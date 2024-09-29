Предисловие

Существуют ли линуксы для игр? Формально чуть ли не любой разработчик дистрибутива может назвать своё детище "игровым линуксом", но так ли оно на самом деле уже совсем другой вопрос...

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Windows ведь не просто так занимает подавляющее большинство ПК и ноутбуков пользователей по всему миру, в первую очередь именно для Windows разрабатывают игры и софт, ведь в отличие от линуксов - "плохой и ужасной форточкой" можно нормально пользоваться без лишней головной боли и вечных танцев с бубном вокруг терминала.

Казалось бы, разработчикам нужно просто начать выпускать игры для Linux, и якобы всё будет прекрасно, но увы, не будет, ведь испокон веков даже простое распространение ПО для "пингвина" это тот ещё геморрой на голову, линуксоидные репозитории весьма ненадёжные, могут в любой момент умереть/оказаться недоступны по множеству причин, весят терабайты, а иные способы распространения настолько несостоятельны - что проще установить Windows и забыть про "пингвина" как про страшный сон...

Конечно, я в своём дистрибутиве Chimbalix пытаюсь решить проблему распространения ПО, и уже имею рабочий Installer-SH, что позволяет создавать автономные установочные пакеты приложений (пригодны для установки без доступа к интернету), имеет отличное сжатие благодаря архиватору 7-Zip, а в стандартном режиме даже root права не нужны для установки софта, однако даже этот проект имеет некоторые недостатки ввиду того, что появился совсем недавно.

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Есть ли что-то такое в других линуксах? Увы, но не встречал, обычно у линуксов и без таких вещей масса проблем, чего только стоит установить Nobara Linux на реальный ПК, далеко не каждый вообще сможет установить эту дичь без полной потери информации на диске, ссылки на предыдущие статьи по теме дистрибутива Nobara оставлю здесь:

Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика

Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК

Однако сейчас Nobara установлена и работает, а значит можно наконец приступить к сравнительному тестированию!

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Что должен "игровой линукс"

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Возвращаясь к началу следует уточнить один момент, ведь для кого-то достаточно чтобы операционная система могла просто запускать исполняемые файлы, а для кого-то система будет полным мусором если не сможет нормально запустить древнюю игру вроде Zuma (2003 год выпуска).

Вообще сложно представить, чтобы такую игру нельзя было нормально запустить, особенно учитывая её техническую проработанность, но кто знает, порой линуксы творят неожиданные "чудеса"...

Так вот, у меня есть следующие требования, без удовлетворения которых не могу считать линукс игровым, хотя, скорее просто список ожиданий от игрового линукса, ведь у каждого свои требования и ожидания:

1) Нормальная установка и работа на автономном ПК без доступа к интернету.

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2) Возможность запускать Windows игры "из коробки", ибо настоящих игр для Linux очень мало, если конечно отбросить обманки, когда Windows игры упаковывают вместе с Wine и подают как игры для Linux.

3) Система не должна мешать пользователю какими-либо неожиданными уведомлениями/предложениями.

4) При наличии доступа к интернету - недопустим значительный трафик в фоне без ведома и разрешения пользователя (более ~2 МиБ).

Первый пункт удовлетворяется как дистрибутивом Nobara (хотя есть претензии), так и Chimbalix.

Второй пункт скоро будем проверять сравнительным тестированием.

Третий пункт удовлетворяется дистрибутивом Chimbalix, но у Nobara с этим есть проблемы, там постоянно навязывают пользователю обновления, даже без доступа к интернету, брр.

Так же четвёртый пункт соблюдается в дистрибутиве Chimbalix, однако я не проверял Nobara насчёт трафика без ведома и разрешения пользователя, что же, думаю следует прояснить этот момент, заодно уточним проблему по третьему пункту...

