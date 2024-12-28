Про ноутбук MSI Alpha 15 на основе Ryzen 7 4800H и Radeon RX 5600M мало что хорошего можно сказать, ведь комплектующие от AMD всегда славились ужасными драйверами, отвратительной поддержкой и вечными проблемами, а качество изготовления от MSI уже спустя 3 года дало о себе знать разваливающимся пластиковым корпусом и барахлящим вентилятором GPU.

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Да, вентилятор GPU был сломан во время обслуживания, ведь он создан одноразовым и не обслуживаемым, хотя грелся ноутбук примерно одинаково что с двумя вентиляторами до обслуживания, что с одним после, однако, хоть MSI и изготовили корпус из посредственного пластика, а вентиляторы установили одноразовые, но ноутбук всё же оказался довольно живучим...

Впрочем, сейчас речь не об этом.

На днях наконец приехала новая "турбина", упаковка отличная, китайцы знают толк в упаковке заказов, прямо радуют в последнее время, в общем оставлю ссылку здесь на заказанный вентилятор.

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https://aliexpress.ru/item/1005002134515287.html

Продолжаю распаковку турбины (радиальный, центробежный вентилятор), осматриваю, и выглядит она как новая, хотя она и есть новая, чего уж тут.

Далее нужно установить новую деталь и пользоваться, но это было бы слишком просто и не интересно, так что запускаю игру и жду пока ноутбук прогреется, снизу есть активная подставка с дополнительным вентилятором.

Переключаю планировщик ЦП в режим производительности, чтобы выжать побольше производительности в игре, а следовательно и больше разогреть ноутбук, и спустя время температура стабилизировалась.

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В районе кнопки питания корпус разогрелся до 47 градусов, как раз там находится радиатор без вентилятора, ближе к центру нашлась зона разогретая до 50 градусов, примерно там находится видеокарта, в остальном нагрев не превышает 40 градусов.

По датчикам видеокарта RX 5600M разогрелась до 90 градусов, процессор до 78 градусов, в игре 47 FPS, запомним эти показания.

Почему я не проверяю температуры во время стрессовых тестов вроде Linx 0.6.5? Всё просто, проблема в технологии Boost, что автоматически разгоняет процессор ориентируясь на температуру, следующий результат в 92 градуса получен уже после ремонта системы охлаждения, хотя я и применил более качественную термопасту, что явно лучше отводит тепло на радиатор от кристалла, чем предыдущая справлялась, но процессор всё равно разогревается выше 90 градусов при полной нагрузке.

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Потому я решил, что нет смысла сравнивать температуру ЦП при максимальной нагрузке, всё равно AMD Ryzen разогреет себя до предела автоматическим разгоном...

Так что вернёмся к разборке и установке вентилятора, не будем забегать вперёд больше.

В целом, восстановленные свежей пастой "жидкие" прокладки неплохо себя показывают, но пожалуй нужно будет замесить побольше при сборке, а ещё я заметил, смесь слишком быстро высыхает только в одном месте, в зоне дросселей паста уже практически сухая, это означает лишь то, что катушки индуктивности выделяют больше всего тепла.

Ладно, прикручиваю новую турбину к радиатору, встало как родное.

Осталось сделать новый замес жидких прокладок, разбавляю более качественной пастой дополнительные остатки ранее припасённые.

Замесив всё что было - накидываю на чипы памяти побольше, дроссели и силовые ключи, так же добавляю более качественную пасту на ЦП и ГП, ну и собираю систему охлаждения.

Вентилятор процессора, пожалуй, нужно будет тоже заменить новым, надо было сразу заказать обе турбины, ибо придётся ещё раз разбирать, позор производителям ноутбуков за такие системы охлаждения, требующие полной разборки для обслуживания и чистки радиаторов от пыли...

Проверяю жидкие прокладки, выглядят отлично, выдавились как положено, не удивлюсь, что при этой сборке и без второй турбины температуры уже заметно снизились бы.

Жаль конечно, что MSI не смогли осилить более функциональный BIOS, чем пара пунктов с информацией о системе, но с другой стороны, такой BIOS и настраивать особо не нужно после сброса настроек из-за мёртвой батарейки CMOS, но это всё равно огромный минус в копилку MSI.

На этот раз температура корпуса явно снизилась, где было 50 градусов стало 40, хотя ноутбук из холодного состояния сейчас тестируется, но думаю уже достаточно времени прошло, чтобы начать сбор результатов.

Особенно отмечу уровень шума, с одним вентилятором было шумно, но с двумя стало ещё больше шума, впрочем, хотя бы не барахлит как раньше.

И меня немного напрягает шум, ведь даже самодельный компактный ПК размером 10x30x40 сантиметров на основе GeForce GTX 1070 AERO OC (турбина) и Ryzen 7 2700X, шумел ощутимо меньше при максимальной нагрузке с общим потреблением около 300 Вт, чем ноутбук MSI Alpha 15...

Компактный ПК по сравнению с коробкой от ноутбука Asus TUF Gaming F17...

По датчикам улучшения тоже заметные, видеокарта теперь нагревается до 70 градусов, а процессор до 66 градусов, в случае ЦП температура снизилась на 12 градусов, а в случае RX 5600M на все 20 градусов, отчасти это заслуга более качественной пасты на чипах, но всё же второй вентилятор явно играл решающую роль, по крайней мере пока нет валенков из пыли на радиаторах.

Очередное обслуживание ноутбука завершено, осталось только заменить вентилятор процессора на новый, но он ещё не приехал, так что посмотрим как поведёт себя "жидкая" прокладка смешанная с более качественной пастой, но это уже при следующей разборке.

Меня действительно напрягает тот факт, что прокладки слишком быстро сохнут именно на дросселях фаз питания GPU, наверное не помешало бы раздобыть как-нибудь КПТ-19 вместо обычных термопаст, не знаю даже что ещё с этим придумать действительно эффективного и жизнеспособного...

В любом случае на этом закончим сейчас.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



