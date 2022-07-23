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Наконец приехала долгожданная 2U башня на 4 трубки с AliExpress, пришло время сделать апгрейд моему компактному ПК.

Ссылка на товар: ( aliexpress.ru/item/1005004062549386.html )

Ссылка на продавца: ( aliexpress.ru/store/1100187135 )

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Начну пожалуй с распаковки, и сразу же разочарую людей, которые думают что посылки никто никогда не проверяет на таможне, впрочем, ничего страшного в этом обычно нет, если конечно человек намеренно не укрывается от налогов или заказывает что-то явно опасное...

Упаковка отличная, очень много пупырки, а внутри жесткая картонная коробка.

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Собственно сам радиатор, сочувствую тому кто попал пальцем в термопасту, это действительно неприятно ибо пасту порой сложно стереть с кожи в зависимости от состава.

Работоспособность трубок проверил сразу же слабой горелкой без фанатизма, работают отлично.

Ну а пасту не выбрасывать же, потому немного стаскиваю в центр все и размазываю.

Вот и пришло время снять старое, чтобы установить новое, делать буду без особых изменений в конструкции системы, разве что перегородку уберу между зоной ОЗУ и ЦП.

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Я сейчас прекрасно понимаю что будет ужасная ситуация в плане воздушных потоков и нагрева, но я наглядно покажу что бывает в крайне маленьких корпусах если просто воткнуть и запустить стандартную систему охлаждения.

Все установлено без проблем, термопара (в красной термоусадочной трубке) как раз напротив потока воздуха из башни, в комнате примерно 27-28 градусов.

Первый запуск, и я уже хочу вернуть обратно тихую турбину... Впрочем, над этим я еще успею поработать.

Так как подсветка у меня работает через два матовых листа, она зависит от внутреннего наполнения системы, и получился довольно забавный визуальный эффект когда снизу подсвечено ярче чем сверху.

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Процесс создания подсветки: Изготавливаю RGB подсветку из мусора для ПК в MicroATX корпусе

Вернув лимиты мощности и напряжения в сток я принялся тестировать систему, термопара отлично показывает что происходит внутри корпуса когда над воздушными потоками никто не работал.

Для справки: Ранее термопара показывала около 31-32 градусов после продолжительной нагрузки, это было когда стояла тихая турбина, что выбрасывала нагретый воздух сразу за пределы корпуса.

Спустя некоторое время частота всех 8 ядер при нагрузке на FPU упала до ~3.6 ГГц и выделяемая мощность вышла примерно на уровень 115 Вт, термопара тем временем показывает температуру воздуха в корпусе на уровне 48 градусов, вот это уже скоро можно будет называть "духовкой".

При этом уровень шума стоит просто невыносимый, будто включил вентилятор системы охлаждения 775 сокета от CoolerMaster на полную мощность...

Я однозначно верну тихую турбину обратно и уберу вентилятор с этой башни...

При нагрузке на ядра (ALU) радиатор уже спокойно рассеивает ~110 Вт при температуре ниже 80 градусов на кристалле процессора, частота ядер при этом ~3.9 ГГц.

Этот китайский радиатор определенно способен на большее, однако нужно убрать заводской вентилятор и вернуть обратно тихую турбину, иначе я просто не смогу пользоваться системой ибо я привык к тишине...

Вот так "звучит" грамотно собранная система с двумя турбинами на борту (видеокарта и ЦП):

А как звучит новый радиатор с вентилятором... Пожалуй я обойдусь словами, это вой от вентилятора весьма неприятно слушать, даже на низких оборотах слышен шум, когда турбина вообще бесшумна без нагрузки...

В общем нужно поработать над воздушными потоками и вернуть тихую турбину убрав воющий вентилятор заводской, но это я оставлю для отдельной статьи ибо сейчас занимаюсь другой задачей, мне просто некогда работать над миниатюрным ПК в MicroATX корпусе.

На этом все, благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.