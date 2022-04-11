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Недавно приехала заказанная мною термопаста Solins КПТ-8 и я решил сравнить её с тем что у меня уже есть, покупалась термопаста Solins КПТ-8 (250 гр.) в интернет магазине WildBerries за ~26 руб. (~710 р.):

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Конечно КПТ-8 не единственный товар в заказе, но остальное не особо относится к компьютерной тематике, так или иначе у меня до сих пор ничего не украли из заказов WildBerries, даже когда посылки проходят через сортировочные центры с массой негативных отзывов в Яндексе...

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Хотя с WildBerries у меня и не возникло никаких проблем, но возникли проблемы с флешкой которую я использую в фотоаппарате для подготовки материала...

В общем деградация "энергонезависимой" NAND памяти во всей красе (Transcend 16 GB Micro SDHC), впрочем, это уже не первая флешка которая пойдет в коробку неисправного хлама, если конечно полная перезапись не решит на какое-то время проблему с порчей фотографий (информации)...

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А ведь чем меньше "нанометров" тем быстрее деградирует NAND память, просто невероятно удобная технология для производителей электронного мусора (Flash-накопители, SSD), можно забыть про закладки запланированного устаревания ибо продукт сам по себе деградирует не только при записи информации, но и во время обычного хранения когда никто не перезаписывает длительное время...

Теперь неудивительно зачем производители уничтожили RAM-накопители не подверженные износу во время работы, ибо RAM может жить столько сколько пользователь будет поддерживать, а NAND в любом случае деградирует и принудит пользователя к "апгрейду", особенно если учесть пропасть в скоростных характеристиках между RAM и NAND...

Хорошо что я делаю с запасом фотографии и получилось выбрать материал не разрывая цепь основных событий происходящих во время тестов и экспериментов.

Обзор Solins КПТ-8

Из упаковки обычный пакетик, заявленная теплопроводность в зависимости от рабочей температуры 0.65 - 1 втмк., рабочая температура от -65 до +180 градусов по Цельсию.

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Вес тюбика в районе 270 грамм, что вполне соответствует заявленному количеству пасты если на пластиковый тюбик отвести 20 грамм.

С консистенцией проблем никаких:

Я достал старые запасы GY260, HY510 и конечно же GD100.

Паста в шприцах расслоилась и её невозможно перемешать внутри никак, это явный недостаток подобного принципа хранения термопасты.

Тем временем GD100 и КПТ-8 не имеют отчетливого расслоения на составляющие, даже если и произойдет расслоение это легко исправить обычным перемешиванием в банке/тюбике.

Туалетная бумага и термопаста

Что может быть лучше туалетной бумаги? Наверное только туалетная бумага, ведь заменить столь универсальную вещь просто нечем...

Конечно же я нанес небольшое количество пасты на туалетную бумагу, было бы забавно повторить такое с пастой по цене золота, но необоснованно дорогие экземпляры я не покупаю уже давно ввиду нецелесообразности их приобретения, просто они совершенно не стоят запрошенных денег за грамм...

Практически все экземпляры держат форму, GD100 и КПТ-8 судя по всему имеют одинаковый состав, но с маслом разной вязкости, так же GY260 и HY510 идентичны между собой.

Стоит заметить что GY260 выглядит сухо, и этому есть объяснение, однажды я пытался её применить и вылилось силиконовое масло из шприца отслоившееся при хранении, так паста и стала плотной...

Но даже несмотря на "сухое" состояние из GY260 выделилось приличное количество связующего масла.

Очевидно что GD100 и КПТ-8 показали лучшие результаты по удержанию связующего компонента в составе.

Чтобы объективно сравнить пасты между собой я планировал их вылить в небольшие баночки и перемешать до однородной консистенции, но GY260 настолько плотная, что выдавить её из шприца невозможно, вернее возможно, но порезаться ошметками пластика не то к чему стоит стремиться...

Стоит признать что я выбрал далеко не лучшую ёмкость для термопасты, но дело сделано, а значит отступать уже некуда.

Учитывая идентичность китайских GY260 и HY510 я решил их соединить воедино, таким образом получилось нечто уже более пригодное для использования, не слишком жидкое и не слишком плотное.

Чтобы остатки зря не пропали я их пытался смешать, но делать это в пакетике не лучшая идея...

В подобных баночках тоже не следует смешивать пасту, слишком много размазано по стенкам в недоступных местах.

Не уверен что такое смешивание прокатит с абсолютно разными термопастами, но в моем случае вроде получилось неплохо.

Пожалуй на этом и закончу раздел туалетной бумаги...

Тестовая система и тестирование

В качестве испытуемого будет старый добрый Phenom II x4 830 в разгоне до 3.3 ГГц по шине, системная плата ASRock N68C-GS4 FX, система в корпусе с открытой боковой крышкой.

