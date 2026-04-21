Однажды я попытался и отремонтировал старую видеокарту Club 3D GeForce 9500 GT. Но недавно была успешно восстановлена и модифицирована ещё одна видеокарта под названием GeForce 8600 GT. И тут я подумал: почему бы не модифицировать изначально исправную GeForce 9500 GT?

У меня есть две почти одинаковые GeForce 9500 GT на 512 МБ. Разница лишь в том, что у отремонтированной память работает на частоте 400 МГц (G96-400-A1, 8x V59C1512164GE-25), а у изначально исправной — всего 333 МГц (G96-309-C1, 8x V59C1512164GE-3). Проблема заключается в заводских радиаторах, не способных эффективно охлаждать видеокарты. Поэтому я решил сделать нестандартный радиатор.

Радиатор был хорош. Накрывал не только GPU, но и все чипы оперативной памяти. Но сплав, из которого изготовлен радиатор, не поддавался обработке гравером с разнообразными насадками.

Пришлось изрядно постараться, ради прогресса в обработке детали разнообразными инструментами.

Напильник то и дело забивался вязким алюминиевым сплавом, а острые грани рёбер резались в руках. Так что пришлось обработать радиатор со всех сторон.

Сначала я хотел примерить новый радиатор к видеокарте. Уже снял заводскую систему охлаждения, но подумал и собрал обратно.

Мне же нужно собрать данные по нагреву, при работе со стандартной системой охлаждения. А так как чипсет AMD раскаляется за 70 градусов на системной плате, я подставляю 12 сантиметровый вентилятор к видеокарте, чтобы воздушный поток охлаждал системную плату. Так удалось сбить целых 20 градусов на чипсете от AMD.

Изначально исправная GeForce 9500 GT (G96-309-C1) нагрелась до 72 градусов. И пусть эти показания не являются точными, так как температура воздуха в комнате может отличаться при каждом тесте, но так мы имеем хоть какое-то значение, от которого можно отталкиваться. И да, видеокарта с более крупным и старым чипом G96-400-A1 греется сильнее.

Попутно примеряю радиатор к отремонтированной после коррозии GeForce 9500 GT. Подходит как родной. Осталось только насверлить отверстия и нарезать резьбу под болты с пружинами. Так же понадобятся демпферы. Хотя кристалл надёжно защищён самодельной силиконовой рамкой, но масса радиатора всё же внушительная. Будет гораздо проще монтировать при наличии дополнительных точек опоры.

Защитная рамка у данной видеокарты оказалась неидеальной, потому что была сделана из кривого кусочка пластика. Хотя я и выработал эффективный метод защиты кристаллов, кривизна используемой пластины, с помощью которой формируется плоскость, играет большую роль. В идеале следует использовать заводские радиаторы с подготовленной пяткой для создания защитных рамок с идеальной плоскостью. Хотя результат использования самодельной рамки всё равно лучше, чем бывает в случае с заводскими: они порой находятся значительно ниже уровня кристалла.

Наличие заводской защиты у кристалла лучше, чем её отсутствие. Но всё же это я планирую переделать.

Дальше обратил внимание на конденсаторы. У подопытных GeForce 9500 GT используются полимерные конденсаторы в основной массе. Однако есть и парочка обычных электролитов. Их хотелось бы заменить на полимерные варианты.

А потом вспомнил про тот факт, что конденсаторы могут быть бракованными и с завышенными заявленными характеристиками. Потому достал самодельное устройство для проверки максимального напряжения конденсаторов. Так же достал HoldPeak HP-990C SMD Meter, так как он умеет генерировать 25 вольт с силой тока всего 1 мА.

Конденсаторы можно проверять напрямую таким тестером, однако важно понимать, что 1 мА — это всё же приличный ток. Этот тест, по сути, заряжает деталь до предела, когда ток утечки начинает превышать ток заряда. Так что буду использовать HP-990C как источник напряжения в паре с самодельным тестером.

Некоторые конденсаторы способны выдерживать напряжение, превышающее номинал в несколько раз. Даже конденсатор в плохом состоянии оказался способен выдержать напряжение, значительно превышающее номинал.

