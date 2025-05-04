Однажды я пытался найти пригодный для использования Linux, но не нашёл ничего вменяемого, потому было решено создать свой дистрибутив Chimbalix, и так им пользуюсь до сих пор, однако с играми всё не очень хорошо, как собственно и у всех прочих линуксов...

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Но сейчас пойдёт речь не про общую недоразвитость "пингвина", а про конкретную игру Genshin Impact, да, с недавнего времени игра перестала работать у любителей линукса, некоторые линуксоиды наверняка начнут верещать, мол, это только в Chimbalix ничего не работает... Однако не стоит верить вранью линуксоидов, они много чего наговорить могут, особенно под статьями показывающими Linux как он есть.

Проблема действительно массовая, даже на хвалёном Steam Deck не могут запустить, даже Launcher не запускается у людей.

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Так как я давно не запускал игру, у меня сохранилась старая версия лаунчера, и она работала, однако после принудительного обновления (бидон помоев на голову разработчикам принуждающих к обновлениям) и у меня тоже перестало работать (жаль не сохранил копию старого лаунчера).

Впрочем, мне было плевать на эту проблему какое-то время, ибо не играл, однако сейчас появилось желание поиграть, но не могу, ибо Linux кусок хлама вечно недоразвитого, который никто не хочет поддерживать в здравом уме, а значит пришло время танцевать с бубном.

Сначала я просто пытался танцевать с чисткой префикса Wine, переключать версию Proton/Staging, но ничего не давало результатов, в итоге было решено скачать самый свежий Proton LG и попробовать с ним, вдруг уже костылей набросали для игры.

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Я проверял разные версии Wine Proton, и только самая последняя оказалась способна запустить Genshin Impact, все остальные какие пробовал, просто не работали с игрой. Да, в моём дистрибутиве Chimbalix предусмотрено переключение версий Wine, но так же можно и руками подкинуть любую иную версию.

Так мне удалось запустить Launcher, обновить игру и даже запустить.

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Но была проблема, игра зависает при переключении окон, причём может зависнуть, а может и нет...

Аккуратно, ничего не трогая дохожу до авторизации, и снова высасываю бесконечные обновления...

В целом, если не сворачивать игру, и не переключаться между приложениями, то поиграть можно, опять какую-то новую локацию добавили...

Но стоит сделать любое неправильное движение и игра намертво зависает, такое ощущение, что Wine неправильно обрабатывает переключение графического контекста, ведь зависание происходит преимущественно при переключении на приложения использующие видеокарту, например браузер.

Проблему с графической частью можно даже спровоцировать. Если отключить в настройках Wine возможность декорирования окна, то при переключении Wine теряется, и лаунчер заливается чёрным цветом, прорисовываясь только при активности, а ведь просто забрал у линуксоидного оконного менеджера контроль над приложением запущенным через Wine...

Я пытался обновлять DXVK костыль, без которого большинство игр в принципе никак работать не будут под линуксом, но ситуацию с зависаниями не решают такие танцы с бубном. Единственное, что действительно решило проблему - это отключение DXVK и переход к стандартному WineD3D (DXGL).

Запустилось далеко не с первого раза, в большинстве случаев было просто чёрное окно, ибо никто не готовил игру к работе под линуксом, особенно без примочек вроде DXVK.

Но теперь игра использует встроенную Intel UHD 630 вместо RTX 3060, а графика работает с артефактами местами, ибо мало того вместо нормального драйвера используется Mesa3D вечно поломанный и кривой, так ещё сам WineD3D не блещет качеством работы, в общем, таков уж Linux.

Впрочем, хоть в процессе игры и не зависало ничего, но при закрытии таки зависло, хотя в любом случае так играть очень неприятно... Не то, чтобы Intel UHD 630 не тянула, нет, она вполне тянет игру на 30+ FPS, однако графические артефакты и низкое качество, ну не знаю, не любитель подобного.

В Genchin Impact конечно можно уже поиграть, ведь в последних версиях Wine Proton накинули костылей для игры, однако нужно быть готовым к зависаниям, увы...

Таков вот Linux в играх на самом деле, и если кто-то рассказывает сказки про "Linux для игр", это 100% какой-то линуксоид, ибо ни один нормальный человек не станет заниматься таким враньём.

Вполне возможно, со временем разработчики Wine накинут ещё больше костылей, и такие игры вроде Genshin Impact нормально заработают под линуксом, но когда это произойдёт неизвестно, и когда в очередной раз всё снова поломается, так что любителям линукса придётся потерпеть, как всегда...

Ну а что до меня? Да ничего особого, всё равно особо не играю пока, да и некоторые возможно уже заметили, но я работаю над следующей версией дистрибутива Chimbalix.

Думаю это отличная возможность поработать над встроенным Wine для запуска игр в среде Linux, а так же подумать над тем, чтобы предоставить пользователю более простые способы обновления встроенного Wine при необходимости, чтобы без этого всего ручного ковыряния с символическими ссылками в папках...

Впрочем, это уже будет видно, пока ещё рано заниматься Wine костылями, ведь есть масса других нюансов требующих внимания и доработки, чтобы Chimbalix стал ещё более пригоден для использования как операционная система, в отличие от прочих типичных линуксов идущих по линуксоидным философиям.

Вполне возможно, когда я доберусь до работы над Wine, любители линукса как раз выпустят несколько новых версий Wine Proton, и там серьёзные проблемы будут уже наконец исправлены, но кто знает, вдруг мне самому придётся какие-то костыли писать в очередной раз...

В любом случае эта ситуация отлично иллюстрирует насколько Linux "пригоден" для игр. Кто-то скажет про нативные игры для "пингвина", но просто напомню каково качество подобных игр, в большинстве случаев там просто мусор, а не игры, единственное, чем линуксоиды условно могут гордиться - это Windows игры запущенные через Wine костыли, и то, все сами прекрасно видели как "работают" такие игры.

Я уже молчу про другие линуксы, это в моём дистрибутиве Chimbalix, костыль под названием Wine встроен из коробки полноценно, в других линуксах это всё нужно руками устанавливать и настраивать, а без качественного доступа в интернет это в принципе невозможно в прочих линуксах, ибо репозитории априори мертвы без интернета.

Ну да ладно, на этом пожалуй можно завершить статью.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



