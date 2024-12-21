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О живучести ноутбука MSI Alpha 15 (A4DEK-011RU, R7 4800H, RX 5600M)

Или как в один "прекрасный" день плоский дисплей превратился в изогнутый, а корпус разломался на куски...
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Сейчас речь пойдёт про один день из жизни ноутбука MSI Alpha 15 с процессором AMD Ryzen 7 4800H, видеокартой AMD Radeon RX 5600M и 64 ГБ ОЗУ.

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На самом деле начинка от AMD это самая серьёзная проблема данного ноутбука, потому что "красные" до сих пор не смогли осилить нормальные драйверы для поделок под названием Radeon...

Однако несмотря на отвратительную начинку, этот ноутбук меня очень даже удивил своей живучестью, особенно ЖК матрица, в общем мне нужно было взять устройство с собой, немного в спешке собрал рюкзак, закинул туда ноутбук...

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И вот настал тот самый день, правда утренних фотографий нет, ибо некогда было делать, но ближе к вечеру ноутбук вроде нормально выглядит, однако это только с первого взгляда, на самом деле утром он упал на пол находясь в рюкзаке.

В итоге корпус разломался на куски, его теперь можно раскрыть одним пальцем, но это ещё далеко не все последствия падения.

 

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По отпечаткам на полу можно понять, что падение было приличное...

 

Как так получилось? Просто расстегнулась лямка рюкзака когда надевал, но опять же, у меня утром не было особо времени, потому на скорую руку усилил лямки обычным скотчем, чтобы во второй раз не уронить ноутбук на пол, ибо второе падение он мог и не пережить.

 

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Вероятно некоторые уже догадались, что самое интересное я ещё не рассказал, так и есть, самое интересное было в матрице ноутбука MSI Alpha 15...

Угол дисплея после падения изогнулся клювом курицы, и я сразу подумал что всё, матрице конец, но нет, она нормально работала, потому на скорую руку выправил матрицу, насколько смог, проверил ноутбук что всё нормально, и закинул в рюкзак да поехал по делам на целый день.

В итоге матрица так и осталась немного гнутой, и это самое интересное, ведь я ещё не встречал настолько живучих матриц, да, может у неё и не лучшая цветопередача, что ещё больше усугубляется отвратительными драйверами AMD Radeon, но она пережила этот день.

 

Но гораздо сильнее меня волнует разбитый корпус, он не позволяет нормально закрыть крышку, ибо корпус выгнулся в сторону ЖК матрицы, и так он ездил целый день со мной, что ещё больше добавляет очков живучести дисплею.

 

Да, вот так сурово корпус выгнулся, что не позволяет крышке закрываться как положено, ну а ещё клавиатурой стало неудобно пользоваться, ибо она утонула немного, короче нужно ремонтировать.

 

На всякий случай запустил игру и нагрузил ноутбук, но нагрев обычный, ничего особенного не заметил, он всегда так грелся, а значит с системой охлаждения всё нормально.

 

-

Следующий день...

Я не хотел браться за ремонт ноутбука на ночь глядя, тем более уже был уставшим, так что дождался следующего дня, и начал разборку, разумеется угловую втулку вырвало, ведь именно на этот угол пришлось падение, ну а поддон вроде целый, это радует.

 

Хоть это и не очень заметно, но я обнаружил, что системная плата тоже изогнулась немного, неприятно однако, но ничего страшного, ведь в этой части нет крупных микросхем на BGA пайке.

Везде валяются кусочки пластика, даже под радиатором один нашёлся, и даже внутри турбины системы охлаждения, куски пластика буквально по всему ноутбуку рассыпались, но больше всего меня напрягали "жидкие" прокладки, было ошибкой их повторно использовать в том виде, в котором они были после предыдущей разборки.

 

В общем снимаю системную плату, и да, она явно гнутая, но не страшно, так что откладываю в сторону.

