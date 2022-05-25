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Обычно магазин "Светофор" славен дешевыми товарами, и как же я мог пройти мимо дешевых светодиодных лампочек...

Ранее я уже делал обзор китайских лампочек из Светофора:

( Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания" )

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На этот раз я решил купить лампочки сделанные в Беларуси, они дороже, стоят примерно 3.2 рубля (чек потерялся, ~75 р., ~1.3$), но это все равно относительно дешево.

Упаковка простая, но не вижу в этом ничего плохого.

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В комплекте лампочка и инструкция, но инструкция очень нежная и можно легко порвать при попытке выпрямить лист, впрочем, она и так обычно в мусорное ведро с коробкой идет, главное ведь сама лампочка, это не процессор коробку от которого можно на полку поставить для красоты, конечно если это не дешевый кусок картона от Intel...

Снять колбу удалось без усилий.

Светодиодный модуль на лицевой стороне имеет микросхему "77BKL0H6KJ", на неё информацию я не нашел, но рядом есть несколько резисторов которыми можно отрегулировать мощность лампы при модификации.

Если разбирать дальше, то придется уже до конца разбирать лампочку, ибо провод выходит из зажима внутри цоколя при поднятии светодиодного модуля.

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Внутри как можно заметить есть еще одна плата.

Здесь уже распаян диодный мост (MB10S) и несколько дросселей с конденсаторами.

Достать плату возможно только если отогнуть зажимы в светодиодном модуле.

Конденсаторы рассчитаны на температурный режим до +130 градусов по Цельсию, что весьма хорошо учитывая расположение внутри светодиодной лампочки...

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Нареканий нет, мерцания не обнаружил даже камерами, температура свечения вполне комфортная для работы и чтения.

Нагрев спустя 6 минут работы неприятный, но и конденсаторы установлены соответствующие, так что на этот раз обойдусь без переделки с понижением мощности лампы.

Пожалуй эти лампочки я точно буду использовать.

На этом все, благодарю за внимание.