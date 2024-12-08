Сразу после покупки ноутбук MSI Alpha 15 показывал себя весьма хорошо, я даже делал обзор в 2021 году, однако со временем начали проявляться разнообразные проблемы...

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Проблемы с ноутбуком от MSI настолько достали в последнее время, что в итоге был куплен Asus TUF Gaming F17 с начинкой Intel Core i7 13620H + RTX 4070, Почему Intel + NVIDIA? Просто чтобы не связываться лишний раз с поделками AMD.

Кстати, забыл сказать в прошлом обзоре, но новый ноутбук обошёлся примерно в ~1700$ по курсам валют на начало 12 месяца 2024 года, что примерно столько же, сколько стоил MSI Alpha 15 в 2021 году (~1560$).

И да, с новым ноутбуком всё работает как положено, были конечно вопросы к технологии VMD от Intel, вообще непонятно, зачем она в ноутбуке, но суть в том, что новый Asus TUF F17 наконец позволяет нормально работать, а так же играть в игры, некоторые из которых, даже не запускались с Radeon RX 5600M...

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Но вернёмся к MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU-BSAR748H16GXXDX10SA, MS-16UK), данный ноутбук основан на процессоре Ryzen 7 4800H, так же имеет дискретную графику Radeon RX 5600M 6 ГБ, стандартные 16 ГБ ОЗУ были непригодны не то что для работы, но и для игр, потому заменены на 64 ГБ двумя модулями по 32 ГБ каждый.

Начнём с зарядного устройства A17-230P1A, оно немного потрепалось, мощность 230 Вт.

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Далее внешний осмотр, но перед осмотром ноутбук был очищен с помощью туалетной бумаги и смеси из медицинского спирта с обычной водой, и к сожалению, зелёный логотип на крышке побледнел, да, он стирается медицинским спиртом из аптеки... Это было крайне неожиданно, потому не усердствовал с чисткой бледного логотипа.

Из неприятного отмечу фирменные текстурированные боковины, мне пришлось сильно постараться, чтобы вычистить эти узоры, ну а ещё потерялся один винт, вроде в первый, или даже второй год использования. Там вообще страшно что происходит внутри, что-то болтается если вращать ноутбук, но об этом позже...

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Открываем дисплей и продолжаем осмотр!

Первой бросилась в глаза зона левого нижнего угла корпуса, где обычно расположена рука, ну, тут всё очевидно без лишних слов, краска стёрлась до пластика, а ещё наклейки AMD Ryzen / Radeon поплыли.

И если честно, лучше бы AMD не красивые наклейки делали, а нормальные драйверы для своих поделок называемых видеокартами, а то в 2023 году кинули пользователей "устаревших" видеокарт вроде RX 500 / Vega с официальным драйвером Vulkan API...

Наверное, AMD считают, что фанаты перетерпят Vulkan версии 1.3.260, когда у всех остальных уже 1.3.280+, в чём тут проблема? Да в целом никаких, ну разве что не работают Mesh шейдеры вообще никак, когда даже встройка Intel хоть как-то работает с ними, может быть ещё что-то не работает, о чем я даже понятия пока не имею...

Ну и конечно же перетерпят любители Radeon с драйверами версии 24.9.1, ведь всё что новее - исключительно для видеокарт RX 5000 серии и выше, хотя всё равно AMD не обновляла графическое API Vulkan с 2023 года, а прочие косяки как были, так и есть.

А ведь Radeon RX Vega только родилась в 2017 году и AMD уже кинула пользователей этих видеокарт с драйверами, вечно кривыми драйверами...

NVIDIA до сих пор поддерживает GeForce 900 серии, что появились в 2014 году, где там "потенциал" у поделок AMD под названием "Radeon"? Как там эти байки звучат от фанатов "красного лагеря"? Вот выпустят новые драйверы, догонят и обгонят "плохую и ужасную зелень"? Ага, конечно, верю (нет). Никогда не выпускали ничего действительно качественного, и вдруг выпустят? Ну-ну...

Что-то я отошёл далеко от осмотра ноутбука.

Возвращаемся к наклейкам, да, состояние у большой наклейки не очень хорошее, думаю потом её вообще сниму, не знаю как, но в текущем состоянии она мешает.

Теперь тачпад, ну, как бы сказать, он немного провалился с одной стороны, и уже давно...

Клавиатура в целом живая, только одна кнопка протёрлась до дырки, а ещё силиконовую резинку пришлось приклеивать, ибо отвалилась от мембраны клавиатуры.

