В предыдущей статье я поработал над своими ошибками и проверил несколько советов/утверждений, правда так и не смог получить актуальную версию OBS Studio следуя советам «экспертов» в комментариях.

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Однако следует напомнить с чего всё началось. А началось с того, что мне понадобилась актуальная версия OBS Studio в Debian 12 (Chimbalix 24). Зачем? Просто так хочу! Неважно зачем пользователю нужна программа, важно лишь что нужна.

В итоге мне, пользователю, пришлось изрядно потанцевать с бубном, чтобы собрать из исходного кода нужную версию OBS Studio. Ведь иными способами невозможно получить необходимое, разработчики не удосужились всё сделать по-человечески.

Мне даже пришлось руками обновлять утилиту cmake в Debian 12, а так же компилировать свою версию ffmpeg, ведь существующие варианты оказались непригодны для использования.

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Разумеется, под этими «неудобными» статьями массово появились комментарии от читателей, всячески защищающие и оправдывающие «любимый Линукс» – мол, автор и такой, и сякой, и всё такое. Постарался взять самые безобидные, без откровенных оскорблений, комментарии для примера:

Даже другие комментаторы отмечали токсичность ряда участников дискуссии.

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Но уровень негативного настроя ряда комментаторов под «неудобными» статьями можно обсуждать бесконечно, потому не будем долго на этом останавливаться.

В прошлых частях текущего цикла статей я проверил советы «экспертов» вроде «sudo apt install...». Так же проверил DEB пакеты, ведь некоторые читатели утверждали, что нужно было просто взять DEB пакет и спокойно установить. Жаль только в реальности это тоже не сработало...

Даже проверил советы вроде «sudo pacman -S...», они не сработали, всё остановилось на мёртвых репозиториях с ошибками 404. Хотя это я вообще не обязан был проверять даже теоретически, ибо Arch, а программа нужна была в Debian 12.

Так же отмечу один из свежих комментариев на платформе Дзен, мол, я умалчиваю о том, что Linux – бесплатная ОС. На самом деле не умалчиваю, просто нет смысла про этот общеизвестный факт говорить. Хотя следует заметить, не любой Linux бесплатен, как и не все программы под него.

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А насчёт «дарёного коня» посмею не согласиться. Раз позиционируют Linux и софт как пригодные для использования экосистему, значит они должны быть пригодными для использования. А не вот этот весь идиотизм с компиляцией из исходного когда, просто потому что разработчики не удосужились всё сделать по-человечески.

Лицензионная, честно купленная Windows 10 уже давно обновлённая до Windows 11, прекрасно работает на ноутбуке Asus TUF Gaming F17 в отличие от всевозможных «Линуксов». В том числе используемый лицензионный софт. Так что нечего тут смотреть.

Ещё из свежих комментариев обратил внимание на участника по никнеймом kv, которого не заметил под другими статьями. Действительно, некоторые программы распространяются в обычных архивах, с этим я и не спорю, но жаль только лишь некоторые... И раз уж речь зашла про Snap, то с него и начнём.

Snap... Flatpak!

Есть такой способ распространения софта под названием Snap, его принудительно вводят как основной способ в Ubuntu, хотя разработчики других Линуксов, как правило, не признают эту разработку, и я в их числе.

Погодите, мне нужно просмотреть массу комментариев, найти где упоминался Snap... Ага, нашёл, тут и про Snap разговоры, и про Flatpak.

И ещё про Flatpak вижу комментарии – мол, просто нажать кнопку, потанцевать в терминале и всё готово. Особенно позабавила попытка связать контейнеры с Android, при этом тактично умалчивается, что для Android разработали работоспособный и удобный формат APK, позволяющий без лишнего геморроя на голову распространять софт. Вменяемых аналогов чему просто не существует в настольных Линуксах.

Даже есть «линуксоиды», нахваливающие контейнеры. А ещё рассказывают, мол, OBS Studio является системной утилитой (нет), и она якобы есть во всех нормальных Линуксах по умолчанию (в зависимости от направленности). Причём выставляют это как оправдание некомпетентности разработчиков, что не осилили сборку нормальных распространяемых файлов для Linux.

Ну что же, Flatpak как раз является контейнером по своей сути, вот и посмотрим, так ли оно пригодно для использования.

Ну а чтобы было интереснее — возьму Installer-SH варианты OBS Studio. Там и archimage версия на основе контейнера Junest, и нативная для дистрибутива Chimbalix 24 и Debian 12.

Каковы недостатки программы работающей из контейнера? Разумеется проблемы с производительностью и функциональностью, ведь в контейнер порой приходиться пихать половину Линукса, чтобы избавиться от ада зависимостей. И последнее не всегда хорошо стыкуется с основной системой.

На самом деле недостатки контейнеров и без меня давно разжевали в интернете, так что идём дальше.

Давайте просто попробуем воспользоваться советами «экспертов» в комментариях, установим OBS Studio с помощью Flatpak в чистом Debian 12. Почему не в Chimbalix? Просто защитники «Линуксов» так не смогут заявить, что, мол, «дистрибутив неправильный» и всё такое.

Даже не буду ограничивать доступ к интернету в тестовой виртуальной машине, ибо очевидно, что без интернета способы распространения софта в Linux бесполезны от слова «совсем».

Но увы, ни «snap», ни «flatpak» нет в системе... Данные методы распространения софта уже можно отправлять в мусорку как несостоятельные, ибо предварительно нужно устанавливать что-то в систему через менеджер пакетов, да ещё с root-правами, иначе не будет работать.

А что там Installer-SH? Как обычно, позволяет установить программу максимально элементарным образом, прямо с флешки. Я даже взял полноценную версию OBS Studio собранную совсем недавно, ибо компилировал как раз для совместимости с Debian 12 и Chimbalix 24, а там, как и во многих прочих линуксах, ни Snap, ни Flatpak нет из коробки.

Ладно, ещё раз, что там с Flatpak? Давайте закроем глаза кривое оформление сайта FlatHub, просто последуем инструкциям. Упс... не работает...

Давайте установим злополучный Flatpak в систему через apt, как бы иронично это не выглядело.

Менеджер пакетов нужно устанавливать через другой менеджер пакетов... Аж на смех пробрало с этой нелепости. Тоже мне «будущее распространения софта для Linux».

Пробуем команду по инструкции на сайте FlatHub, как собственно предлагали «эксперты» в комментариях, но оно лишь выдало ошибку. Печально. По сути я проверил очередной совет, и в очередной раз не сработало.

Делать нечего, качаю файл с расширением «flatpakref», пытающийся выдавать себя за установочный пакет которым по факту не является. Но вижу очередную порцию ошибок в консоли. Неужели нужно выйти из системы (logout) и войти снова (login), чтобы Flatpak заработал?

Давайте попробуем, чтобы наверняка всё правильно работало. Да, это напрочь сбрасывает сессию (закрывает все программы), за что однозначно минус способу распространения софта, тем не менее, что там у нас? Ого!

Это откровенный идиотизм, я конечно установил OBS Studio через Flatpak, но скачал порядка 770 МиБ трафика из интернета, это на секунду в 13 раз больше, чем весит OBS Studio 31 в формате Installer-SH...

Я уже боюсь заглядывать в каталог установленной программы... Хм, так и не понял где Flatpak хранит установленные приложения, потому отложим это дело на потом, сейчас проверим саму программу.

Значит так, есть ряд серьёзных проблем, Flatpak использует общие категории меню XDG, и не имеет собственных разделов под каждую программу как у Installer-SH. Так же не указана конкретная версия в имени ярлыка, а значит будут конфликты при установке разных версий одной программы, если такое вообще возможно.

Что и требовалось доказать, Flatpak версия OBS использует 371 МиБ ОЗУ, когда нативная в формате Installer-SH использует всего 288 МиБ ОЗУ. Вот вам и контейнеры.

Наконец нашёл, спряталось установленное приложение в каталоге «/var/lib/flatpak». Вот тут я ужаснулся: Flatpak при установке OBS Studio сожрал порядка ~2 ГиБ места на диске! На секунду, Installer-SH версия занимает всего ~260 МиБ в файловой системе.

С одной стороны, как пользователь, я вроде и получил актуальную версию OBS Studio используя Flatpak, однако мне пришлось изрядно потанцевать с бубном в терминале, чтобы установить сам Flatpak. Так же пришлось делать дополнительные телодвижения с выходом из системы, чтобы «контейнер» заработал.

Разумеется, это всё не осуществить без качественного и быстрого доступа к интернету – установка таким образом невозможна через элементарную флешку. А ведь Installer-SH, в отличие от Flatpak, установился буквально в несколько нажатий по кнопке Enter, прямо с флешки.

