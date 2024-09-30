Сбор результатов (бенчмарки)

Предыдущая часть: Здесь будет ссылка на предыдущую часть.

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Важно: я не буду в этом разделе останавливаться подробно на линуксоидных проблемах, тут будут в основном результаты, иначе раздел окажется неадекватно большим, так же обойдёмся без предисловий, кому интересно - ссылка на предыдущую часть будет указана выше.

Однако напомню, будет два результата в дистрибутиве Chimbalix, первый стандартный, второй в режиме производительности (включается через утилиту CPU Power GUI в панели управления), так как в дистрибутиве Nobara ничего подобного не было найдено, то для "игрового линукса" не будет дополнительного сбора результатов:

2009 - Street Fighter IV Benchmark.

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С этим тестом всё просто, выставляю максимальные настройки и собираю данные, никаких странностей и неоднозначностей:

Результаты буду заполнять по мере сбора в каждой ОС.

Важно заметить, так как скорость "игры" зависит от FPS, мне не удалось собрать данные в дистрибутиве Nobara, ибо там получилось всего 8 FPS, "игра" слишком медленно работала, чтобы можно было довести тестирование до конца...

Это все результаты в данном тесте.

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2013 - Unigine Heaven Benchmark 4.0.

Следующий бенчмарк тоже весьма прост и неприхотлив, однако позволяет собирать результаты как в DirectX 9/11 режимах, так и OpenGL.

Для загрузки видеокарты (GPU Limit) буду использовать только DX11 режим в 1920x1080 с высокими настройками без сглаживания, но так же буду проверять и при условии когда процессор выступает узким местом (CPU Limit), в таком случае будут минимальные настройки при разрешении 1024x576.

Первыми пойдут результаты с лимитом ГП:

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Далее DX11 лимит ЦП:

DX9 лимит ЦП:

OpenGL лимит ЦП:

На этом сбор результатов завершён в Unigine Heaven.

2019 - Superposition Benchmark 1.1.

Тут тоже всё просто, сначала тестирую профиль 1080p Extreme, а после уже 720p Low с разными API.

Важное примечание, данный бенчмарк работает нестабильно в дистрибутиве Chimbalix (в Nobara вообще не запустился), пришлось собирать результаты в оконном режиме, ибо так меньше было вылетов...

DirectX 1080p Extreme:

DirectX 720p Low:

OpenGL 720p Low:

Переходим к следующему тесту.

2022 - GravityMark.

В этом тесте разработчики не позаботились о поддержке Windows 7, за что конечно же минус разработчикам, ибо тут есть целых три поддерживаемых Windows 7 графических API DirectX 11, OpenGL и Vulkan:

Я не хочу заниматься ручным подбрасыванием подходящих библиотек просто потому, что разработчики не позаботились о поддержке операционной системы, которая даже сейчас, в 2024 году многократно популярнее всех вместе взятых линуксов:

Так что в сравнении будет только то, что работало без лишних телодвижений и костылей, это будет справедливо для всех систем.

DirectX 11 API:

DirectX 12 API:

OpenGL API:

Vulkan API:

Отлично.

2023 - ChimbaBench v2.6.

Этот тест основан на игровом движке Godot Engine 3.5, использует OpenGL API и имеет два режима - GPU Heavy и Simple Box, первый нагружает видеокарту, второй преимущественно ограничивается процессором.

GPU Heavy 1280x720:

Simple Box 640x360:

На этом с бенчмарками покончено, пора переходить к играм:

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Сбор результатов (игры)

Тут уже буду использовать MSI Afterburner (Windows) и MangoHud (Linux) для сбора информации о производительности, ибо в играх зачастую нет встроенных тестов производительности:

Control (DX11, DX12, RT)

Начнём с игры Control, ибо тут довольно легко собрать данные.

Настройки будут использоваться для реализации упора в ГП и ЦП, высокие при 1280x720, низкие при 800x600, в режиме DX12 высокие с RT, высокие без RT и низкие:

DX11 высокие настройки:

DX11 низкие настройки:

DX12 высокие + RT:

DX12 высокие:

DX12 низкие:

Идём дальше.

Forward to the Sky (DX9).

Данная игра далеко не идеал для тестирования, она сильно ограничивается процессором, настолько, что даже GT730, настоящая с GK208 чипом, а не переименованная GT430 с GF108, может оказаться не до конца загруженной современными процессорами в зависимости от настроек, а ещё у этой игры не контролируется вертикальная синхронизация, что может привести к ограничению FPS частотой монитора...

Короче далеко не идеальный вариант для тестов, но эту игру уже давно тестирую, так что буду и дальше тестировать.

Так же отдельные результаты для нативной Linux версии игры:

Prodeus (DX11).

