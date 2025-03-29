Недавно у меня вышел из строя ноутбук MSI Alpha 15 по вине бракованного графического процессора AMD Radeon RX 5600M, он ушёл в короткое замыкание, по измерениям на чипе вышло около 0.1 Ом, скорее всего даже меньше, просто мой подручный измерительный прибор не позволяет измерять точнее, это слишком мало и явно не нормально...

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Конечно, у меня тогда ещё был уникальный компактный ПК в самодельном корпусе на основе хоть и древней, но весьма функциональной и актуальной GeForce GTX 1070, и проблема в том, что у меня не было нормального монитора, через здоровенный телевизор использовать компьютер крайне неудобно, да и системный блок толщиной всего ~10 сантиметров весил целых 6 килограмм, что не очень удобно носить в ручной клади.

Потому было решено перейти на другой ноутбук, и боже упаси в очередной раз взять что-либо от AMD... Так был выбран MONSTER Tulpar T7 v20.3 на основе Intel Core i7-10875H + NVIDIA GeForce RTX 3060 на 6 GiB, да, не много, но зато оперативной памяти 64 GiB, это бывший в использовании ноутбук, имеет явные следы ремонта, тем не менее, работает отлично, за исключением одного нюанса...

Нет, речь пойдёт не про нагрев процессора, с нагревом уже разобрались, даже дорогая паста Maxtor CTG8 не смогла охладить ЦП, и у других людей тоже греются такие процессоры, даже новый Asus TUF F17 с i7-13620H грелся у меня до 96 градусов под нагрузкой, тут всё нормально для подобных процессоров.

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Единственная на данный момент проблема появилась с аудио контроллером, одним прекрасным утром включив ноутбук было обнаружено отсутствие звука в наушниках, просто испарился аудио контроллер из списка устройств как в среде Windows, так и Linux.

Впрочем, не сказать что я сильно расстроился по поводу отвалившегося Realtek ALC274, беспроводные наушники хоть и нужно заряжать, но они вполне неплохо справляются со своей работой, да и на всякий случай есть под рукой хоть и паршивого качества звучания, но всё же звуковая карта.

В итоге было решено разобрать ноутбук полностью, первый раз просто осмотрел по быстрому, во второй раз уже полез более основательно вооружившись схемами на контроллеры и подручным тестером, а в процессе научился выпаривать термопасту, делая её похожей на пасту с фазовым переходом, но давайте как-нибудь разложим всё по своим местам, а полную разборку оставим для отдельной статьи...

Выпаривание термопасты

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Перед разборкой важно заметить, в последний раз была нанесена дорогая паста Maxtor CTG8, и как показали тесты - на следующий день результаты слегка ухудшились, то есть свежая паста работала отлично, а вот спустя время стало слегка хуже.

Да, такое можно списать на температурные колебания воздуха в помещении, но была обнаружена некоторая закономерность, процесс начальной разборки оставлю за кадром, сразу перейдём к самому интересному.

С графическим процессором всё прекрасно, как всегда.

А вот с центральным процессором ситуация неприятная, да, я снова обнаружил прозрачную жижу, отслоившуюся на кристалле, и на этот раз кое-что заметил...

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Расслоение произошло именно там, где наносилась CTG8 в первый раз, хоть паста и была размазана, но столь очевидную взаимосвязь тяжело не заметить, тут есть два варианта, дорогую пасту тоже нужно тщательно перемешивать перед использованием, как и дешёвую, либо с пастой всё хорошо, просто именно эта часть кристалла оказалась самой горячей по удачному стечению обстоятельств.

Но что-то я не верю в вариант более горячей части кристалла, хотя это и возможно, далее разбирал ноутбук, снимал системную плату и осматривал в первый раз, но опустим подробности, перейдём к сборке.

На этот раз использовал не новую пасту, а уже использованную аккуратно убрав прозрачную жижу, повторно использовал проще говоря, в этом есть смысл, ведь жижа уже выделилась, а значит не должна снова испортить ситуацию с охлаждением.

На графический процессор добавил немного свежей пасты, ибо не хватило "старой", ну а остатки на радиатор намазал чтобы не выбрасывать зря, ещё пригодятся при следующей разборке.

Впрочем, температуры не особо изменились, разве что всё стабильно вело себя, не было такого, чтобы прямо вчера была одна температура, а сегодня уже явно другая, значит паста больше не разжижается, по крайней мере не так активно.

К этому моменту уже были начаты эксперименты с дешёвой HY610.

