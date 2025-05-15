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Как исправить зависающий Genshin Impact или коротко о несостоятельности Linux в играх

Linux в настольном сегменте едва ли можно назвать пригодным для использования, особенно когда речь заходит про игры...
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Относительно недавно у игроков Genshin Impact появилась проблема, правда только у любителей линукса, игра просто перестала запускаться под линуксом. В целом, спустя время накинули костылей в Wine (основная прослойка для запуска Windows игр под линуксом, ибо нативных игр почти нет), и игра наконец запустилась, однако у меня были зависания при переключении на другие окна в пределах операционной системы... Мои подозрения пали на графическую подсистему, и в целом тогда довольно чётко определил суть проблемы, сам того не подозревая.

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Да и не будем забывать про тот факт, что игра запущенная на встроенной графике работала гораздо стабильнее, если конечно удавалось запустить без чёрного окна, ибо стандартный WineD3D (прослойка между DX и OGL) работает плохо...

Однако сейчас я снова начал играть в Genshin Impact, и в целом играть возможно, если только ничего не делать помимо игры, иначе можно словить зависание, а можно и не словить, смотря как повезёт с линуксом.

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Но буквально сегодня задумался, а что собственно может приводить к зависанию, и что изменилось со времён, когда в последний раз играл без проблем? И тут вспомнил о режиме работы встроенной графики, обычно, она отключена, а когда игра зависала - встройка была включена.

Почему это сильно привлекло моё внимание? Правильно, потому что за встроенную графику Intel отвечает максимально кривая Mesa3D, что даже с видеокартами AMD Radeon доставляла очень много проблем, и самое печальное в том, что нет никаких "заменителей" Mesa3D для видеокарт AMD/Intel, при этом линуксоиды чуть ли не молятся на этот кривой хлам, пытаясь рассказывать о том, что якобы нет никаких проблем с Mesa3D и т.п...

Хотя в других играх особых проблем не было в плане зависаний, просто использовалась RTX 3060 и всё, а если и случались, то крайне редко. В итоге я просто отключил встроенную графику Intel, чтобы вечно кривая Mesa3D отключилась вместе с ней. Далеко не каждый ноутбук позволяет отключать встройку, но мой текущий MONSTER Tulpar T7 v20.3 позволяет как встроенную графику отключить, так и дискретную, и это крайне полезная настройка, даже скажу так - позор тем производителям, которые не предоставляют настройки для отключения встроенной графики в ноутбуках.

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После того как "выбросил" кривую линуксоидную Mesa3D - игра прекрасно заработала без зависаний.

Сколько бы не переключался между различными приложениями в системе, сколько бы программ не было запущено - всё работает отлично, а значит все проблемы были по вине вечно кривых линуксоидных драйверов, отвечавших за встроенную графику Intel UHD 630.

Стоило убрать линуксоидные драйверы графики вместе с кривой Mesa3D - как сразу всё отлично заработало при использовании исключительно нормальной видеокарты GeForce с официальным драйвером от NVIDIA, совпадение? Не думаю.

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С одной стороны, активная встроенная графика позволяет освободить больше памяти на RTX 3060, имеющей всего 6 ГиБ, что полезно для нейронных сетей, однако в среде "дряхлого пингвина" это доставляет больше проблем, чем пользы, ведь за встроенную графику Intel отвечает линуксоидная Mesa3D вместо нормального драйвера, а нормальные драйверы для Linux выпускает исключительно NVIDIA, ни у AMD, ни у Intel, нет полноценных драйверов для "пингвина", не осилили до сих пор (середина 2025 года на дворе)...

По итогу Genshin Impact больше не работает со старыми версиями Wine, потому приходится использовать самые новые версии Wine LG (10.5, 10.7), которых к слову нет в репозиториях, например Debian 12 / Debian 13, максимум там есть простой Wine 10, и тот для ещё не выпущенного Debian 13. Это коротко о том, как в линуксоидных репозиториях якобы всё есть, о чём порой так сильно любят рассказывать сказки линуксоиды.

А в проблеме зависаний оказался виноват если не сам Wine, то как минимум вечно кривой проект Mesa3D, разработчики которого постоянно что-то ломают с обновлениями, и нет никаких альтернатив для "видеокарт" AMD/Intel, просто потому что производители сих поделок не осилили выпуск нормальных драйверов для Linux, и это печально.

Хотя следует заметить, хотя Intel и не осилили выпуск полноценных драйверов видеокарт для Linux, чтобы заменить Mesa3D, но они смогли выпустить отличный апскалер Intel XeSS, что не особо уступает NVIDIA DLSS в качестве работы, но при этом нормально работает даже под линуксом.

Да, AMD FSR тоже работает под линуксом, но оно и рядом не стоит по качеству с Intel XeSS и NVIDIA DLSS, у AMD поделок и по сравнению с первыми DLSS всё сомнительно, очень мягко говоря...

Может я и получил всего 31 FPS в Cyberpunk 2077 с максимальными настройками графики и трассировкой путей, но это всего лишь RTX 3060 Mobile, да ещё и под линуксом недоразвитым, что не способен поднять 80 Вт лимит мощности до нормальных 120 Вт.

У меня кстати соотносится FPS с тестами RTX 3060 в интернете, правда там указан более качественный DLSS, да и наверняка использовали нормальную операционную систему вместо Linux, и лимиты мощности не ужаты до 80 Вт. В любом случае, Intel XeSS даже в режиме производительности показывает весьма качественную картинку, а уровень производительности моей мобильной RTX 3060 + XeSS выходит почти на уровне RX 6800 XT / RX 6900 XT + FSR, хотя если запустить в среде Windows, то наверное даже и перегонит эти красные поделки.

Ну что же, на этом можно заканчивать.

По итогу выяснился ещё один косяк линуксов, и это хорошо, ведь если ещё раз столкнусь с проблемой зависающих игр через Wine - уже буду знать, что проблема может быть в кривых драйверах на встроенную графику ЦП, ну или в Mesa3D, хотя тут и сам Wine / DXVK могли быть виноваты в проблемах, правда почему-то при использовании исключительно нормального драйвера NVIDIA проблем обычно нет...

Можно ли встретить подобную проблему в прочих линуксах? Конечно, но тут уж как повезёт, и на какие именно проблемы повезёт, ведь дистрибутивы мало чем отличаются между собой в основной массе... Хотя если так посмотреть, то в случае прочих линуксов (помимо Chimbalix) придётся ещё танцевать с бубном над установкой и настройкой Wine, без которого большинство игр в принципе невозможно запустить.

Если бы я пользовался нормальной операционной системой вместо линукса, то наверняка даже не услышал бы о таких проблемах, ибо линуксоиды постоянно врут о том, как в линуксах всё якобы хорошо, ну а остальные просто не используют "пингвина" вместо операционной системы на домашнем ПК/ноутбуке по очевидным причинам, одну из которых затронул в данной статье.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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тест игры linux тесты chimbal games chimbalix линукс genshin wine
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