Можно ли сделать автономные установочные пакеты в формате Flatpak? Ну, «линуксоиды» говорят что можно, но это дополнительные танцы с заклинаниями в терминале, а оно надо пользователю? Да и если бы всё было так просто, то в данном форма уже существовало бы немало программного обеспечения. Но за 18 лет существования Flatpak практически никто так не делает. Интересно, почему? Давайте проверим!

Решил воспользоваться советами «линуксоидов» и сделал по заветам «экспертов» из инструкции семилетней давности (уж какую дали). Но всё закончилось ошибкой, даже схитрить не получилось, подставив нужные каталоги ссылками (вдруг прокатит).

Так что про установку программ в несостоятельном формате Flatpak можно забыть на автономных системах. Вполне возможно, что инструкции по установке уже давно потеряли актуальность, но я воспользовался тем что предложили сами «линуксоиды», да и нет желания искать «тот самый», рабочий мануал – и без этого хватает танцев с бубном в Linux.

Может контейнерный OBS Studio и заработает в более широком диапазоне Linux, чем Installer-SH-вариант скомпилированный сугубо для Debian 12 и Chimbalix 24, но – какой ценой?

Flatpak–вариант имеет объём в 13 раз больше (~770 МиБ против ~58 МиБ), почти в 8 раз больше места занимает на диске (~2 ГиБ против ~260 МиБ) и на 25% больше потребляет оперативной памяти (~371 МиБ против ~288 МиБ). И это притом, что официально указан размер программы всего ~515 МиБ (в 4 раза меньше фактического), а для скачивания заявлено всего ~196 МиБ (в 4 раза меньше фактического).

Выглядит скверно. Ещё не стоит забывать, что в Debian старее 10-й версии хвалёный Flatpak не установится вообще, ибо нет поддержкив. Тем временем Installer-SH позволяет устанавливать софт даже в Debian 7. Конечно, сама программа может не заработать, но это уже проблема разработчиков, а не формата распространения.

Даже archimage вариант OBS Studio в Junest контейнере расходует меньше ресурсов, и занимает меньше места на диске (пол-гигабайта в норме после установки), чем хвалёный Flatpak, и пригоден для установки даже на автономных системах с помощью Installer-SH.

И никакого выноса мозга всевозможными танцами с заклинаниями в терминале, как и курения всевозможных мануалов.

Продолжение следует...

На этом завершим текущую часть. Хотелось ещё проверить Snap, но уже не вписывается в задуманный объём статьи.

По итогу Flatpak вроде и позволяет получить актуальную версию OBS Studio, и с первого взгляда может показаться, что линуксоиды наконец смогли дать рабочий совет, но увы, цена слишком высока... Мне не сильно жалко потратить лишние полтора гигабайта свободного места на программу, пусть даже в каталоге «portsoft» у меня есть программы весом и по 60-70 ГиБ. Но всё же, в случае Flatpak это может привести к большим проблемам, особенно если будет множество разнообразных программ с лишними гигабайтами...

Даже не жалко лишние 25% растраченной ОЗУ на контейнеры, при моих то 64 ГиБ. Но, как пользователь, я не могу смириться с тем фактом, что FlatHub не предоставляет адекватных установочных пакетов. В любой момент софт могут удалить из репозиториев, что сделает невозможной повторную установку. Или что хуже — могут внедрить зараженную вирусами программу, и не будет никаких способов воспользоваться старыми, проверенными версиями.

Да, такой инцидент вероятно заметят, но ущерб уже будет нанесён, ведь пользователи тотально привязаны к репозиториям, и нет вменяемой возможности заполучить автономный установочный пакет в злополучном «линусоидном» формате.

Теоретически я могу установить 7-8 разных версий OBS Studio в формате Installer-SH просто подтверждая кнопкой «y» и Enter, либо вспомогательным скриптом, что в тихом режиме запустит все установочные пакеты. Это займёт столько же места на диске, сколько занимает одна программа в формате Flatpak. Причём не факт, что Flatpak в принципе способен установить несколько разных версий ПО...

Так что очередные советы «линуксоидов» в комментариях оказались непригодными: слишком уж геморройный, прожорливый и ненадёжный этот Flatpak в реальном использовании.