Смотря на всю эту историю с расслоением я подумал, а что если сварить термопасту, буквально сварить чтобы наполнители испарились, и вот она, выпаренная HY610!

В нагретом состоянии жидкая как моча, а в холодном густая как смола! Варил обычной зажигалкой прямо на лезвии канцелярского ножа, уж что попало под руку.

Что в результате? Правильно, получилась густая, но очень податливая термопаста, причём важно заметить, когда паста находилась на холодном канцелярском лезвии ощущалась она весьма холодной, даже несмотря на толстый слой, а значит отлично проводит тепло в густом состоянии.

При сжатии весьма неплохо выдавливается из зазора, а потом так же хорошо собирается обратно зубочисткой, если немного добавить вибрации то можно заметить, что на поверхность выступает крайне тонкий слой наполнителя, чем то похоже на поведение свежего бетона, только HY610 не высыхает и не застывает как бетон, просто существует в своём густом состоянии на открытом воздухе, и ничего с ней не происходит, по крайней мере за относительно короткий промежуток времени.

Ради интереса посмотрел под микроскопом, слева оригинальная HY610, справа выпаренная, придавил и отпустил, собственно разница на лицо, оригинал выглядит весьма жидким, а на краях остаются разводы с отдельными частичками в прозрачной жиже.

Тем временем выпаренная HY610 ведёт себя совсем иначе, она уже не такая размазня как оригинал, а края сохраняют свою чёткость, плотность однозначно выше, а значит и теплопроводность будет лучше, как и стабильность параметров во время использования, ведь больше нет откровенно лишнего наполнителя.

Ладно, вернёмся к очередной разборке, на этот раз уже взял второй ноутбук и микроскоп китайский, чтобы тщательнее осмотреть всё, но сейчас будем обращать внимание только на прокладки и пасту, вот что заметил, голубая прокладка охлаждения SSD потекла, у MSI тоже текли прокладки, но они контактировали с задней стороной накопителей, а тут прямо фасад залило выделениями, ладно...

И что вижу на радиаторе? Паста на процессоре снова пыталась разложиться на компоненты, можно заметить характерный жидкий блеск, и на этот раз уже в другом месте, а значит первое нанесение дорогой CTG8 действительно оказалось неудачным, и первая порция просто превратилась в жижу.

Хотя на процессор и была нанесена уже использованная "отработка", но всё равно слишком много наполнителя осталось в ней, ну а на видеокарте, как всегда, всё прекрасно, ибо площадь чипа огромная в отличие от ЦП.

Собираю остатки, ведь их повторно буду использовать, ну и смотрю на грязь вокруг ГП...

Меня сейчас напрягают маленькие конденсаторы на подложке ГП, потому вычищаю, беру лак для ногтей и заливаю конденсаторы толстым слоем, такое уже делал с видеокартой GTX 1070, и это уже проверенный временем способ защиты маленьких деталей на подложке от случайного повреждения.

Ну а ещё пытался снять прокладки с чипов памяти, но решил оставить эту идею, ибо слишком тяжело снимаются, а на двух нижних чипах выглядит не очень мягкой, в любом случае я не хочу сейчас себе лишних проблем с прокладками, хотя и могу заменить выпаренной HY610 до очень густого состояния, так сказать сделать жидкие прокладки из обычной пасты, но такое не тестировал, так что неизвестно как поведёт себя при использовании...

Тут по идее происходит разборка и осмотр ноутбука, в том числе под микроскопом, однако пропустим это всё до момента сборки.

Беру значит использованную Maxtor CTG8, наношу на лезвие канцелярского ножа и грею зажигалкой, не забываем активно проветривать помещение, а ещё лучше делать на улице, таким простым методом выпариваю лишние наполнители, в горячем состоянии паста очень жидкая, но в холодном уже становится густой, очень густой, смотря сколько выпаривать.

Вероятно это ещё не уровень пасты с фазовым переходом, но у меня уже были небольшие трудности с нанесением лопаткой, хотя консистенция вполне хорошая, и цепляется за поверхности отлично, просто тяжело намазывать.

На видеокарту уже намазал остатки и добавил свежей немного, вот тут и проявилась пакость заводской пасты, да, заметил ту самую жижу прозрачную, что постоянно отслаивалась на процессоре, впрочем, чип видеокарты RTX 3060 не столь привередлив, его можно охладить даже дешёвой HY610, так что просто размазываю как есть...

Каков результат после нанесения самодельного "фазового перехода"? Да примерно такой же как и был до замены, по сути сделать процессор холоднее уже невозможно без радикальных изменений в системе охлаждения, увы, но я был бы полным дураком если бы делал это всё ради снижения циферок на датчиках температуры.

Хоть мне и удалось получить наивысший результат одного потока именно при использовании выпаренной пасты, но суть в долговечности, ведь заводская паста разлагалась буквально за считанные дни, даже несмотря на красивые заявления высокой теплопроводности на уровне 12.8 Вт*мк, повторно использованная заводская CTG8 тоже подавала признаки разложения после активного использования, хотя уже не такие серьёзные, ну а выпаренная паста по идее не должна вообще разлагаться, ибо нечему.

В этом и весь смысл выпаривания термопасты, уже второй день активно пользуюсь ноутбуком, не щадя играю в игры и нагружаю приложениями, но так и не заметил значительных отклонений в рабочих температурах, ну а если переключить в игровой режим вместо "турбо" то нагрев будет ещё меньше.

Осталось разобраться с тестами, ведь предыдущий набор оказался не очень эффективным и информативным в плане рабочих температур и производительности, ведь даже с дешёвой термопастой результаты оказывались примерно на том же уровне, что и с дорогой...

Так что начал экспериментировать с приложением Linx 0.6.5, но вот проблема, мне так и не удалось найти ни одного действительно адекватного приложения для Linux, которое бы умело строить адекватные графики температуры, HardInfo кое-как умеет делать, но это какой-то смех да и только.

Чисто теоретически, GtkStressTesting мог быть интересным, но увы, там не видно функционала создания графиков, а разработчики, судя по всему, дураки, ибо не выпускают портативных исполняемых файлов данного приложения, а устанавливать несостоятельный Flatpak и тащить гигабайты паршивых линуксоидных зависимостей ради одного единственного "особо одарённого" приложения, заявленный размер которого всего 8.43 МиБ, извольте, но пошли такие разработчики куда подальше с таким мусорным софтом, что невозможно по-человечески скачать хотя бы простым архивом и запустить без тонны линуксоидных зависимостей...

Просто максимальное неуважение разработчикам линуксоидного софта не осиливших выпуск нормальных исполняемых файлов, за то что держат пользователей за идиотов и кормят убогими репозиториями с тоннами зависимостей, абсолютно непригодных для нормального распространения и использования на автономных системах без качественного и быстрого доступа к интернету...

Единственная надежда сейчас на HardInfo2, но и тут целое болото зависимостей, брр, руки бы поотбивать разработчикам за такое мракобесие, линуксоидные пакетные менеджеры не всегда ведь будут подтирать задницу таким горе разработчикам, рано или поздно репозитории умирают в интернете...

Собственно о чём я и говорил, линуксоидные репозитории с тоннами зависимостей это сущее зло, вредительство и издевательство над пользователями, любые условно хорошие стороны данного способа распространения ПО основательно перекрываются массой всевозможных проблем на ровном месте...

Потанцевав с бубном приложение установилось, но увы, с графиками всё равно беда, наглядно продемонстрировать график температуры просто невозможно из-под хвалёного линукса, а ещё я не оценил "красочное" фоновое изображение, оно мешает считывать информацию визуально...

Впрочем, хоть это уже и не по изначальной теме статьи, но утилита в некоторой степени помогла найти досадный косяк в дистрибутиве Chimbalix, в одном файле я забыл сменить версию на 24.7, и именно этот кусок разорванного в клочья "пингвина" приложение считывает в первую очередь.

Файлы "/etc/initrd_release", "/etc/lsb-release" могут не считываться, это понятно, они "устарели", но ведь даже "/etc/os-release" пропускается, разработчикам в голову ударила моча считывать именно файл "/usr/lib/os-release", единственный, в котором я забыл сменить версию при выпуске Chimbalix 24.7...

Такое ощущение, что мне придётся писать своё приложение для адекватного считывания и представления информации с датчиков под линуксом, ибо прочие линуксоидные приложения существующие ну просто мусор и позор какой-то в этом плане...

Ладно, это уже совсем другая тема, хотя я не смогу нормально собрать данные по температурам, пока не найду, или не создам нормальное приложение для Linux, которое могло бы адекватно представить информацию, так что до тех пор, пожалуй, повременю с такими тестами.

А что там с аудио контроллером Realtek... Ну, пожалуй мне пора бы уже приступать к написанию статьи про полную разборку ноутбука.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

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