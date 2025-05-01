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Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились

Про Linux говорят много и часто, но почему-то многие избегают данное семейство операционных систем, интересно, почему же...
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Ни для кого не секрет, что сообщество Linux бывает весьма токсично и неадекватно. Когда говорят «линуксоид» — ничего хорошего про человека обычно не имеют в виду. Почему? Правильно, потому что «линуксоиды» обычно только и делают, что бегают под «неугодными» статьями про Linux в интернете и высказывают своё «очень важное мнение», порой используют бот-аккаунты для накрутки рейтингов и имитации диалога «между собой», некоторые даже открыто признаются в накрутке рейтингов. Хотя там обычно не линуксоиды, а просто не всегда адекватные люди, но «любители линуксов» тоже, скорее всего, до такого опускаются, просто не признаются так открыто. Всё же не особо сообразительным линукс и подавно не нужен, а более сообразительный уже не будет признаваться...

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Важно заметить, что, говоря «линуксоид», я имею в виду неадекватного представителя сообщества Linux, ведь иные, даже если и приписывают себя к группе «вендузятник/линуксоид», они точно уж не будут брать на свой счёт всё, что сказано в интернете.

И ладно бы линуксоиды просто высказывали мнение, ничего против не имею, в конце концов, мнение на то и мнение, что оно у каждого своё.

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Однако проблема «линуксоидов» в том, что они не просто высказывают мнение, а агрессивно пытаются выставить своё мнение за истину, а кто не согласен — тот, мягко говоря, «виндузятник» и вообще новичок, ничего не понимающий, при этом порой опускаются до прямых личных оскорблений всевозможных и даже до создания фейковых аккаунтов, имитируя других людей. Даже не знаю, смеяться над опустившимися до такого или сочувствовать...

Но если «индивид» и не оскорбляет прямым текстом никого, он может это делать завуалированно, неопытный человек даже не поймёт, с кем разговаривает, но опытный сразу заметит, когда общается с не очень здравым «любителем пингвинов»...

Тем не менее линуксоиды, бросающиеся оскорблениями, в целом безобидны, ну такое у них «резкое» мнение, да и вычищаются они со временем на многих платформах, ибо нарушают правила общения, но совсем другое дело, когда попадаются патологические лжецы, вот такие линуксоиды действительно вредоносны для общества, в том числе заполонившие интернет статьями с заголовками «почему Linux лучше Windows», «5 причин, почему Linux лучше Windows» и так далее.

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И нет, я не говорю, что любая статья в стиле «Linux лучше Windows» сразу от лжецов, вполне бывают и адекватные статьи с такими заголовками, но бывают и с откровенной дезинформацией.

Далее будет наглядный пример вранья со стороны одного линуксоида в нехорошем смысле этого слова, такие разводят много псевдонаучной болтовни, зачастую выглядит даже правдоподобно, но среди «пудры» часто затесывается дезинформация...

Слева на скриншоте факт того, что даже самые известные дистрибутивы Linux порой не поддерживают Flatpak, как и мой Chimbalix. А со слов линуксоида якобы ТОЛЬКО Chimbalix не поддерживает Flatpak, а все остальные якобы поддерживают этот «метод распространения ПО». Почему метод в кавычках? Да потому что у меня язык не повернётся назвать Flatpak методом распространения софта. Как по мне, это издевательство над здравым смыслом и пользователем, а не метод распространения ПО.

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Может, я за словом в карман и не лезу в своих статьях, могу даже грубо сказать по факту, но чтобы намеренно и осознанно врать читателю, извольте, это ниже моего достоинства.

Ну и ещё одна простыня от того же линуксоида. Вроде начал интересно, даже может показаться, якобы всё по делу, хотя попахивает чем-то высосанным из пальца, но вскоре в очередной раз начинается дезинформация.

Я не обещал, что пакеты в формате Installer-SH всегда будут свежими, напротив, мой метод распространения софта противоречит данному заявлению, ведь для обновления пакета требуется перепаковка, и смысла в таком способе обновления нет как такового, ибо каждый пакет — это конкретная версия конкретной программы или набор приложений, тут уж как упаковщик решит...

Тем временем линуксоид яростно пытается уверить любого прочитавшего комментарий в том, что якобы я обещал всегда свежие пакеты в формате Installer-SH, по сути, он открыто и преднамеренно занимается софизмом и дезинформацией.

Кто-то подумает, а почему я не начинаю рассматривать в подробностях такие комментарии и отвечать как-либо прямо сейчас? Ведь такая возможность всё разложить по своим местам! На самом деле нет смысла в этом, ведь если линуксоид занимается софизмом и нагло лжёт — он будет лгать и изворачиваться всеми возможными способами, суть я уже объяснил, остальное уже мелочи.

