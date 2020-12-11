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Предисловие

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Я конечно не художник, и в OSU играю посредственно, однако я уже давно хотел обзавестись графическим планшетом.

Со временем мне попал в руки проблемный Genius G-Pen F610, он неадекватно отслеживал перо, просто огромная слепая зона была по высоте, я потратил примерно неделю чтобы тонко настроить перо подстроечным резистором, и это помогло привести планшет в работоспособное состояние.

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Однако недолго играла песня победы над этим чудом от Genius, я обнаружил проблему ёмкостных технологий в виде волнистых линий, и это серьезно мешает пользоваться планшетом, ровные линии по диагонали (даже под линейку если проводить) выходят волнами.

В общем, старенький планшет от Genius так и лежит, ёмкостные экраны смартфонов уже давно гораздо точнее стали, и тут я решил заказать более современный планшет от 10moons.

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Сейчас 30.10.2020, 10moons T503 заказан 29.10.2020, продавец его отправил согласно информации AliExpress на следующий день после заказа, его стоимость на момент покупки 23.94$ + доставка 8.42$.

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02.12.2020: Посылка приехала, конечно не без сюрпризов о чем в следующем разделе.

Белорусская таможня (~28.11.2020)

Я не планировал изначально создавать этот раздел, но я вынужден это сделать т.к. просто не могу умолчать про такую наглость со стороны таможенников.

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И так, приступим к сути дела:

1) Стоимость товара 23.94$, доставка 8.42$, но доставка не является стоимостью товара.

2) Стоимость товара указанная на посылке: 18$, вес 0.5 кг.

3) Стоимость товара указанная таможней: 36.5$.

4) Официально таможенные лимиты: 200 Евро общий на месяц и 22 Евро на одну посылку.

А теперь факты:

Пришло обычное уведомление о посылке, и в нем уже указаны таможенные пошлины которых быть в принципе не должно, после я заглянул на официальный сайт Белпочты и перепроверил, таможня еще 28 числа 11 месяца накрутила мне пошлины.

На самой посылке метка, что посылка вскрывалась по требованию таможни, и бумажка, в которой собственно вписали 36.5$ неизвестно откуда взятые.

Для меня если честно загадка, откуда они взяли 36.5$ стоимость из которой считали "поборы"...

Про отметку о вскрытии, все что было в почтовом пакете не тронуто, посылка формально вскрывалась, но практически это не заметно кроме разреза бокового который заклеен скотчем Белпочты...

Либо вскрывали невероятно аккуратно что сомнительно учитывая взятую с "потолка" стоимость, либо "вскрыли" чисто для вида, чтобы можно было приписать желаемую стоимость.

И я крайне недоволен таким поведением таможенных служб, это фактически необоснованное вымогательство в одностороннем порядке, даже если сложить стоимость доставки со стоимостью товара, это выходит максимум 32.36$, но приписали посылке 36.5$, причем на самой посылке указана стоимость в 18$.

Могу предположить что таможенники даже не заботились ни о чем, просто умножили на 2 стоимость что указана в декларации и прибавили вес (0.5кг), вот и вышло (18*2) + 0.5 = 36.5$...

Не написать о такой наглости я просто не мог, меня по факту обворовало моё же государство, просто так, без каких либо оснований.

Забавный момент:

Когда я принимал посылку, кассир забыл взять с меня этот "побор" необоснованно выписанный таможней, я конечно мог забрать посылку и уйти, и я не чувствовал бы никакой вины за собой т.к. этот "побор" по факту незаконный даже.

Однако я напомнил кассиру, чтобы получить чек, и заплатил этот "побор" ради полноценного обзора, кассир меня очень благодарил за это, и я видел в каком напряжении был сам кассир когда осознал что посылка чуть не ушла без оплаты...

Что собственно произошло, на фоне средних зарплат в районе 400-500$ по стране (как официально пытаются заявлять), кассир в таком напряжении оказался осознав что чуть не заплатил несчастные ~8$ из своего кошелька, что было даже немного жалко его, чувствовалось что для работника кассы эти 20 рублей были значительной суммой...

Основная сумма денег ушла даже не Белпочте, а государству, что меня обокрало таким вот способом, будет ли уместно сказать что я заплатил преступникам?

