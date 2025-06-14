В прошлый раз мне не удалось рассмотреть все интересное, потому продолжим здесь.

Дополнительная проверка

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Следует отметить, хоть в предыдущей части уже и говорил, но повторю в кратком виде: Даже если линуксоиды и бросаются в мой адрес оскорблениями, это не значит что они меня действительно оскорбили. Потому давайте просто рассмотрим, как защитники Линукса реагируют на неудобные статьи про Linux, так же проверим некоторые советы и утверждения на практике.

В прошлой части мы разобрались с советами вроде «sudo apt install...» и «sudo pacman -S...». Так же лишний раз проверили, можно ли просто взять DEB пакеты и установить (нельзя).

Но погодите, ранее была допущена недоработка с моей стороны. Я рассмотрел и проверил команду «sudo pacman -S obs-studio» по советам линуксоидов, ни в Arch, ни в EndeavourOS, оно не сработало.

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Но от некоторых защитников Linux был совет указывать не простой параметр «-S», а более сложный и непонятный «-Syu». Такое я не проверял, так что возвращаемся к этой теме и повторно проверяем! Вдруг мои прошлые заключения о неработоспособности оказались неверными?

Беру Arch Linux 2023 года, какой уж есть в наличии. Ввожу обычную команду по советам линуксоидов, но оно не работает. Пробую ещё раз, ввожу более сложный вариант с параметром «-Syu», сначала что-то качает из интернета, а потом просто масса ошибок 404, репозитории мертвы, увы.

Может в EndeavourOS сработают непонятные параметры? И вот тут начинаются проблемы, линуксоид тактично умолчал про тот факт, что символ «u» в строке параметров приводит к полному обновлению системы (upgrade), а это может поломать саму систему. Фактически, линуксоид предлагает пользователю сломать свой Линукс полным обновлением. Далеко не факт, что все системные компоненты смогут обновиться без проблем, подобные полные обновления (system upgrade) всегда были лотереей в Линуксах.

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Потому убираю символ «u» из параметров и устанавливаю obs-studio. На удивление всё установилось, правда менеджер пакетов ругался ошибками 404, ведь часть репозиториев мертва, и с такими репозиториями запускать полное обновление системы? Подобные советы от линуксоидов можно уже расценить как вредоносные, ибо не было предупреждений, что ввод команды приведёт к полному обновлению системы.

Ну ладно, что там с OBS Studio? Ничего не запускается... Странно, пробую через терминал, и там проблема показала себя, произошёл характерный для Linux ад зависимостей, программа не находит необходимых библиотек в системе. А ведь всё так многообещающе выглядело...

И ладно если бы это была программа в формате Installer-SH, которую пользователь может попытаться установить где захочет вопреки системным требованиям, но нет. Прямо сейчас произошла ситуация, когда пользователь устанавливает с помощью официального менеджера пакетов, но получает нерабочий софт непонятной версии, по сути предназначенный для других версий Линукса.

Одна часть репозиториев давно умерла, а другая часть давно изменилась, и содержит софт под совершенно другую версию Линукса. А потом набегают линуксоиды и жалуются, мол, почему это я недолюбливаю «надёжные и прекрасные» линуксоидные репозитории...

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В итоге я правильно сказал в первой части. Может более сложные команды и повели себя немного иначе, но результат оказался прежним. В голом Arch всё обломалось на мёртвых репозиториях, да и в EndeavourOS тоже были проблемы мёртвых репозиториев. Программа хоть и установилась, но произошёл классический ад зависимостей, так что ничего не работает в итоге.

Продолжаем

И так, что там у нас ещё на горизонте? Ага, вижу очередные оправдания для Линукса! Закроем глаза на грубые попытки оскорбить меня, как и на фразы вроде — «всё устанавливается одной командой», ибо там нечего проверять. Но один комментатор утверждает, мол, возьми Rosalinux, зайди в пуск, утилиты, пакеты, выбери obs, и всё якобы работает, и якобы нет проблем.