 

На удивление, тачпад крепко сидит на своём месте, а значит хорошо я его закрепил в прошлый раз, и не зря намазал клея даже там, где он ещё не отвалился, ибо при последнем падении он точно отвалился бы, учитывая насколько сильно рвало втулки, что аж довольно вязкий горячий клей порвало, нужно будет дополнительно усилить такие места...

 

Продолжаю осмотр, вижу оторванный модуль клавиатуры, учитывая довольно низкое качество пластика я не удивлён, так что просто выгребаю куски пластика мешающие клавиатуре встать на своё место.

 

Отлично, клавиатура вернулась на своё место, хотя и не держится, нужно припаять и закрепить...

 

Хотя сначала осматриваю и ремонтирую разорванные втулки, чтобы никуда не убежали пока буду заниматься модулем клавиатуры.

 

Теперь можно и клавиатурой заняться, проверяю что всё нормально закрывается, насколько это возможно.

 

И припаиваю клавиатуру аккумуляторным паяльником, сначала расплавляю пластиковые крепления и спаиваю, а после горячим глеем дополнительно усиливаю, готово, клавиатура сидит как положено.

 

Можно и собирать, правда в одном месте переборщил с горячим клеем, но не беда, хотя именно в этом месте находятся потенциально горячие цепи питания видеокарты... Впрочем, от такого клей не должен поплыть, по крайней мере имеющийся у меня, хотя тут лучше было бы эпоксидной смолой заливать.

 

Теперь "жидких" прокладок черёд, убираю это с системы охлаждения и чипов.

 

Хотел было заменить на обычные прокладки, но опять не получилось, слишком уж сложно нарезать обычные прокладки нужной толщины, всегда получаются слишком толстыми, и не позволяют установить радиатор как положено.

 

В итоге сделал замес из "жидких" прокладок и обычной термопасты, выглядит очень даже неплохо.

 

Осталось только нанести нужное количество смеси на каждый элемент требующий охлаждения, стараюсь при этом не переборщить с количеством, хотя всё равно это уже достаточно жидкая субстанция, чтобы при излишках всё равно всё встало как надо.

 

Осталось собрать.

 

Проверяю все зазоры, так же не использованные прокладки обратно подкладываю под SSD, они конечно потекут со временем, ну да ладно, а вот на память видеокарты можно было и больше намазать, но в целом сойдёт.

 

Продолжаю сборку ноутбука, выглядит неплохо, по крайней мере уже не так сильно выгнут.

 

Остался излишек "жидких" прокладок оригинальных, наверное добавлю чуть пасты, перемешаю, и под SSD засуну, там ещё есть место под такие вещи, чтобы всегда был с ноутбуком материал, вдруг понадобится ещё.

При сборке были некоторые проблемы с корпусом, но когда закрутил винты всё выровнялось, однако это явно лишняя нагрузка на одну единственную втулку, остаётся надеяться, что она выдержит.

 

Да, экран всё ещё немного гнутый, полностью всё исправить уже не выйдет, ну и ладно, и так сойдёт.

 

Разумеется настройки CMOS сбросились, нужно менять батарейку, в остальном всё нормально.

 

Теперь MSI Alpha 15 снова готов работать, насколько удручающее и функционально недостаточное железо AMD позволяет, разумеется...

 

Конечно, AMD Radeon это далеко не уровень NVIDIA GeForce в целом, но поиграть в игры сойдёт, по нагреву ничего особо не изменилось, как обычно.

 

Так что на этом думаю можно закончить.

Вообще MSI Alpha 15 оказался довольно противоречивым, с одной стороны начинка от AMD, непригодная для нормальной работы в принципе, да и вечные проблемы с поддержкой, драйверами и переключением графических чипов, брр...

Но с другой - ноутбук оказался невероятно живучим, особенно ЖК матрица, жаль я не сфотографировал её в изогнутом состоянии, когда выглядела как клюв курицы.

В целом, ноутбук однозначно ещё поработает, даже несмотря на вечно проблемное в плане поддержки и софта AMD вместо видеокарт.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.

Если бы упал мой ПК, пол точно не отделался бы маленькой вмятиной, так что его лучше не ронять...


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