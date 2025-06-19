В первой и второй частях мы рассмотрели следующие советы комментаторов: «sudo apt install...», «sudo pacman -S...». Так же был проверен дистрибутив Роса. Но, увы, по советам «экспертов» не удалось получить необходимое. Хотя советы относительно Pacman я в принципе не обязан был проверять, как и дистрибутив «Роса». Ведь изначальная задача состояла в получении актуальной версии OBS Studio именно в Debian 12 и Chimbalix 24.

реклама





Мне пришлось компилировать программу из исходного кода. Это было то ещё приключение. Мало того, инструкции с серьёзными ошибками, так ещё приходилось собирать и обновлять прочие зависимости, необходимые для компиляции OBS Studio.

Конечно же, защитникам «Линуксов» очень не понравилось, когда про «Линукс» говорят как есть, а не только самое лучшее и хорошее.

реклама





Поговорили немного и про токсичность комментаторов, некоторые из которых прибегают к софизму в попытках защитить любимые «Линуксы». Это было рассмотрено в третьей части цикла статей. Там же был проверен способ распространения софта под названием Flatpak.

...

Разумеется, ничего не сработало по-человечески.

реклама





Уже тот факт, что нужно что-то устанавливать в систему с root-правами, говорит о несостоятельности способа распространения софта. Причём Flatpak — это не просто контейнер, но и пакетный менеджер. И тот факт, что пакетный менеджер нужно устанавливать через другой пакетный менеджер... Ну не знаю... Это даже звучит глупо.

Будто разработчики намеренно обходят стороной действительно жизнеспособные решения, известные ещё со времён Windows 95, и просто лепят мало кому нужные вариации пакетных менеджеров, от которых, обычно, многие бегут в ужасе – популярность Linux на уровне 3-4% не даст соврать.

А ещё на официальном сайте Flatpak заявляют, мол, это будущее распространения софта. Не знаю, как давно эту чушь транслируют. Оно уже целых 18 лет не способно стать тем самым будущим.

реклама





Если смотреть на способы распространения софта с такой стороны, то Installer-SH действительно может стать будущим распространения софта для Linux. Хотя формат был разработан совсем недавно. Казалось бы, куда там тягаться с 18-ти летним Flatpak...

Может, мне и удалось установить актуальную версию OBS Studio через Flatpak, изрядно потанцевав с бубном в терминале, но цена оказалась слишком высока, чтобы этот метод хоть как-то признать.

Особенно отмечу дикую прожорливость, что будет только расти при увеличении количества программ, ибо каждой нужен свой уникальный «кусок» Linux в контейнере, несовместимый с кусками от других программ. Так же отмечу невозможность по-человечески создавать автономные установочные пакеты, которые были бы пригодны для установки на автономных системах. Короче, есть основательные проблемы у Flatpak, которые с набором массы только усугубляются.

А ещё есть серьёзные подозрения, что Flatpak не способен установить несколько разных версий одной программы. Скорее всего, такое действие приведёт к жутким конфликтам в системе.

Flatpak вроде и позволил получить актуальную версию Obs, но лишь потому, что разработчики оказались очень странными, и выбрали именно этот способ распространения вместо прочих, гораздо более вменяемых. Это тихий ужас, а не формат распространения софта. Не удивительно, что за целых 18 лет хвалёный Flatpak так и остался чем-то несостоятельным, мягко говоря.

Snap...

Хотя участник под никнеймом Gordon01 и предлагал мне посмотреть пакетный менеджер Nix, даже несколько раз, но как-нибудь потом посмотрю. Извини.

Сейчас нужно протестировать пакетный менеджер Snap, действительно ли пригоден он для нормального использования, как заявляют комментаторы, пытающиеся защищать Linux. Сможет ли пользователь, в данном случае Я, получить необходимое за приемлемые трудозатраты. Или это будет очередной «Flatpak», на практике не способный даже близко потягаться с форматом Installer-SH...

Что там про Snap говорили... сейчас найду... Ага, вот оно: Flatpak я уже проверил, говорить там больше нечего. А по теме Snap есть вопросы. Комментатор, судя по всему, сам не понимает, как оно там работает, и работает ли вообще.

Так что запускаю чистый Debian 12, подключаю интернет виртуальной машине. Ведь без интернета линуксоидные способы распространения софта априори мертвы, ибо не получиться просто скачать установочный файл, и флешкой закинуть куда надо.

Я уже проверил: snapcraft.io не позволяет скачивать автономные установочные пакеты, как и flathub.org. Так что да, в этом плане ничего хорошего нет. А ещё предлагают последнюю версию OBS Studio 30, когда актуальная — 31.

Там, конечно, есть ветка «candidate» с 31-й версией OBS.

Но скачать полноценный установочный пакет невозможно. Просто показали дополнительные заклинания для терминала, чтобы установить софт из другой ветки репозитория.