Как бы сказать, а причём тут Rosalinux, когда пользователю нужна актуальная версия программы в Debian 12 и его производных? Опять устанавливать отдельный Линукс ради одной программы? Может быть, защитники Линукса, каждому пользователю купят по-лишнему SSD, чтобы под каждую программу устанавливать отдельный Linux? Очень сомневаюсь, да и кому понравиться метаться между Линуксами... Впрочем, почему бы не проверить этот дистрибутив? Чисто из интереса.

На официальном сайте настойчиво предлагают купить что-нибудь, сразу появилось желание закрыть сайт и забыть о его существовании, но продолжим. Где-то внизу страницы была обнаружена надпись «попробовать бесплатно».

Но проблема в том, что это по сути обман, ведь я не вижу никаких кнопок «скачать дистрибутив/образ», наоборот, на сайте всё равно пытаются продать операционную систему, но валюта торговли в данном случае не деньги, а персональные данные. Не вижу никаких способов пропустить данную попытку продажи, чтобы получить образ дистрибутива бесплатно ради проверки заявлений комментатора.

На этом я хотел закончить с Rosalinux, однако был найден способ получения установочного образа операционной системы без помощи торрентов, ссылки оказались под кнопкой «установить». Совершенно неоднозначная кнопка, противоестественная я бы сказал, ведь пользователь ожидает кнопку «скачать», а не «установить», да ещё и оформленную как «неактивная».

Дизайнер веб сайта явно получил оплату не совсем заслуженно, видны попытки сделать «не как у всех», и проблема довольно серьёзная. Я буквально чуть не ушёл с сайта из-за этого, ибо как пользователь не нашёл ожидаемую стандартную кнопку «скачать».

Наконец образ загрузился, взял самый свежий KDE вариант, чтобы наверняка.

Как там говорил линуксоид? Зайди в пуск, утилиты, пакеты, и просто выбери obs? Но беда в том, что уже на первом этапе возникла проблема, нет никакого раздела «утилиты». Да и после структурированного меню в дистрибутиве Chimbalix — меню «Росы» выглядит как свалка, всё разбросано абы как, классика подавляющего большинства Линуксов.

Короче, так и не смог найти «пакеты» в этой свалке, проверил даже раздел «Интернет», наверное я очередной слепой «чайник», потому осталось только ввести имя нужного ярлыка в поиск.

И вот оно, открылся менеджер пакетов, довольно неудобный после стандартного Synaptic, а ещё он без моего разрешения начал обновлять списки репозиториев, и кто знает, может ещё и обновления какие-нибудь принудительно установил без моего ведома, ибо довольно долго это происходило...

Так же возникли проблемы с дальнейшим шагом по инструкции линуксоида, значит выбрал obs-studio (его ещё поискать пришлось), а что дальше? Где кнопка подтверждающая изменения? Или оно уже применилось? Где чёткое и интуитивно понятное взаимодействие с пользовательским интерфейсом? Ах, да, конечно, в левом нижнем углу есть едва заметная кнопка, ведь это так интуитивно понятно (нет).

Это был крайне неприятный опыт взаимодействия с операционной системой, но OBS Studio установлен, правда есть ряд серьёзных проблем.

Первая проблема в нерабочем захвате окна, но это типичная беда OBS, просто не дружит с вечно кривым Mesa3D, ибо он предоставляет кривой и поломанный OpenGL API, прямо как у вечно кривых драйверов видеокарт AMD. А вот проблему с захватом экрана через PipeWire я не ожидал, кнопка «открыть переключатель» попросту не работает, но тут нужно сказать «спасибо» вечно кривому и недоработанному Wayland, либо разработчикам дистрибутива поломавшим что-то, либо обоим сразу.

Ну и вишенка на торте заключается в версии OBS Studio, я получил устаревшую 30 версию, такая уже давно встроена даже в старых версиях Chimbalix дистрибутива, нужна была актуальная 31 версия.

А ведь я специально взял самый свежий образ «Росы» из доступных, пробивался через отвратительное меню приложений в попытках найти «пакеты», ковырялся в странном менеджере пакетов... Но увы, очередной совет линуксоида отправляется в мусорку как несостоятельный. Я, как пользователь, в очередной раз не получил необходимое по советам «экспертов» в комментариях.

