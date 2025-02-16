Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования

Интересно, есть ли среди перечисленных дистрибутивов Linux хоть один пригодный для использования...
[ ] для раздела Блоги
3
3

Недавно были проведены тесты между GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5600M, но не простые, а сравнительные между Windows и Linux, в качестве представителя от мира "пингвинов" выступил мой дистрибутив Chimbalix.

реклама



Разумеется, любителям Linux не понравились результаты тестов, наверное дистрибутив неправильный, как сказал один человек в комментариях, цитата - "Автор, проводи свои эксперименты в нормальной среде, а не в каком-то кривом самопальном чимбаликсе. Смешно от одного названия".

реклама



Ну что же, человеку смешно от одного названия, и это прекрасно, но вот что меня заинтересовало, а действительно ли мой дистрибутив Chimbalix такой уж и кривой? И будет ли смешно любителям линукса, если провести сравнительную проверку дистрибутивов?

Значит ввёл в поисковую систему "лучшие дистрибутивы linux", и вот список прямо на ладони, так как абсолютно все линуксы тестировать слишком долго и занудно - я возьму из списка только самые известные, обойдёмся без экзотических вариантов, чтобы наверняка не попалось ничего "кривого и самопального".

Начинаем с Ubuntu 24.04.1 LTS размером 5.8 GiB, и тут сходу есть проблема, на сайте указан размер дистрибутива 5.8 GB (1000), когда на самом деле он весит 5.8 GiB (1024).

реклама



https://ubuntu.com

Проблема в том, что на сайте указана неправильная информация, и тут можно было бы попробовать оправдать ситуацию тем фактом, что в среде Windows единица измерения GB подразумевает 1024 MB, и якобы так понятнее пользователями, но это оправдание ломается на том факте, что Ubuntu по умолчанию использует десятичную единицу измерения GB, и равна она 1000 в самой операционной системе.

Это вводит в заблуждение пользователя ещё до того, как начнёт использовать Ubuntu, ибо если в самой ОС используют GB = 1000 MB, то и на сайте будьте добры указывать GB как 1000 MB, и тогда должны были указать 6.2 GB вместо 5.8 GB...

реклама



Я ещё не установил этот дистрибутив, а он уже получает минус в копилку за введение в заблуждение, и да, меня всегда бесило отношение разработчиков Ubuntu к единицам измерения, они пытаются выглядеть как Windows с двоичной системой, но в итоге подсовывают пользователю десятичные единицы измерения в самой ОС, но на сайте при этом используют двоичную систему...

Ладно, переходим к Debian, и тут тоже есть минус в копилку, ведь на официальном сайте по кнопке "Загрузить" выдают урезанный netinst образ, который невозможно установить без доступа к интернету, потому приходиться лезть в дебри и искать полноценный DVD образ, я то быстро нашёл, но вот обычный человек впервые зашедший на сайт, вероятнее всего, потеряется и потеряет желание пробовать линукс.

https://www.debian.org

Далее Linux Mint, очень много красивых обещаний на сайте про дружелюбность и функциональность, в том числе про 7800+ игр, правда почему-то ссылаются на DRM платформу Steam, что уже выглядит фальшиво, ибо это условное количество игр не заслуга дистрибутива, ну да ладно, посмотрим как оно в реальности будет...

https://linuxmint.com

Далее Manjaro, тут тоже стараются покрасивее выставить дистрибутив, но не загибают как в Linux Mint, так что просто качаю первое попавшееся под руку, просто со стороны обычного человека подхожу, который не желает застрять на несколько часов в разборках между KDE, Xfce и боже упаси GNOME.

https://manjaro.org

Ну а Fedora пытается втереть в глаза пользователю, что это отполированная, лёгкая в использовании операционная система для ноутбуков и ПК с полным набором инструментов для разработчиков и создателей всех видов, звучит круто, но как будет на самом деле, это мы ещё посмотрим.

https://fedoraproject.org

Ну и дистрибутив Chimbalix, правда я немного забыл про веб-сайт, ведь основная активность происходит в репозиториях GitHub, тем не менее, тут нет никаких обещаний вроде "лучший в мире дистрибутив для использования и игр", кто действительно хочет попробовать - тот попробует, даже не пытаюсь никого заманивать красивым текстом как делает Linux Mint, Fedora, да и многие другие.

https://github.com/Shedou/Chimbalix

В итоге есть пачка ISO образов, разве что Debian netinst пропустим, всё равно он непригоден для нормального использования без интернета.