Что же, давайте перейдём в чистый Debian 12 для дальнейших экспериментов. Открываю сайт во встроенном в дистрибутив браузере и сталкиваюсь с первыми проблемами. Я не могу нажать ни одну кнопку на сайте. Неужели браузер слишком устарел? Получается, не только «Линукс» мёртв в настольном сегменте, но даже веб-сайты мертвы у «линуксоидов»? Сайт просто непригоден для использования в относительно старом браузере (выпущен в середине 2023 года).

Я не могу пользоваться сайтом snapcraft.io, ведь он банально не работает в браузере Mozilla Firefox 102.11.0esr. А ведь именно с таким браузером поставляется чистый Debian 12 — актуальная на текущий момент версия дистрибутива.

Хотел проверить на реально установленном Линуксе старую версию браузера. Вдруг из-за виртуальной машины сбой, а не самого браузера. Но официальный веб-сайт Mozilla запрещает скачивать Firefox версии 102. Вместо этого настойчиво подсовывают 128 версию браузера вместо 102.

Так как мне не позволяют скачивать старую версию браузера, я не вижу никакого другого выхода, как залезть в системные файлы и выдрать нужную версию прямо из дистрибутива Linux.

Да, не самое изящное решение. Но что поделать, если разработчики вынуждают так поступать своими странными запретами. В этом, кстати, и серьёзный недостаток «линуксоидных» способов распространения софта: в любой момент нужная программа может просто исчезнуть и не будет возможности найти нужную версию. Ибо линуксоидные репозитории явно не ради пользователей созданы, а вопреки.

В общем, проверил на реально установленном Линуксе со старым браузером, но проблемы с сайтом точно такие же, как и в виртуальной машине. Это проблема самого сайта, в том числе его создателей. явно не отличающихся прямотой рук.

Печально, что ещё сказать. Впрочем, проблема явно не в виртуальной машине, как порой любят рассказывать защитники Линуксов. Мол, на реальной системе якобы всё было бы иначе. Нет, не иначе. Получилось ровно так же, как и в виртуальной машине.

Получается, мне нужно теперь морочить голову над обновлением стандартного браузера в системе. А происходит это сугубо через линуксоидные репозитории, что со временем обязательно умирают со всеми вытекающими последствиями. Это уже первое значительное препятствие для установки софта в хвалёном формате Snap.

Ладно, проверить всё равно надо. Так что подкидываю флешкой 128 версию браузера Firefox и пробую снова. Впрочем, результат ожидаемый: команда Snap не найдена, а значит, нужно устанавливать этот пакетный менеджер в систему, причём делать это через менеджер пакетов APT, что явный признак несостоятельности способа распространения софта для Linux.

Короче, иду курить очередные линуксоидные мануалы. Всё же мне, пользователю, больше нечем заняться в жизни. Но это не точно.

Иронично. Но лишь маленькая горсть Линуксов поддерживает Snap, не считая поделок на основе Ubuntu, разработчикам которых, судя по всему, было просто лень выпиливать злополучный Snapd из системы.

Начинаем танцы с терминалом. Классика Линуксов.

Меня ужаснул тот факт, что для установки тестовой программы «Hello-world» хвалёный Snap выкачал почти две сотни мегабайт трафика из репозиториев. Какое-то ядро загрузил.

Две минуты устанавливалось, а в процессе ещё сбросило разрешение экрана до 800x600. Ранее было установлено разрешение 1024x768, То есть Snap поломал параметры системы в процессе установки. Просто «шикарное» начало.

Правда, я так и не понял, как запустить несчастный «Hello-world». По инструкциям не работает, даже если выйти из системы и войти снова. Что, к слову, помогало несостоятельному Flatpak. Впрочем, это не важно, ведь меня интересует Obs Studio.

Ой, а это уже максимально плохо. Сазу после введения команды началась установка OBS Studio без предупреждений и разрешения пользователя. И качает оно просто неадекватный объём трафика из репозиториев...

Разрешение экрана снова было поломано. Судя по всему, Snap будет ломать параметры монитора при каждой установке программ.

Израсходовано было порядка 1.46 ГиБ трафика, включая расходы на установку самого Snap. Просто безумие.

В файловой системе из 7.8 ГиБ у меня осталось свободно всего 5.8 ГиБ. Вычитаем 244 МиБ на браузер Firefox 128 версии. Получается, OBS Studio в формате Snap сожрал целых 1.76 ГиБ.

Основная масса занятого места приходится на каталог «/var/lib/snapd/snaps». Там вижу файлы с расширением «snap». Теоретически их вроде даже можно перенести обычной флешкой на другой компьютер. Но проблема в том, что сам Snap устанавливается линуксоидными менеджерами пакетов, а после докачивает уже сам своё ядро. И нет никакой возможности просто подкинуть файлы на другом компьютере без полноценной установки.

