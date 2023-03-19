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Так как читателям больше по нраву статьи про политику, линуксоидов, и прочие темы, чем про железо ПК, я не стал упускать возможность, и решил порадовать вас очередной статьей.

Конечно статья не про политику, и очень надеюсь, что линуксоиды ещё не выдохлись...

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Важно заметить, говоря про линуксоидов, я говорю не про сообщество Linux в целом, а про ту часть сообщества, которая не отличается адекватностью:

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Комментатор под псевдонимом "Вадим Кудряцев", благодарю за отличную идею, ведь статьи про разработку софта набирают мало просмотров, а так как я разрабатываю свободное ПО, и не получаю ничего за саму разработку, кроме хейта, то почему бы не использовать вас, линуксоидов, чтобы покрыть хоть часть расходов, на электроэнергию, на доширак и т.п...

Да, кстати, я ведь уже писал про линуксоидов:

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Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями

Но решил еще раз написать, ибо у меня есть несколько забавных фактов глупости линуксоидов.

Уже многие знают, что я занимаюсь разработкой своего бенчмарка ChimbaBench, показываю процесс разработки в своих статьях, и от одной статьи у линуксоидов конкретно подгорели стулья:

ChimbaBench 1.1: Несостоятельный Open-Source и практичный NVIDIA System Management Interface

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Статья хоть и не собрала много просмотров за сутки, но она собрала глупость линуксоидов (и возможно фанатов amd) в комментариях...

Впрочем, не буду каждую статью здесь перечислять, вы можете все мои статьи найти в моём блоге.

Уже предвижу, как линуксоиды будут рассказывать что они не фанаты...

А вот и первый, правда он статьёй ошибся, и написал комментарий там, где я не говорил про накрутки рейтингов ни слова, а ещё у него явно проблемы с мышлением, вроде хотел что-то там ответить, но так и не ответил, только рассказал, какой он "не фанат" озабоченный:

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Глупость и накрутка рейтингов

Давно не секрет, что самое больное место линуксоидов это рейтинги, даже статистика популярности операционных систем для них очень больная тема...

Линуксоидам показываешь статистику ОС для ПК и ноутбуков, где Linux дистрибутивы сидят ниже плинтуса, а они начинают этот позор оправдывать серверами, да еще и Android приплетают, хотя он никаким боком не относится к ущербным дистрибутивам для настольных систем.

Хотя линуксоиды и пробуют установить связь между разными вещами, но на самом деле Linux в чистом виде не более чем ядро, а речь, как правило, идёт именно про дистрибутивы Linux в сегменте ПК и ноутбуков, и Android в таком случае абсолютно никакой связи не имеет, кроме придуманной линуксоидами.

А что до серверов, тут всё просто, многие не хотят терять деньги оплачивая "право на использование", какими бы кривыми и убогими дистрибутивы Linux не были, они будут на серверах, ибо это дёшево и нет преследования по "лицензиям", вот и вся причина популярности в Server сегменте.

Некоторые уже могли заметить неадекватную расстановку плюсов/минусов в рейтинге комментариев, вот мы и подобрались к самому больному месту линуксоидов, они настолько опустились, что злоупотребляют накруткой рейтингов, и я уже говорил об этой стороне линуксоидов в статье про лживую репутацию Linux...

Линуксоиды настолько глупы, что плюсы/минусы для них стали некой обязанностью, у них наверное червяк в попе свербит, и нашёптывает: Поставь минус "неугодному", поставь минус "неугодному", ну поставь минус "неугодному"!

Правда это явление происходит в короткие промежутки времени, когда у линуксоидов горит пятая точка белым пламенем, что отлично видно уже на втором скриншоте, где более свежий комментарий остался вообще без изменений в рейтинге, хотя и влез в тему:

А теперь подойдем к наглядному случаю.

Типичный линуксоид, пришёл под статью и нагадил, ему посетители поставили несколько минусов, и у моего ответа даже плюс появился, вот тут то и обуглились стулья у линуксоидов, ведь рейтинг для них крайне больное место, так картина с плюсами/минусами внезапно инвертировалась:

Это было только начало, самое весёлое впереди.

