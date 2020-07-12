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До выхода FIFA 21 остаётся почти 3 месяца, уже сейчас можно задуматься о резонности её покупки. Сегодня расскажем о 5 фактах, которые вам стоит знать перед покупкой FIFA 21.

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В FIFA 21 будет старый движок. Нового движка от электроников все ждут не один и не два года, и в год выхода консолей нового поколения эти ожидания накалились до предела. Зарубежные геймерские сайты даже стали пускать слухи о том, что EA откажется от устаревшего движка Frostbite и перейдёт на Unreal Engine 5, но в итоге все ожидания были развеяны первым трейлером FIFA 21. Если на новом поколении консолей разработчики ещё могут попытаться выжать из этого движка что-то новое и доселе невиданное, то на ПК, xbox one и ps4 стоит ждать очередную модификацию FIFA 17 с обновлёнными формами и составами по цене полноценной новой игры.

Различия в изданиях минимальны и не стоит переплачивать за более крутую версию. Единственным преимуществом ultimate и champions над стандартным является лишь то, что вы сможете поиграть в них на 3 дня раньше. Если же сила воли позволяет вам потерпеть лишних 3 дня, то не задумываясь берите стандартное издание. В ultimate и champions edition вы переплачиваете за различную мелочь, по типу аренды крутого игрока на несколько матчей в онлайн режимах и еженедельных дополнительных паков, в которых вряд ли выпадет что-то годное. В общем электроники умеют зарабатывать деньги на пустом месте и покупая более дорогие издания мы с вами им в этом помогаем.

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Чемпионатов постсоветских стран не будет. Если вдруг вы ждёте FIFA 21, чтобы поиграть в родном для вас чемпионате, то спешим вас разочаровать: не стоит ждать в игре ни РПЛ, нм УПЛ, ни чемпионата Белоруссии, Казахстана, Армении, Грузии и других постсоветских стран. РПЛ продолжает оставаться в качестве эксклюзива для PES, а по другим вышеназванным турнирам у EA позиция очень проста: мы не платим за те чемпионаты, которые нам не интересны. Представители УПЛ перед выходом FIFA 20 признавались, что им даже пришлось бы доплачивать разработчикам, чтобы УПЛ появилась в игре, и сумма была бы не из маленьких. В общем, чудес в этом направлении ждать не стоит.

При покупке FIFA 21 для консолей старого поколения, вы получите её бесплатно на Next Gen. Если вы планируете приобретать новые версии PlayStation или Xbox, но при этом вы хотите на старте FIFA 21 поиграть в неё на своих стареньких приставках, то знайте, что вам не придётся платить дважды. Купив FIFA 21 для PlayStation 4 или Xbox one, вы автоматически получите возможность бесплатно загрузить полную версию игры при переходе на новые консоли, более того, ваш прогресс в онлайн режимах будет сохранён, и собирать составы с нуля в Ultimate Team не придётся. С одной стороны это отличный подгон от EA, с другой намёк на то, что игра может быть практически одинаковой и на новых, и на старых консолях, вряд ли бы хитрые канадцы отдали за бесплатно революционно новый и качественный продукт.

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Новых режимов игры не будет. EA уже идёт по проторенному пути минимальных изменений. Большинство нововведений это то, что когда-то зачем-то разработчики убрали из игры. Например, в FIFA 20 вернулся уличный футбол, переупакованный под режим Volta. В FIFA 21 ожидается возвращение истории в каком-то новом виде, эта информация уже засветилась на страничках актёров, которых задействуют в съёмочном процессе для кат-сцен. В Ultimate Team планируют вернуть убранную ранее функцию обмена карточками, еженедельные турниры и другие фишки, которые уже всплывали в старых частях. Пословица о том, что всё новое - это хорошо забытое старое, применительно к новой части FIFA очень даже актуальна.

В общем, вы в курсе основных моментов, с которыми вам предстоит столкнуться при покупке FIFA 21, и вам решать, стоит ли новое детище от EA ваших денег.