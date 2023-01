37 миллионов проданных копий, выход сериала от HBO и многопользовательский режим

Серия отмечает свое десятилетие в 2023 году

Трудно поверить, но игра The Last of Us дебютировала в 2013 году на PlayStation 3. С самого начала игра понравилась как критикам, так и фанатам. Ее хвалили за сюжет, геймплей и особенно за ужасающие визуальные образы постапокалиптической Земли, наполненной мутантами.

В основе игры лежит путешествие Джоэла, человека, потерявшего свою дочь несколько десятилетий назад из-за смертельного грибка, поразившего Соединенные Штаты, и Элли - девочки-подростка, невосприимчивой к инфекции. Они сталкиваются с несколькими тяжёлыми и травмирующими событиями, пока Джоэл пытается доставить Элли к группе, которая работает над лекарством.

37 миллионов проданных копий

В своем блоге Нил Дракманн (геймдиректор серии) сказал, что серия The Last of Us была распродана тиражом более 37 миллионов копий. Помимо оригинальной игры в серию входит The Last of Us Remastered 2014 года для PlayStation 4 и дополнение Left Behind того же года, а также The Last of Us part II, которая вышла в 2020 году.

Первая The Last of Us была выпущена для PlayStation 5 в 2022 году. На PC она выйдет в марте.

Мультиплеерный режим

Во вторник компания Naughty Dog, выпустившая оригинальную игру в 2013 году, опубликовала фотографию концепт-арта нового мультиплеерного режима игры в своём блоге, посвященном 10-летию франшизы.

На рисунке изображен круизный лайнер, севший на мель в городе и, судя по всему, простоявший там некоторое время, поскольку его окружают поврежденные автобусы и здания. Две фигуры приближаются к кораблю.

Нил Дракманн сказал: "игра формируется как свежий, новый опыт от нашей студии, но он основан на любви Naughty Dog к созданию невероятных историй, персонажей и геймплея".

Это уже вторая часть концепт-арта, выпущенная Naughty Dog для мультиплеера.

Первый концепт-арт был выпущен в июне прошлого года, на нем изображены два вооруженных игрока на крыше с видом на разрушенный городской пейзаж, включая подвесной мост на дальнем плане.

Оригинальная игра поставлялась с многопользовательским режимом под названием Factions, который разделял игроков на две стороны: Охотники и Светлячки. (Многие называют новую игру Factions в честь оригинальной многопользовательской игры 2013 года, но Naughty Dog до сих пор не называла ее так). Цель игры заключалась в том, чтобы сохранить жизнь группе выживших.

Сериал HBO дебютирует 15 января

Премьера сериала The Last of Us, в котором сыграют Педро Паскаль в роли Джоэла и Белла Рэмси в роли Элли, а также Габриэль Луна и Анна Торв, состоится 15 января.

Нил Дракманн указан в качестве создателя вместе с Крейгом Мазином, который наиболее известен по созданию минисериала HBO "Чернобыль", удостоенного премии "Эмми".