Кстати, совсем позабыл, ради интереса надо проверить свою версию OBS Studio 31 (2025-05-28) в формате Installer-SH. Буквально несколько нажатий и программа установлена, вот она, настоящая простота установки приложений, а не вот это всё ковыляние по нагромождённым меню приложений, и непрактичным пакетным менеджерам.

Но, как и ожидалось, программа не заработала в этом стороннем Линуксе, всё же собиралась она для Debian 12 и Chimbalix, и это чётко прописано в требованиях к платформе, что были представлены пользователю ещё до установки.

Меня только одно озадачило, почему не появился терминал с сообщением об ошибке, а так же — почему не отображается иконка программы в меню, неужели опять что-то поломали в Линуксе? Впрочем, это уже не моя проблема, ибо не собираюсь основательно поддерживать «Росу» при разработке Installer-SH. Всё же в моих приоритетах дистрибутив Chimbalix, потом Debian, и уже после него все остальные по мере возможностей.

Только за один момент я могу выразить своё почтение разработчикам «Росы», это работающий каталог «.local/bin», в других линуксах он порой вообще не работает. Ну а за меню приложений разработчикам дистрибутива «Роса» моё неуважение, ведь по умолчанию оно не способно на вложенные категории, что собственно зачастую и приводит к хаосу из ярлыков в основных разделах. Да и есть проблемы с отображением иконок, хотя в других линуксах такого не замечал, разве только в очень старых и кривых...

Для примера, как-то так должно выглядеть меню здорового дистрибутива Linux:

В моём случае есть три основных раздела. Стабильный раздел сторонних приложений «Applications» в данный момент активно используется установочным пакетом Installer-SH. Именно там располагаются программы распространяемые в формате Installer-SH, у каждой своя личная подкатегория, в пределах которой размещает свои ярлыки и дополнительные разделы.

Потом идёт раздел «XDG / Linux», сформирован в основном по спецификациям Free Desktop Menu v1.1, примерно таким должно быть меню во всех Линуксах следующих спецификациям, чего на практике практически не случается, к великому сожалению...

Ну и раздел специфический для конкретного дистрибутива, предназначен в первую очередь для размещения встроенного софта «из коробки». Хотя такой раздел может использоваться и для размещения стороннего софта, но это не очень приветствуется, ибо это место может быть изменено в новых версиях дистрибутива Chimbalix.

Что же, с «Росой» на этом закончили, идём дальше.

Далее у нас комментарии вроде «# apt install obs-studio», что уже было рассмотрено, и в реальности не позволяет пользователю получить необходимое. Так же линуксоид тактично умалчивает про значение символа решётки в предложенной команде, она означает работу от имени root, но про это знают только люди целенаправленно изучавшие Linux. Для подавляющего большинства обычных людей это будет просто каким-то «заклинанием».

Оскорбительные комментарии тоже смысла обсуждать нет, ведь никакой полезной информации они не несут в принципе. Ещё были попытки выдать что-то вроде: «не работает — значит не надо», классическое оправдание несостоятельности Линуксов в целом. Так же фразы вроде — «Линукс не для тебя», выглядит весьма иронично. А для кого тогда Linux, если не для пользователя? Какой тогда смысл его существования в настольном сегменте?

Ну и тому подобных комментариев можно собрать немало под «неудобными» статьями про Линукс, но это всё детально рассматривать нет смысла.

Есть ещё «простыни», которые я не собираюсь рассматривать в принципе. Слишком долго и нудно разбирать и проверять большие по объёму комментарии. Тем более полезной информации в «простынях» от линуксоидов обычно нет, ведь зачастую их содержание следующее: «Это не линукс сложный и несостоятельный, а пользователь глупый и всё делает неправильно, а в неудобных статьях всегда врут».

Однако на этом я не заканчиваю, ведь ещё не всё было проверено, но в пределах текущей статьи уже не вижу смысла пытаться всё вместить, выйдет слишком сжато и скомкано. Кое-что интересное оставим уже на следующую статью.

Возможно придётся провести довольно много проверок в разных Линуксах, чтобы сделать выводы насчёт жизнеспособности очередных советов/утверждений от «экспертов» в комментариях. Так что следите за обновлениями чтобы не пропустить следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



