Новые двигатель «Изделие-30», экранированное сопло и скорый выпуск: что известно о разработке БПЛА С-70 «Охотник» к февралю 2025 года

Российский военно-промышленный комплекс в последние годы активно развивает технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Одним из наиболее перспективных проектов в этой области является тяжёлый ударный БПЛА С-70 «Охотник», разработанный компанией «Сухой». Этот дрон совместно с Су-57 призван стать ключевым элементом будущих разведывательно-ударных комплексов Воздушно-космических сил (ВКС) и других видов войск.

История разработки

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Разработка С-70 «Охотник» началась в 2011 году, когда Министерство обороны РФ объявило о необходимости создания нового поколения БПЛА для выполнения широкого спектра боевых задач. Летом 2018 года Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова собрал первый прототип будущего дрона С-70 и провёл наземные испытания. Первый полёт «Охотника» состоялся спустя ещё год— 3 августа 2019 года. С тех пор аппарат прошёл несколько этапов испытаний, включая полёты с различными типами вооружения и знаменитый полёт с Су-57 ПАК ФА в сентябре 2019 г.

Закончить полётные тесты планировали в 2024 году, чтобы сразу начать выпускать «Охотника» серийно. Но по последней информации сроки сдвинулись на середину 2025-го. Министерство обороны заявило, что новый БПЛА будет поставляться в больших количествах. Его будут применять совместно с пилотируемыми самолётами действующих и перспективных моделей. Ранее главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что новые беспилотники, в том числе С-70, поступят на вооружение и морской авиации.

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Технические характеристики

Проект является секретным, а потому точных и подробных характеристик официально объявлено не было. Однако, по имеющимся в сети фотографиям, видеозаписям и множеству сообщений (в т.ч. от представителей военно-промышленного комплекса и МО РФ) можно примерно оценить ТТХ беспилотника:

Размах крыла: около 19 метров

Длина: около 14 метров

Максимальная взлётная масса: до 20 тонн

Полезная нагрузка: до 2,5 тонн (хотя в сети есть данные и о 7-8 тоннах)

Максимальная скорость: около 1000 км/ч или 0.9 Маха (так как дрон сделан по схеме «летающее крыло», то ни о каком сверхзвуке речи не идёт)

Дальность полёта: от 2500 до 6000 км

Продолжительность полёта: до 7 часов

Высота полёта: до 12 000 метров (по самым смелым предположениям – до 18 000 метров, что маловероятно)

Экипаж: беспилотный (управляется дистанционно или автономно) ТТХ С-70 по версии издания Life. Инфографика

Дизайн и технологии

С-70 «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло», что должно обеспечить ему низкую заметность для радиолокационных станций противника. Использование композитных материалов и современных технологий обработки поверхности должно также значительно снизить радиолокационную заметность аппарата. Кроме того новейшие версии получили экранированное плоское сопло для снижения теплового следа. Модель С-70 с плоским соплом с форума "Армия"

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БПЛА оснащён современными системами навигации и управления, включая спутниковую навигацию и инерциальные системы. Это позволит «Охотнику» выполнять сложные задачи в условиях активного радиоэлектронного противодействия (РЭП).

Вооружение

С-70 «Охотник» способен не только выполнять разведывательные задачи, но и наносить удары по наземным и воздушным целям. Он может быть оснащён различными типами вооружения.

Сообщается об использовании следующих средств:

Управляемые бомбы: такие как корректируемые КАБ-500 и КАБ-1500

Крылатые ракеты: например, Х-38 и Х-59

Ракеты класса «воздух-воздух» неназванной модели для защиты от самолётов и БПЛА противника

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Кроме того, «Охотник» может использоваться в качестве платформы для запуска других, малоразмерных, БПЛА, что расширяет его боевые возможности.

Тактические возможности

С-70 «Охотник» может выполнять широкий спектр задач, включая разведку, нанесение ударов с применением ракетного и бомбового вооружения, а также эвакуацию и доставку грузов.

Для сбора информации о противнике БПЛА имеет продвинутую оптико-электронную систему наблюдения, работающую в видимом и инфракрасном (тепловом) диапазоне, а также в перспективе будет оснащён аппаратурой радиотехнической разведки, что позволит ему вскрывать пункты управления (в том числе беспилотниками). Это позволит командованию принимать более обоснованные решения на применение высокоточного оружия.

Но и сам БПЛА способен нести и применять средства поражения, что в разы ускорит процесс нанесения ударов по наземным целям и сделает его эффективным средством для поддержки сухопутных войск как в наступлении, так и при ведении обороны.

Новый двигатель АЛ-51Ф1 и экранированное сопло

Двигатель АЛ-51Ф1 ждали, без преувеличения, с большим нетерпением. Гендиректор «Ростеха» Чемезов ещё в 2022 году заявил, что двигатель будет вот-вот готов, но не вышло. Геополитика и санкции внесли свои коррективы. Для того чтобы организовать производство отечественных деталей вместо импортных ушло ещё 2 года. И только теперь российский движок пошёл в серию.

