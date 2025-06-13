Дистрибутивы Linux практически мертвы в настольном сегменте, и такая ситуация сохраняется на протяжении десятилетий. Почему?

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На этот вопрос невозможно ответить парой предложений — тому есть масса причин. И одна из них — сами линуксоиды.

Вот я могу сказать что «Windows — хлам». Даже прикреплю обоснования данным словам. А что дальше? Да ничего, большинству людей будет всё равно. Ведь какой бы плохой Windows ни была — она есть, и удовлетворяет потребности большинства.

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Но что если я скажу «Linux — хлам»? Правильно, сразу же набегут «защитники» и начнут кричать, что «линукс не хлам, а лучшая операционная система для пользователей». Просто пользователи все такие «чайники», «не понимают ничего», и т.п.

И не обязательно статья будет написана мной, линуксоиды бросаются на всех «неугодных» авторов, что посмели «сказать плохо» про Linux.

Причём, если кто-то и начинает защищать Windows в комментариях где-либо, то, как правило, я вижу всегда разных людей как по внешнему виду, так и в плане стиля написания.

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Но в случае Linux — совсем иная ситуация, под «неугодными» статьями в интернете, по ощущениям, ходят одни и те же люди. Комментарии в плане содержания «это не линукс сложный, а пользователи недостаточно умные, не осилили», выдают линуксоидов с нутром, обычный пользователь «хорошей операционной системы» так напрягаться не будет, тем более начиная рассказы о том, как у него всё классно под «Линуксом», а вот под «Виндой» было ужасно и плохо, не иначе.

Про гибридную графику в Linux от себя добавлю плюс комментатору «Man Man». Ещё ни одного «Линукса» не видел, который бы адекватно работал на ноутбуках и ПК при наличии нескольких разных видеокарт, особенно при подключении нескольких мониторов одновременно к двум разным видеокартам. И это когда под управлением Windows, в большинстве случаев, всё просто работает, даже когда винегрет из абсолютно разных видеокарт и мониторов, что Linux в принципе не способен адекватно переварить.

Так зачем я вообще решил написать данную статью? Ведь мне хватает и прочих занятий, не связанных с линуксом, к счастью.

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Просто захотелось рассмотреть интересные комментарии активных защитников Linux. И я буду не просто рассматривать комментарии, но и проверять на практике некоторые утверждения/советы — вдруг почерпну что-то новое для себя, опыт лишним не будет... За основу возьму свои статьи, но постараюсь рассмотреть и комментарии под чужими статьями в интернете, ссылки, разумеется, постараюсь оставить.

Habr

Так как я не слежу за комментариями постоянно, то и собирал скриншоты как получалось. Но даже так собралось более чем достаточно. Особенно меня позабавил комментатор, решивший, что я уже и на «Хабре» якобы начал писать статьи. Это лишь подтверждает мои слова о том, что порой одни и те же люди бегают под «неугодными» статьями в интернете, лишь бы не сказали «плохо» про «любимый Линукс»:

https://habr.com/ru/articles/913420

Изначально я не планировал обозревать комментарии из вышеперечисленного ресурса, но через поиск нашёлся участник, что яростно наговаривает на меня, буквально пытаясь оскорбить, мол, «ополоумевший», что-то якобы подтасовываю и дезинформирую.

Иногда много нового можно узнать о себе от линуксоидов. Про свою компетентность ничего не скажу, и мне плевать что думают на этот счёт другие.

Даже интересно стало, как там на «Хабре» относятся к авторам статей, ибо на ресурсе «ЛОР» отношение было довольно предвзятым, но вроде не заблокировали мой аккаунт, хотя всё равно в этот ресурс вкладывать время и труд не имею никакого желания.

Неужели «Хабр» будет ещё хуже, чем «ЛОР», и там даже заблокируют, если напишу статью про Linux, или про свои разработки? Что-то очень сомневаюсь, однако стало интересно проверить... Хм, пожалуй как-нибудь потом проверю, если не будет лень заморачиваться со странной системой в три ступени на «Хабре», такое чувство, будто принуждают писать комментарии под чужими статьями, да побольше...

И зависимость от каких-то там очков выглядит сомнительно, когда одни пользователи могут через эти очки управлять возможностями других, фактически это брешь для любителей накручивать рейтинги. Я даже начинаю понимать, почему для линуксоидов рейтинги это больное место, особенно на ресурсах, где они ни на что не могут повлиять через манипуляцию рейтингами.

Да и очень сомневаюсь, что на «Хабре» прямо всех злоупотребляющих блокируют за накрутку, а такие, уверен, есть, ведь система создаёт сильный мотив для злоупотреблений.

Это выглядит как нездоровая практика, когда пользователей вполне реально поощряют/наказывают на основании цифр в профиле. Ведь такие цифры потенциально можно накручивать, особенно учитывая тот факт, что отражают они субъективное, по сути предвзятое отношение, а не объективные какие-либо показатели. Так прописано в устройстве сайта, увы.