У этой игры максимальный FPS ограничен значением 240, но его можно увеличить через файл настроек, иначе она не попала бы в текущее сравнительное тестирование:

Для нагрузки видеокарты будет использоваться разрешение 2560x1440, а для создания ситуации, когда узким местом выступает процессор - снижу разрешение до 640x480:

2560x1440:

640x480:

Пришло время закончить со сбором данных.

Zuma

Тут просто запускаю и смотрю на 3D ускорение, всё...

Правда вот в "игровой" Nobara эта игра работает отвратительно, такого от линуксов я не ожидал настолько, что даже не включал оверлей производительности, ибо не мог представить ситуацию в которой эта игра могла бы работать неправильно или медленно, но Nobara "смогла", это просто жесть:

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Выявленные проблемы

Пришло время подвести итоги в таблицу... Нет! Сначала разберём выявленные проблемы во время проведения тестов!

Windows 7

В среде Windows 7 была только одна проблема, и та по вине разработчиков GravityMark, хоть Windows 7 и поддерживает DX11, OpenGL и Vulkan API, но запустить данный бенчмарк оказалось невозможно просто так, в остальном не заметил проблем.

Chimbalix 24.4

Тут уже было выявлено целых три проблемы:

1) Unigine Heaven 4.0 показывает чёрное окно при использовании OpenGL API, судя по звукам оно работает реагируя на управление с клавиатуры, но не показывает ничего, вероятно это проблема Wine Proton.

2) Superposition Benchmark 1.1 работает нестабильно в полноэкранном режиме, в оконном режиме работает стабильнее позволяя собирать результаты, но всё равно можно получить вылет теста, скорее всего это проблема Wine Proton:

3) В режиме DirectX при низких настройках графики неправильно работает освещение, скорее всего это проблема DXVK, ибо в режиме OpenGL всё нормально с графикой:

Больше проблем в дистрибутиве Chimbalix не обнаружил во время тестирования.

Nobara 40

А вот с этим "игровым" дистрибутивом возникла целая масса проблем...

1) Крайне низкий FPS в Street Fighter IV, было просто мучительно производить настройку, а результаты так и не смог получить, ибо всё работало слишком медленно, причём видеокарта определяется правильно, не знаю, это проблема Wine, или Wayland чудит, в общем это неиграбельно даже для теста производительности:

2) В Unigine Heaven такие же проблемы с производительностью, как и в Street Fighter IV.

3) GravityMark не запустился в режимах DX11 и DX12.

4) В проводнике файлы DLL и EXE имеют одинаковые значки, в этом месиве просто невозможно нормально ориентироваться, а ещё нет в контекстном меню инструментов для запуска игр с MangoHud оверлеем, приходилось танцевать с бубном в терминале колдуя длинные заклинания, иначе оверлей может вообще не подключится к некоторым играм:

Почему я негодую по этому поводу? Просто в дистрибутиве Chimbalix значки DLL и EXE файлов отличаются, а запустить приложение с оверлеем MangoHud можно без танцев с бубном через контекстное меню:

5) Игра Control в режиме DirectX 11 довела систему до ошибки и зависла:

6) Игра Control в DirectX 12 режиме работала некорректно, изображение двоилось или даже троилось, Ray Tracing был недоступен, а дальше главного меню ничего не работало:

7) Есть проблемы с настройкой MangoHud, варианты сочетаний для сбора статистики доступны только с использованием левого SHIFT, а это, как выяснилось, конфликтует с управлением в играх, пришлось танцевать с бубном над файлами конфигурации, иначе невозможно было собрать результаты производительности из-за конфликта в управлении:

8) Проблемы с оформлением дистрибутива, брр:

9) Проблемы со стандартными шрифтами Wine, в дистрибутиве Chimbalix 24.4 такой проблемы нет:

10) Проблема с игрой Zuma, работает со скоростью 1 FPS, при переключении настроек полноэкранного режима и 3D ускорения ничего не происходит, вероятно это проблема Wine или вечно кривого Wayland, а может всего и сразу... Не припомню, чтобы с самым обычным Wine в первых версиях Chimbalix были такие проблемы, так что скорее всего это проблема Wayland:

Про неадекватное потребление памяти видеокарты вечно кривым Wayland уже промолчу, и так набрался целый список проблем "игрового линукса" под названием Nobara...

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Результаты

Наконец можно подвести итоги...

Начнём с бенчмарка Street Fighter IV, здесь наилучшую производительность показала Windows 7 с 495 FPS, Windows 10 немного отстала набрав 481 FPS.

