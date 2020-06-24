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Предупреждение: Обзор не является рекламой чего-либо, экземпляры участвующие в обзоре были куплены на мое усмотрение.

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Мое мнение насчет обозреваемых экземпляров может не совпадать с чьим-либо другим мнением, не стоит переживать по этому поводу, у каждого свои предпочтения, однако я покупаю вещи сам, и могу себе позволить обозревать "как есть" в моих условиях и с моими требованиями к вещам.





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Начну пожалуй с того, почему я собственно решил купить еще одну пачку клавиатур.

Как то сломалась у одного человека клавиатура, была не из самых дешевых, но сломалась, модель клавиатуры была A4Tech KV-300H, её стоимость около 22-25$ на момент 15.06.2020.

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Если без лишних слов - просто перестала работать группа клавиш, в любом случае пользоваться клавиатурой полноценно уже невозможно.

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И я отдал свою основную Dell KB216, а для себя достал старую Sven Standard 303.

Просто не хочу использовать плохие варианты что у меня остались после предыдущего обзора периферии, и тем более давать такие варианты пользоваться человеку.

Я хотел купить еще одну KB216, однако клавиатура исчезла из продажи, и я решил купить еще одну пачку разных клавиатур, думаю парочку достойных вариантов я обнаружу среди них, иначе это будет фиаско...

Впрочем, пока я занимаюсь крупным обзором про свой основной ПК, ничто не мешает заняться более легким обзором периферии, для разнообразия полезно.

Долго задерживаться над этой клавиатурой я не собираюсь, сделаю разборку, покажу что внутри, и перейдем к основной теме обзора.

Разборка:

Кроме 5 винтиков под резинками корпус держат многочисленные защелки, а под наклейкой спрятался шестой винтик.

В качестве основного контроллера обычная китайская "капля".

USB 2.0 хаб основан на микросхеме LD3H225A18517.





Сама мембрана зажата железной пластиной и многочисленными винтиками, мне не очень то и хочется их откручивать, но ради полноценной информации сделаю это...

Еще неприятным моментом оказалась запайка пластиковых ножек на пару к винтикам для крепления железной пластины.

Жирная надпись "Isolation Keyboard" на упаковке подразумевает какую то защиту что ли, но скорее всего маркетологи говорят о том, что клавиши разделены корпусом между собой, как бы изолированы друг от друга...





По факту же, обычная клавиатура с некоторой долей неразумных решений и странного маркетинга (жирным шрифтом на упаковке: Isolation).

Во время сковыривания запаек я порезал шлейф, подумал я... однако я проверил фотографии сделанные ранее, и обнаружил что это перелом, и он уже был до того, как я начал срезать пластиковые запайки...

Вот собственно причина неработоспособности группы клавиш найдена, физически шлейф никак нельзя повредить пока клавиатура собрана, это определенно технический недостаток клавиатуры.

Еще обнаружил одно крепление отломавшееся под винтик, возможно оно отломалось при разборке, когда снимал корпус с защелок.

Мембрана легко расслаивается, еще и жидкость попала между слоями, учитывая количество дырок в мембране (более 60) я не удивлен.





Даже собирать обратно не буду эту клавиатуру, она того не стоит.

Судя по всему, A4 Tech весь бюджет производства клавиатуры спустили на винтики и железную пластину, маленькие силиконовые резинки приклеены к мембране.

Если вспомнить, то Dell в своей KB216 применили полноценный силиконовый лист на всю площадь клавиатуры, что отчасти даже изоляцией от влаги является некоторой.













С клавиатурой от A4 Tech пожалуй разобрались.

Сейчас 15.06.2020, клавиатуры заказаны и должны быть доставлены мне 20.06.2020.

Пока у меня нечего обозревать, но не беда, статья в любом случае требует времени для написания, и самое время ознакомиться со списком моих будущих подопытных:

Название Стоимость на момент покупки Defender BlackEdition SB-550 ~4$ SVEN KB-S305 ~6.1$ CrownMicro CMK-158T ~4.8$ Oklick 505M ~6.5$ SmartBuy ONE 352 [SBM-352-GK] ~2$













На этом пожалуй я оставлю данный обзор до приезда периферии.

... Для меня это было 5 дней, а для вас одна строчка ...

