Оверклокер SafeDisk, известный также как Сон Хо-джун, поднял планку выше, установив новый мировой рекорд частоты оперативной памяти DDR5 в сочетании с процессором AMD Ryzen 7 8700G на платформе AM5. Что делает этот успех особенно впечатляющим - это то, что он был достигнут без использования специальных методов охлаждения, таких как жидкий азот.

Используя два модуля памяти G.Skill Trident Z5 DDR5 объемом по 16 ГБ, SafeDisk добился невероятной частоты 5299,7 МГц в двухканальном режиме. Этот результат был достигнут при напряжении памяти 1,4 В и таймингах 50-62-62-127. Учитывая использование стандартного охлаждения и материнской платы ROG Crosshair X670E GENE, его достижение становится еще более впечатляющим.

Хотя некоторые источники высказывают опасения относительно возможного влияния ошибки в прошивке материнской платы на результаты, SafeDisk предоставил дополнительные доказательства своего успеха - фотографию осциллографа, подтверждающую установленную частоту памяти. Этот рекорд превзошел предыдущий показатель, установленный на уровне 10346 MT/s, и демонстрирует постоянное стремление оверклокеров к покорению новых вершин в области аппаратного обеспечения компьютеров.