Значит навязчивые уведомления всплывают примерно через 4 минуты 20 секунд после загрузки рабочего стола при отсутствии доступа к интернету:

Далее подключаю интернет и перезагружаю систему, ибо в линуксах планировщик может глючить "забывая" что заложено в него, в итоге сразу после загрузки системы получаю навязчивое предложение обновить систему, и ещё до момента как я что-либо выбрал - система насосала примерно 24 МБ трафика без моего ведома и разрешения, после чего всплыло дополнительное навязчивое предложение установить обновления:

Короче для Nobara это провал по четвёртому пункту, просто свинство какое-то...

Ладно, давайте перейдём к характеристикам тестового ПК, а так же к установке Chimbalix 24.4.

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Характеристики ПК и подготовка

В качестве тестовой системы будет использоваться мой компактный ПК в самодельном корпусе размером примерно 10x30x40 сантиметров, состоит он из AMD Ryzen 7 2700X, 64 ГБ DDR4 ОЗУ, MSI GeForce GTX 1070 AERO OC, 4x SATA SDD/HDD, 1x NVMe SSD и блок питания 2E Gaming 2E-EP750GM-140 на 750 Вт с сертификатом 80 PLUS GOLD, без нагрузки этот БП работает в пассивном режиме:

Для большей объективности сравнения у процессора отключен XFR Boost, а так же максимальная частота ограничена значением 3.6 ГГц по всем ядрам, почему? Просто однажды так настроил, сделал несколько сравнительных тестов и решил не менять больше, чтобы в дальнейшем условия оставались максимально одинаковыми со стороны оборудования.

Так же для объективности сравнения у операционных систем не будет доступа к интернету, с самого начала установки они не имели доступа к сети, и не будут иметь во время тестирования, полагаться будут только на то, что было установлено из локальных автономных установочных пакетов пригодных для распространения.

Подробные параметры работы ПК можно посмотреть на следующих "скриншотах", в том числе тайминги оперативной памяти:

В тестировании будут участвовать Windows 7/10, Chimbalix 24.4 и Nobara 40.

Ссылка на Chimbalix: https://github.com/Shedou/Chimbalix

Ссылка на Nobara: https://nobaraproject.org

Далее нужно установить Chimbalix 24.4:

Ничего сложного, просто выбираю раздел со старым Chimbalix 24.3 и переустанавливаю, есть конечно возможность отставить домашний каталог пользователя заменив только систему, но тут нечего сохранять, так что полностью переустанавливаю систему на первом разделе диска, разумеется не трогая другие разделы:

В дистрибутиве Nobara уже встроены драйверы видеокарт NVIDIA версии 560.31, это может быть приятно иногда, но по факту плохо, ибо драйверы по сути прибиты к дистрибутиву, и если что-то пойдёт не так - у пользователя будут проблемы с запуском системы, или чего похуже...

Потому я вряд ли когда-нибудь сделаю такую глупость как встраивание драйвера видеокарты в систему, да, у меня по умолчанию уже встроен стандартный Nouveau драйвер, но он выполняет роль базового драйвера, причём для его отключения в дистрибутиве Chimbalix был предусмотрен специальный скрипт, так что отключаем и перезагружаем систему, разумеется заранее скопировав нормальный драйвер от NVIDIA в домашний каталог:

Далее устанавливаю полноценный драйвер NVIDIA версии 560.35 (с полноценной поддержкой CUDA, OpenCL и т.п.), эх, когда там AMD осилит такие же полноценные установочные пакеты драйверов под Linux, чтобы так же легко установить даже на системах без доступа к интернету...

Когда там AMD прекратит выпускать мракобесие в виде пакетов зависимостей, что непригодны для использования без качественного и быстрого доступа в интернет... А вот и драйвер NVIDIA установился, перезагружаем систему:

Конечно, изначально установленный драйвер в Nobara звучит прекрасно, ведь не нужно ничего устанавливать для видеокарты, но в этом и проблема, при ручной установке пользователь может выбрать любой совместимый с ядром драйвер (в линуксах постоянно ломают обратную совместимость со старыми драйверами NVIDIA), а учитывая насколько паршивые драйверы у AMD, да и NVIDIA порой тоже допускает косяки, такая возможность может решить многие проблемы при неудачном стечении обстоятельств...