С другой стороны мне не жалко, ибо не заплати я, платили бы сотрудники почты, либо вообще обзор оказался бы несостоявшимся, если бы я ждал пока вернут обратно посылку стоимость которой я конечно же потерял бы (23.94$ и доставка 8.42$).

Причем еще не факт что на меня не повесят "долг" за содержание посылки, который начинает капать после 7 дней хранения...

UPD: 06.12.2020 - забрал другую посылку, уже на болгарку абразив (такой я использовал при полировке основания радиатора RX 560, полезная вещь), её явно вскрывали, но никаких меток о вскрытии нет, как и скотч самый обычный.

Есть предположение что это на таможне порезали, но поняли что посылка в принципе не имеет особой ценности и заклеили обратно.

Предположение основано на том, что предыдущую посылку (планшет) уже порезали и накрутили стоимость, а текущей посылкой даже заниматься не стали, из посылки ничего не пропало если бы резали для воровства где-то в промежуточных местах, хотя вполне могли вытащить отдельные 3 диска, что не завернуты в пленку...

Распаковка и комплект

10moons T503

Упаковка посылки простая, но пришла без повреждений, коробка содержащая планшет была запаяна пленкой, чехол в отдельном пакете находился.

Внутри белой коробки находилась черная коробка, внутри которой собственно все и находилось.

В коробке находился сам планшет, USB провод для подключения планшета, переходники OTG Type-C и Micro-USB, "перчатка", съемник наконечников, перо с наконечниками внутри (20 шт.).

Чехол как старый добрый валенок, у меня нет никаких претензий к материалу, но это довольно забавно в таком исполнении.

Далеко не худший чехол из всех что я держал в руках, мне нравится, если надо будет взять с собой планшет то этот чехол я определенно использую.

Genius G-Pen F610

В моем случае комплекта нет, только сам планшет и стилус.

Характеристики

Характеристики могут иметь небольшую погрешность.



10moons T503 Genius G-Pen F610 Дата выпуска (ММ / ГГГГ) Пломба за 08/2020

Драйвер в планшете за 04/2020 Наклейки внутри планшета

03/2010 и 04/2010

Последний драйвер за 10/2011 Уровни нажатия 8192

Рабочий диапазон примерно

60-70% 1024

Рабочий диапазон примерно

80-90% Разрешение 5080 lpi 2000 lpi Скорость 233 PPS 125 PPS Дополнительные клавиши 4 механические 29 сенсорные Сьемный провод Нет Да, MicroUSB Ширина x длина 210 x 170 мм. 350 x 255-270 мм. Рабочая область (ШxД) 150 x 95 мм. 250 x 155 мм. Высота над столом

(с учетом ножек) 0.9 - 1.3 см. 0.5 - 1 см. Перо Статичный наконечник Динамичный наконечник Вес 173 гр. 550 гр. Стоимость ~24$ (~32$ с учетом доставки) -

Внешний вид и разборка 10moons T503

Планшет завернут в мягкую пленку с маркировкой 07 CPE, ножки мягкие и устойчивые, но впоследствии я от них избавился, чтобы уменьшить высоту планшета над столом.

USB гнездо утоплено, не любой сторонний штекер подойдет без доработок ножом (Осторожно! Травмоопасное занятие!).

Кнопки вполне грамотно расположены, к ним у меня претензий никаких.

Разбирается планшет не сложно, 12 саморезов и крышка легко открывается.

Собственно сама начинка.

Я не могу сказать что это дешево, и будет ли такой подход дешевле нормальной пленки в целом, но именно так реализована "пленка" в данном планшете, медная эмалированная проволока пришитая нитками к подложке.

Если обратить внимание, то можно найти очень много "заусенцев", проволочки местами вытянуты и налегают на "соседей", сомневаюсь что это положительно сказывается на точности работы планшета.

Однако править вручную я не собираюсь каждый волосок, это риск порвать проволоку, да и непонятно куда девать излишек проволоки что вытянется, возможно я займусь этим делом, но точно не во время написания обзора.

Плата выглядит следующим образом.

Перо неразборное судя по всему, я не стал его ломать т.к. не обнаружил методов разборки без повреждений.

