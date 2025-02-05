Су-57 + С-70: стоит ли игра свеч

В 2024 году Су-57 получил новое сердце – двигатель «второго этапа» и обрёл новые возможности. Тем же «супермотором» АЛ-51Ф предполагается оснастить готовый к серийному производству тяжёлый многофункциональный БПЛА С-70 «Охотник». Производителям авиамоторов придётся потрудиться в поте лица. А может лучше не тратиться на дорогие игрушки, наклепать чего-нибудь подешевле и побольше количеством? Давайте посчитаем вместе.

Почём и зачем

Немного вводных. Су-57 получился дорогим: 2,23-2,5 млрд руб. за один. В 2024 году их планировалось выпустить 24 штуки в дополнении к уже эксплуатировавшимся 22.

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24*2,5=60 млрд руб. Затягиваем пояса, соотечественники? Давайте раздадим их гражданам России, мысленно, конечно. 60 000 000 000 / 140 000 000 = 429 руб. В итоге россияне смогут съесть по лишней буханке самого бюджетного хлеба каждый месяц. 1 руб. 17 коп. в день.

Остаётся выяснить, зачем такие жертвы. Россия входит в четвёрку стран, обладающих собственными истребителями 5-го поколения. В затылок лидерам дышат Южная Корея, Турция, Индия, Пакистан, Иран… Но мы-то призёры, пусть бронзовые. Что ж, открываем шампанское и раздаём медальки?

Медали создатели этих шедевров авиатехники, без всяких сомнений, заслужили. Но взглянем на вот такую диаграмму:

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Видите Россию? А она есть. Сверху, вторая влево от середины. Глядя на эту картинку, как-то трудно не впасть в уныние. Только не время опускать руки, чтобы их потом не поднимать, размахивая белым флагом.

В 2026 году госзаказ в 76 единиц Су-57 должен быть выполнен и, судя по взятым темпам, ВКС их получат в срок. Российская полоска стала бы в 3,5 раза толще, если бы остальные стояли на месте.

Три страны имеют на вооружении свои самолёты: США, Китай, Россия. Закончили испытания Mitsubishi X-2 Shinshin японцы и замахнулись на разработку Mitsubishi FX 6-го поколения. Остальные покупают F-35 у США по цене 80-110 млн долларов за штуку в зависимости от модификации. В 3-4 раза дороже, чем стоит Су-57. Потому что без истребителей 5-го поколения в случае серьёзного конфликта в небо лучше не соваться. Массой «хорошистов» можно, но ценой больших потерь. Да и где она, масса? По «хорошистам» такая же диаграмма будет порадостней, но ненамного. Пара Су-57 "Felon"

«Уголовник» со свитой

По западной классификации Су-57 называется Felon («Уголовник»). Видимо боятся и есть чего. Су-57 может нести 10 тонн боевой нагрузки, среди которой ракеты «воздух-воздух» различной дальности, в том числе гиперзвуковые. Есть в арсенале и ракеты для работы по земле, в том числе противорадиолокационные. Высокоточные и попроще, большие и поменьше, гиперзвуковые и помедленнее, разные бомбы, в том числе планирующие.

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Только выбирать из этого разнообразия придётся наудачу. Пожертвуешь ракетами «воздух-воздух» ради бомб, рискуешь потерять в случае неожиданного воздушного боя дорогую машину с бесценным лётчиком.

Скорость с новым двигателем до 2,45М на форсаже и около 2М без него, практический потолок 20 000 м, максимальная дальность 2000 км и может быть увеличена до 5500 км с двумя ПТБ (подвесными топливными баками). Но с ними о малозаметности придётся забыть, как и с 1500 кг бомбами и тяжёлыми ракетами, но тут уж опять выбирать, что важнее.

Решение проблемы нашли изящное. «Уголовнику» дали оруженосца БПЛА С-70 «Охотник». В воздушном бою ему найдётся немного противников, имеющих шанс уцелеть. Как и на Су-57, на С-70 установлена РЛС Н036 «Белка», способная сопровождать 62 цели, наводить ракеты одновременно на 16 воздушных или 4 наземных цели, при необходимости выбор быстро сделает ИИ. Су-57 в связке с БПЛА С-70 "Охотник"

Вперёд «Белка» видит на 400 км. Это про обычный истребитель, «невидимку» заметит поближе, но ракету пустить успеет на 200 км, можно и сверхзвуковую, например Р-37М. Сам «Охотник» может не уцелеть, зато пилот жив, да и беспилотник вдвое дешевле чем Су-57.

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Бомбы С-70 куда надо скинет, по ПВО отработает, РЭБом подавит связь. Быстро, легко и изящно летает хоть над самой землёй, хоть на 20 км. Несёт 7-8 тонн груза, с новым двигателем может и больше. Мощь ПАК ФА вырастет вдвое, в «оружейном магазине» зависать в раздумьях не придётся, выживаемость пилота возрастает на порядок.

Согласны, что 60 копеек в день можно и добавить на такого «помощника» для лётчика? Лучше бы 2 руб. 40 коп., ведь один Су-57 может работать вместе с четвёркой «Охотников». Сами представляете, что может такая «банда». Тихо приблизиться с арсеналом разнообразного оружия общим весом, как тот, что носит Ту-160 «Белый лебедь». Это же дополнительный стратегический бомбардировщик получается, если очень надо.

Ещё о таком помощнике мечтают моряки, управлять им можно откуда угодно, но он и сам весьма смышлёный, потеряет связь – сработает искусственный интеллект.

Дикая охота короля Стаха

В июне 2024 года появились сообщения, что Су-57 может нести до десяти небольших дронов, выполняющих роли разведчиков, перехватчиков, носителей бомб и средств РЭБ и много чего ещё.

Как вам такая «охота»? Похожа на дикую охоту короля Стаха, с которой лучше не встречаться. А ведь это один Су-57. Теперь представьте возможности звена или эскадрильи. Мы считали расходы на 24 новых самолёта в год.

Конечно, мы кое-что упустили. Это только расходы на производство. Ещё есть расходы на топливо, обслуживание, подготовку лётчиков и техников, инфраструктуру, включая аэродромы. Впрочем, последний пункт весьма скромен по затратам. Взлетать Су-57М могут и с повреждённого аэродрома и с авианосца и даже с шоссе. При этом он тяжелее F-22. Длина разбега засекречена, но меньше 300 м. Требования к площадке для взлёта у С-70 ещё скромнее.

Итак, у нас вышло 1.20 руб. на Су-57, 2.40 – на 4 Су-70 и 1 руб. докинем на десяток дронов. Расходы на горючее и обслуживание сравнимы с ценой аппарата, подготовка лётчика стоит около 5 миллионов рублей. Получается, что на программу придётся в день рублей по 10 с носа до 2026 года и примерно по 6 руб. до конца срока на ремонт и топливо для полётов.

Модернизацию проводить будет недорого. Место для лазерного оружия найдётся, конструкция модульная.

Полёт этой парочки завораживает, с новым двигателем он стал ещё изящнее, ведь тяга регулируется плавно. Ждём кадров пируэтов Су-57 с четвёркой ведомых «птичек» с размахом крыльев 19 метров.

Ну что, как вам «игрушка»?