Дисплей в порядке.

Хотя к драйверам AMD у меня есть много вопросов, начиная от банальной прожорливости и кривыми настройками цветопередачи (уже предвкушаю вопли про "отличные цвета" от фанатов "красного лагеря"), отчего цвета немного неправильно отображаются и заканчивая неправильным распределением графических API между двумя ГП, но это всё мракобесие пожалуй оставлю для отдельной статьи.

Далее пришло время разборки, ведь как я уже говорил - внутри что-то болтается, да и один вентилятор барахлит когда включается, короче нужно провести обслуживание...

Тут сразу можно заметить, что основную работу по охлаждению выполняла только основная процессорная "турбина", на которую собственно идут практически все трубки охлаждения, а вторая, барахлящая турбина, выглядит не такой уж и засорённой, она отвечает за дополнительное охлаждение видеокарты.

Но вернёмся к "барахлу", тут видим отвалившиеся латунные втулки и куски пластика по всему ноутбуку...

Пожалуй сниму я аккумулятор от греха подальше...

Продолжаю собирать куски корпуса и латунные втулки по всему ноутбуку, такое ощущение, что это не ноутбук за 1600$, а какая-то дешёвая китайская игрушка за 50 центов, такое же качество пластика.

Подбираюсь к тачпаду, да, это отвал тачпада, все пластиковые заклёпки отвалились с одной стороны.

Далее снимаю наклейку основного SSD, она просто оторвалась оставив тонкий слой на гнезде и этикетке накопителя, ну, хотя бы не проводит электричество, и на том спасибо, однако приклеить уже не выйдет.

Заглядываю под системную плату и вижу там явно отломанное крепление, значит и металлическая втулка где-то валяется, боюсь представить, если бы именно на этой втулке застрял винт поддона, просто вырвать не выйдет, ведь системная плата мешает, пришлось бы плавить поддон паяльником нагревая винт, если бы такое произошло...

Итого раздобыто три втулки и кучка пластиковых обломков. И идеале нужно как то склеить всё обратно, а после усилить, но это как повезёт.

Однако вернёмся к SSD, тут моё внимание привлекли влажные разводы на плате, да, это потекли прокладки, довольно забавное зрелище.

Убираю прокладки и протираю плату насколько возможно.

Цепи питания процессора охлаждаются через такие же прокладки и они тоже потекли, правда в сторону радиатора, потому он весь в пыли, даже зубной щёткой не получилось вычистить, наверное плохо старался.

Под радиатором видеокарты уже другие прокладки, жидкие, правда не особо они и жидкие на текущий момент...

Возможно эти прокладки от SSD пригодятся, странно они цвет конечно меняют в зависимости от условий освещения, ну да ладно.

Пора снимать радиатор, и тут возникла проблема с винтом под номером 10, я чуть не сорвал шлицы откручивая, слишком уж низкого качества эти винты, ведут себя как пластилин...

Ещё тут проблема в том, что системная плата закреплена на модуле клавиатуры, а он недостаточно жёсткий, в итоге давить особо нельзя, есть риск продавить до матрицы, а без давления не открутить застрявшие винты, ведь шлицы просто плывут.

Возможно у меня была не идеально подходящая отвёртка, но лучшей не нашлось в нескольких наборах...

Тут действительно использовались жидкие прокладки, но их состояние вызывает большие вопросы...

Паста на процессоре и ГП уже как камень, буквально как камень, не то чтобы она перестала работать от этого, но повторно использовать уже не выйдет.

Жидкие прокладки местами превратились в твёрдые.

Некоторые "жидкие" прокладки явно не выполняли свою задачу по отведению тепла, это особенно заметно в зонах охлаждения чипов памяти видеокарты.

Хотя некоторая масса жидких прокладок вполне податлива, но классические таки надёжнее будут, хотя и протекают.

Пятки радиаторов явно требуют дополнительной обработки, помимо следов фрезеровки есть задиры, так что обрабатываю, без фанатизма.

Хотя местами жидкие прокладки и выглядят жидкими, но внешний вид обманчив, далеко не всю массу удалось снять.

Так как у меня нет новых прокладок - собираю старые и перемешиваю, ещё поработают.

Остались только каменные отложения, их тоже было решено снять, хотя можно просто намазать свежей пасты и установить обратно систему охлаждения, но это слишком просто...

Соскребаю "прах" и смешиваю с относительно жидкой половиной.

Вроде нормальный получился пластилин, вполне податливый, чем то напоминает КПТ-8, как бы странно это не звучало, такие же ощущения были от этих жидких прокладок когда оставались следы на пальцах...

