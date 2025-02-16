Недавно были проведены тесты между GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5600M, но не простые, а сравнительные между Windows и Linux, в качестве представителя от мира "пингвинов" выступил мой дистрибутив Chimbalix.

реклама





Разумеется, любителям Linux не понравились результаты тестов, наверное дистрибутив неправильный, как сказал один человек в комментариях, цитата - "Автор, проводи свои эксперименты в нормальной среде, а не в каком-то кривом самопальном чимбаликсе. Смешно от одного названия".

реклама





Ну что же, человеку смешно от одного названия, и это прекрасно, но вот что меня заинтересовало, а действительно ли мой дистрибутив Chimbalix такой уж и кривой? И будет ли смешно любителям линукса, если провести сравнительную проверку дистрибутивов?

Значит ввёл в поисковую систему "лучшие дистрибутивы linux", и вот список прямо на ладони, так как абсолютно все линуксы тестировать слишком долго и занудно - я возьму из списка только самые известные, обойдёмся без экзотических вариантов, чтобы наверняка не попалось ничего "кривого и самопального".

Начинаем с Ubuntu 24.04.1 LTS размером 5.8 GiB, и тут сходу есть проблема, на сайте указан размер дистрибутива 5.8 GB (1000), когда на самом деле он весит 5.8 GiB (1024).

реклама





https://ubuntu.com

Проблема в том, что на сайте указана неправильная информация, и тут можно было бы попробовать оправдать ситуацию тем фактом, что в среде Windows единица измерения GB подразумевает 1024 MB, и якобы так понятнее пользователями, но это оправдание ломается на том факте, что Ubuntu по умолчанию использует десятичную единицу измерения GB, и равна она 1000 в самой операционной системе.

Это вводит в заблуждение пользователя ещё до того, как начнёт использовать Ubuntu, ибо если в самой ОС используют GB = 1000 MB, то и на сайте будьте добры указывать GB как 1000 MB, и тогда должны были указать 6.2 GB вместо 5.8 GB...

реклама





Я ещё не установил этот дистрибутив, а он уже получает минус в копилку за введение в заблуждение, и да, меня всегда бесило отношение разработчиков Ubuntu к единицам измерения, они пытаются выглядеть как Windows с двоичной системой, но в итоге подсовывают пользователю десятичные единицы измерения в самой ОС, но на сайте при этом используют двоичную систему...

Ладно, переходим к Debian, и тут тоже есть минус в копилку, ведь на официальном сайте по кнопке "Загрузить" выдают урезанный netinst образ, который невозможно установить без доступа к интернету, потому приходиться лезть в дебри и искать полноценный DVD образ, я то быстро нашёл, но вот обычный человек впервые зашедший на сайт, вероятнее всего, потеряется и потеряет желание пробовать линукс.

https://www.debian.org

Далее Linux Mint, очень много красивых обещаний на сайте про дружелюбность и функциональность, в том числе про 7800+ игр, правда почему-то ссылаются на DRM платформу Steam, что уже выглядит фальшиво, ибо это условное количество игр не заслуга дистрибутива, ну да ладно, посмотрим как оно в реальности будет...

https://linuxmint.com

Далее Manjaro, тут тоже стараются покрасивее выставить дистрибутив, но не загибают как в Linux Mint, так что просто качаю первое попавшееся под руку, просто со стороны обычного человека подхожу, который не желает застрять на несколько часов в разборках между KDE, Xfce и боже упаси GNOME.

https://manjaro.org

Ну а Fedora пытается втереть в глаза пользователю, что это отполированная, лёгкая в использовании операционная система для ноутбуков и ПК с полным набором инструментов для разработчиков и создателей всех видов, звучит круто, но как будет на самом деле, это мы ещё посмотрим.

https://fedoraproject.org

Ну и дистрибутив Chimbalix, правда я немного забыл про веб-сайт, ведь основная активность происходит в репозиториях GitHub, тем не менее, тут нет никаких обещаний вроде "лучший в мире дистрибутив для использования и игр", кто действительно хочет попробовать - тот попробует, даже не пытаюсь никого заманивать красивым текстом как делает Linux Mint, Fedora, да и многие другие.

https://github.com/Shedou/Chimbalix

В итоге есть пачка ISO образов, разве что Debian netinst пропустим, всё равно он непригоден для нормального использования без интернета.