Состав:

1) 8-channel analog multiplexer/demultiplexer: 4x 74HC4051D (1623H8) (EZ4890)

2) Triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer: NXP 74HC4053D (DNLL93 DX) (Un938053)

3) 8-BIT SHIFT REGISTER WITH 8-BIT OUTPUT REGISTER: 74HC595D (1645HB) (D89144)

4) Quad Buffer with 3-STATE Outputs: 74VHC125 (VHC - 125 - 7513 - G5872H)

5) SPI Flash ROM 16 Mbit: 25VQ16ATIG (I02001) (P25919)

6) NoName USB driver в корпусе QFP48

7) NoName "U8" в корпусе SOP20

8) Кварц 24 MHz: KYX24

Внешний вид и разборка G-Pen F610

Две неодимовых магнита к планшету я приклеил чтобы не потерять стилус, просто стилус некуда прикрепить/положить, а так он прилипает к магнитам и не теряется.

Саморезы находились под резинками, сама же крышка на зацепах корпуса еще держалась, крышку нужно сдвигать в сторону.

Пленка приклеена сверху черным скотчем, а снизу двухсторонним скотчем, потому целиком снимать пленку я не стал.

Контроллер тоже склеен скотчем с пленкой, но конструкция разборная в целом.

Сама пленка имеет 2 слоя, в целом выглядит аккуратно по сравнению с китайским планшетом 10moons T503.

Теперь время пера, на разборку пера у фотоаппарата не хватило заряда, потому фотографировал телефоном.

Я уже настолько привык к его разборке, что снимая фотографии для обзора я разобрал данное перо менее чем за 50 секунд...

Состав:

1) Ёмкостная плёнка: MEM WCK-C121 TABLET REV:B (59-903W01001-000) (100331)

2) Контроллер ёмкостной плёнки: WALTOP WA2006 (09-014W00009-000) (1010)

3) DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER: NJM2100 (A02) (JRC)

4) Микроконтроллер: (прошивка FC014 105) - HOLTEK HT46RB70 (B008G0673G1)

5) Корпус (Дата): 2010/03/30 и 2010/04/01

6) PCB: WALTOP WCK-C121-HT REV:B (59-911W01000-000)

Эксплуатация

10moons T503:

Мало того таможня меня обворовала на пустом месте, так еще T503 любит зависнуть, причем зависает планшет довольно часто и вне игры OSU, скорее всего это проблемы драйвера, но может и внутри планшета китайцы оставили какие-нибудь "сопли" припоя или еще чего...

Во время записи этого видео планшет умудрился 3 раза зависнуть, тайм коды: 3:18, 7:09 и 16:18.





Здесь на 37 секунде видео планшет завис, но не отвалился, и такое случается порой крайне непредсказуемо.





Это досадный нюанс, во время рисования в SAI планшет зависает при попытке пером перемещаться по полотну с зажатым пробелом, но после некоторого количества переустановок драйвера и перезагрузок эта проблема исчезла, однако вполне может вернуться.

Никакие другие версии драйвера не помогают исправить ситуацию, как и версии SAI.

В других программах другие разнообразные причины для зависания планшета, в браузере обновление страницы Overclockers иногда приводит к зависанию планшета каким то образом... только удаление китайского драйвера решает проблему с зависаниями, но без драйвера планшет работает в альбомной ориентации и не отслеживает силу нажатия...

К слову, только в драйвере версии 4.2.3.711 есть опция позволяющая настроить сглаживание, можно его отключить снизив задержки, что полезно для игры в OSU.

На смартфоне никаких проблем с работой планшета (Android 5.1), единственное, что планшет определяется как клавиатура.

В ходе эксплуатации было решено снять пористые ножки, чтобы снизить высоту планшета над столом, теперь планшет сильно скользит, но пользоваться все равно удобнее...

Перо очень легко скатывается под малейшим наклоном, нет никаких ограничителей которые могли бы остановить перо, в общем перо я буду дорабатывать, чтобы не каталось как подшипник по стеклу...

Но если говорить о работе пера, то тут претензий никаких, определяется и адекватно работает даже под острым углом, этим старый планшет от Genius похвастаться не способен.

Если эксплуатировать планшет без защитной пленки, то вскоре образуются следы на поверхности, страшного в этом ничего нет, работать будет в любом случае, но сама по себе матовая поверхность не очень приятно ощущается в паре с пластиковым пером.