Отлично, радиатор очищен.

Теперь нужно обслужить вентиляторы - убираем пылевые отложения.

Осталось что-то сделать со второй турбиной, что барахлит и тарахтит...

Изначально я планировал просто смазать втулку, обычно это помогает когда турбины барахлят, но тут установлен одноразовый и необслуживаемый PAAD06015SL N426.

Я пытался снять крыльчатку, честно пытался, но для её снятия нужно было приложить столько силы, что жестяной корпус точно изогнулся бы и толку от снятой крыльчатки уже не было бы, потому достал шуруповёрт и сверло, в планах было просверлить отверстие, которое бы позволило подсунуть иглу шприца под втулку для смазки.

Но что-то пошло не так, и я просверлил обмотку двигателя, было уже всё равно, потому силой выдавил крыльчатку, правда погнул корпус, как собственно и ожидалось, теперь он извивается немного, что очень плохо конечно же, но уже без разницы так-то.

К сожалению, турбина от другого ноутбука слишком габаритная, ну и тонкая, её невозможно установить в MSI Alpha 15, увы, потому попытался исправить обмотки двигателя, но бросил эту возню, слишком много повреждений, а перематывать у меня нет проволоки подходящей.

Да и потом ещё собрать двигатель обратно, а учитывая гнутый и повреждённый корпус - ну его, слишком много возни, так что обойдётся ноутбук без дополнительного вентилятора, пока приедет новый.

Продолжаем разборку, снимаю всё что плохо приклеено, была одна пластина возле ГП такая, назад приклеить уже не выйдет, увы.

Очищаю плату от мусора.

Ну и разбираю дальше, правда EDP штекер монитора немного развалился у меня в руках, почему-то оторвалась пластиковая ручка, за которую нужно снимать штекер с платы, ну ничего, отвёрткой аккуратно подковырну, ей-богу, разваливается на куски прямо в руках этот ноутбук...

Наконец системная плата снята, да, если вдруг нужно заменить клавиатуру в MSI Alpha 15, то для этого обязательно придётся снимать системную плату, ведь держится она на модуле клавиатуры...

Чёрную наклейку не стал снимать, ибо назад не смогу приклеить, так мне шепчет давно высохший клеевой состав под наклейкой...

Из интересного отмечу микроконтроллер ARM STM32F072, отвечающий за подсветку, и возможно функциональные клавиши клавиатуры, я бы назвал это избыточным выбором для таких задач, но главное чтобы нормально работало, остальное не особо важно.

Наконец добрались до корпуса, теперь можно заняться ремонтом, насколько это возможно в обычных домашних условиях.

Меня очень напрягает отвал тачпада, так что беру самодельный аккумуляторный паяльник и с лёгкостью распаиваю узор вокруг слабых мест, нет, я не буду паять, пластик тут и так паршивого качества, ещё пропаяю насквозь, мне это не надо...

Подклеиваю оторванную втулку к посадочному месту.

Остальные втулки обильно заливаю горячим клеем, теперь если они и развалятся, то всё равно никуда не выпадут, ведь горячий клей после застывания не позволит, он гибкий и вязкий, заливаю даже целые втулки.

Так же горячим клеем заливаю тачпад, именно для этого мне нужно было поработать паяльником, чтобы создать дополнительное сцепление с корпусом, и мне не приходилось снова разбирать ноутбук для ремонта.

Может горячий клей и не любит нагрев выше 70 градусов, но я использую его в таких местах, где нагрева обычно нет, не эпоксидной смолой ведь заливать, тем более она становится жёсткой, а мне жёсткость не нужна тут.

Одну втулку отремонтировать не удалось, там вообще всё рассыпалось, а втулку под динамиком конечно отремонтировал, но она возможно сломается спустя несколько разборок, но в этой зоне ничего страшного не произойдёт, даже если заклинит винт в этой втулке, и её вырвет.

Горячего клея намазал, мусор убрал.

Далее прокладки, сначала я думал воспользоваться зелёной на дросселях, и навалил от души обрезков на каждый дроссель.

Так же навалил "жидких" прокладок и обычной пасты:

Если один обрезок зелёной прокладки вроде как нормально прижимался, то целая армия уже не сжималась как положено, и я не мог установить радиатор нормально.

Он вроде установился, но с перекосом, а перекос в ноутбуке это очень плохо.