Про ад зависимостей враньё вообще позабавило меня, мол, якобы я говорил, что в Installer-SH не будет никакого ада зависимостей. По сути, даже если и говорил такое, то вполне успешно выполнил данное условие, ведь в отличие от подавляющего большинства софта для Linux мой Installer-SH работает даже в древнем Debian 7, выпущенном в 2013 году... Но линуксоид ведь говорит о том, что приложение, упакованное в формате Installer-SH, не работает из-за ада зависимостей в старых линуксах, и приписывает проблему разработчиков софта моему установочному пакету, что, к слову, есть софизм в чистом виде.

По сути, Installer-SH работает даже в Debian 6, выпущенном в 2011 году, но проблема в том, что для столь старого линукса нет архиватора 7-Zip рабочего, нужно брать исходный код и танцевать с бубном, пытаясь скомпилировать каким-то раком архиватор, да и нет толком софта под столь старые линуксы, который можно было бы распространять моим пакетом. Это вам не Windows 7, выпущенная в 2009 году, что по сей день вполне жива и работоспособна с огромной массой софта...

Нет смысла цепляться и за слова линуксоидов вроде «да даже автообновления нет». Установочный пакет Installer-SH это в принципе делать не должен, ведь его задача — хранить и устанавливать ПО, а не заниматься всем этим бредом с репозиториями, от которых, как правило, в ужасе бегут многие пользователи, иначе линукс не занимал бы жалкие 3–4% среди операционных систем в настольном сегменте на протяжении десятилетий...

В итоге можно практически к любому лживому комментарию придираться, но смысла в этом нет, ибо линуксоид сгенерирует сотню новой лжи и дезинформации на десяток опровергнутой.

Причём когда я только начинал работать над дистрибутивом Chimbalix, линуксоиды, конечно же, верещали, но вереск был в стиле «автор мудак, дурак, идиот и вообще глупец с кривыми руками, а всё, что делает, — это мусор, никому не нужный и никому не будет нужен никогда», как-то так, постарался кратко описать общий тон.

Примерно в таком же ключе верещали, когда я начинал проект Installer-SH, мол, никому не нужно, автор дурак и всё такое.

Однако чем дольше я работал над своим дистрибутивом Chimbalix и чем больше развивал Installer-SH, тем сильнее верещали и опускались до вранья линуксоиды. Обычному человеку это не видно, но мне, автору проектов, отлично видна тенденция.

Собственно, потому Linux и его сообщество многие недолюбливают, ведь мало того что сами дистрибутивы испокон веков непригодны для нормального использования в подавляющем большинстве случаев, так и всякие линуксоиды ещё лезут со своими философиями и мнением «как надо», дезинформируют, занимаются софизмом и таким образом пытаются мешать развитию изначально убогих систем в настольном сегменте.

По сути ведь это не вина «необразованных пользователей», что к линуксу относятся как к мусору для красноглазых линуксоидов, забившихся в угол с терминалом вездесущим... Как раз это вина неадекватной части линуксоидов, что их любимый линукс многим и даром не сдался.

В принципе, люди и раньше замечали мои проекты. Кто-то, возможно, даже пользуется, правда, я не знаю, так как у меня нет телеметрии для сбора подобной информации, да и телеметрию можно подкрутить, некоторые даже желают удачи с проектами, за что спасибо на добром слове.

Ну а в последнее время даже появляется действительно конструктивная критика в мой адрес, человек явно обратил внимание на Installer-SH, а также указал на резкий стиль подачи. Именно благодаря этому комментарию я решил написать новую статью про Installer-SH без всех этих «эмоций» и «резкой подачи».

Но где же статья? Сейчас ведь сплошные «эмоции» и «резкая подача»... Всё верно, текущая статья есть ничто иное как «введение», да и в целом давно не писал статьи про линуксоидов, так что было решено вынести все «эмоции» сюда, а в отдельной статье уже постараюсь «чисто» написать про Installer-SH, прямо как посоветовал человек выше.

Мне стало интересно, а что если эмоции и резкую подачу выделить отдельно, а «плюсы Installer-SH» и конструктивную критику других проектов также вынести отдельно, разделить всё то, что обычно в одно целое совмещал.

Может быть, если бы неадекватная часть (самая визгливая) любителей линуксов умела нормально воспринимать критику и мнение других людей, и тем более не опускались до явно намеренного софизма и дезинформации, проще говоря, до вранья, то и данной статьи не было бы. И моего дистрибутива тоже могло не быть, ибо мне не приходилось бы исправлять бесконечные проблемы разработчиков линуксов. И Installer-SH могло не существовать, ибо могли быть более адекватные способы распространения софта. Но увы, реальность такова, что всё это есть, ибо нет ни нормальных линуксов, ни нормальных способов распространения программ, ни адекватного отношения к другим людям со стороны линуксоидов, а сами линуксоиды гордятся своим названием, когда любой нормальный человек как минимум задумался бы, если бы его назвали виндусятником/линуксоидом...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


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