Вот и попался один дефектный конденсатор с номиналом 16 вольт, но выдерживающий на практике всего 6,6 вольта. Если бы я установил такой конденсатор в реальную цепь питания 12 вольт, он доставил бы много взрывных проблем.

ESR тестер при этом показывает вполне нормальные значения для дефектной детали, ведь он не может проверить максимальное рабочее напряжение конденсатора.

На этом моменте я забросил работу с видеокартой, уделив основное внимание разработке нового бенчмарка ChimbaBenchXPL. А так как новая версия бенчмарка уже выпущена и пригодна для использования, я могу продолжить работу.

И раз уж я вернулся к работе над видеокартами, то переделаю отремонтированную GeForce 9500 GT, ведь она самая производительная из двух экземпляров.

Что я там хотел сделать... Точно! Хотел заменить электролитические конденсаторы на полимерные. Также хочу покрыть детали на плате прозрачным лаком и загерметизировать BGA-чипы силиконовым герметиком, как я сделал в отремонтированной GeForce 8600 GT. Таким образом видеокарта будет защищена даже от прямого контакта с водой и жидкостями. Ну а так как у меня две 9500 GT — обе видеокарты и доработаю.

Один из электролитических конденсаторов определённо плохо себя чувствует: параметры существенно просели, а ESR и потери выросли. Так что не зря я решил заменить конденсаторы на более качественные. Не забываю предварительно тестировать устанавливаемые конденсаторы на уровень рабочего напряжения. До предела не проверяю, но слежу, чтобы каждый выдерживал немного больше заявленных параметров.

Также заменяю даже маленькие электролитические конденсаторы более качественными полимерными. Хотя у одного из полимерных конденсаторов ёмкость в два раза выше, чем нужно, да и рабочее напряжение тоже значительно выше, но это не проблема.

Таким образом, я избавился от элементов на видеокартах, потенциально способных выйти из строя в любой момент. Теперь можно промыть платы от канифоли, очистить их от прочего мусора, а потом продолжить работу с силиконовым герметиком и прозрачным лаком.

В процессе тщательной чистки я обнаружил два оторванных конденсатора на карте, которая была повреждена коррозией у предыдущих владельцев и недавно ремонтировалась мною. На всякий случай проверяю эту карту ещё раз, но вряд ли эти элементы оторвал я сам; скорее всего, просто не заметил при ремонте, или заметил, но решил ничего не делать, так как всё работало, и уже успел об этом забыть. Мне просто лень просматривать сейчас старые статьи, чтобы выяснить наверняка.

Всё работает исправно, так что не буду ничего припаивать.

Таким образом, обе карты были покрыты слоем прозрачного лака, а в местах, где были повреждены дорожки, было нанесено два-три слоя. Это не просто защита от попадания влаги на детали, но и дополнительная механическая защита.

Осталось подождать, пока лак высохнет, и приступить к герметизации BGA-чипов. Для этого я наберу силиконовый герметик в обычный шприц и буду наносить его на стыки между чипами и платой. Так будет намного аккуратнее, чем выдавливать герметик прямо из большого силиконового тубуса.

Получилось намного лучше, чем если бы я выдавливал герметик из оригинальной упаковки, предназначенной для строительных работ, но мне всё равно пришлось размазывать его пальцем и убирать излишки ватными палочками, потому что шприц не позволяет контролировать подачу с достаточной точностью и скоростью.

Надев на шприц кончик от иголки, но без самой иглы, я смог относительно аккуратно залить герметиком все BGA-чипы. Это я уже сделал на второй видеокарте.

Раз уж у меня остались излишки герметика, не вижу причин отказываться от создания новых защитных рамок для кристаллов GPU. Хотя одну рамку я испортил, но тут же исправил, выдавив остатки до последней капли.

Теперь осталось только ждать. Так как я оставил небольшой зазор в рамке, герметик засохнет менее чем за сутки, но всё же подождём немного дольше, чтобы наверняка. Этот зазор также негативно скажется на сохранности термопасты в собранном состоянии с радиатором: её придётся чаще менять, так как она будет быстрее высыхать по сравнению с герметичной рамкой. Это плохо, но именно эти две видеокарты я хочу сделать именно таким образом, а не иначе.

