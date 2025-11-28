Запущена первая в мире сеть для токенизации доменов

Doma официально запустила основной публичный блокчейн, полностью совместимый с DNS. Это первый протокол, токенизирующий традиционные домены в ERC-20 токены для торговли на DeFi-площадках, сохраняя их функциональность в интернете. Каждое имя получает собственный уникальный цифровой идентификатор, который закрепляется в распределенной базе данных.

Проект создан для упрощения приобретения, владения и передачи доменных адресов без участия посредников, что делает их предметом свободной торговли между пользователями. Разработчики утверждают, что технология повысит безопасность онлайн-идентичности и снизит риски потери контроля над цифровыми именами.

Новая технология уже применяется на обширной базе существующих доменов. Благодаря партнерству с несколькими крупными регистраторами протокол Doma получил доступ к базе из более чем 30 миллионов доменов, что позволяет пользователям конвертировать уже существующие адреса.

Аналитики отмечают растущий интерес к токенизации интернет-ресурсов как к новому направлению в управлении правами собственности. В ближайшее время команда Doma планирует расширить функционал платформы и добавить поддержку новых форм цифровых активов.