Вот и приехали клавиатуры, да, привезла мне Белпочта вместо курьера от интернет-магазина, но что поделать...





Не скажу что приятно удивлен качеством доставки, магазину следует лучше упаковывать товары, это вам не курьерская служба что была раньше...

Однако начну я с мышки, думаю по понятным причинам.













SmartBuy SBM-352-GK (~2$)





Упаковка конечно же пострадала, но сама мышка целая.





Снять пломбу и разобрать мышку не составило труда (просто я хочу сохранить пломбу красивой), пломба указывает на 8 месяц 2019 года.





Никаких претензий пока не могу предъявить к качеству работы сенсора, для работы в браузере и на рабочем столе вполне хорошо себя ведет, реагирует на минимальные движения.

Но у меня есть претензии к переключателю DPI, скорость переключается между 800 и 1600 значениями по ощущениям, хотя заявлено 800, 1200 и 1600, но 1200 я не могу включить сколько бы ни пытался...

Впрочем ладно, думаю пора проверить в OSU, вдруг какие нюансы неприятные будут, как было с мышкой из набора от Defender C-270.

В игре сенсор ведет себя вполне достойно, единственное что ножки полированные залипают с моим ковриком, и некоторые движения получаются резкими т.к. нужно срывать залипшую на коврике мышку.

Ножки сделаны из пластика корпуса.

Сенсор "трясет" на определенной высоте от коврика (см. видео), а еще нет 1200 DPI режима, у моей основной мышки (SBM-214-K) стандартная скорость 1200 DPI, и я привык к ней, игра настроена соответственно, в новой мышке есть только 800 и 1600 DPI, по крайней мере я не обнаружил привычные 1200 DPI, лишь медленнее и быстрее чем 1200.

В целом я доволен мышкой учитывая её стоимость, но немного неприятно из-за отсутствия заявленного режима 1200 DPI.

Да, чуть не забыл про колесико мышки, вращение свободное, кнопка под колесом конечно же туговата, но в целом работает хорошо.

Характеристики:

Ширина-высота-длина: ~5-6 х ~4 х ~10 см.

Длина провода: ~105 см.

Сенсор: KA3-B J6153BPAX

Маркировка платы: G-211-E-GSEDO-2636-E (2018 11 27)

Маркировка клавиш: ZDR (обе правые)













Defender: Black Edition SB-550 (~4$)





С первого взгляда впечатления неплохие, но начав писать данный текст с помощью новой клавиатуры, я обнаружил следующие неприятные моменты:

1) Индикация Caps/Num/Scroll очень тусклая

2) Громкий звук клавиш, я считал что моя старая Sven 303 очень громкая, но данная клавиатура от Defender оказалась еще громче в работе...

3) Всего 4 ножки, две из которых резиновые, грозит прогибом со временем.

В общем идем дальше.

Как поведет себя клавиатура в игре OSU после Sven Standard 303? сейчас это я и узнаю.





Очень напрягает кнопка открытия домашней страницы в браузере, я не знаю какой "гений" догадался ее расположить в место, привычное для кнопки Escape, но это очень плохое решение было, хотя все же лучше чем кнопка выключения ПК вместо PrintScreen...

Второй момент это кнопка PrintScreen, какой путник её так далеко утащил я не знаю, просто невозможно одной рукой нажать PrintScreen в паре с Alt, слишком далеко находятся друг от друга...

Ощущения от нажатия на клавиши не очень выразительны, я бы сказал умеренные.

Заменю ли я данной клавиатурой старую SVEN 303? для повседневного использования определенно нет, назойливые мультимедийные клавиши и расположение PrintScreen не оставляют шансов чтобы я эту клавиатуру решил использовать...









Пора приступить к разборке:

Сорванных винтов не обнаружено, конструкция весьма простая, но рабочая, разобрать и собрать не составило никакого труда.





Характеристики:

Контроллер (плата): DLF-608-CE-V2, XY-412_SX83093D (V2_YAN_2019 04 18).

Мембрана: DLF-K8 (US/UK/BR/KR), TZ-906 (N2018-03-16).

Длина провода: ~165 см.

Вес необходимый для нажатия клавиши: ~55 гр.

Ширина-высота-длина: ~44 x ~2.8 x 14.5 см.