Вот защитные рамки и готовы на чипах.

Я только сейчас заметил, что у меня две практически одинаковые GeForce 9500 GT, но у них совершенно разные чипы. У одной крупный G96-400-A1 (65 нм), а у другой мелкий G96-309-C1 (55 нм).

В любом случае защитные рамки получились отличными.

Дальше делаю разметку на радиаторе. С первого раза попал впросак. Придётся немного сместить радиатор относительно платы.

Далее сверлю отверстия и нарезаю резьбу в радиаторе под винты.

Первая примерка завершилась неудачей — нужно глубже просверлить отверстия.

А потом у меня сломался винт, которым нарезал резьбу. Пришлось высверливать, другого такого радиатора у меня нет на замену.

После я заметил, что заводские прокладки недостаточно толстые и не защищают плату от перегиба при жёсткой фиксации винтами. Перегиб совсем незначительный, его даже сложно заметить, но сколько же видеокарт умерло из-за дефектных заводских систем охлаждения, оказывавших чрезмерное давление на чип и текстолит...

Теперь нужно решить проблему узких заводских отверстий, предназначенных для крепления СО. Лёгкое движение качественным сверлом правильного диаметра — и готово.

Прокладки между радиатором и текстолитом клею двухсторонней полипропиленовой клейкой лентой, заодно прибавится дополнительная высота за счёт ленты. Сзади приклеиваю самодельные резиновые прокладки, которые удерживают винты, что делает сборку и разборку гораздо более простой задачей, чем если бы винты болтались как попало. Эти же верхние прокладки являются демпферами. Правда, одну нужно будет немного нарастить.

На оперативную память видеокарты приклеивал пластичную термопрокладку небольшими шариками и только потом заметил, что пытался собрать не ту видеокарту... Что за пластичная термопрокладка? А я без понятия! Там смесь разного всякого от неисправного компьютерного железа, но довольно стабильная и пластичная смесь.

Видеокарты действительно очень похожи. А с прокладками работать оказалось сложнее, чем хотелось бы. Одна сместилась немного в сторону, но это всегда можно исправить.

Наконец собрали одну уникальную GeForce 9500 GT.

Осталось проверить, установив в тестовый компьютер. Пока оставлю на пассивном охлаждении, ради интереса.

Начали с температуры в 41 градус по Цельсию.

Только спустя полные 4 минуты температура GPU достигла 74 градусов, и сразу после остановки теста упала до 70 градусов. Получается около 4 градусов дельты между массой алюминия и внутренним датчиком кристалла GPU. Довольно неплохой показатель.

У видеокарт AMD часто встречал разницу под 10 градусов и выше, особенно у всяких AMD Radeon HD 7870, которые очень часто шли с завода с завышенным напряжением питания GPU. Чип жарился изнутри, а тепло не успевало доходить до поверхности кристалла к радиатору, с дельтой под 20 градусов с лишним, что приводило к отвалу, если владелец не отредактировал BIOS и не перепрошил карту с адекватными параметрами питания. И да, в отличие от NVIDIA, у AMD не было нормального софта для редактирования BIOS-ов, и вряд ли есть.

На этом можно закончить работу с данным экземпляром 9500 GT.

Осталось только поэкспериментировать с дизайном.

Тут ничего хитрого — просто распыляю эмаль из баллончика на плату.

Заметил небольшие проблемы с окрасом, налил ещё больше эмали на поверхность и накрыл поликарбонатом для защиты от пыли.

Спустя некоторое время я достал другой баллончик, но уже с прозрачным лаком. Я прекрасно знаю, что нанесённая ранее эмаль хоть и красивая, но легко повреждается.

Так даже получилось красивее. Хотя следует подождать полного высыхания нанесённых слоёв.

Раз уж одна видеокарта оказалась на сушке, то займусь другой картой. Мне нужно подобрать подходящий радиатор. Варианты вроде крашеного «медного солнца» оставим за бортом.

