Обзор мерцающей светодиодной лампочки "Без мерцания"
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В ходе создания обзора были проведены потенциально опасные для здоровья и жизни действия, ни в коем случае не пытайтесь повторять увиденное, особенно если вы не имеете знаний и опыта достаточных для работы с электроприборами под напряжением!
Каждый использующий светодиодные лампочки рано или поздно сталкивался с мерцанием, и это на самом деле проблема способная даже нанести вред здоровью если долго работать при мерцающем освещении, я уже не говорю про работу с движущимися механизмами.
Но начнем с самого начала, однажды я попал в магазин "Светофор" и купил немного туалетной бумаги, термопасту ведь нужно чем-то вытирать...
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Но кроме туалетной бумаги мой взор притянули дешевые светодиодные лампочки PROLED с надписью "Без мерцания", и я решил взять три штуки за раз, с запасом на всякий случай, вдруг еще бахнет за такую стоимость (~0.64$, ~51.5р).
Технические характеристики и особенности прописаны на упаковке, тут же написано, что лампочка "Без мерцания", это же прописано и в особенностях лампочки помимо 25000 часов ресурса при гарантийном сроке службы в 7 месяцев (~5040 часов).
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На вид обычная лампочка с инструкцией в комплекте.
Первым делом я конечно же начал разбирать лампочку, все равно в запасе еще две лежит, и моей силы в итоге оказалось недостаточно чтобы оторвать рассеивающий свет купол от радиатора...
Сам купол сминался и прогибался под моими пальцами и ладонями с риском разрушения, но не отрывался, это была довольно травмоопасная ситуация если бы пластик оказался хрупким.
В любом случае я добрался до начинки, главный рабочий компонент JWB1981.
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"ЖуликВатт" является довольно наглым производителем, вся информация про JWB1981 проприетарная и "ЖуликВатт" запрещают её копировать без разрешения, в том числе в виде фотографии(!!!)...
Я уже писал про цифровое порабощение и почему DRM это плохо, и "ЖуликВатт" является наглядным примером как компания/производитель "качает права" чтобы при желании начать давление на "правовой" основе против любого кто посмеет сфотографировать или скопировать что-либо из документа свободно доступного в интернете через поисковые системы...
Ну или как вариант "случайно найти" у конкурентов ту самую информацию которую запрещено без разрешения фотографировать/копировать...
Так или иначе скудные технические характеристики я предоставлю на эту кривую поделку под названием JWB1981, естественно я ничего не "фотографировал" и не копировал, по сути просто рассказываю то что знаю, а всякие копирасты "ЖуликВатты" пусть сами себе сидят со своими даташитами под копирайтами.
|Технические характеристики JW(B)1981
|Значение буквы "B"
|Неизвестно
|Тип
|Одноканальный линейный LED драйвер
|Выходная мощность
|~5 Вт
|Защита от перегрева
|При ~150 градусах Цельсия...
После ~150 градусов снижает ток на уже наверняка мертвые светодиоды помогая им охладится...
|Выходной ток
|От ~5 до ~75 мА, регулируемый внешним резистором
Пожалуй хватит про "ЖуликВатты" говорить, с ними и так понятно что все закрыто и запрещено что только можно было закрыть и запретить.
Светодиоды предположительно имеют 6 кристаллов ибо от источника питания 12в едва светят.
Конструкция самая типичная для светодиодных лампочек, с обратной стороны можно найти резистор и конденсатор на 3.3 mF 400v 105с, конденсатор от AXBOOM...
Сопротивление резистора примерно 33.2 Ом.
Дальнейшая разборка и сборка не из самых сложных по сравнению с некоторыми другими лампочками.
Наконец я добрался до инструкции:
А теперь самое интересное, сразу как включил эту лампу я отчетливо заметил мерцание...
Но мало того что лампа мерцала, она еще и нагревалась очень быстро, впрочем, 13 Вт же заявлено с драйвером рассчитанным на 5 Вт и маленьким корпусом не имеющим достаточной теплоёмкости и площади рассеивания тепла...
Я взял другой экземпляр лампочки, вдруг проприетарный драйвер от "ЖуликВатт" обиделся на меня за то что я разобрал и посмотрел его маркировку, но мерцание никуда не исчезло, как и нагрев...
24 градуса это отправная точка сразу после включения.
На обычном фото не видно как мерцают лампочки на основе "ЖуликВатт" JWB1981, потому покажу несколько скриншотов из видео и сами видео.
И обычное видео в 30 FPS 1920x1080:
Заключение
Я допускаю вероятность того что в "Светофор" попала бракованная партия лампочек PROLED, у меня нет такой же лампочки из другого магазина в 2-3 раза более дорогой, но следует понимать что кроме светодиодов и "ЖуликВатт" JWB1981 в лампочке ничего нет по сути, а значит брак допустил производитель микросхемы.
Тем более все экземпляры одинаково мерцают, а это значит что именно проприетарный драйвер так работает, а ввиду всевозможных запретов и скрытности "ЖуликВатта" нет никакого смысла дорабатывать данную лампочку, проще выкинуть проприетарный мусор и заменить чем-нибудь адекватным.
Можно конечно купить новую лампочку вместо возни с чисткой от кривого мусора под названием "ЖуликВатт" JWB1981, но не стоит забывать что я купил эти лампочки чисто из личного интереса, а если бы повезло то у меня появилось бы несколько запасных лампочек для обычного использования.
Но в этот раз мне не повезло, и магазин "Светофор" ругать абсолютно нет смысла за то что продали такой товар за копейки, магазину правильнее будет сказать спасибо за то что вообще продают за дешево вещи которые в ином случае были бы просто уничтожены и выброшены на свалку.
А если кто-то все равно будет возмущен фактом продажи товара который не соответствует заявленному, то обратите внимание как на таможне порой уничтожают вполне качественные вещи и продукты вместо того чтобы их продать по низким ценам без гарантий людям поимев с этого прибыль без ответственности.
Тем более купленные даже в обычных магазинах в 3-4 раза более дорогие лампочки порой мерцают...
Так или иначе я теперь имею как минимум три лампочки которые можно разобрать и переделать под более полезные вещи, светорассеивающие купола вполне легко можно приспособить под самодельный фонарик, а если пойти дальше то можно и вовсе сделать ночник заряжаемый от солнечной панели так же самодельной.
Или в крайнем случае использовать эти лампочки по прямому назначению где-нибудь на улице для кратковременного освещения двора, для этой задачи даже мерцающая лампочка сойдет хотя и не могу советовать такое делать.
На этом все, благодарю за внимание.
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