Настройки драйвера выглядят следующим образом:

Управляемый диапазон по силе нажатия находится в пределах 2000-7000, можно и до 8192 довести, но сила нажатия неадекватная выходит, причем при диапазоне между 0 - 2000 я не могу удержать точность, нужно понижать регулировку, и если это сделать то для достижения уровня 8192 нужно будет еще сильнее давить, тут уже можно и сломать перо...

Genius G-Pen F610:

Крайне проблемное активное перо: плохо настроенное перо способно создать квест с настройкой подстроечным резистором, причем нельзя проверить результат не собрав перо.

Еще напрягает энергосбережение у пера, 1 минута 30 секунд и перо отключается, это делает планшет непригодным для игры в OSU.

Т.к. планшет от Genius значительно крупнее физически чем планшет от 10moons, а чувствительность в игре и так уже на максимум выкручена, причем драйвер не позволяет настроить рабочую область самого планшета, то было решено просто уменьшить разрешение игры с 1440p до 900p и играть в окне, таким образом мне не нужно гонять пером по большой площади планшета.

На видео я заснял проблему энергосбережения активного пера, а еще проблему "китайца", после отключения Genius и подключения 10moons китайский драйвер подвесил себя и "соседа" от Genius за компанию, в итоге ни один планшет теперь не определяется (перезагрузка системы при зависшем китайском драйвере бывает проблемной), хотя Genius в отличие от 10moons аппаратным индикаторами показывает что живой.





Еще ощущается что точность у старого F610 ниже чем у китайского T503, оно и понятно если сравнить размер ячеек в ёмкостных листах обоих планшетов.

Но несмотря на недостатки F610, проблем в работе драйвера обнаружено не было, худо-бедно, но пользоваться можно в отличие от "китайца", который умудряется не только себя подвесить, но и "соседей".

Проблем со следами на поверхности нет, т.к. планшет имеет собственную заводскую защитную пленку.

Без драйвера работает правильно, но силу нажатия не определяет, с установленными драйверами никаких проблем при работе с софтом, никаких зависаний и прочей нечисти как было с китайским планшетом...

Настройки драйвера выглядят следующим образом:

Со смартфоном Genius не работает через OTG, тут у 10moons преимущество есть.

Сравнение:

Планшет от Genius довольно хорошо определяет степень нажима, как тонкие линии рисовать, так и толстые, максимальный уровень конечно тяжело выжать, но использовать примерно 80-90% можно без проблем.

Китайский 10moons T503 если настроить чувствительность нажима в значение -153, позволяет делать тонкие линии давая контроль над значениями примерно с 500 из 8192, но предел с адекватными усилиями снижается до уровня ~5500 из 8192, это довольно плохой охват чувствительности.

Krita:

В приложении Krita планшет от Genius отлично работает, волнистость линий выражена конечно, но работает, а вот китайский планшет хорошо что вообще не завис в этот раз, хотя пару раз частично подвисал...





SAI:

В SAI обратная ситуация, планшет от Genius перестал определять нажим, и это крайне подозрительно, т.к. до подключения китайского планшета все работало, возможно китайский драйвер где-то сломал что-то, потому что не могло оно нормально работать, а потом само по себе перестать.

Но в любом случае диапазон нажима у китайского планшета весьма скверный, ровные переходы из тонкого в толстый сделать непросто.

Переустановка драйвера на планшет от Genius вернула все в норму, чувствительность нажатия снова работает, как и должна, правда теперь китайский планшет перестал определять силу нажатия...





Photoshop:

В Photoshop планшет F610 работает отлично, а T503 нет, здесь еще наглядна волнистость диагональных линий в случае старого F610.

Среди всех приложений только в японской SAI были проблемы у планшета от Genius, но эти проблемы определенно были вызваны китайским драйвером от 10moons.

В случае планшета от 10moons, проблемы были во всех приложениях, даже в SAI после переустановки драйвера Genius планшета.

Выводы

С технической стороны 10moons T503 работает удовлетворительно (далеко не уровень Wacom конечно), но китайские драйвера просто ужасны, последнее, что я видел с такими проблемными драйверами это TV тюнер от IconBIT (U500 FM), просто братья в плане серьезных проблем драйвера.

Genius F610 не страдает как "китаец", работает стабильно и без проблем, но он уже технически устарел, а еще перо непригодно для игр ввиду энергосбережения.