Даже если на автономном ПК и будет установлен Snap, не факт, что просто скопированные программы будут работать. Наверняка не заработают, Особенно учитывая, как всё разорвано кусками по всяким Json и Src файлам.

Snap, судя по всему, это какой-то вывернутый наизнанку AppImage со стероидами. Иначе не знаю, как это недоразумение назвать. Ничего хорошего в этом явно нет.

Я тут уже приготовился смотреть на уровень потребления ресурсов программой OBS Studio в формате Snap, но не могу найти ярлык. Очень странно. Похоже, тут обстоят дела ещё хуже, чем было с Flatpak.

Команда «obs» в терминале тоже не работает. Я не могу запустить установленную программу.

Программа явно установлена. Похоже, опять нужно идти курить мануалы. Эх, делать мне больше нечего.

Разумеется, такая очевидная проблема была ещё 9 лет назад. Другие пользователи тоже не понимают, как запускать программы через злополучный Snap.

Ну да, конечно, Snap поселился прямо в корне файловой системы, а пути, судя по всему, не прописал. Вот и не работает ничего. Тем временем линуксоиды неистово ругали мой стандартный каталог PortSoft, так же находящийся в корне файловой системы (для установки программ в системном режиме с root-правами), Только, в отличие от Snap, мой каталог работает как задумано. Ох уж эти лицемеры.

Попытка запустить OBS Studio руками провалилась. Пишет, что дистрибутив Linux не поддерживается.

Точно. Нужно ведь из другого каталога запускать. Как же я так. Причём можно заметить, программа считает, что работает в дистрибутиве Ubuntu Core 22. То есть Snap обманывает программу насчёт рабочего окружения. Это даже может привести к проблемам в некоторых случаях.

Наконец OBS Studio запустился! Однако сходу есть серьёзная проблема: Почему-то установилась устаревшая 30 версия. А ведь я выполнял инструкции для установки 31-й версии. Меня явно обманули на сайте snapcraft.io...

А ещё эта ресурсоемкость. Она даже хуже, чем была у прожорливого Flatpak варианта. использует целых 419 Миб оперативной памяти.

После закрытия в терминале отобразило 6 утечек памяти, а значит, работала программа в формате Snap, мягко говоря, посредственно. Такого не должно быть. Впрочем, чего ещё было ожидать от очередного линуксоидного контейнера.

Увы, но это было откровенное мракобесие. На практике Snap оказался ещё более проблемным способом распространения софта, нежели Flatpak – это могу сказать однозначно.

Installer-SH

Осталось только установить программу в формате Installer-SH. Хотя тут и так уже очевидно, что Snap как способ распространения софта тотально провалился.

Начинаем! Захожу на флешку, запускаю Installer-SH со сменой локализации на Русскую независимо от системной (необязательные скрипты в комплекте). Смотрю на информацию о программе. Всё четко и понятно расписано. На данном этапе нет никакой самодеятельности со стороны Installer-SH. Можно в любой момент отказаться от установки или просто закрыть терминал без последствий.

Важно заметить: по умолчанию установка происходит в пользовательском режиме. Root-права не нужны, даже когда Installer-SH подготавливает систему для приложений в данном формате (раздел Меню и каталог PortSoft).

Следующим этапом происходит проверка целостности архивов со всеми данными: вдруг не полностью перенеслось на флешку или загрузилось с ошибками из интернета?

Ещё одно подтверждение и готово. Программа установлена. Даже параметры монитора не поломались, как это постоянно происходило при установке с помощью Snap.

Ну а дальше просто открываю меню приложений, захожу в стандартную категорию «Applications», нахожу OBS Studio и запускаю. Оперативной памяти при этом скушало всего 254 МиБ.

При закрытии показывает 0 утечек памяти. Значит, всё работало правильно. А удалить программу могу специально предназначенным для этого ярлыком «Uninstall - OBS Studio...». Элементарно и понятно.

Осталось только проверить способ распространения софта Nix. Но знаете, как пользователь, я устал проверять эти бесконечные пакетные менеджеры, ибо получаю лишь разочарование и массу проблем. Так что не знаю, буду ли вообще проверять очередной линуксоидный менеджер пакетов. Выглядит как очередная пачка проблем ради сомнительного результата.

Ну, а если и решу проверить, то это уже будет в виде отдельной статьи, так как не вижу смысла продолжать текущий цикл статей. Советы экспертов в комментариях под «неудобными» статьями уже исчерпали себя. Можно сколько угодно перефразировать, предлагать сделать чуть иначе, всячески оскорблять авторов «неугодных» статей, но суть всё равно не меняется.

«Линуксоидные» способы распространения софта были хламом. Есть и, вероятно, ещё очень долго будут, ибо не вижу положительных изменений со временем.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