Изначально был установлен брусок от AM2 сокета, но там оказался слишком слабый вентилятор потому я решил заменить брусок на более производительный GlacialTech Igloo 7200 с более производительным вентилятором, тем более его можно прямо в MOLEX подключить и он будет работать на постоянной скорости.

Что до радиатора, то это обычный брусок алюминия, я даже не заботился о качестве поверхности, просто наждачной бумагой слегка прошелся, убрать явные заусенцы и мусор который мог прилипнуть во время хранения лишним не будет.

Учитывая направление ребер бруска алюминия у меня были опасения по поводу перегрева VRM, потому добавил еще один вентилятор для охлаждения цепей питания на всякий случай.

Таким образом я собрал результаты при работе без термопасты, замеры провожу примерно 5 с половиной минут и делаю скриншот.

Так как без термопасты нет отпечатка никакого на поверхностях то и фотографировать нечего, потому начнем со смеси GD100, КПТ-8, GY260 и HY510.

Этот заход проводился на холодный ПК после 20 минут в режиме сна и потому использовался для разогрева, в результатах не будет перечислен данный заход.

Далее КПТ-8, не жалеем чтобы наверняка присосалось...

GD100, присосалось ничем не хуже предыдущего:

Смесь GY260 и HY510, довольно плотная смесь образуется выдавливая жижу наружу:

И вот с этого момента я решил задействовать башню PCCooler GI-X4 ибо не увидел особой разницы между пастами...

Основание у GI-X4 многократно лучше обработано чем у тех же Gammax 300, но этого явно будет недостаточно для адекватной передачи тепла без использования термопасты.

Выглядит гораздо внушительнее бруска алюминия, собрал результаты без термопасты и мои предположения о плохой передаче тепла подтвердились, я не держал полные 5 минут ибо температуры подходили к нехорошим значениям...

Далее я намазал КПТ-8, на этот раз обмазал пятку башни, и с этого момента начались мучения при установке и снятии так как сама башня габаритная и не оставляет места для рук.

Чтобы не насиловать систему питания мне пришлось снова добавить вентилятор направленный на VRM, воздушный поток от башни никак не охлаждает цепь питания.

Без обдува VRM и с обдувом, прекрасно видно, что датчик "ЦП" зависит от нагрева цепей питания:

После я решил сразу намазать смесь GY260 + HY510.

GD100 я уже не стал проверять ибо разница в итоге все равно на уровне погрешности выходит, нужно значительно менять условия тестирования.

Результаты и заключение

Если смотреть температуру датчика "CPU" на который все смотрят оценивая нагрев процессора, то можно заметить что башня на 4 трубки абсолютно ничем не лучше бруска алюминия, а без термопасты и вовсе значительно хуже, чем брусок алюминия.

Но внимательный человек обратит внимание что температура "CPU" ходит ходуном в зависимости от температуры VRM, а это значит что датчик который все смотрят на самом деле показывает в данном конкретном случае (температуру ЦП + температуру VRM) / 2.

Это лишь моё предположение, но судя по всему оно берет среднее между температурой ядер процессора и температурой VRM...

Другое дело датчик (CPU Diode), он как раз и показывает температуру ядер процессора, тут то башня на 4 трубы и показала свое преимущество перед бруском алюминия, за исключением случая использования без термопасты, ибо без термопасты брусок все равно показал лучшие результаты.

Так или иначе я не смог получить заметную разницу между разными экземплярами термопасты в обычных бытовых условиях при которых большинство людей используют ПК...

Я понял что мне нужно достать системную плату из корпуса и поместить на открытый стенд, потом найти процессор с горбатой крышкой, но у меня нет процессоров от Intel более прожорливых чем i3-10105F...

Потом нужно еще найти горбатый радиатор или башню с горбатым основанием, и при этом чтобы оно не совпадало с горбатостью процессора, тогда в принципе выйдет нащупать разницу между той же КПТ-8 (0.65-1 втмк) и HY510 (>1.93 втмк).

Но это уже далеко не обычные домашние условия использования системы...

В любом случае брусок алюминия без термопасты выдержал разогнанный на 18% Phenom II x4 830 у которого в стоке тепловой пакет на уровне 95 Вт, при этом уровень шума оказался вполне приемлемым, мне под руки попался далеко не самый продуктивный вентилятор подходящий под брусок алюминия, тем более судя по его виду он уже прилично отработал до установки на брусок.

А еще я понял что нет смысла использовать термопасту вместе с бруском алюминия вроде Igloo 7200, ибо 10 градусов разницы не стоят присосавшегося намертво радиатора к процессору...

На этом все, благодарю за внимание.

HY510+GY260, КПТ-8, GD100: