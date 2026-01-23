Шведские инвесторы и евродепутаты при поддержке институтов ЕС выделили 500 миллионов евро на создание новой социальной платформы W, которая должна стать европейской альтернативой X

Платформа появится в бета-версии не позже февраля 2026 года. Ее разработкой руководит бывший главный специалист по приватности eBay Анна Цайтер. W расшифровывается как "We" (Мы), где форма буквы символизирует Values + Verified — ценности ЕС и верификацию личности.

В духе этой философии W будет работать по правилам ЕС. Все пользователи обязаны проходить верификацию личности (ID + фото), что снизит количество ботов и фейковых аккаунтов. Данные хранятся только на серверах европейских компаний под GDPR.

Цайтер назвала W «улучшенной версией Twitter» с акцентом на уважительное общение и ответственность. По ее словам, успехом станет то, что пользователи смогут получать контент с разными точками зрения, а издания вроде Politico начнут публиковаться в W вместо X.

Инициатива возникла на фоне конфликта ЕС с Илоном Маском. Платформу обвинили в угрозе демократии из-за снижения модерации и разблокировки аккаунтов.