Ну а в качестве тестового оборудования у меня есть выбор, воспользоваться ноутбуком на основе Ryzen 7 4800H, 64 GB ОЗУ и Radeon RX 5600M, либо компактным ПК с Ryzen 7 2700X, 64 GB ОЗУ и GeForce GTX 1070.

Первый вариант выглядит как самый простой, ведь AMD не умеют выпускать нормальные драйверы для видеокарт Radeon под Linux, потому всецело полагаются на то, что уже встроено в ядро и дистрибутивы, и работает оно мягко говоря не очень.

Второй вариант с видеокартой NVIDIA гораздо лучше в целом для Linux, ибо "зелёные" умеют выпускать качественные драйверы, но тут есть проблема, разработчики некоторых дистрибутивов, да и сами разработчики ядра Linux, постоянно что-нибудь ломают в плане совместимости, а потому могут быть проблемы при установке каких-либо драйверов, в том числе для видеокарты.

Да и Manjaro Linux на основе Arch не очень дружит с нормальными драйверами видеокарт, настолько, что может сам себя поломать до выпадения в терминал при установке драйвера через официальную контрольную панель дистрибутива, настолько всё плохо было когда в последний раз имел дело с Manjaro...

Это действительно тяжелый выбор, если выберу ноутбук с AMD Radeon - то не смогу проверить установку драйвера видеокарты, ибо для AMD что встроено - то и работает кое-как, а кроме Mesa3D для красных никаких альтернатив особо и нет в линуксе.

Тем временем если выберу компактный ПК с NVIDIA GeForce - то некоторые дистрибутивы, скорее всего, превратятся в нечто поломанное и нерабочее при попытке установить драйвер, и дальше уже останется только переустанавливать систему, что довольно затратно в плане труда и времени, ну а виноватыми в этих проблемах, конечно же, любители линуксов будут пытаться выставить именно NVIDIA, но ни в коем случае настоящих виновников в лице разработчиков дистрибутивов и особенности самого ядра Linux...

Можно конечно ещё в виртуальной машине провести тесты, тут уже не выйдет обвинить NVIDIA во всех проблемах "пингвина", но и тут есть проблема, разработчики ядра Linux, как всегда, поломали что нормально работало, и начиная с версии 6.6 сломали драйвер графики VMSVGA, как следствие, дистрибутивы на современных ядрах начинают неистово тормозить в виртуальной машине VirtualBox при использовании единственного адекватного виртуального графического адаптера, не сразу, а спустя некоторое время работы, тем не менее, это серьёзная проблема линукса.

Да и не выйдет полноценно протестировать игры в виртуальной машине, хотя всё остальное вполне можно проверить, например удобство использования, работоспособность приложений и т.п.

Хм, игры, точно, если подумать, язвительный комментарий, продемонстрированный в самом начале, был оставлен под статьей про игру Control и программу Blender, и запускались они на чистой, полноценно установленной версии Chimbalix 24.7...

Это многое решает, значит тестировать линуксы нужно полноценно устанавливая на ноутбук.

Для записи загрузочных накопителей буду использовать утилиту MX Live Usb-Maker, что досталась по наследству от исходного дистрибутива, на котором основан Chimbalix, и является стандартной утилитой "из коробки", к слову, возможность записи загрузочных флешек тоже нужно включить в тестовый набор, ибо этим функционалом я пользуюсь время от времени.

Агрессивные любители терминала наверняка упрекнут меня, мол, возьми консоль и колдуй заклинания руками, чтобы записать образ на накопитель, но извольте, я не выжил из ума, чтобы заниматься такими вещами при наличии подходящих утилит способных выполнить задачу, да и подавляющее большинство людей понятия не имеют как выполнить такую задачу в терминале, иначе Windows не доминировала бы в сегменте настольных ПК и ноутбуков, если бы терминал действительно был дружелюбным и удобным способом решения задач.