Моего ноутбука, на котором провожу эксперименты (i7-10875H, 64 ГиБ ОЗУ, RTX 3060 6 ГиБ), достаточно на покрытие «оверхэда» (overhead, накладные расходы). Но вот использование контейнеров Flatpak на слабых устройствах будет настоящим адом, особенно если нужно будет устанавливать не одну, а множество разнообразных программ.

Работа в Live-режиме

Там кстати комментарий интересный появился, мол, используя Линуксы в Live-режиме якобы нельзя устанавливать программы, и якобы все советы «экспертов» не работали именно поэтому.

Для начала проясню один момент, я определяю «линуксоидов» не по операционной системе, а по фактическому поведению. Не обязательно пользоваться Linux, чтобы быть «линуксоидом», и наоборот.

Но некоторые «линуксоиды» отличаются ещё и софизмом. И именно с таким случаем сейчас мы имеем дело.

Я понимаю, хочется защитить любимый Линукс, даже если защищать приходиться через наезды на авторов «неудобных» статей в интернете, мол, они такие все дураки, ничего не понимают и не знают... Но очень сомневаюсь, что такие люди потрудятся объяснить, каким образом я без проблем устанавливаю программы в формате Installer-SH прямо в Live-режиме. Да и каким образом у меня получилось установить и проверить Flatpak на два с лишним гигабайта.

Впрочем, доля правды есть в словах про копирование и работу из ОЗУ, я не просто так выделяю 8-16 ГиБ оперативной памяти виртуальным машинам, ведь вся работа происходит именно в ОЗУ. Но в этом и заключается софизм, когда на долю правды приходиться масса лжи.

Я бы понял, если человек просто ошибся ввиду недостатка знаний и опыта, со всеми такое может произойти. Но когда человек упорно продолжает дезинформировать окружающих вопреки фактам, это уже выглядит не как ошибка, а намеренное действие. И такое я не одобряю.

Особенно иронично выглядят утверждения читателей, мол, потратить на комментарии под «неудобными» статьями в сети им не жалко только пол часа или час в месяц, и вообще, все они такие «правые», не иначе.

А потом выясняется, что эти самые «правые» линуксоиды тратят гораздо больше одного часа на комментарии под «неудобными» статьями. Буквально под каждой статьей отписываются, зачастую раскатывают целые «простыни».

И такие могут бесконечно генерировать приправленную долей правды дезинформацию.

Так какова проблема работы в Live-режиме? Особо никакой, софт устанавливается и работает, если конечно оно в принципе работает, а не обламывается на мёртвых репозиториях где-то в интернете с ошибкой 404. Причём, по мнению линуксоидов, операционная система возрастом 2 года считается безнадёжно устаревшей, а потом они же искренне не понимают, почему это «Линуксы» считаются мёртвыми в настольном сегменте...

Может и бывают незначительные нюансы в Live-режиме, например, нюанс с информацией о размере каталога в проводнике, но это специфическая особенность рабочего окружения XFCE, в том же KDE всё иначе работает. Да и не влияет это практически ни на что, кроме удобства, но удобство и Линукс это взаимоисключающие понятия.

Так зачем мне устанавливать Линукс на медленный накопитель (NVMe SSD Samsung 970 PRO), когда можно почти всё делать в гораздо более производительной оперативной памяти?

Вот и я не знаю, зачем дополнительные телодвижения, где это не имеет смысла. Тем более из ISO-образа всегда получаю чистый Линукс готовый к экспериментам, когда установленный может поломаться от любого проблемного пакета из репозиториев, а значит снизит объективность результатов.

Может быть, в некоторых Линуксах и не выделяется место в ОЗУ под файловую систему, но в реальности это исчезающе мизерное количество дистрибутивов. В подавляющем большинстве случаев выделение ФС в ОЗУ является обычным, и даже необходимым делом. Даже совсем старый Debian 6.0.10 выделяет под файловую систему почти 8 гигабайт из 16 доступных:

В общем, следите за обновлениями чтобы не пропустить следующую часть, там как раз доберусь до проверки Snap на практике, пригоден ли он вообще для использования, или это из разряда очередных дурных советов со стороны защитников Linux...

Если честно, не ожидаю ничего вменяемого от Snap, но узнать наверняка можно только проверив лично, ибо защитникам Линуксов я уже давно не доверяю, по очевидным причинам.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