Ну а в качестве тестового оборудования у меня есть выбор, воспользоваться ноутбуком на основе Ryzen 7 4800H, 64 GB ОЗУ и Radeon RX 5600M, либо компактным ПК с Ryzen 7 2700X, 64 GB ОЗУ и GeForce GTX 1070.

Первый вариант выглядит как самый простой, ведь AMD не умеют выпускать нормальные драйверы для видеокарт Radeon под Linux, потому всецело полагаются на то, что уже встроено в ядро и дистрибутивы, и работает оно мягко говоря не очень.

Второй вариант с видеокартой NVIDIA гораздо лучше в целом для Linux, ибо "зелёные" умеют выпускать качественные драйверы, но тут есть проблема, разработчики некоторых дистрибутивов, да и сами разработчики ядра Linux, постоянно что-нибудь ломают в плане совместимости, а потому могут быть проблемы при установке каких-либо драйверов, в том числе для видеокарты.

Да и Manjaro Linux на основе Arch не очень дружит с нормальными драйверами видеокарт, настолько, что может сам себя поломать до выпадения в терминал при установке драйвера через официальную контрольную панель дистрибутива, настолько всё плохо было когда в последний раз имел дело с Manjaro...

Это действительно тяжелый выбор, если выберу ноутбук с AMD Radeon - то не смогу проверить установку драйвера видеокарты, ибо для AMD что встроено - то и работает кое-как, а кроме Mesa3D для красных никаких альтернатив особо и нет в линуксе.

Тем временем если выберу компактный ПК с NVIDIA GeForce - то некоторые дистрибутивы, скорее всего, превратятся в нечто поломанное и нерабочее при попытке установить драйвер, и дальше уже останется только переустанавливать систему, что довольно затратно в плане труда и времени, ну а виноватыми в этих проблемах, конечно же, любители линуксов будут пытаться выставить именно NVIDIA, но ни в коем случае настоящих виновников в лице разработчиков дистрибутивов и особенности самого ядра Linux...

Можно конечно ещё в виртуальной машине провести тесты, тут уже не выйдет обвинить NVIDIA во всех проблемах "пингвина", но и тут есть проблема, разработчики ядра Linux, как всегда, поломали что нормально работало, и начиная с версии 6.6 сломали драйвер графики VMSVGA, как следствие, дистрибутивы на современных ядрах начинают неистово тормозить в виртуальной машине VirtualBox при использовании единственного адекватного виртуального графического адаптера, не сразу, а спустя некоторое время работы, тем не менее, это серьёзная проблема линукса.

Да и не выйдет полноценно протестировать игры в виртуальной машине, хотя всё остальное вполне можно проверить, например удобство использования, работоспособность приложений и т.п.

Хм, игры, точно, если подумать, язвительный комментарий, продемонстрированный в самом начале, был оставлен под статьей про игру Control и программу Blender, и запускались они на чистой, полноценно установленной версии Chimbalix 24.7...

Это многое решает, значит тестировать линуксы нужно полноценно устанавливая на ноутбук.

Для записи загрузочных накопителей буду использовать утилиту MX Live Usb-Maker, что досталась по наследству от исходного дистрибутива, на котором основан Chimbalix, и является стандартной утилитой "из коробки", к слову, возможность записи загрузочных флешек тоже нужно включить в тестовый набор, ибо этим функционалом я пользуюсь время от времени.