А вот вариант с заводским радиатором от какой-то видеокарты Palit мне понравился. Только нужно решить ряд проблем, с подгонкой под нынешний экземпляр GeForce 9500 GT.

Радиатор конфликтует с конденсаторами на плате. Их можно перепаять на заднюю сторону платы, но это может создать много проблем из-за увеличения габаритов в неположенном месте. Поэтому я решил просто разогнуть ребра в местах, где они конфликтовали с конденсаторами. А ещё подрезал лишний пластик, чтобы он не давил на SMD-детали в области PCI-E слота.

Проверяю отпечаток термопасты. Завершением подгонки радиатора будет устранение лишних зазоров, из-за которых текстолит немного выгибается при полной затяжке винтов.

Пока думаю над решением проблемы со второй картой, иду к первой окрашенной 9500 GT и проверяю её состояние: лак уже высох, но запах всё ещё есть, поэтому оставлю сохнуть до следующего дня. Получился довольно красивый окрас, который также является дополнительным слоем защиты от повреждений и коррозии. Тут могут выйти из строя только слоты, в случае залития водой, но с самой картой проблем явно не будет.

Если бы температуры держались ниже 70 градусов с пассивным охлаждением, я бы так и оставил этот экземпляр с радиатором без вентилятора, который занимает всего один слот. Но, увы, придётся поискать вентилятор когда всё окончательно высохнет после малярных работ.

Потом решил нарезать прокладки для устранения зазора. Прокладки из толстого пластика получились отличными. Клею их прямо на плату.

Однако получилось слишком толсто... Оказалось, достаточно одного слоя скотча для устранения излишнего зазора.

Наконец пришло время установить видеокарту в тестовый компьютер, но радиатор не позволяет вставить карту в слот системной платы. Досадно. Придётся подточить наждаком выступающие рёбра.

И хотя я подточил рёбра, этого оказалось недостаточно для правильной установки. Всё ещё мешает радиатор.

Тогда я взял в руки болгарку с абразивным кругом и значительно срезал всё лишнее, но даже так радиатор оказался впритык к нижним слотам системной платы. Однако этого нам достаточно.

В итоге запустил модифицированную 9500 GT и протестировал. Шум вентилятора, конечно, напрягает, но в стоке имеем всего 52 градуса под нагрузкой, а после разгона на целых 30 процентов — всего 57 градусов под нагрузкой. Вентилятор определённо нужно взять под управление, но этим займусь как-нибудь потом. Напомню, до модификации в стоке было больше 70 градусов у данной карты с 55-нм чипом G96-309-C1.

Сейчас нужно вернуться к работе над «золотой» версией GeForce 9500 GT. Тут у меня как раз валялся тихий вентилятор размером 80 миллиметров — вот его я и переделал под новую систему охлаждения.

Вставляем «золотую» 9500 GT в тестовый компьютер. Занимает целых три слота, что больше, чем хотелось бы, но не критично.

Начинаем с 39 градусов по Цельсию и заканчиваем 58 градусами под нагрузкой. Память не выдержала разгон до 522 МГц, но 460 МГц осилила без проблем, а чип разогнался до максимально доступных 715/1800 МГц. Температура в разгоне поднялась до 65 градусов.

Таким образом, работу можно считать почти завершённой. Осталось сравнить полученные результаты. Хотя я мог бы сделать вольт-мод для VRAM, чтобы попытаться стабилизировать работу на частотах выше 500 МГц, а потом ещё и прошивку заменить, чтобы зафиксировать разгон, но пока остановимся на достигнутом результате.

Хотя тест проведён всего в одной операционной системе, уже можно заметить, что обе видеокарты оказались примерно на одном уровне после разгона. Без разгона «золотая версия» оказалась немного производительнее соперника, за счёт более высокой частоты памяти. Тест PreHeat не был включен в таблицу, так как он даже с GeForce 9500 GT демонстрирует явную зависимость от производительности процессора.

На этом пока всё. Статья и так получилась довольно хаотичной и откладывалась на время, поэтому не вижу смысла здесь продолжать что-либо делать, например, начинать пайку регулятора оборотов вентилятора.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.