Oklick 505M (6.5$)

Далее попалась под руку данная клавиатура, почему бы с ней не разобраться раз так случилось?





Срок службы немного озадачил меня, он заявлен всего в 1 год, может скоро срок службы вообще будет месяцами исчисляться для клавиатур...

Как поведет себя клавиатура еще неизвестно, но чувствуется, что производитель хочет меньше ответственности иметь.

Особое внимание заслуживает провод, такой не часто можно встретить.

Индикатор тускловат со стороны, но гораздо лучше чем у клавиатуры от Defender, а еще не могу не заметить защитную пленочку для глянцевой поверхности, глянец выглядит красиво пока он новый, но чувствую со временем покроется царапинами.





Очень громкий пробел, в целом клавиатура тихая и мягкая, но пробел это просто нечто... он громче клавиш предыдущей клавиатуры от Defender...

Расположение клавиш классическое я бы сказал, удобное, все кнопки на своих местах законных, кнопка FN превращает функциональные клавиши в мультимедийные, что может быть полезно временами.

Я могу только сказать спасибо ОКЛИК что не стали извращаться над расположением несчастного PrintScreen...

В целом клавиатура комфортная не считая громкости нажатия пробела...

Но как поведет себя в игре?

Видео пожалуй больше писать не стану т.к. смысла в этом мало.

В игре сказалась тугость к нажиму клавиш, играть можно, но нужно прикладывать ощутимые усилия, ~68 гр. необходимого веса для нажатия не так уж и мало, но в целом играть можно.

Тактильные ощущения от нажатия на клавиши в совокупности со звуком необычные, будто стучишь по силикатному кирпичу деревянной палочкой...

Пластиковые ножки на удивление держатся хорошо, не парят над столом как дешевые PS/2 клавиатуры от STC, я думал будет плохо, но оказалось лучше чем у клавиатуры от Defender, как минимум тут очень много точек опоры, и заметный прогиб данной клавиатуре точно не грозит.









Пожалуй время разбирать:

Некоторые саморезы вышли с кусками пластика, ясное дело резьба сорвана, и в этот раз один саморез оказался под пломбой в отличие от Defender клавиатуры.

Конструкция так же проста как у клавиатуры от Defender.

Характеристики:

Контроллер (плата): ZKW-G300-1

Мембрана: TZ-892, KKJ-528+FN, SX83095D (US) (N2019-07-10)

Длина провода: ~145 см.

Вес необходимый для нажатия клавиши: ~68 гр.

Ширина-высота-длина: ~44.5 x ~2.5 x 13.5 см.













SVEN KB-S305 (~6.1$)

Следующая в руки попала клавиатура от SVEN, интересно станет ли она достойной заменой для 303 модели.





Первое впечатление - нажать кнопку с двумя стрелочками во время написания статьи...

Кнопка с двумя стрелочками это ничто иное, как обновление страницы в браузере, а еще клавиатура изогнута изначально, судя по всему плохо хранили на складе и она прогнулась.

Раскладка близка к стандартной, индикаторы плохо видны под углом, PrintScreen хорошо доступен в сочетании с Alt, есть кнопка FN превращающая функциональные клавиши в мультимедийные.





Клавиатура сама по себе довольно тихая, но пробел предательски щелкает, но не так громко как у клавиатуры от ОКЛИК, довольно притупленный звук.

Само нажатие на клавиши тоже отчасти притупленное, но хорошо чувствуется.

Думаю пора проверять в игре клавиатуру.

...

С данной клавиатурой у меня получается лучше играть чем с предыдущими вариантами, однако изгиб корпуса ухудшает положение, мне пришлось немного "колхозить" чтобы клавиатура не качалась.









Время разбирать:

Проста, как и предыдущие варианты.





Часть маркировки залита компаундом, так что маркировка может быть с ошибкой в характеристиках.

Характеристики:

Контроллер (плата): UCT-605-318, P0737NI-A

Мембрана: YZ-SJF-605 +FN

Длина провода: ~150 см.

Вес необходимый для нажатия клавиши: ~55 гр.

Ширина-высота-длина: ~44 x ~2.5 x 13 см.









CrownMicro CMK-158T (~4.8$)

Осталась клавиатура от Crown, и только недавно я обнаружил один неприятный сюрприз...



