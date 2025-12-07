Хищник: планета смерти — абсолютно не диснеевское кино

Недавно в кинотеатрах вышел «Хищник: планета смерти» — фильм, который расколол фанатское сообщество. Дэн Трахтенберг, режиссёр, снявший «Добычу», в третий раз берётся за франшизу и совершает, пожалуй, самый радикальный жест за всю её историю: он делает Хищника главным героем и протагонистом. Для кого-то это станет святотатством, предательством духа классики 1987 года. Для других — долгожданным глотком свежего воздуха, доказательством, что о космических охотниках можно рассказать новую, глубокую историю. Мой вердикт однозначен: это смелая и успешная история. И да, это абсолютно не то «семейное кино», которым его поспешно нарекли.

Разбираемся, ради чего всё же стоит посмотреть данную картину (помимо Эль Фаннинг, разумеется). И да, в обзоре не будет сюжетно-значимых спойлеров.

Смена перспективы

С первых кадров становится ясно, что перед нами не просто «ещё один фильм про Хищника». Действие начинается на Яутжа Прайм, родной планете охотников. Мы видим их общество, их спартанскую, жестокую культуру, где ценятся только сила и дисциплина, а слабость считается позором, достойным смерти. Это кусочек мира, который создатели сконструировали с высокой детализацией. Для этого был даже разработан язык яутжа с собственной фонетикой, включающей характерные щелчки. Лишь одно это меняет восприятие расы с безликих «монстров» на пусть и чужеродную, но цивилизацию.

Главный герой Дек — изгой в этом мире. Он меньше, слабее своих сородичей, его презирает собственный отец, вождь клана. Его история — классическая история аутсайдера, который отправляется в смертельно опасное путешествие, чтобы доказать свою ценность. Его цель — легендарный монстр Калиск на планете Генна, месте, куда не решались соваться даже опытные охотники. Уже здесь заложен интересный ход: мы больше не смотрим на Хищника со стороны, с ужасом ожидая, когда его маска-невидимка вспыхнет в темноте джунглей. Мы смотрим на мир его глазами. Мы разделяем его мотивацию, его боль от изгнания и его решимость. Этот сдвиг перспективы — не дань моде, а единственный логичный способ оживить франшизу после десятков лет однотипных сюжетов «спецназ против невидимого убийцы».

Планета смерти и рождение неожиданной дружбы

Генна, куда попадает Дек, — это не просто декорация. Это живой, дышащий и смертельно опасный организм. Трахтенберг, вдохновляясь, по его словам, работами Терренса Малика, создаёт удивительно достоверную экосистему. Здесь опасно всё: растения с лезвиями вместо листьев, плоды-мины, хищная фауна. Это мир, который нужно изучать, чтобы выжить, и здесь на помощь приходит второй главный герой — Тия.

Тия, которую играет Эль Фаннинг, — повреждённый андроид корпорации Вейланд-Ютани (привет, Чужой). Потеряв нижнюю половину тела, она передвигается на руках, и её первое появление — один из самых запоминающихся и неожиданных образов фильма. И вот здесь рождается та самая магия, которую многие опасались, услышав словосочетание «бадди-муви». Динамика между угрюмым, неразговорчивым яутжа и болтливой, дотошно любознательной девушкой-синтетом работает идеально. Их союз — необходимость для выживания. Тия знает планету, Дек обладает силой. Их диалоги (вернее, монологи Тии и красноречивое молчание Дека) — это не только источник юмора, но и способ раскрытия персонажей.

Именно через Тию мы понимаем, что Дек — не просто машина для убийств. В нём есть способность к эмпатии, сомнению, привязанности, которую его культура подавляла как слабость. А через Дека Тия, запрограммированный андроид, открывает для себя смысл воли, выбора и настоящей, а не смоделированной, связи. Но это не «диснеевская» сентиментальность. Это честное исследование того, что делает любое разумное существо — человеком, даже если у него металлический скелет или жуткая челюсть.

Экшен без человеческой крови: почему PG-13 — не приговор

Один из главных камней преткновения для фанатов — возрастной рейтинг PG-13 (в России, однако, фильм получил возрастной рейтинг 18+). Для франшизы, выросшей из хардкорного R-рейтинга, это звучит как приговор, синоним «остепенения» и «диснеизации». Но здесь Трахтенберг просто пошёл на хитрость (скорее всего ради больших охватов, соответственно и больших сборов). В фильме нет людей, потому и нет привычных кинематографических литров человеческой крови, разорванных тел и оторванных голов.

Однако отсутствие людей не значит отсутствие жестокости и напряжения. Экшен в «Планете смерти» беспрерывный, изобретательный и брутальный. Дек сражается с чудовищами Генны, и эти схватки полны именно «хищниковской» эстетики: хруст костей, куски инопланетной плоти, рассечённые когтями туши. Когда в дело вступает корпорация Weyland-Yutani и её андроиды поединки достигают масштабов, достойных больших блокбастеров. Финальная битва — прямая и достойная ода «Чужим» Джеймса Кэмерона. Рейтинг здесь не урезал насилие, а сместил его фокус. Это жестокость инопланетного мира, а не человеческой бойни, что, как ни парадоксально, позволяет сохранить интенсивность, не скатываясь в откровенный шок-контент.

реклама





Что в итоге?

«Хищник: планета смерти» — это не фильм для тех, кто хочет слепого повторения формулы 1987 года. Это рискованный, амбициозный и эмоционально насыщенный приключенческий боевик, который выводит франшизу на принципиально новый уровень повествования. Он сохраняет дух охоты, культ оружия и зрелищные сражения, но оборачивает их в историю о взрослении, изгнании и обретении себя. Он доказывает, что страшный монстр с прошлых обложек может стать одним из самых человечных и пронзительных героев года. И в этом его главная победа. Он не «диснеевский». Он трахтенберговский — смелый, изобретательный и безоговорочно увлекательный.