Так что меняю обычные прокладки на пластилиновые, и всё нормально собралось на этот раз, может пятно контакта с чипами памяти и не идеальное, но хотя бы без пещер, что были с завода...

Получилась одна лишняя втулка и куча пластикового мусора, ну не считая лишних прокладок от SSD, они ещё пригодятся в хозяйстве.

Осталось проверить, как ноутбук будет работать без дополнительной турбины, и работает он вполне нормально.

Собственно ничего нового, процессор охлаждается, ведь основная турбина осталась нетронутой, да, я её не разобрал для смазки, иначе рисковал погнуть корпус турбины, но она и не нуждалась в смазке особо, главное температуры в норме. Может R7 4800H и греется во время стресс теста FPU до 94 градусов, но он и новый примерно так же грелся, да и в другом ноутбуке Ryzen 7 5800H грелся примерно так же, так что это, судя по всему, нормальная температура под стрессовой нагрузкой для AMD.

Ну что же, вроде всё нормально работает, можно винты вкрутить в поддон и продолжить тестирование, производительность GPGPU оказалась на нормальном уровне, хотя Vega даже не отображается как доступный ГП, хотя при покупке я точно помню, что со старыми драйверами были доступны обе видеокарты для OpenCL теста, это уже явно виноваты новые драйверы AMD вечно кривые, опять поломали то, что хоть как-то работало раньше...

И да, в датчиках RX 5600M не отображается, но ничего удивительного, у AMD всегда были, есть и наверное будут проблемы с датчиками, это вам не NVIDIA.

Снова подключаю зарядное устройство и продолжаю тесты.

Расположен ноутбук не идеально, тем не менее - работает вполне стабильно, только температуру лучше смотреть через диспетчер задач Windows.

Точно, совсем забыл проверить тачпад, больше он не проваливается.

Дальше тест аккумулятора, удивительно, но он почти полностью зарядился после полной разборки, до разборки аккумулятор заряжался процентов на 70-80, и всё, теперь же удалось зарядить порядка 62.5 Вт*ч из 65.6, интересно.

За 44 минуты простоя со включенным дисплеем аккумулятор разрядился на 8 Вт*ч, неплохо.

Пришлось потанцевать с бубном немного, чтобы задействовать нужную видеокарту, спасибо вечно кривым драйверам AMD за лишние проблемы на ровном месте, но запустил более тяжёлый тест "коронавирус", ну и заодно проверил температуру, выглядит неплохо.

Даже несмотря на импровизированные подставки под днище - максимальный нагрев видеокарты RX 5600M вышел на уровне 84 градусов, тест работал около 17 минут, аккумулятор разрядился с 84% до 30%, видеокарта это всё время жрала около 100 Вт*ч энергии.

Остатки было решено разрядить встроенной в ЦП Radeon Vega, после небольших танцев с бубном разумеется, ведь убогий драйвер AMD не умеет адекватно выбирать активную видеокарту для работы...

Так аккумулятор продержался ещё 14 минут, пока не разрядился до 10%.

Так как напряжение упало до отметки 10в, я решил не разряжать сильнее, и так уже 3.35в напряжение на каждой группе литиевых аккумуляторов, но при подключении питания зарядка началась лишь спустя 7 минут, видимо батарея сильно нагрелась во время тестов.

Осталось что-то придумать с дополнительным охлаждением, ведь турбины от других ноутбуков не подходят, а значит нужно сделать охлаждающую подставку.

Но это уже совсем другая история.

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Заключение

Ноутбук MSI Alpha 15 с начинкой AMD оказался весьма сомнительным приобретением, были проблемы виртуализации (Docker, WSL, виртуальные машины), а так же кривые драйверы AMD Radeon постоянно доставляли проблемы, да и сейчас "красные" драйверы работают криво, хотя казалось бы, чистая операционная система, что ещё нужно...

Корпус изготовлен из пластика низкого качества, примерно на второй год начались первые разрушения, и до сих пор разрушается, кто знает, может металлические втулки как раз и были виновниками некоторых из сбоев в работе ноутбука, хотя сбои были задолго до того, как корпус начал рассыпаться, так что сомнительно.

Конечно же отмечу и тот факт, что MSI просто бросила ноутбук после выпуска, почти как AMD постоянно бросает владельцев "устаревших" видеокарт, никаких новых прошивок BIOS с исправлениями косяков AMD, просто выпустили кривой хлам и оставили владельцев один на один с этим.

Заводское нанесение жидких прокладок тоже вызывает много вопросов, некоторые чипы памяти не охлаждались, ибо жидкие прокладки явно были раздавлены перекосом при установке системы охлаждения, от чего образовались пещеры между чипами и радиатором...