Разумеется, буду проверять дистрибутивы на возможность запуска игры Control, да, это игра для Windows, и это может показаться нечестным по отношению к линуксам, однако мой дистрибутив Chimbalix умеет запускать такие игры прямо из коробки, и даже есть возможность запуска с мониторингом для тестов через контекстное меню, без этого функционала Linux становится слишком унылым и урезанным в возможностях, поиграть тоже ведь хочется, а подавляющее большинство игр выпускают как раз для Windows.

Так же проверим программу Blender, но использовать буду вариант в формате Installer-SH, просто потому что так проще, заодно будут проверены меню приложений в дистрибутивах, насколько они соответствуют спецификациям XDG, и работают ли вообще как должны.

Ещё попробуем установить GIMP в единственном доступном официальном формате Flatpak, от которого я отказался начиная с Chimbalix 24.7, просто потому что данный пакетный менеджер оказался непригодным для использования без доступа к интернету, от слова совсем, я уже заранее знаю, что этот пакет не пройдёт проверки, тем не менее, показать в статьях всё равно надо.

Ну и парочку AppImage пакетов докину для дополнительной проверки, единственный известный мне формат распространения софта, что пригоден для относительно нормального использования, ибо заставляет разработчиков паковать софт со всеми зависимостями в комплекте, у него конечно есть свои особо неприятные проблемы, например засорение кэша операционной системы мусором при каждом запуске, плохое сжатие по сравнению с Installer-SH, корявая интеграция и всё такое, но давайте сейчас закроем глаза на массу проблем AppImage формата, не хочу раздувать статью такими подробностями...

Среди софта ещё прихвачу с собой gxlinfo в предварительно скомпилированном виде, так как не во всех линуксах этот набор есть из коробки, а он довольно важен для удобного сбора информации о версии Mesa3D и OpenGL.

Из особо важного отмечу системные часы, для меня очень важно, чтобы часы можно было настроить в виде международного формата ISO8601, я так привык, мне так удобно, и другие форматы для меня неприемлемы, потому к часам будет уделяться особое внимание.

И конечно же ChimbaBench двух версий, x64 и x32, мой дистрибутив Chimbalix способен запускать нативный 32 битный софт, но смогут ли другие линуксы? Вот и выясним, насколько они полноценные в этом плане.

На всякий случай прихвачу утилиты clinfo и clpeak.

Даже интересно, работает ли OpenCL хоть как-то в других линуксах с хвалёными AMD Radeon видеокартами, а то у меня линукс дружит только с процессором, а с видеокартами AMD серии Vega 7 (gfx902) и RX 5600M (gfx1010) не хочет дружить "пингвин".

Что там ещё... Ладно, пожалуй остальное буду смотреть по ситуации.

Нужно подумать над системой оценки, хотя не вижу смысла изобретать что-то сложное, просто буду добавлять по одному баллу тестируемому дистрибутиву за каждый косяк во время использования, чем больше баллов - тем хуже дистрибутив в итоге, всё просто.

Конечно, я уже выдал паре дистрибутивов минусы уже в самом начале, Ubuntu за введение в заблуждение с единицами измерения, и Debian за то, что в первую очередь выдают непригодный для использования без интернета образ по кнопке "загрузить".

Сначала я думал не учитывать эти минусы, но передумал, они пойдут в общую копилку, ибо обман есть обман, такое я не буду игнорировать, ведь сравнение уже по сути началось.

Ну а пока завершу данную часть, и возможно возьму небольшой перерыв, а то негоже с температурой 37.5 заниматься сравнительными тестами, а ведь ещё только обед, даже не вечер...

Здесь будет ссылка на следующую часть...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки

Теги

тест linux chimbal линукс chimbalix ubuntu debian
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
7
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
18
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
6
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-1000GM
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Carbon WIFI
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia выпускает новый драйвер GeForce 572.42 WHQL добавляющий DLSS в новые игры
8
Процессоры Ryzen 5 8400F, Ryzen 5 7500F и Core i5-12400F с DDR4 сравнили в играх
7
В Китае разработали водородную батарею с плотностью энергии 2825 Вт·ч/кг и эффективностью 99,7%
3
В Подмосковье появится завод по производству стройматериалов из листовой стали
1
Google заблокировал жителям России возможность переименовывания объектов на картах
5
Microsoft удалила Intel Core 8-го, 9-го и 10-го поколений из списка поддерживаемых Windows 11 24H2
7
Эксперты назвали несколько причин оплавления разъёмов 12VHPWR на видеокартах GeForce RTX 50
23
Новый российский ядерный реактор ВВЭР-1200 обеспечит Египет чистой энергией на 100 лет
1
Флагманы Huawei Pura 80 Pro получат двухслойные OLED-экраны и новые камеры
+
Hazelight Studios исключает возможность создания лайв-сервис игр
+
Поступает все больше сообщений о плавящихся видеокартах Nvidia RTX 50 — вероятно, дело в кабелях
13
Для RX 9070 XT в исполнении Red Devil от PowerColor может потребоваться БП мощностью 900 Вт
10
Техпроцесс Intel 18A превосходит по производительности TSMC N2, но отстает по плотности транзисторов
3
Последний BMW M5 засняли в обновлённом виде
1
Apple изучает возможность запуска сборки iPhone в Индонезии
+
Bloomberg: Из-за разворота во внешней политике США хуже всех придется Прибалтике и Польше
1
«Капитан Америка: Новый мир» получил самую низкую зрительскую оценку в истории Marvel
2
Украина добывает всего 7 из 50 критически важных для США минералов
1
Российская нейросеть научилась находить ошибки в вычислениях квантовых компьютеров
+
Фото упаковки Radeon RX 9070 XT от PowerColor раскрыло требования к мощности блока питания
8

Популярные статьи

Почему AMD Radeon и Linux это плохая связка на примере игры Control и программы Blender
32
Обзор фильма ужасов "Полночь с дьяволом"
5
GTA VI, PlayStation 5 и будущее игровой индустрии — что нас ждёт в 2025 году
2
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
1
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
3

Сейчас обсуждают

[IRanPast]
13:40
Зашëл поставить единицу
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
PanzerK
13:31
Ты языком мелишь и не более того... вот как покажешь нам свою сборку... тогда и поговорим, а пока ты ничтожество и отношение к тебе соответствующее. За твоей писаниной ничего не стоит, а значит - ты д...
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
Максим Овчинников
13:31
Не прошло и трёх лет, как страны Европы наконец-то поняли, что за них никто ничего не сделает. Теперь они всерьёз раздумывают о том, как обеспечить собственную безопасность в условиях политики Америки...
МИД Польши назвал неизбежным отправку войск ЕС на территорию Украины
linux4ever
13:28
Кстати где твой: >Я просто не хотел видеть "красное железо" в новом "компьютере" для работы и использования, ни в каком виде, потому смотрел исключительно Intel + NVIDIA варианты, так был выбран Asus...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
clawbug
13:27
Так гугл давно прекратил работу в рф. В местные, в добавок, вкатили гуглу немыслимый по размерам штраф. Явно с намёком, что деятельность гугла тут нежелательна
VK усиливает позиции на рынке офисного ПО через покупку доли в Р7
Максим Овчинников
13:25
Демилитаризация наоборот уже случилась после полномасштабного вторжения в РФ.
FT: США запросили у ЕС количество техники и войск, которые они готовы ввести на территорию Украины
Максим Овчинников
13:20
Если РФ выплатит компенсации за те зверства, что она творила все эти годы в Сирии, то почему бы и нет.
МИД Сирии: Вопрос отношений с Россией может быть пересмотрен сирийским народом
Максим Овчинников
13:17
Издание «Politico» сообщает (https://www.politico.eu/article/trump-team-to-start-russia-ukraine-peace-talks-saudi-arabia-putin-zelenskyy/), что представители команды Трампа прямо сейчас направляется в...
Fox News: Киев не пригласили на встречу представителей РФ и США в Саудовской Аравии
linux4ever
13:17
>и начиная с версии 6.6 сломали драйвер графики VMSVGA, VMWARE ничего не ломала, сломали умники из Oracle в VirtualBox, которые взяли чужой драйвер. Но видимо ты слишком неопытный пользователь ПК, ра...
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro и Chimbalix на пригодность для использования
Максим Овчинников
13:14
Как и Аляска, только есть один нюанс.
Зеленский: Мы начали работу с командой Трампа и уже чувствуем, что успех возможен
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем