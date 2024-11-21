Предисловие

Ранее были протестированы линуксы 2015 - 2023 годов, это были Debian 8 - 12 в разных исполнениях, и в целом Installer-SH продолжал работать несмотря ни на что, однако уже с Debian 9 начались некоторые проблемы в линуксах, а в Debian 8 всё только усугубилось, дистрибутив с худшим из известных мне рабочим окружением GNOME даже не запустился...

Тестируем Installer-SH v1.9 с браузером Mozilla Firefox 128 в Debian 8

Теперь же пришло время протестировать Debian 7, что был выпущен в 2013 году, это целых 11 лет, значительный срок:

Но извольте, жизнеспособность Windows обычно достигает 20 лет, и даже больше, та же Windows XP до сих пор пригодна для использования, и она не обделена приложениями, ведь практически весь софт распространяется нормальными независимыми установочными пакетами, когда в линуксах тотальная зависимость от постоянно исчезающих репозиториев:

О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9

Потому собственно и был разработан Installer-SH, чтобы отвязаться от несостоятельных репозиториев в настольном сегменте, чтобы очередные исчезнувшие репозитории никак не могли повлиять на уже существующие установочные пакеты приложений.

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Debian 7 (x86, XFCE)

Начинаем с 32 битной классики.

Запускать файлы с флешки форматированной в NTFS нельзя, потому предварительно копирую в домашний каталог установочный пакет и он без проблем установил новую программу в линуксе 11 летней старости:

Ярлыки меню на месте, однако браузер не запускается, увы, но Debian 7 слишком стар для Mozilla Firefox 128.4.0 ESR, требуется GLIBC версии 2.17 или выше:

В остальном не обнаружил проблем, то есть Installer-SH отлично отработал, но вот сама программа, увы, не работает, весьма базовая зависимость не подошла от старого линукса...

Это отличный знак на самом деле, новый формат установки приложений оказался гораздо более жизнеспособным, чем сами программы для линуксов, но здесь есть проблема, приложение никак не уведомило пользователя о проблеме с зависимостями при запуске через ярлык, но решить эту проблему можно только разработав дополнительные прослойки, что звучит интересно...

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Debian 7 (XFCE)

Ладно, переходим к 64 битным линуксам.

Как и в 32 битном линуксе - браузер не запустился, однако установочный пакет сделал своё дело как положено, в дальнейшем я уже буду опускать тот факт, что браузер не запускается из-за GLIBC:

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Debian 7 (KDE)

К сожалению, и в этой версии Debian с рабочим окружением KDE используются Activities, вместо полноценного и функционального рабочего стола...

Однако в меню всё есть, и работает как задумано:

Ну, кроме самого браузера, но не будем повторяться о проблеме с зависимостями:

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Debian 7 (GNOME)

Настал черёд ужасного и нефункционального GNOME! Интересно, чем в этот раз это кривое DE меня удивит? Ну, оно запустилось, это уже радует, однако опять этот терминал с белым фоном...

К слову, тут уже можно приметить характерную проблему, в Debian 7 неправильно определяется рабочее окружение, переменные окружения явно используются не по назначению, а значит нужно поработать над функционалом определения текущего DE, видимо нужно больше костылей:

Ярлык на рабочем столе не появился, однако меню приложений меня прямо удивило, в очень старом GNOME оно было адекватным, автоматически обновилось при установке новых ярлыков, и даже поддерживает вложенные категории!

Вот тут я действительно удивлён, оказывается GNOME не всегда был функционально и визуально несостоятельным рабочим окружением! Он просто деградировал в более новых линуксах!

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Debian 7 (LXDE)

И старый LXDE тоже меня удивил, это единственное рабочее окружение Debian 7, которое использовало переменные окружения по назначению, в итоге установочный пакет смог определить где запущен.

С ярлыками меню тоже полный порядок, вообще никаких нареканий:

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Debian 6 (XFCE)

В качестве бонуса было решено протестировать Debian 6, что был выпущен в 2011 году, и так как изначальная версия распространяется в непригодном для использования IMG формате - взята версия 6.0.10 распространяемая в стандартном ISO образе:

С первого взгляда всё нормально, скрипт работает, причём важно заметить, Debian 6 версии позволяет запустить всё прямо с флешки:

Но увы, хоть сам Installer-SH и работает в Debian 6, но вот архиватор 7-Zip уже не работает, ругается на слишком старое ядро линукса:

Технически эту проблему с архиватором можно решить, но проблема в том, что сейчас найти софт способный работать в Debian 6, очень мягко говоря, задача сложная...

