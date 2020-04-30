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Ryzen 5 3600. Стоковая система против безопасно-разогнанной в играх и приложениях

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Всем доброго времени суток. Приобрел недавно систему на базе процессора Ryzen 5 3600 с самой дешевой памятью, средне-бюджетной материнской платой и недорогим кулером и не вникая в подробности пользовался этим около месяца как есть из коробки. Затем вникнув в тему разгона этой системы произвел его и сколько же получил прироста в играх и приложениях? В данной публикации хотел продемонстрировать прирост от разгона относительно стандартных настроек биос.

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Материнская плата MSI B450-A PRO MAX, эта была самая дешевая плата на b450 которая имела нормальную систему охлаждения VRM зоны, также очень много положительных отзывов, но главный плюс ее был в том, что уже из коробки она поддерживает Ryzen 3000 серии что исключает заморочки с обновлением биос, особенно когда нет более старого процессора под AM4 как у меня. Но как выяснилось, плата имеет функцию instant flash с кнопкой, что дает возможность обновить биос даже без процессора. У платы есть такая полезная функция как сохранение нескольких профилей биос, что очень пригодилось и крайне облегчило подбор оптимальных параметров системы. Кнопка сброса на корпусе до окончания подбора параметров была подключена к перемычке у батарейки на плате, так как биос приходилось сбрасывать очень часто. Данная модель обошлась в 5999 рублей с 3х летней гарантией. Такие цены были на первую половину марта 2020, но сейчас наблюдаю значительное проседание цен после подорожания во второй половине марта.

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Не учел что для этого процессора очень важна скорость памяти, поэтому взял самую дешевую. Это Goodram gr2400d464l17s/16gdc которые обошлись мне в 5050 рублей с гарантией 10 лет!

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Кулер Deepcool Gammax 300 обладает оптимальным сочетанием цены\производительности. Данная модель рассчитана на процессоры с тепловыделением до 130 Ватт, что вполне достаточно для Ryzen 5 3600 с паспортным TDP в 65 Ватт. Цена на момент покупки была 1350 рублей. 

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Сам процессор оем поставки, Ryzen 5 3600. Цена на момент покупки была 13399 рублей. Гарантия всего 1 год, а это самая дорогая деталь из комплекта. И здесь было небольшое упущение, что не приобрел box версию. Во-первых, немного сэкономил бы на кулере, использовав боксовый более стильный с подсветкой, но главное гарантия на процессор была бы тогда 3 года. Вообще даже когда процессор разогрелся до 99 в аида стресс-тесте  при разгоне до 4200 на штатном напряжении, то основание радиатора было чуть теплым, что говорит о плохой теплопередачи между кристаллом и крышкой процессора. Поэтому такая башня даже избыточная. Иначе радиатор при 99 градусах процессора обжигал бы пальцы у основания, как это было с разогнанным скальпированным 4960HQ и слабым zalman cnps-80f а тот грелся всего до 90.  

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Приступлю к результатам тестов. Слева будут скриншоты системы в стоке, справа с разгоном.

Материнская плата MSI позволяет сделать скриншот прямо из БИОС и сохранить на флешку, что и было сделано. В стоковом состоянии напряжение процессора могло превышать 1.4в, при этом частота при загруженности всех ядер падает до 3900 и ниже, в играх держится в районе 4000 постоянно колеблясь на каждом ядре по-разному. Я остановился на разгоне по множителю до 4200 при напряжении 1.275в. После этого частота на всех ядрах стабильно держится на 4200 не проседая даже при нагрузке стресс тестом. Попытка разгона до 4300 обернулась неудачей и даже напряжения 1.325в недостаточно для стабильной работы, а выше поднимать уже нет желания. Напряжение SOC выставил на 1.025в, как рекомендуют на форумах, вместо стандартного 1.1в 

Температура разогнанного процессора в 10 минутном стресс-тесте аиды, лишь на градус превышает стоковый режим, что вполне устраивает. В играх температура не достигает 70, держась в пределах 55-65:

Ушло много времени и нервов на разгон памяти, чтобы получить минимально-приемлемые параметры, которые не сильно бы душили процессор. На 1.35в удалось выставить CL17, но в нагрузках периодически потухал экран на секунду, что напрягало. Поэтому остановился на 1.32в и таких настройках памяти:


Скриншоты CPU-Z в разных режимах процессора:


Скриншоты CPU-Z в разных режимах памяти:


Результаты встроенного в утилиту бенчмарка, прирост в однопотоке не более 1%, в многопотоке около 7%.