У данной клавиатуры присутствуют кнопки управления питанием, и кто бы мог подумать что они будут расположены вместо PrintScreen....

Если бы я заметил сразу этот "косяк", то не покупал бы данную клавиатуру, но клавиатура уже куплена, на крайний случай можно достать резинки если они не приклеены, и кнопки питания перестанут мешать, однако смещенный PrintScreen все же останется проблемой, придется привыкать если использовать клавиатуру.

Провод примерно 190 см., заявлено 1.8 метра, причем он довольно мягкий.

Ножки полностью пластиковые, 4 опоры всего, со временем данная клавиатура скорее всего прогнется если не "приколхозить" дополнительные ножки вовремя.

Клавиши нажимаются мягко, клавиатура не громкая, но пробел еще более тихий... прямо противоположность ОКЛИК по громкости пробела.

В OSU играть вполне можно, клавиши хоть и мягкие, но чувствуются, требуют небольшое усилие для нажатия относительно клавиатуры Defender из набора Dacota C270, у которой вообще непонятно что творилось по обоим параметрам.

Мультимедийные клавиши реализованы хорошо, не мешают при работе с клавиатурой, случайно не нажать, пользоваться удобно.

Без кнопок питания была бы отличная клавиатура для любителей мягкого и тихого нажима на клавиши, разумеется в низком ценовом сегменте, впрочем резинки достал и кнопки больше не потревожат, благо резинки не приклеены к мембране.









Разборка:

Как и предыдущие варианты разбирается легко, все очень похожее...









Характеристики:

Контроллер (плата): LG83063, IC: SX83053, DOK-8863, Ver: 08, AB38192A-4B

Мембрана: 8158M, JX-JT-K801, mh150730

Длина провода: ~190 см. (180 см. заявлено)

Вес необходимый для нажатия клавиши: ~62 гр.

Ширина-высота-длина: ~44.5 x ~2.5 x 15.5 см.









Итоги

Лично мне понравились две клавиатуры из четырех, это Sven KB-S305 и Crown CMK-158T.

Клавиатура Sven KB-S305 хороша своей компактностью и стандартной раскладкой, однако не каждому понравится что клавиши почти впритык друг к другу расположены, можно легко сочетания клавиш одной рукой нажимать, по уровню шума умеренная.

Клавиатура Crown CMK-158T мне понравилась реализацией мультимедийных клавиш, а еще она довольно тихая, нажим на клавиши мягкий, не понравилось наличие кнопок питания вместо PrintScreen (прямо какой то троллинг от производителей клавиатур), но я достал резинки из под кнопок питания и больше это не проблема, но определенно минус клавиатуре, в целом она мне понравилась несмотря на такой минус.

Клавиатура Defender Black Edition SB-550 неплоха, но реализация мультимедийных клавиш отвратительная, еще смещение кнопки PrintScreen в недосягаемое пространство всё портит...

Но это была неплохая попытка для Defender сделать что-то адекватное в использовании, жаль что не получилось.

Клавиатура Oclick 505M тоже получилась неплохой, и мне она даже понравилась, но все испортил крайне гремучий пробел, еще в минусы могу зачислить довольно большое усилие необходимое для нажатия на клавиши (~68 гр.).

Мышка SmartBuy SBM-352-GK ожидаемо порадовала за свою стоимость, пока что ни одной действительно плохой мышки от SmartBuy я не встретил в низком ценовом сегменте, это даже удивительно, из за формы корпуса я пользуюсь теперь данной мышью, однако я озадачен что нет режима 1200 DPI, хотя на упаковке он заявлен, возможно это брак, но для меня не критично.

Пока окончательно не решил какую клавиатуру оставлю пользоваться, а какую положу обратно в коробку как запасную, и KB-S305 мне нравится и CMK-158T, но думаю этот вопрос решится сам собой со временем, а пока пользуюсь двумя клавиатурами сразу.

Для ночного пользования или когда хочется тишины - использую клавиатуру от Crown, однако клавиатура от Sven значительно компактнее и меньше усилий нужно для работы с ней, это благоприятно сказывается в игре OSU, однако она громче в работе.

Я думаю победит в итоге более компактная клавиатура от Sven, хотя приятнее пользоваться тихой клавиатурой от Crown.





На этом обзор пожалуй закончу, благодарю за внимание.



