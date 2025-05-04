Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры

Часто можно услышать, мол, Linux якобы пригоден для игр, но в реальности это не так, увы...
[ ] для раздела Блоги
3
3

Однажды я пытался найти пригодный для использования Linux, но не нашёл ничего вменяемого, потому было решено создать свой дистрибутив Chimbalix, и так им пользуюсь до сих пор, однако с играми всё не очень хорошо, как собственно и у всех прочих линуксов...

реклама



Но сейчас пойдёт речь не про общую недоразвитость "пингвина", а про конкретную игру Genshin Impact, да, с недавнего времени игра перестала работать у любителей линукса, некоторые линуксоиды наверняка начнут верещать, мол, это только в Chimbalix ничего не работает... Однако не стоит верить вранью линуксоидов, они много чего наговорить могут, особенно под статьями показывающими Linux как он есть.

Проблема действительно массовая, даже на хвалёном Steam Deck не могут запустить, даже Launcher не запускается у людей.

реклама



Так как я давно не запускал игру, у меня сохранилась старая версия лаунчера, и она работала, однако после принудительного обновления (бидон помоев на голову разработчикам принуждающих к обновлениям) и у меня тоже перестало работать (жаль не сохранил копию старого лаунчера).

Впрочем, мне было плевать на эту проблему какое-то время, ибо не играл, однако сейчас появилось желание поиграть, но не могу, ибо Linux кусок хлама вечно недоразвитого, который никто не хочет поддерживать в здравом уме, а значит пришло время танцевать с бубном.

Сначала я просто пытался танцевать с чисткой префикса Wine, переключать версию Proton/Staging, но ничего не давало результатов, в итоге было решено скачать самый свежий Proton LG и попробовать с ним, вдруг уже костылей набросали для игры.

реклама



Я проверял разные версии Wine Proton, и только самая последняя оказалась способна запустить Genshin Impact, все остальные какие пробовал, просто не работали с игрой. Да, в моём дистрибутиве Chimbalix предусмотрено переключение версий Wine, но так же можно и руками подкинуть любую иную версию.

Так мне удалось запустить Launcher, обновить игру и даже запустить.

реклама



Но была проблема, игра зависает при переключении окон, причём может зависнуть, а может и нет...

Аккуратно, ничего не трогая дохожу до авторизации, и снова высасываю бесконечные обновления...

В целом, если не сворачивать игру, и не переключаться между приложениями, то поиграть можно, опять какую-то новую локацию добавили...

Но стоит сделать любое неправильное движение и игра намертво зависает, такое ощущение, что Wine неправильно обрабатывает переключение графического контекста, ведь зависание происходит преимущественно при переключении на приложения использующие видеокарту, например браузер.

Проблему с графической частью можно даже спровоцировать. Если отключить в настройках Wine возможность декорирования окна, то при переключении Wine теряется, и лаунчер заливается чёрным цветом, прорисовываясь только при активности, а ведь просто забрал у линуксоидного оконного менеджера контроль над приложением запущенным через Wine...

Я пытался обновлять DXVK костыль, без которого большинство игр в принципе никак работать не будут под линуксом, но ситуацию с зависаниями не решают такие танцы с бубном. Единственное, что действительно решило проблему - это отключение DXVK и переход к стандартному WineD3D (DXGL).

Запустилось далеко не с первого раза, в большинстве случаев было просто чёрное окно, ибо никто не готовил игру к работе под линуксом, особенно без примочек вроде DXVK.

Но теперь игра использует встроенную Intel UHD 630 вместо RTX 3060, а графика работает с артефактами местами, ибо мало того вместо нормального драйвера используется Mesa3D вечно поломанный и кривой, так ещё сам WineD3D не блещет качеством работы, в общем, таков уж Linux.

Впрочем, хоть в процессе игры и не зависало ничего, но при закрытии таки зависло, хотя в любом случае так играть очень неприятно... Не то, чтобы Intel UHD 630 не тянула, нет, она вполне тянет игру на 30+ FPS, однако графические артефакты и низкое качество, ну не знаю, не любитель подобного.

В Genchin Impact конечно можно уже поиграть, ведь в последних версиях Wine Proton накинули костылей для игры, однако нужно быть готовым к зависаниям, увы...

Таков вот Linux в играх на самом деле, и если кто-то рассказывает сказки про "Linux для игр", это 100% какой-то линуксоид, ибо ни один нормальный человек не станет заниматься таким враньём.

Вполне возможно, со временем разработчики Wine накинут ещё больше костылей, и такие игры вроде Genshin Impact нормально заработают под линуксом, но когда это произойдёт неизвестно, и когда в очередной раз всё снова поломается, так что любителям линукса придётся потерпеть, как всегда...

Ну а что до меня? Да ничего особого, всё равно особо не играю пока, да и некоторые возможно уже заметили, но я работаю над следующей версией дистрибутива Chimbalix.

Думаю это отличная возможность поработать над встроенным Wine для запуска игр в среде Linux, а так же подумать над тем, чтобы предоставить пользователю более простые способы обновления встроенного Wine при необходимости, чтобы без этого всего ручного ковыряния с символическими ссылками в папках...

Впрочем, это уже будет видно, пока ещё рано заниматься Wine костылями, ведь есть масса других нюансов требующих внимания и доработки, чтобы Chimbalix стал ещё более пригоден для использования как операционная система, в отличие от прочих типичных линуксов идущих по линуксоидным философиям.