Для меня факты стоят выше мнений, но на «Хабре», судя по всему, мнение превыше фактов и конкретных данных, что печально. В какой-то степени эта система поощряет однообразие, ибо наказывает/поощряет на основании субъективного, предвзятого отношения со стороны окружения. Крайне непривлекательно как-то это всё — в такую нестабильную систему вкладывать время и труд...

Если вокруг соберутся токсичные агрессоры, по системе «Хабра» выйдет, что я тоже должен стать токсичным агрессором, просто, чтобы быть «своим». Даже не знаю, что тут сказать на этот счёт, может я чего-то не понимаю? Однако всё «написано чёрным по белому»... Ну да ладно, пора бы перейти к другим ресурсам и статьям.

OBS Studio (первая часть)

Начну с первой части статьи о программе, популярной в среде Windows, но абсолютно непригодной для распространения в среде Linux, так как разработчики оказались не способны собрать нормальные распространяемые файлы. Даже компиляция из исходного кода оказалась тем ещё ужасом: по итогам первой части мне так и не удалось заполучить актуальную версию OBS, пригодную для нормального использования в Debian 12 и его производных.

Что же происходило в комментариях? С призывающим блокировать автора неугодных статей и так всё понятно, когда по существу возразить нечего, так и получается. Я не держу зла на таких комментаторов, ибо какой смысл, скорее даже поддержу, зачем мучить себя, если мои статьи приходятся не по нраву?

Со вторым комментатором интереснее, мол, Debian весь из себя неправильный, нужно использовать Arch, одна команда и всё прекрасно! Правда я не понимаю такой любви к Arch, ведь в линуксах на его основе даже официальные, полнофункциональные драйверы видеокарт по-человечески не установить, ибо лепят эти «линуксы» абы как, постоянно что-то ломая...

Кстати, у меня как раз есть Arch Linux в коллекции образов. Правда 2023 года, но это ведь не страшно?

Приветствие красочное, пишут что Arch это простой, и лёгкий дистрибутив. Ну что же, после загрузки мне показывают голый терминал с предложением установить данный Linux, но я пришёл сюда за проверкой команды, а не установкой очередного «пингвина»...

Увы, но предложенная комментатором команда просто не работает, даже с подключенным интернетом. Опять «Линукс» не тот? Или может руки неправильные? Может на реальном ПК надо делать, а не в виртуальной машине? Какие ещё оправдания этому будут? И что это за странная полоса разноцветная? Баг? Или так надо? Как же много вопросов, но мало ответов...

Давайте возьмём что-то более вменяемое на основе Arch, например EndeavourOS.

Отлично! Ввожу команду предложенную комментатором, сначала без доступа к интернету. Менеджер пакетов предлагает установить OBS Studio 29, когда актуальная версия 31. Уже на этом этапе всё можно отправлять в мусорку, ведь речь изначально шла о получении актуальной версии программы, а не какая окажется в репозиториях...

Ладно, подтверждаю установку, и менеджер пакетов прекращает работу, ведь нет доступа к интернету. Это значит, что данный способ с треском провалился на проверке автономности — он непригоден для использования на компьютерах без доступа к сети.

Ну что же, подключаю интернет, пробую снова, и всё обламывается, на этот раз ошибка 404. Судя по всему линуксоидные репозитории уже умерли, или я чего-то не понимаю, как обычный пользователь, просто пришедший в линукс на основе Arch, и попытавшийся установить OBS Studio по советам от защитников Linux...

Ну что же, идём дальше, находим очередного «защитника», якобы пара команд и всё прекрасно! Снова видим сказки про Arch, так что не будем повторяться, ведь выше уже всё наглядно продемонстрировано: не работает оно в реальности и не заработает с мёртвыми репозиториями.

Так что перейдём сразу к Debian 12, повторим пару заклинаний в терминале, но без интернета всё обломалось, а значит этот способ непригоден для использования на автономных системах. При подключении интернета сработало, но вот очередная беда, я получаю устаревшую 29 версию, когда нужна актуальная 31, а ещё пачку зависимостей, почти никому не нужных, кроме устаревшего OBS.

Смогу ли я копировать установленную таким образом программу, чтобы после переустановки линукса воспользоваться? Конечно нет, ведь таким способом программа «размазывается» по всему Linux, а значит нужно будет каждый раз обращаться к репозиториям, а они порой умирают, что уже было продемонстрировано на примере Arch Linux (EndeavourOS). Да и нет у меня доверия к чужим репозиториям, ведь их содержимое может быть в любой момент изменено, в отличие от любого локального файла, где-то на флешке, или внешнем HDD.

Следующий «эксперт» предлагает уже использовать конкретный Linux, целых три заклинания, подключение стороннего репозитория (привет безопасность) и установка obs-studio, разумеется, непонятной версии... Но беда в том, что у меня в основе Debian 12, а не какая-то там конкретная версия Ubuntu, и мне, пользователю, нет никакого смысла удалять свой текущий линукс, а потом бежать на другой ради одной программы. Место на SSD не резиновое в конце концов, чтобы под каждую программу устанавливать отдельный линукс.