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Заключение

На этом тесты завершены, здесь оставлю ссылки на все предыдущие части тестирования:

1) Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка

2) Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP

3) Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 10

4) О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9

5) Тестируем Installer-SH v1.9 с браузером Mozilla Firefox 128 в Debian 8

Теперь подведём итоги в сводную таблицу!

Начнём с работоспособности браузера Mozilla Firefox 128.4.0 ESR – в целом большинство дистрибутивов справились с задачей, кроме Debian 8 GNOME, Debian 8 Cinnamon и всех редакций Debian 7, но тут в основном всё зависит от того, как разработчики собрали приложение:

Далее таблица установки приложения с помощью Installer-SH.

При установке приложений, основные проблемы были в неадекватном стандартном оформлении терминала таких рабочих окружениях как GNOME, Cinnamon и MATE, так же проблемы с размером окна встречались во многих DE, но это всё несущественно, просто нужно доработать Installer-SH, взять под жёсткий контроль оформление, добавить пару костылей для терминалов, и таким способом большинство подобных проблем можно решить.

Из существенного только Debian 6, там установочный пакет Installer-SH отказался работать, инструмент 7-Zip не захотел работать с очень старым ядром линукса. Эту проблему теоретически можно решить, но делать это нет никакого смысла:

Также в Debian 7 неправильно было определено рабочее окружение, но это не критично, и вполне решаемо, неизвестно только сколько костылей потребуется, но это же линуксы, чтобы линукс и без костылей...

Далее таблица отвечающая за ярлыки и меню.

С рабочим окружением XFCE были проблемы только в Debian 9, новый раздел меню не появлялся, но это явно вина разработчиков дистрибутива, ведь в других версиях Debian всё отлично в плане меню и ярлыков.

KDE тем временем "теряет" ярлык рабочего стола в Debian 7 и 8, в Debian 9 - 11 всё отлично, но в современном Debian 12 рабочее окружение KDE немного деградировало, увы, но там из коробки нет вложенных категорий меню, что способствует засорению...

Современный GNOME показал себя плохо, кроме Debian 7. Именно в Debian 7 данное рабочее окружение показало наилучшую работоспособность, только ярлык рабочего стола потерялся, но более новые версии GNOME явно деградировали.

LXDE весьма сомнительное рабочее окружение, в Debian 10-12 всё отлично, однако с Debian 8-9 ярлыки не появлялись в меню, да и восьмая версия дистрибутива страдала проблемой "рабочего каталога", но в Debian 7 снова всё отлично, значит рабочее окружение изначально нормально работало в 2013 году, но потом его поломали, и снова починили уже только в 2019 году...

Cinnamon не поддерживает вложенные категории меню, ни современный, ни старый, да и есть проблемы со стабильностью у старых версий рабочего окружения Cinnamon.

Современные версии MATE показали себя хорошо, но только начиная с 2019 года, до этого момента были проблемы с новой категорией меню.

Ну а LXQT в основном имел проблемы с обновлением меню при добавлении новых ярлыков.

Такая вот ситуация вышла.

Среди явно деградирующих рабочих окружений можно выделить GNOME и KDE, хотя KDE пока подаёт лишь незначительные признаки деградации, XFCE один раз поломали, но быстро починили, LXDE ломали несколько раз, но так же починили, хотя и не спешили.

Из явно развивающихся можно отметить Cinnamon и MATE, у первого есть все шансы догнать остальные DE в плане поддержки вложенных категорий меню, однако LXQT выглядит "застрявшим" в развитии...

В целом, установленное приложение при помощи Installer-SH, можно было использовать в большинстве протестированных дистрибутивах, и работает новый метод распространения софта вплоть до старого Debian 7, выпущенного в 2013 году, конечно, это не уровень Windows, но иные известные мне линуксоидные способы распространения софта и близко не способны на такое...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

И всё-таки, Windows работала лучше...



