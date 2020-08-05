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С самого начала трейлера диктор сообщает нам, что в FIFA 21 будет вознаграждаться креативность в работе с мячом и без него, выражаться по заверениям разработчиков это будет в лучшем выборе позиции, это должно привести к более качественному созданию голевых моментов.

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Далее нам задвигают в телегу об умном дриблинге, который в FIFA 21 выйдет на новой уровень, а на деле мы видим нечто странное в исполнении игроков, движения имеют очень мало общего с реальностью. Скорее всего это станет ещё одним пунктом в пользу любителей FIFA, которые в идеале освоили финты и могут одним игроком наказать всю команду соперника. Но это очередной шаг к ещё большей аркадности происходящего.

Далее нам показывают ряд свежих анимаций в обыгрыше защитников, ну вот здесь эти элементы смотрятся довольно эффектно. Естественно, для любого яда должно быть и противоядие, и далее нам анонсируют и новые приёмчики от защитников, типа оборонцы смогут более активно использовать корпус в борьбе с нападающими.

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И ещё раз трейлер возвращает нас к теме креативных забеганий, разработчик на этой штуке делает огромный акцент, и якобы здесь теперь всё будет решаться не только на автомате, но и вручную. Не усложнит ли это игру в атаке, узнаем, когда сами сможем всё это прощупать.

Следующая фишка из трейлера: продвинутый выбор позиции. Речь идёт об особой манере игры топ игроков, в качестве примера приводится Агуэро, который будет в процессе своих забеганий работать на грани офсайда, но не залезать в него. Де Брюйне сможет находить пространство для выдачи тонких передач на ход, а топовые опорники будут читать игру и перехватывать передачи. Соответственно у лучших защитников мира будет прокачан скилл блокировки мяча и предугадывание дальнейшего развития игровых ситуаций. В FIFA 21 нам обещают новую более переработанную систему столкновений.

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Много внимания в геймплейном трейлере уделено свободе. Ещё одну вещь, которую EA решились отдать на откуп игрокам, стало ручное управление игрой головой. Заявлена возможность наносить удар туда, куда вы захотите, при наихудшем сценарии всё это рискует превратиться в FIFA 14, где удары головой были убойнейшей силой.

Ещё одна штука, которая устрашает в трейлере, это длинные пасы. Подобные забегания напрягали и в прошлых частях FIFA, а здесь они выдаются за новшества.

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Интересной штукой выглядит соревновательный режим, в котором у искусственного интеллекта будет повышенный уровень понимания происходящего и видение игры в целом. Это что-то типа новой сложности, в которой вы сможете почувствовать, каково это играть против настоящего киберспортсмена.

В концовке трейлера новинки геймплея достигли максимального уровня бредовости. В общем, в FIFA 21 появится возможность перемотки и повторной попытки реализовать момент, вот это конечно та ещё дичь. Она будет доступна в быстрых матчах, вот с чего вдруг эта переигровка моментов возникла, и каким образом она будет выдаваться, это пока что ещё загадка дыры.

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В общем, как часто это бывает в случае с EA, в геймплейном трейлере самого геймплея было очень мало, и большинство заявленных новинок притянуты за уши.