Но стоит заметить, радиатор имеет массивный контакт как с самими чипами ГП / ЦП / памяти, так и с цепями питания, и это одна из немногих хороших особенностей устройства.

Прокладки под SSD потекли, а сам SSD, кстати, совсем забыл...

Ну короче, основной SSD от Kingston на 512 ГБ имеет ощутимый износ, всего 40 ТБ записей, а ресурса осталось 62%, думаю его следует заменить, ведь изношенные SSD довольно быстро теряют записанную информацию, хотя тут износ относительно небольшой, так что в качестве накопителя для операционной системы ещё сойдёт.

Особенно отвратителен тот факт, что в ноутбуке установлены одноразовые вентиляторы, которые невозможно обслужить без применения силы, а если применять силу - жестяной корпус деформируется, и это приводит к небольшому перекосу крыльчатки, потому я не стал трогать основной вентилятор охлаждения, пусть уже работает до последнего без смазки.

Жаль к MSI Alpha 15 не подходят вентиляторы от других ноутбуков, а то я бы установил другую, гораздо более адекватную турбину, даже несмотря на то, что она уже имеет некоторую наработку...

Ну и "пластилиновые" винты крепления системы охлаждения мне не понравились, может если подобрать идеальную отвёртку - можно было бы разобрать не повредив "пластилиновые" шлицы, но у меня не нашлось идеальной отвёртки в наборах, так что винты явно минус ноутбука MSI.

Аккумулятор действительно удивил, за три года конечно потерялась ёмкость, но совсем незначительно, бывает гораздо хуже в других устройствах.

Хоть ноутбук вполне себе работает сейчас, но мой компактный ПК с GeForce GTX 1070 гораздо лучше, просто потому что видеокарта от NVIDIA имеет нормальные драйверы, да, она уже старая, гораздо старее, чем RX 5600M, но функционально GTX 1070 гораздо лучше поделок AMD, увы.

Если прямо сейчас перейду с NVIDIA GeForce GTX 1070 на AMD Radeon RX 5600M - потеряю CUDA / OpenCL 3.0, нейросети сразу отлетают как класс приложений, ибо у "красных" вечно всё через задницу в плане вычислений.

Даже взять Blender, со старой GTX 1070 я могу в настройках включить одну галочку "OptiX" или "CUDA", и спокойно моделировать, смотря на полноценный результат в реальном времени, а с AMD Radeon нужно пройти девять кругов ада, чтобы хоть что-то заработало, не факт что по-человечески, и не факт что вообще заработает.

Хотя можно костылями заставить работать некоторые вещи, но это будет набор костылей сомнительной эффективности. Собственно, под AMD всегда и везде наборы костылей, ибо даже драйверов стабильных нет, вечно что-то урезают, а потом возвращают поняв насколько обосрались, кому оно надо "это" поддерживать на полном серьёзе? Даже OpenCL, как правило, работает на видеокартах NVIDIA и Intel гораздо лучше, чем с AMD...

Также потеряю адекватный OpenGL, привет артефакты и утечки памяти в некоторых играх, даже с Vulkan API будет мракобесие, просто потому что AMD ещё в 2023 году кинула владельцев видеокарт RX 500 / Vega серий, а ведь Vega установлена в процессоре Ryzen 7 4800H, да и проблемы виртуализации не очень привлекают, хотя может с чистой операционной системой и другими вариациями использования не столкнусь с этим мракобесием виртуализации, но наверняка сказать нельзя.

Ну и конечно придётся забыть про Linux и перейти на Windows, если вдруг сменю GeForce на Radeon, ведь AMD за десятилетия, оказались неспособны выпустить ни одного адекватного драйвера для "пингвина", говорю как человек, практически всю жизнь использовавший видеокарты ATi/AMD, ну а линуксоидные драйверы работают как кривой хлам, только NVIDIA действительно нормально работает под линуксом, но увы, её драйверы не работают с "красными" видеокартами.

Да, когда-то я был глупым фанатом AMD, когда выбирал ноутбук MSI с "красной" начинкой, но сейчас даже не посмотрю в сторону AMD при выборе ноутбуков, да и в сторону MSI тоже, увы, но на данный момент, по моему опыту, только Intel + NVIDIA жизнеспособны в ноутбуках, "красные" непригодны для полноценного использования, как минимум потому что не могут выпустить нормальные драйверы для поделок под названием "Radeon".

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