Тест пропускной способности памяти, прирост от разгона составил внушительные 52%:

Aida тест кеша и памяти, задержка снизилась на более чем 31%. Но все же приличным результатом считается задержка в от 66нс и ниже, но не думаю что еще пара наносекунд дала бы значительное улучшение. 

Результаты остальных бенчмарков из пакета Aida. Прирост везде небольшой и составил 5-9% что пропорционально приросту частоты процессора. Только в одном бенчмарке Photoworxx прирост составил внушительные 51%, что коррелируется с приростом пропускной способности памяти.


В Crystalmark CPUMark прирост составил около 9%.  


В Crystalmark MEM Mark прирост составил около 21%.



В X264 бенчмарке, симулирующем кодирование видео, прирост составил 8.5%



В Cinebench R20, симулирующем финальный рендеринг на физическом движке 3Д-редактора Cinema4D,  прирост чуть более 9%.


В winrar x64 прирост в одно-потоке составил 14% , а в много-поточном режиме 21%. 

Ближе к играм. В процессорном тесте 3Dmark Fire Strike прирост составил всего около 10%.


Зато в более современном тесте Time Spy прирост составил около 16%.


Теперь непосредственно к играм. В качестве видеокарты выступает PNY GTX 1080Ti турбинного типа. С помощью настройки кривой в MSI Afterburner удалось добиться 1800+ частоты ядра в нагрузках, частота памяти по умолчанию. Карта меня впечатлила. В 4K и на максимальных настройках она способна обеспечить железные 60фпс с вертикальной синхронизацией в таких играх как Doom 2016 и Wolfenstein II: The New Colossus. А в 4K и на ультра пресете в игре Forza Horison 4, которая имеет лучшую графику среди гоночных симуляторов на сегодняшний день. 


Тесты проводились на настройках минимально нагружающих видеокарту и максимально процессор, а именно в разрешении 1280х720 и без сглаживания, но остальные настройки от максимальных пресетов.


Assassin’s Creed Odyssey. Прирост распределился следующим образом. По средней частоте - 8%, по минимальной - 9% , по 1% - 5% по 0.1% - 6%  Это не много и коррелируется только с ростом частоты процессора. Если исключить разгон процессора, то разница сойдет на нет и впишется в пределы погрешности, игра не сильно зависит от скорости памяти.


Crysis 3. Здесь похожая ситуация. Прирост распределился следующим образом. По средней частоте - 12%, по минимальной - 10% , по 1% - 7% по 0.1% - 12%. Прирост в большей степени обеспечивается разгоном процессора, влияние разгона памяти незначительное.


Shadow of the Tomb Raider. Прирост распределился следующим образом. По средней частоте - 25%, по минимальной - 25% , по 1% - 21% по 0.1% - 22%. Здесь прирост в основном за счет разгона памяти, прирост от разгона только процессора практически отсутствует.

Hitman 2 DX12. Прирост распределился следующим образом. По средней частоте - 25%, по минимальной - 25% , по 1% - 32% по 0.1% - 46%Здесь похожая ситуация, прирост в основном за счет разгона памяти, прирост от разгона только процессора в пределах погрешности.


Из тестов видно, что разгон не лишен смысла. Наибольший прирост от разгона памяти и виден в играх. Снижение задержки на 31% может дать 32-46% по 1% 0.1% и 25% по основным значениям частоты кадров. Разгон же процессора форсированием частоты на 4200 дает не более 10% буста в рабочих приложениях и некоторых играх и им можно без особого негатива пренебречь при возникновении проблем со стабильностью системы. Еще можно заметить что разгон памяти дает прирост не во всех играх, поэтому можно сказать что в каких-то больший буст дает разгон памяти, а в каких-то процессора. В целом считаю что с памятью мне повезло, ведь удалось разогнать ее в полтора раза без сильного увеличения таймингов. А разгон процессора как приятный бонус и это 9-10% к максимальной частоте. Вероятно есть такие игры которые отзывчивы как к разгону памяти, так и разгону процессора и в них можно увидеть еще больший прирост. Что даст мне покупка более дорогой памяти? Стоит ли оно того? Думаю нет, ведь даже если приобрету комплект сверх-дорогой памяти за 15000 рублей, то получу около 60нс задержки и прирост всего 13% относительно текущего. Поэтому считаю что не зря сэкономил на оперативке. Так что буду пользоваться данным профилем вплоть до следующего апгрейда платформы.

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