Впрочем, у меня всё установилось и работает, даже нововведения появились небольшие, похоже NVIDIA начинает обращать на линуксы внимание:

Эх, жаль с AMD такое не прокатит, ведь там ад зависимостей, чуть шаг назад или в сторону и всё разваливается, как всегда, у "красного" лагеря...

Так же в дистрибутиве Chimbalix будет использоваться утилита для переключения режима работы планировщика ЦП, просто потому что есть такая возможность, в Nobara такой возможности не нашёл, а извращаться в терминале не собираюсь для переключения каждого ядра в режим производительности:

Так же Chimbalix 24.4 имеет из коробки Wine Proton LG версии 9.5.1 (Wine 9.0), префикс собран из DXVK/VKD3D компонентов, он автоматически подготавливается и готов к работе практически сразу после установки дистрибутива, ядро Linux нестандартное, Liquorix 6.9.12:

Далее Nobara 40, тут ядро Linux 6.10.3 со всеми вытекающими последствиями в плане поломанной совместимости со "старыми" драйверами, из коробки установлен простой драйвер NVIDIA версии 560.31, CUDA скорее всего полноценно работать не будет, например с нейронными сетями, так же установлен простой Wine Staging версии 9.9, и это печально...

Ведь Wine версий 9.3 - 9.9 поломаны, они просто некорректно работают с некоторыми играми и софтом (а может и с большинством), более новые версии не проверял, так что не скажу больше, может уже и исправили вопиющие проблемы этих версий Wine, но я бы не стал (и не стал в итоге) встраивать очевидно кривую версию "вина" в дистрибутив, как это сделали в Nobara:

Ну и конечно пол гигабайта видеопамяти у видеокарты уже занято на рабочем столе, хорошо хоть не гигабайт, как обычно, спасибо вечно кривому Wayland за такую растрату памяти видеокарты, а ведь я ничего особо не запускал пока, кроме терминала, вот вам "игровой линукс".

Ещё эти навязчивые уведомления в самые неожиданные моменты, а если бы я прямо сейчас играл, и мне всё поломали этим предложением обновить систему, причем без доступа к интернету? Брр...

Далее Windows 7/10, тут уже установлен старый драйвер версии 472.12, чтобы в пределах Windows драйвер не отличался, хотя конечно же на Windows 10 можно было и 560 драйвер установить, но давайте дадим фору линуксам, они и так обычно печальны в играх...

На этом можно закончить с нюансами.

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Тестовый набор

Среди тестового набора будут бенчмарки, сортированы они по годам, самый старый 2009 года, самый новый - 2022 года, ну и конечно ChimbaBench давно заброшенный, но всё ещё работающий и полезный:

Среди игр будет Control (DX11/DX12, Ray Tracing), Forward to the Sky (DX9, Windows/Linux версии), Prodeus (DX11) и древняя Zuma, последняя чисто ради интереса, ведь настолько старая игра не будет помехой настоящему игровому линуксу? Хм...

Кажется не очень много игр, но учитывая что тесты нужно провести в четырёх операционных системах, и при этом нигде не напортачить случайно, то выходит не так уж и мало, тем более в дистрибутиве Chimbalix придётся два раза все тесты проходить, в обычном режиме, и в режиме высокой производительности...

Ещё хотел добавить в тестирование Ведьмака, но так подумал, и решил что лучше не надо, ибо нет никакого плана на эту игру, а просто побегать вручную это большая погрешность выйдет, а лишняя погрешность это минус к объективности сравнения.

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Сбор результатов...

Так как за один день мне не удалось собрать результаты во всех четырёх операционных системах, то и разложу всё не в порядке операционных систем, а в порядке конкретных тестов. Обычно я по очереди собираю и выкладываю результаты каждой ОС, но в данном случае по очереди пойдут не операционные системы, а тесты.

Причём мне придётся разбить тестирование на две части, ибо в одну всё ну никак не влазит, увы, или разбивать на две части, или вырезать всё до текущего момента, но тогда будет явно потерянное "предисловие" и подготовка...

ВНИМАНИЕ! Здесь будет ссылка на вторую часть с результатами.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.