Дальше вылез линуксоид (или просто хейтер, но это не точно), который вероятно и занимался накруткой рейтингов конкретно в текущем случае:

А дальше классика, минусы и плюсы хлынули потоком, в том числе типичная линуксоидная ложь:

Дальше подключился какой-то другой человек и мокнул линуксоида клювом в факты, но сразу же отхватил накрутку минусов:

Линуксоид снова вылез, и назвал другого человека моим ботом, за что получил лично от меня минус, и видимо от того человека, но глупец не сдавался, и накрутил плюсы себе, и минусы "неугодным", это прекрасно видно, если наблюдать за изменением рейтингов во времени:

Посмотрим ещё немного на процесс накрутки рейтингов, в том числе на глупость линуксоида, он серьёзно думает, что я создал новый аккаунт и пишу от другого имени, а еще он перешел на личность, как же у него сильно полыхает пятая точка...

Не забываем смотреть на дату публикации комментария и сравнивать с количеством плюсов/минусов:

Но если честно, я даже засмеялся, у линуксоидов настолько "крыша поехала", что они даже не различают где я, а где другие люди...

Наверное линуксоиды настолько погрязли во лжи и разведении ботов, что для них накручивать рейтинги ботами и писать комментарии с фейковых аккаунтов стало обычным делом. Вот и думают, что и другие так же поступают, впрочем, линуксоиды часто говорят за всех, хотя сами ничтожное меньшинство относительно тех самых "всех", что собственно они пытаются нивелировать искусственной накруткой рейтингов.

Через некоторое время человек снова вернулся, и снова мокнул клювом глупого линуксоида в факты, и снова в дело пошла накрутка рейтингов:

После и я подключился, от чего пятая точка линуксоида засверкала сверхновой, и минусы полетели просто максимально неадекватно, чуть ли не десятками за минуту, хотя общее количество просмотров статьи на тот момент едва дотягивало до 70 штук за целое утро...

Но потом у линуксоидов сломался дистрибутив с ботами для накрутки рейтинга, и они едва набросали 6 минусов за 11 минут, у линуксоидов однозначно не только стулья обуглились, но и всё что было под стулом...

Вскоре линуксоиды починили свой дряхлый линукс, и дальше продолжили накручивать минусы:

С переменным успехом линуксоиды продолжали накручивать рейтинги, очевидно было лишь одно, у линуксоидов постоянно ломались боты, но в этом ничего удивительного, если учесть ущербность и нестабильность дистрибутивов Linux:

Дальше не вижу смысла смаковать линуксоидную глупость и факты накруток, просто покажу труды линуксоидов за прошедший день, сейчас там еще больше минусов накрутили, знатно обуглились стулья:

Если бы линуксоиды эти труды потратили не на накрутку рейтингов, а на исправление хотя бы одной из множества критических проблем дистрибутивов Linux...

Конечно линуксоиды начнут кричать из унитаза, что это всё якобы реальные пользователи набросали минусы, и прочие байки прямо противоречащие фактам, но мы то прекрасно понимаем, что линуксоиды просто не способны признать реальность и факты.

Как следствие, они сидят в убогих дистрибутивах, что непригодны для нормального использования, и рассказывают какие все вендусятники криворукие, а дистрибутивы прекрасны, да и вообще это Windows убогая! Не лезьте в линукс со своей критикой! При этом некоторые, особо лицемерные линуксоиды, сидят на той самой Windows...

Всё бы хорошо, если бы не одно "НО", линуксоиды начали злоупотреблять возможностями которые имеют, в том числе накруткой рейтингов, они считают себя пупами земли, и как следствие превратились в глупых вандалов не способных признавать факты и работать над ошибками, и это факт.

Если вдруг на ресурсе исчезнет возможность комментировать статьи из-под учетных записей социальных сетей, знайте, в этом всецело виноваты линуксоиды (и прочие неадекватные хейтеры) злоупотребляющие накруткой рейтингов, ведь именно через бот аккаунты социальных сетей они накручивают рейтинги.

Как вариант, можно отключить плюсы/минусы для "пользователей" из социальных сетей, но обиженные линуксоиды наверняка начнут регистрировать ботов на самом ресурсе, чтобы продолжать накрутки рейтингов, вандалы, они и в Америке вандалы...

Ну что, пора бы закончить статью, и продолжить наблюдать за весельем в комментариях, надеюсь вы уже запаслись чаем/кофе и удобно расположились.

Хотя кто знает, вдруг линуксоиды протрезвеют и внезапно прекратят отмечать себя в комментариях, это тоже будет забавно.

А мне пора продолжать работу над ChimbaBench посматривая на цирк в комментариях, хотя линуксоиды уже кричат во все клювы, что есть Heaven Benchmark, и мой бенчмарк вообще "не нужен никому"... Да ради бога, используйте что хотите, главное не показывайте линуксоидам лицензию на Heaven Benchmark:

Упс, простите, не удержался и сам показал...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.