Агрессивные любители терминала наверняка упрекнут меня, мол, возьми консоль и колдуй заклинания руками, чтобы записать образ на накопитель, но извольте, я не выжил из ума, чтобы заниматься такими вещами при наличии подходящих утилит способных выполнить задачу, да и подавляющее большинство людей понятия не имеют как выполнить такую задачу в терминале, иначе Windows не доминировала бы в сегменте настольных ПК и ноутбуков, если бы терминал действительно был дружелюбным и удобным способом решения задач.

Разумеется, буду проверять дистрибутивы на возможность запуска игры Control, да, это игра для Windows, и это может показаться нечестным по отношению к линуксам, однако мой дистрибутив Chimbalix умеет запускать такие игры прямо из коробки, и даже есть возможность запуска с мониторингом для тестов через контекстное меню, без этого функционала Linux становится слишком унылым и урезанным в возможностях, поиграть тоже ведь хочется, а подавляющее большинство игр выпускают как раз для Windows.

Так же проверим программу Blender, но использовать буду вариант в формате Installer-SH, просто потому что так проще, заодно будут проверены меню приложений в дистрибутивах, насколько они соответствуют спецификациям XDG, и работают ли вообще как должны.

Ещё попробуем установить GIMP в единственном доступном официальном формате Flatpak, от которого я отказался начиная с Chimbalix 24.7, просто потому что данный пакетный менеджер оказался непригодным для использования без доступа к интернету, от слова совсем, я уже заранее знаю, что этот пакет не пройдёт проверки, тем не менее, показать в статьях всё равно надо.

Ну и парочку AppImage пакетов докину для дополнительной проверки, единственный известный мне формат распространения софта, что пригоден для относительно нормального использования, ибо заставляет разработчиков паковать софт со всеми зависимостями в комплекте, у него конечно есть свои особо неприятные проблемы, например засорение кэша операционной системы мусором при каждом запуске, плохое сжатие по сравнению с Installer-SH, корявая интеграция и всё такое, но давайте сейчас закроем глаза на массу проблем AppImage формата, не хочу раздувать статью такими подробностями...

Среди софта ещё прихвачу с собой gxlinfo в предварительно скомпилированном виде, так как не во всех линуксах этот набор есть из коробки, а он довольно важен для удобного сбора информации о версии Mesa3D и OpenGL.

Из особо важного отмечу системные часы, для меня очень важно, чтобы часы можно было настроить в виде международного формата ISO8601, я так привык, мне так удобно, и другие форматы для меня неприемлемы, потому к часам будет уделяться особое внимание.

И конечно же ChimbaBench двух версий, x64 и x32, мой дистрибутив Chimbalix способен запускать нативный 32 битный софт, но смогут ли другие линуксы? Вот и выясним, насколько они полноценные в этом плане.

На всякий случай прихвачу утилиты clinfo и clpeak.

Даже интересно, работает ли OpenCL хоть как-то в других линуксах с хвалёными AMD Radeon видеокартами, а то у меня линукс дружит только с процессором, а с видеокартами AMD серии Vega 7 (gfx902) и RX 5600M (gfx1010) не хочет дружить "пингвин".

Что там ещё... Ладно, пожалуй остальное буду смотреть по ситуации.

Нужно подумать над системой оценки, хотя не вижу смысла изобретать что-то сложное, просто буду добавлять по одному баллу тестируемому дистрибутиву за каждый косяк во время использования, чем больше баллов - тем хуже дистрибутив в итоге, всё просто.

Конечно, я уже выдал паре дистрибутивов минусы уже в самом начале, Ubuntu за введение в заблуждение с единицами измерения, и Debian за то, что в первую очередь выдают непригодный для использования без интернета образ по кнопке "загрузить".

Сначала я думал не учитывать эти минусы, но передумал, они пойдут в общую копилку, ибо обман есть обман, такое я не буду игнорировать, ведь сравнение уже по сути началось.

Ну а пока завершу данную часть, и возможно возьму небольшой перерыв, а то негоже с температурой 37.5 заниматься сравнительными тестами, а ведь ещё только обед, даже не вечер...

Здесь будет ссылка на следующую часть...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.