Археологи нашли затерянный наблюдательный пункт системы гражданской обороны на территории старинной крепости в Великобритании

Подземное сооружение было обнаружено специалистами организации English Heritage в ходе раскопок на территории замка Скарборо. Бункер построили в 1963–1964 годах как часть общенациональной сети мониторинга, но всего через пять лет объект замуровали и засыпали землей. С тех пор точное местоположение поста оставалось неизвестным, хотя он находился на территории известного исторического памятника.

Найти вход помог детальный анализ архивных документов и наземное обследование мыса. Археологи приступили к земляным работам и быстро наткнулись на бетонный люк. Внутреннее помещение осмотрели с помощью специальных камер, опущенных через отверстие. Оказалось, что подземная камера находится в удовлетворительном состоянии и соответствует типовому проекту того времени.

Изображение - ChatGPT

Такие укрытия предназначались для Королевского корпуса наблюдателей (ROC). Добровольцы должны были фиксировать ядерные взрывы и измерять уровень радиации в случае нападения. В небольшом пространстве размещались приборы, средства связи и двухъярусные кровати для дежурных. Всего по стране насчитывалось более 1500 подобных точек, рассчитанных на работу гражданских лиц.

Руководитель отдела музейных коллекций Кевин Бут (Kevin Booth) отметил, что открытие подчеркивает стратегическое значение этого места. Мыс использовался для наблюдения на протяжении тысячелетий, начиная с поселений бронзового века и римских сигнальных станций. Обнаружение бункера стало еще одним подтверждением долгой истории обороны участка побережья.