Тем временем в лагере линуксов Chimbalix смог набрать 372 FPS в обычном, и 445 FPS в режиме производительности (включается через утилиту CPU Power GUI в панели управления), что существенная прибавка, однако Nobara показала всего 8 FPS, и мне не удалось завершить тест в этом линуксе:

В тесте Unigine Heaven ситуация неоднозначная, с одной стороны наилучшая работоспособность за Windows, все тесты пройдены без малейших проблем, а Windows 10 буквально доминирует в режимах 1080p High и 576p Low в DX11/OpenGL режимах.

Однако Chimbalix смог вырвать лидерство в 576p Low DX9 (режим производительности), и даже обойти Windows 7 в 576p DX11, хотя были проблемы с OpenGL, причём у Nobara не было проблем с отображением в режиме OpenGL, но производительность...

Короче говоря, только что произошла прямая конкуренция между Windows и Chimbalix, а Nobara оказалась аутсайдером:

Лидерство в тесте Superposition однозначно за Windows как в плане работоспособности, так и производительности.

В дистрибутиве Chimbalix бенчмарк работает нестабильно, хотя при включении режима производительности местами удалось догнать Windows 10 по производительности, ну а Nobara вообще не смогла запустить:

К сожалению, разработчики GravityMark не позаботились о поддержке Windows 7, даже несмотря на то, что эта ОС поддерживает 3 графических API из 4 доступных, хотя с другой стороны, Nobara 40 не смогла запустить этот тест в режимах DirectX 11/12.

Что до производительности, по сути снова вышло противостояние между Windows и Chimbalix, в среде Windows значительное преимущество в режимах DX11 и OpenGL, однако за Chimbalix преимущество в режиме DX12, в Vulkan API особого преимущества нет ни у кого:

ChimbaBench весьма простой тест использующий OpenGL API, при упоре в видеокарту явное лидерство осталось за Windows 7, а Chimbalix показал слегка меньшую производительность, чем остальные.

Но в тесте Simple Box (CPU Limit) ситуация совсем иная, тут уже лучший результат с большим отрывом выдал Chimbalix, потом идёт Windows 7, второе место с конца за Nobara 40, а худший результат за Windows 10:

В игре Control полностью провалилась только Nobara 40, Windows 7 смогла работать только в режиме DX11, полная работоспособность, в том числе с трассировкой лучей была только в Windows 10 и Chimbalix 24.4.

Лучшая производительность оказалась за Windows во всех режимах, хотя Chimbalix и поднял немного результат при переключении в режим производительности, но это не позволило догнать Windows:

Forward to the Sky отдала предпочтение Windows, без вариантов, хотя Chimbalix в режиме производительности показал заметно большую производительность, чем в обычном, и лишь Nobara оказалась в аутсайдерах:

В игре Prodeus, к моему удивлению, дистрибутив Nobara работал вполне адекватно, хотя уровень производительности оказался худшим среди всех испытуемых...

Windows имеет многократное преимущество производительности над линуксами в случае если ЦП является узким местом, однако Chimbalix в режиме производительности способен сократить гигантский разрыв, но не сильно, примерно на 25 процентов относительно обычного режима работы, чего недостаточно чтобы приблизится к Windows:

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Заключение

Наконец результаты собраны и обработаны!

Если честно, не ожидал что так называемый "игровой линукс" Nobara окажется настолько ужасным в играх, он даже несчастную Zuma не смог нормально запустить без проблем, господи...

Да, в очень редких случаях Nobara таки смогла сравниться с Chimbalix в плане производительности, и в одном единственном случае даже показала изображение там, где Chimbalix не смог, но во всё остальном Nobara либо не могла вообще запустить тесты, либо производительность оказывалась слишком низкой, настолько, что местами невозможно было вообще завершить тестирование.

В остальном шла нещадная конкуренция между Windows и Chimbalix, в некоторых случаях Chimbalix выигрывал даже, но в большинстве преимущество было за Windows без вариантов.

О какой-либо конкуренции с дистрибутивом Nobara речи и быть не может, он непригоден для игр.

По сути мой дистрибутив Chimbalix отобрал звание "игрового" у Nobara, хотя я вообще не ожидал такого поворота событий, ведь в Nobara и драйвер вроде как NVIDIA, и вообще линуксоиды порой кричат в интернете какой это прекрасный игровой линукс, а на деле оказалось всё как обычно в линуксах, косо криво и через одно место...

Можно конечно подключить интернет, расчехлить бубен с книгой заклинаний, залезть в терминал и насосать всякого из линуксоидных репозиториев (если они работают и доступны), спустя несколько красноглазых ночей Nobara вероятно сможет конкурировать с Chimbalix, но есть проблема, этим мракобесием можно заняться практически в любом линуксе.

Точно, чуть не забыл оставить ссылки на Chimbalix и Nobara.

Ссылка на Chimbalix: https://github.com/Shedou/Chimbalix

Ссылка на Nobara: https://nobaraproject.org

На этом и закончим.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.