения информации, нужда в локальном хранении никуда не делась, а по сути, встает все более остро. Фотографии и видео все больше занимают места, а перебирать кучу несортированных данных никто не любит, поэтому все копируется скопом с пометкой "разобрать". С приходом внешних SSD расстановка сил немного сместилась, в том плане, что когда от внешнего накопителя требуется скорость, то тут безоговорочную победу и контроль рынка держат твердотельные хранилища. А вот в плане архивных решений с низкой стоимостью за терабайт все еще лидируют жесткие диски. С одним из них мы сегодня познакомимся на примере Silicon Power Armor A66 объемом 1 ТБ. Кроме того, данный накопитель имеет особенности, которые ему помогут сохранить ваши ценные данные.
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Технические характеристики
Упаковка, внешний вид и комплектация
Небольшая и плоская коробка вполне типичное решение для накопителей подобного рода.
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На ней есть базовая информация о жестком диске, его основные особенности и фишки. Акцент сделан на его защищенности класса IPX4, а также соответствие защиты по военному стандарту MIL-STD-810G. Указан интерфейс подключения USB 3.2 gen1. На одном из торцов указана толщина накопителя 16.2 мм — это общий показатель вместе с накладками, бамперами и жестким диском. Отдана дань традициям, когда на упаковке флешек, карт памяти и жестких дисков указывали, сколько фото, аудио и видео поместится на устройство находящееся в ней. Внутри коробки ластиковая вставка с жестким диском и кабелем для подключения USB A (m)-USB A (m)
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Жесткий диск облачен в броню из силиконового бампера по периметру и пластиковых накладок сверху и снизу, Вместе они неплохо должны гасить вибрацию и небольшие удары. Конечно, во время активной записи от падения они не защитят, но от мелкой тряски должны спасти. С одной стороны к жесткому диску можно прикрепить комплектный провод. Это очень хорошо т.к. такой кабель USB A - USB A третьей версии, возможно, будет не так просто найти, в отличие от microUSB или Type-C. Поэтому, чтобы его не забывать, достаточно просто закрепить на нем. На противоположном торце находится разъем подключения с заглушкой от влаги.
Порт полностью соответствует 3 версии, виден дополнительный ряд контактов. Версия USB 3.2 gen1 (он же USB 3.0, он же USB 3.1 gen1) т.е. до 5 Гбит/с.
Комплектный кабель имеет длину в 15 сантиметров и одинаковый порт на концах USB A (m). На мой взгляд хоть и редкое исполнение, но достаточно надежное и никакой Type-C по прочности с ним не сравнится. В комплект также входит очень краткая инструкция.
Тестовый стенд и тестирование
Аппаратная часть
- Процессор: Ryzen 5 Pro 4650G
- Видеокарта: Vega 7
- Материнская плата: Asus ROG Strix B550-I Gaming
- Оперативная память: Patriot PVS416G300C9K (2*8ГБ)
- Накопитель: обозреваемый Silicon Power Armor A66 + NVME SSD
После подключения, накопитель сразу готов к работе.
Доступный объем после подключения — 931 гигабайт.
Crystal Disk Info
Накопитель новый и SMART это подтверждает.
Crystal Disk Mark
CDM часто показывает скорости близкие к максимально возможным, однако в данном случае она вышла наоборот заниженной. Странный все таки бенчмарк.
HD Tune
Близкая к реальной, нагрузка в HD Tune часто совпадает с повседневными задачами. Скорости мы проверим далее на файловых операциях.
Файловые операции
Запись
Скорость записи вышла на уровне 110-117 МБ/с, что является типичным ноутбучным показателем, который не меняется уже очень давно. Есть более быстрые диски, которые или не найти, или при виде цены появляется ощущение "лучше бы и не видел". Т.е. 2.5" жесткие диски давно пришли к этому уровню и никуда с него не сходят.
Чтение
Чтение ожидаемо выше, ближе к 130 МБ/с, что тоже средний показатель для подобного уровня накопителей.
Копирование в пределах одного устройства
Такие нагрузки для жестких дисков всегда были ахиллесовой пятой. Скорость работы падала в разы, а если она будет вестись с огромным количеством мелких файлов, то будет еще грустнее, но предварительная архивация спасала раньше, спасет и сейчас. Повторюсь, все в пределах нормы для данного типа устройств.
Итог
Silicon Power Armor A66 — позволит сохранить ваши данные и сделает это чуточку лучше, благодаря защитным накладкам и бамперу. Кроме того, есть даже защита от брызг. Данный накопитель представлен в различных цветах.
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