Есть и общий нюанс у планшетов, что 1024 уровня нажатия, что 8192 уровня нажатий, ни один из планшетов не смог сохранить чувствительность слабого нажатия и при этом достичь максимального уровня нажатия при адекватном давлении (давление без фанатизма, чтобы не продавить дырку в планшете...), но Genius значительно лучше отрабатывает силу нажатия чем 10moons T503.

Если мне нужно выбирать между 10moons T503 и Genius G-Pen F610, то для использования с ПК я предпочту Genius, просто он хотя бы работает правильно и стабильно, а в случае Android смартфонов можно и 10moons применить, правда сомнительная сфера применения получается, но не лишена смысла, портативность отличная выходит.

Возможно с другими версиями Windows планшет от 10moons будет нормально работать, но если официально заявлено, значит должно работать без проблем, но оно работает с серьезными проблемами, причем род проблем может изменяться после перезагрузки ПК, но они никогда не исчезают, и это серьезный минус 10moons.

Пожалуй это самая неудачная моя покупка, мало того что сам товар имеет серьезные проблемы в драйверах, так еще и таможенники РБ решили меня необоснованно обворовать (уверен что не только меня).

Судя по всему таможня РБ взялась массово все подряд посылки резать (неужели настолько обнищали пытаясь удержать силой захваченное кресло...), выбирая самые "ценные" посылки по их мнению, чтобы накрутить на них стоимость и выписать "побор".

Такой наглости я еще не видел за все время, чтобы резали даже пакеты с абразивом для болгарки, а потом заклеивали самым обычным скотчем, вместо того чтобы признать реальную стоимость товара и сделать все по правилам, которые они сами же придумали.

Это яркий пример работы законов исключительно в пользу писателей законов, они просто не стали делать свою работу осознав что посылка дешевая и много накрутить не выйдет от стоимости...

Если бы я знал о проблемах драйвера и при этом меня еще обворует государство без оснований, то даже не заказывал бы этот дешевый китайский планшет, это тот случай, когда стоило уйти с посылкой не заплатив "поборы" (в итоге заставили бы платить работников почты, что тоже не есть хорошо).

Я допускаю что планшет может конкретно в моем случае быть проблемным, и в других случаях может не быть проблем с которыми я столкнулся, но брать второй раз я не стану подобные планшеты, лучше один раз взять что-нибудь серьезнее, например, от Wacom, и спокойно пользоваться.

Краткие выводы:

10moons T503:

+ Работает с Android смартфонами.

+ Компактный и легкий.

+ Механические клавиши.

+ Драйвер прямо в ПЗУ планшета находится (накопитель определяется как дисковод).

+ Отключаемый провод (MicroUSB).

~ Сменные наконечники, за это придется доплатить, и я не уверен, что они пригодятся...

- Ужасные драйвера, одни из худших что я видел, поведение драйвера наверное зависит от положения луны и звезд на небе...

- Проблемы могут меняться после перезагрузок ПК, но чтобы планшет отработал хотя бы один день без проблем, такого еще не случилось за время использования.

- Сомнительное качество сборки начинки планшета.

- Плохой диапазон чувствительности нажима, лишь 60-70% можно применить без опасных для "здоровья" усилий.

- Кончик пера статичный, вероятно это причина плохой чувствительности нажима.

- Без драйвера использовать проблематично (в портретной ориентации планшет по стандарту работает для совместимости с Android смартфонами).

- Если законы исполняются только когда они выгодны писателям законов, то есть риск что таможенники возьмут посылку для накрутки налогов, думая что в посылке какой-нибудь дорогой Android планшет или ноутбук.

= Не могу рекомендовать к покупке.

Genius G-Pen F610:

+ Стабильная работа и качественный драйвер.

+ Можно использовать без драйвера (нет силы нажатия).

+ Широкий диапазон чувствительности нажима, 80-90% из диапазона рабочие, несмотря на 1024 уровня чувствительности, работает лучше, чем T503.

+ Динамичный кончик пера, контролировать нажатие несложно.

~ Провод не отключаемый.

- Технически устарел (низкая точность и скорость).

- Активное перо которое отключается слишком быстро.

- Сложности с настройкой пера (если оно работает некорректно).

= Технически устарел.





На этом все, благодарю за внимание.