Вполне возможно, когда я доберусь до работы над Wine, любители линукса как раз выпустят несколько новых версий Wine Proton, и там серьёзные проблемы будут уже наконец исправлены, но кто знает, вдруг мне самому придётся какие-то костыли писать в очередной раз...

В любом случае эта ситуация отлично иллюстрирует насколько Linux "пригоден" для игр. Кто-то скажет про нативные игры для "пингвина", но просто напомню каково качество подобных игр, в большинстве случаев там просто мусор, а не игры, единственное, чем линуксоиды условно могут гордиться - это Windows игры запущенные через Wine костыли, и то, все сами прекрасно видели как "работают" такие игры.

Я уже молчу про другие линуксы, это в моём дистрибутиве Chimbalix, костыль под названием Wine встроен из коробки полноценно, в других линуксах это всё нужно руками устанавливать и настраивать, а без качественного доступа в интернет это в принципе невозможно в прочих линуксах, ибо репозитории априори мертвы без интернета.

Ну да ладно, на этом пожалуй можно завершить статью.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

игры linux chimbal games линукс chimbalix test genshin impact genshin wine
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
14
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
+
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
9
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
7
На когда-то спорном острове между Россией и Китаем стартовало строительство дороги
4
После рейдов на майнинг-фермы энергопотребление в Кувейте упало на 55%
+
Стали известны характеристик чипсета OnePlus Nord 5
1
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
3
Intel анонсирует игровой комплект для процессоров Core Ultra и Core 14-го поколения
1
MSI готовит к международному запуску доступный игровой монитор с 4K OLED и частотой 240 Гц
11
Oppo Reno 14 на Dimensity 8400 до 62 % быстрее своего предшественника в тесте Geekbench
+
Акио Тойода: электромобили не так экологичны, как кажется
2
One UI 7 уменьшает автономность Samsung Galaxy S24 и Fold 6
2
Hisense анонсировала лазерные проекторы Vidda C с «кинотеатральным качеством»
+
Half-Life 3 активно тестируется - сообщает инсайдер Тайлер МакВикер
+
Casio представила версию G-Shock DW-5600, посвящённую 10-летию барбершопа Mr. Brothers Cut Club
+
США начали производство противотанковых мин нового поколения XM204
2
Перенос GTA 6 может оказаться ещё одним звеном цепочки всеобщего повышения цен на игры
1
MSI представила игровой ноутбук Titan 16 2025 с RTX 5070 и процессором Ultra 9-275HX
+
В следующем крупном релизе CUDA будет прекращена поддержка GPU Maxwell, Pascal и Volta
+
Oblivion Remastered получила неофициальный патч 0.411.140.0 с исправлением сотен багов
4
Kiwi Ears представила наушники с семью драйверами и четырьмя технологиями звучания
1
Intel продемонстрировала водяное охлаждение процессоров мощностью до 1000 Вт
+

Популярные статьи

Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
41
Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
8
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
11
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
127
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
68
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
96
Как Microsoft прячет проблемы Xbox за красивыми цифрами в финансовом отчете (итоги 2025)
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
3
Xbox Series X/S теряет геймеров – приставка дорожает на $100, эксклюзивы пропали, а игры стоят $80
+

Сейчас обсуждают

Влас Воронкин
22:59
А всерьез это как, губами угрожать или якобы заявы катать?) На твоем месте, мне бы такое зашкварно было писать.
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Ненавижу клешнепалого урода Шешу
22:58
Нет,палата у тебя одна и там твой немецкий психиатр,ты трусозанюх уже новое бы что рпидумал,но нет -снова про губы начал,ну понятно что ты целыми днями сосалинг делаешь.ведь у хохла поза одна -вон наг...
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Влас Воронкин
22:57
Эти все с тобой в одной палате?
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Ненавижу клешнепалого урода Шешу
22:54
а не пойти ли тебе просто полирнуть ствол у пшека.а то ты не в свое дело лезешь.швайнехунде.или унтермен,как тебе нравится больше ?? вас так ваши господа называли
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Ненавижу клешнепалого урода Шешу
22:52
неа,ты тут врешь как всегда.когда унтермен хохол открывает рот -он всегда врет,за него никто всерьез не брался,и губы свои оставь при себе.тебе еще зал пы польские ими сегодня полировать
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Влас Воронкин
22:52
То есть обычно накручиваешь дизы ему?
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Влас Воронкин
22:51
Ты ему как год минимум уже угрожаешь губами, а толку то. И это ещё при том, что он кучу своих данных светанул, по твоим же словам.
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Ненавижу клешнепалого урода Шешу
22:49
он дурачек и кучу своих данных светанул,ты то в некроине торчишь ,тебе пофигу,а этого шныря по полной примут,напомнить какие срока сейчас выписывают вашим соратникам ..ухахахаха
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
Влас Воронкин
22:49
В Словакии точно.
Pioneer покидает рынок оптических приводов, передавая бизнес китайской компании
Ренбокот
22:49
А если вы хотите научиться ездить по гоночному, то серия игр Race 07 и её дополнения, научат вас этому. Причем графика до сих пор на уровне, а управление реалистичнее, чем в АсеттоКорса, только идёт н...
Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем