В предыдущей части была протестирована дешёвая китайская термопаста HY610, и несмотря на свои скромные характеристики она вполне неплохо справилась.

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На этот раз пришло время воспользоваться свежей Maxtor CTG8, ну и сравнить её с гораздо более дешёвой HY610, начнём с намазки.

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Консистенция весьма податливая и мягкая, не скажу что это очень густая паста, но это очень липкая паста, она хорошо "смачивает" и цепляется за поверхность кристалла.

Довольно "грязно" вышло на процессоре, но это не имеет значения, главное всё отлично намазалось.

Maxtor CTG8 можно нанести действительно тонким слоем, если конечно обработать край шпателя "напильником", чтобы был максимальной ровный и не оставлял царапины в тоненьком слое пасты.

Конечно, HY610 тоже можно нанести тонким слоем, но это будет гораздо сложнее, осталось собрать ноутбук и протестировать.

Maxtor CTG8

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Первые тесты пошли, и знаете, 71 градус на ядрах в турбо режиме меня немного удивили в первом же тесте, даже в Cinebench R20 было около 86 градусов при нагрузке на одно ядро (boost до ~4.8 ГГц), выходит паста решила все проблемы с нагревом? Ну, с первого взгляда можно так сказать, но не будем спешить с выводами, ведь термопаста только что была нанесена.

GPGPU явно показал более высокие результаты, хотя и незначительно.

Linx неоднозначно на первый взгляд.

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CPU-Z определённо показал более высокий результат с пастой CTG8, хотя в режиме MT меньше очков получилось, но зная предвзятость данного теста просто закроем глаза.

Так же и вторая версия данного сомнительного бенчмарка.

Cinebench R20 проверял несколько раз в турбо режиме, однако результат всегда оставался на уровне 3250 по всем ядрам, и так посмотрел в интернете, мой процессор должен набирать порядка 3500 очков, но, во-первых, тест работает под линуксом, во-вторых, с пастой HY610 удалось один раз получить результат порядка 3471, так что это довольно странная ситуация, ну или просто версия теста R20 у меня не такая, как использовалась у других людей.

В любом случае сейчас интереснее температуры, итого имеем 78, 66 и 58 градусов, что значительно меньше, чем было с HY610.

Ради интереса включил игру, и закономерно получил около 90 градусов в турбо режиме, и это по сути сразу после обслуживания, что тут сказать, процессор явно не выйдет охладить системой охлаждения ноутбука...

Остаётся разве что включить офисный режим и радоваться 73-83 градусам в зависимости от комнатной температуры, и да, по-хорошему мне следовало измерять комнатную температуру во время сбора результатов, но с этим есть проблемы, ибо температура в помещении постоянно меняется, да и термометра подходящего для этой задачи нет, разве что пирометром попытаться, но это такое себе.

Maxtor CTG8 на следующий день

Увы, на следующий день температуры вернулись к своим обычным значениям, по крайней мере в нагрузке на одно ядро при 4.8 ГГц...

Что примечательно, был замечен разброс "качества ядер", первое и пятое ядро самое горячее во время однопоточной нагрузки.

Особенно хорошо заметна разница при нагрузке на все ядра, самыми горячими оказались ядра 1, 3 и 5.

Собственно вот и результаты.

Пока неоднозначно, но есть снижение.

Однозначно понизился результат одного потока в CPU-Z, но не сказать что сильно.

Вторая версия предвзятого теста.

И наконец Cinebench R20.

На этом сбор результатов завершён.

Бонус Intel Core i7-13620H

А давайте в сравнение добавим результаты ноутбука Asus TUF Gaming F17! Как можно заметить, тут процессор тоже нагревается до 96 градусов в нагрузке, хотя аппарат гораздо более дорогой и серьёзный.

Ну и остальные тесты.

Забыл протестировать CB R20 в режиме одного потока, так что тестирую.

MSI Alpha 15

Так как данный аппарат вышел из строя, судя по всему, по вине бракованного чипа AMD Radeon RX 5600M, я не могу провести новые тесты, однако могу поискать среди старых фотографий и скриншотов сохранившиеся результаты, в том числе сделанные сразу после покупки ноутбука.

Да, часть результатов получена в среде Windows, нехорошо это сравнивать с результатами полученными в Linux, тем не менее, тут уж что есть.

Однако был замечен забавный момент, в официальной базе данных предвзятого теста CPU-Z у процессора R7 4800 результат 4380 очков, а у i7-10875H всего 3485 очков, когда в реальности у меня получалось 5607 очков у R7 4800H и порядка 3865 очков у i7-10875H, чему верить? Вопрос, конечно же, риторический, ибо лучше вообще не верить предвзятому тесту CPU-Z, разработчиков которого уже не в первый раз ловили на подкрутках результатов...

О проблеме нагрева процессора

Изучив разнообразные форумы и тесты я пришёл к выводу, что на самом деле проблемы и нет, особенно если учесть i7-13620H так же нагревающийся до 96 градусов под нагрузкой в ноутбуке Asus TUF Gaming F17, судя по всему я просто привык к обычным компьютерам, где обычно не бывало выше 82 градусов...

Теперь понятно стало, почему во многих обзорах с участием мобильных ЦП не указывают температуру, это просто не имеет смысла, всё равно с процессорами из высокого сегмента будет высокий нагрев.

К слову, как и ожидалось, в среде Windows результаты немного выше, но не сказать что сильно.

Ну а ещё меня позабавило поведение процессора на режим тестирования, CPU режим (ALU) даёт энергопотребление в районе 75 Вт, FPU значительно меньше кушает, у AMD Ryzen всё было наоборот.

По крайней мере i7-10875H кушает максимум 75 Вт, когда R7 4800H судя по CPU VDD мог сжирать ~105 Вт при тестировании FPU, и ~83 Вт при нагрузке на ALU.

Так же было обнаружено, что у процессора не происходит снижение тактовых частот и энергопотребления даже спустя 8 минут при максимальной мощности в 75 Вт, это забавно, ведь в обзорах видел снижение частот со временем под нагрузкой, у меня же такого не происходит, по крайней мере график перегрева всегда на нуле, а частота ядер стабильно на одном уровне.

Ну а если усердно тестировать Cinebench раз 5-6 подряд, даже версию R15, можно получить выходящий из нормы результат, то есть с нагревом повышается и производительность, хотя тут дело может быть в том, что система охлаждения не сразу разгоняет турбины для отвода нагретого воздуха после простоя, потому при длительной нагрузке производительность выше, чем со старта, это было видно и на графиках выше, сначала температура повышалась, а потом упала и стабилизировалась.

Ладно, пора заканчивать с этими тестами и заняться сводной таблицей.

Результаты

Для начала оставлю сравнительную таблицу между MSI Alpha 15 и MONSTER Tulpar T7.

Офисный и игровой режим, тут очевидное преимущество за Maxtor CTG8, для наглядности подсветил результаты разными цветами, хоть разница зачастую выглядит как обычная погрешность из-за незначительности, но "погрешность" явно отдаёт предпочтение дорогой пасте.

В турбо режиме ситуация уже не совсем однозначная, при максимальной мощности на уровне 75 Вт дешёвая HY610 пытается соревноваться с дорогой CTG8, хотя и проигрывает местами, неизвестная паста однозначно проиграла по всем доступным тестам, а вот изначальная неплохо держалась, хотя в офисном и игровом режимах явно проигрывала.

Тут уже добавил для сравнения наскребённые результаты MSI Alpha 15 и Asus TUF Gaming F17, хотя Ryzen 7 4800H и выигрывает в тестах активно использующих сопроцессоры (FPU), но по чистой производительности ядер (ALU) сильно проигрывает процессору i7-10875H, ну а Intel Core i7-13620 на голову выше остальных в сравнении...

Заключение

Помогла ли дорогая термопаста охладить процессор в ноутбуке? Отчасти да, но по факту результаты говорят лишь о незначительном улучшении.

Если судить исключительно по производительности, то HY610 при заявленных >3 W-mk показала себя не сильно хуже дорогой Maxtor CTG8 с заявленными 12.8 W-mk, ну а неизвестные субстанции всё же лучше обходить стороной.

По сути я боролся с несуществующей проблемой, да, процессор i7-10875H горячий в нагрузке, но у других людей не сильно то и холоднее даже с гораздо более серьёзными ноутбуками если так посмотреть, тем более проверил новый ноутбук с i7-13620H, и там тоже температуры доходили до 96 градусов, Ryzen 7 4800H, если припомнить, тоже не блистал прям уж холодным нравом при нагрузке.

Впрочем, тесты сделаны, тут ничего не поделать без кардинального вмешательства в систему охлаждения ноутбука, увы, процессор горячий, и будет горячим во время работы технологии Boost, что поднимает частоты вплоть до 4.9 ГГц при нагрузке, к сожалению, это не отключить через BIOS, банально нет настроек, классика ноутбуков, особенно от малоизвестных брендов.

На этом можно и закончить.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Тот момент, когда i7-10875H в режиме 15 Вт оказался быстрее Ryzen 7 4800H без лимитов, даже Performance планировщик ЦП не спас "ряженку", жаль у игры жёсткий лимит до 240 FPS...