Двигатель будет устанавливаться не только на БПЛА С-70, но и на Су-57 с суффиксом «М», а также на Су-75 Checkmate, лётные испытания которого должны начаться уже в конце этого года.

АЛ-51Ф1 по характеристикам превосходит зарубежные аналоги и имеет в своей конструкции немало новаторских решений. Так, например, тяговооружённость двигателя F119-PW100, которые стоят на F-22 «Раптор» 8.94, а у АЛ-51Ф1 она равна 11.5, тяга на форсаже 15.88 тс и 18 тс соответственно. Конечно, С-70 «Охотник» получит один движок, а не два, но и максимальная взлётная масса у БПЛА вдвое ниже.

Отечественный двигатель имеет регулируемую тягу и несколько режимов работы. Режимы выбираются оператором либо автоматически, и зависят от высоты полёта, и других факторов, в т.ч. от поставленной задачи.

Необычным решением является отказ от форсажной камеры. Зажигание плазменное, система управления полностью цифровая, плоское сопло, снижающее заметность в инфракрасном диапазоне, малая двухконтурность – и это далеко не полный список особенностей двигателя, во многом опередившего конкурентов лет на пять.

По сравнению со старым АЛ-31Ф, новое «сердце» беспилотника имеет увеличенный почти вдвое ресурс, в 1,3 раза более высокий КПД, на 19% большую тяговооружённость и на 9% меньший расход топлива.

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Перспективы и будущее

С-70 «Охотник» является частью более широкой программы по модернизации российской армии и создания новых образцов вооружения. Ожидается, что в будущем БПЛА будет интегрирован в состав боевых группировок, что позволит значительно повысить эффективность выполнения боевых задач. По некоторым данным дрон уже выполнял ударные задачи в «ближнем зарубежье».

Одной из ключевых перспектив «Охотника» является его способность к автономному управлению. С развитием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, «Охотник» может стать более независимым в принятии решений, что позволит ему выполнять сложные задачи без постоянного контроля оператора. Это открывает новые горизонты для применения БПЛА в различных сценариях, включая операции в условиях активного противодействия, главное настроить систему определения принадлежности «свой-чужой».

Кроме того, «Охотник» может стать основой для создания новых моделей БПЛА, включая беспилотные истребители и другие ударные аппараты. В теории, это позволит расширить возможности российской армии в области беспилотной авиации и повысить её боевую эффективность.

Также «Охотник» может быть использован в совместных операциях с другими видами вооруженных сил, а не только ВКС, что значительно повысит гибкость существующей системы.

В предыдущей статье от марта 2024 года мы уже обращали внимание на важность постоянного совершенствования БПЛА, включая системы защиты, повышения его живучести и устойчивости к радиоэлектронному противодействию. Это особенно актуально в условиях современных конфликтов, где противник постоянно использует и улучшает средства для подавления беспилотных систем.

Интеграция с другими системами

В ближайшем будущем «Охотника» должны интегрировать в существующие системы командования и управления. Этот шаг позволит создать единую сеть, в которой БПЛА будет взаимодействовать с другими боевыми единицами: пилотируемыми самолётами, наземными войсками и системой ПВО. Такой «американский» сетецентрический подход обеспечит более высокую степень координации в выполнении боевых задач.

Разработка новых технологий

С-70 «Охотник» до сих пор не имеет окончательной «завершённой» версии, а значит может стать платформой для тестирования и внедрения новых технологий в области беспилотной авиации. Разработчики могут экспериментировать с различными типами сенсоров, систем навигации и связи.

Международное сотрудничество

Не исключено, что в будущем «Охотник» может стать объектом интереса для международного сотрудничества, как это было с Су-57. Разработка совместных проектов с другими странами, например Северной Кореей, Ираном, Индией и Китаем, может привести к обмену технологиями и опытом, что в свою очередь позволит улучшить характеристики БПЛА и расширить его возможности. А заодно открыть новые рынки для российского оборонного комплекса.

Скорый выпуск

По понятным причинам, информации об «Охотнике» пока не так много. Тем не менее, даже из того, что доступно, можно сделать некоторые выводы и прогнозы. С точки зрения боевых возможностей, новый БПЛА можно сравнить с многофункциональными истребителями, но у него есть свои уникальные особенности.

Неясно, насколько сложные боевые задачи сможет выполнять С-70. Скорее всего, поначалу это будет поражение стационарных целей. Но по мере улучшения бортового оборудования и технологий, возможно, он сможет участвовать и в полноценной воздушной борьбе.

Согласно последним данным, испытания «Охотника» должны завершиться к середине этого года, и вскоре начнётся серийное производство. Это значит, что в ближайшее время в ВКС появятся первые подразделения, оснащённые этой техникой.

С назначением нового министра обороны в войсках начались организационные изменения, одним из таких является создание в структурах ВКС «дроноводческих» подразделений. Пока что они оснащаются Орланами, Геранями, Герберами и другими БПЛА, но вскоре могут получить и «Охотников».