Можно конечно проверить эту портянку под Ubuntu 24.04.2 LTS, вероятно даже сработает, но я не хочу этому, худшему по моему мнению дистрибутиву, давать доступ к интернету, даже в виртуальной машине. Ведь этот линукс злоупотребляет автоматическими обновлениями, при этом не спрашивает разрешения пользователя.

Идём дальше. Очередной возмущённый «эксперт» на горизонте! Фразы вроде «введи одну простую команду и получи» проигнорируем, ведь уже всё разжёвано по этому поводу. Особенно позабавила фраза про нормальный опыт использования, а потом в перечислениях указывается Arch, уже предвкушаю нормальный опыт использования в голом терминале...

А ещё говорит, что даже не читал статью, но при этом усердно пытается давать советы и критиковать, забавное зрелище.

Но не будем отвлекаться на пустой звон и «изысканные» попытки задеть меня, сразу перейдём к делу. Очередной защитник «Линуксов» пишет, мол, можно зайти на GitHub и скачать deb пакет для моей системы. Отлично, давайте поищем! И да, действительно есть deb пакеты, вот же, оказывается я такой дурак, не увидел! Но постойте, а почему пакеты только для Ubuntu?

Ну да ладно, давайте проверять! Вдруг заработает в Debian 12, ведь Ubuntu основана на Debian, значит должен быть шанс на успех!

Но — увы, ни один официальный DEB пакет актуальной версии OBS Studio не работает. Ад зависимостей характерный для Linux передаёт привет, очередной совет проверен на практике, результат оказался предсказуемым, по крайней мере для меня.

Сейчас забегу немного вперёд, во времена второй части статьи про OBS Studio, когда уже собрал свою версию из исходного кода, тут уместно будет добавить Installer-SH вариант программы, собранный мною. Да, мне пришлось изрядно потанцевать с бубном, чтобы компиляция OBS удалась, обойти массу граблей и неточностей в официальных инструкциях по компиляции, даже пришлось компилировать дополнительные библиотеки и собирать обновлённые версии инструментов, необходимых для компиляции, ведь в официальных репозиториях не было нужных версий.

И — вот результат: запускаю установочный пакет в формате Installer-SH, подтверждаю установку, всё, пользуюсь программой, даже без доступа к интернету:

Линуксоиды, берите на заметку, если ваша «гордость» конечно позволит, а то, как показывает практика, ничего пригодного для использования не можете посоветовать пользователям...

Что там дальше, опять разбитые в прах советы ввести одну простую команду... Опа, кажется там нашлось что-то интересное, кто-то говорит, мол, моя задача якобы демонизировать «Линукс» в глазах чайников, ага, прямо так и сказал комментатор. Интересно, а сами линуксоиды случаем не демонизируют свой любимый «Линукс»? Ну, давая неуместные советы вроде «sudo apt install...», которые либо вообще не работают из-за ошибок и мёртвых репозиториев, либо не дают того, что необходимо пользователю.

А не демонизируют ли линуксоиды свой любимый «Линукс», когда выставляют всё лучше, чем оно есть на самом деле, обещая простоту и удобство, когда в реальности бесконечные шаманские танцы с терминалом и проблемы?

Я уже молчу о массе проблем технического характера, когда «Линукс» просто отказывается работать на ноутбуках с новыми видеокартами, как это было у меня в 2021 году, когда на MSI Alpha 15 с AMD Radeon RX 5600M почти никакие Linux не запускались. Почему? Да потому что драйвер видеокарт AMD полнейший кривой хлам в ядре Linux. Только спустя год дистрибутивы обновились и научились выдавать что-то кроме чёрного экрана на этом ноутбуке.

Идём дальше, что там ещё интересного в комментариях можно проверить?

Продолжение следует...

Ладно, разобью материал на несколько частей, чтобы было проще, а то некоторые жалуются, мол, слишком большие у меня статьи в последнее время.

Следите за обновлениями чтобы не пропустить следующую часть, или, может быть, части. Ведь не знаю, сколько найдётся ещё интересных советов и утверждений от защитников «Линукса» на проверку.

Отмечу лишь один момент: хотя линуксоиды и бросаются оскорблениями в мой адрес, когда я пишу про Linux как есть в использовании, но это не значит, что они меня действительно оскорбили. Попрошу не опускаться до их уровня переходя на агрессивный язык оскорблений в комментариях, это выглядит не очень красиво.

Одно дело агрессивные любители «Линуксов»: практически никто и не ждёт от них адекватного поведения, на протяжении десятилетий они относились к обычным пользователям, очень мягко говоря, как к «чайникам», всячески издеваясь за то, что «чайники» не могут ввести «простую и очевидную команду» в терминал.

Но, совсем другое дело самим становиться такими...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.