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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В ходе создания обзора были проведены потенциально опасные для здоровья и жизни действия, ни в коем случае не пытайтесь повторять увиденное, особенно если вы не имеете знаний и опыта достаточных для работы с электроприборами под напряжением!

Каждый использующий светодиодные лампочки рано или поздно сталкивался с мерцанием, и это на самом деле проблема способная даже нанести вред здоровью если долго работать при мерцающем освещении, я уже не говорю про работу с движущимися механизмами.

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Но начнем с самого начала, однажды я попал в магазин "Светофор" и купил немного туалетной бумаги, термопасту ведь нужно чем-то вытирать...

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Но кроме туалетной бумаги мой взор притянули дешевые светодиодные лампочки PROLED с надписью "Без мерцания", и я решил взять три штуки за раз, с запасом на всякий случай, вдруг еще бахнет за такую стоимость (~0.64$, ~51.5р).

Технические характеристики и особенности прописаны на упаковке, тут же написано, что лампочка "Без мерцания", это же прописано и в особенностях лампочки помимо 25000 часов ресурса при гарантийном сроке службы в 7 месяцев (~5040 часов).

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На вид обычная лампочка с инструкцией в комплекте.

Первым делом я конечно же начал разбирать лампочку, все равно в запасе еще две лежит, и моей силы в итоге оказалось недостаточно чтобы оторвать рассеивающий свет купол от радиатора...

Сам купол сминался и прогибался под моими пальцами и ладонями с риском разрушения, но не отрывался, это была довольно травмоопасная ситуация если бы пластик оказался хрупким.

В любом случае я добрался до начинки, главный рабочий компонент JWB1981.

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"ЖуликВатт" является довольно наглым производителем, вся информация про JWB1981 проприетарная и "ЖуликВатт" запрещают её копировать без разрешения, в том числе в виде фотографии(!!!)...

Я уже писал про цифровое порабощение и почему DRM это плохо, и "ЖуликВатт" является наглядным примером как компания/производитель "качает права" чтобы при желании начать давление на "правовой" основе против любого кто посмеет сфотографировать или скопировать что-либо из документа свободно доступного в интернете через поисковые системы...

Ну или как вариант "случайно найти" у конкурентов ту самую информацию которую запрещено без разрешения фотографировать/копировать...

Так или иначе скудные технические характеристики я предоставлю на эту кривую поделку под названием JWB1981, естественно я ничего не "фотографировал" и не копировал, по сути просто рассказываю то что знаю, а всякие копирасты "ЖуликВатты" пусть сами себе сидят со своими даташитами под копирайтами.

Технические характеристики JW(B)1981 Значение буквы "B" Неизвестно Тип Одноканальный линейный LED драйвер Выходная мощность ~5 Вт Защита от перегрева При ~150 градусах Цельсия...

После ~150 градусов снижает ток на уже наверняка мертвые светодиоды помогая им охладится... Выходной ток От ~5 до ~75 мА, регулируемый внешним резистором

Пожалуй хватит про "ЖуликВатты" говорить, с ними и так понятно что все закрыто и запрещено что только можно было закрыть и запретить.

Светодиоды предположительно имеют 6 кристаллов ибо от источника питания 12в едва светят.

Конструкция самая типичная для светодиодных лампочек, с обратной стороны можно найти резистор и конденсатор на 3.3 mF 400v 105с, конденсатор от AXBOOM...

Сопротивление резистора примерно 33.2 Ом.

Дальнейшая разборка и сборка не из самых сложных по сравнению с некоторыми другими лампочками.

Наконец я добрался до инструкции:

А теперь самое интересное, сразу как включил эту лампу я отчетливо заметил мерцание...

Но мало того что лампа мерцала, она еще и нагревалась очень быстро, впрочем, 13 Вт же заявлено с драйвером рассчитанным на 5 Вт и маленьким корпусом не имеющим достаточной теплоёмкости и площади рассеивания тепла...

Я взял другой экземпляр лампочки, вдруг проприетарный драйвер от "ЖуликВатт" обиделся на меня за то что я разобрал и посмотрел его маркировку, но мерцание никуда не исчезло, как и нагрев...

24 градуса это отправная точка сразу после включения.

На обычном фото не видно как мерцают лампочки на основе "ЖуликВатт" JWB1981, потому покажу несколько скриншотов из видео и сами видео.

И обычное видео в 30 FPS 1920x1080:

Заключение

Я допускаю вероятность того что в "Светофор" попала бракованная партия лампочек PROLED, у меня нет такой же лампочки из другого магазина в 2-3 раза более дорогой, но следует понимать что кроме светодиодов и "ЖуликВатт" JWB1981 в лампочке ничего нет по сути, а значит брак допустил производитель микросхемы.

Тем более все экземпляры одинаково мерцают, а это значит что именно проприетарный драйвер так работает, а ввиду всевозможных запретов и скрытности "ЖуликВатта" нет никакого смысла дорабатывать данную лампочку, проще выкинуть проприетарный мусор и заменить чем-нибудь адекватным.

Можно конечно купить новую лампочку вместо возни с чисткой от кривого мусора под названием "ЖуликВатт" JWB1981, но не стоит забывать что я купил эти лампочки чисто из личного интереса, а если бы повезло то у меня появилось бы несколько запасных лампочек для обычного использования.

Но в этот раз мне не повезло, и магазин "Светофор" ругать абсолютно нет смысла за то что продали такой товар за копейки, магазину правильнее будет сказать спасибо за то что вообще продают за дешево вещи которые в ином случае были бы просто уничтожены и выброшены на свалку.

А если кто-то все равно будет возмущен фактом продажи товара который не соответствует заявленному, то обратите внимание как на таможне порой уничтожают вполне качественные вещи и продукты вместо того чтобы их продать по низким ценам без гарантий людям поимев с этого прибыль без ответственности.

Тем более купленные даже в обычных магазинах в 3-4 раза более дорогие лампочки порой мерцают...

Так или иначе я теперь имею как минимум три лампочки которые можно разобрать и переделать под более полезные вещи, светорассеивающие купола вполне легко можно приспособить под самодельный фонарик, а если пойти дальше то можно и вовсе сделать ночник заряжаемый от солнечной панели так же самодельной.

Или в крайнем случае использовать эти лампочки по прямому назначению где-нибудь на улице для кратковременного освещения двора, для этой задачи даже мерцающая лампочка сойдет хотя и не могу советовать такое делать.

На этом все, благодарю за внимание.