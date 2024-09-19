Недавно я пытался установить Nobara 40 на один SSD рядом с Windows 7 и Windows 10, однако ничего не получилось, ибо система никак не хотела устанавливаться на накопитель с MBR разметкой, а смена разметки на GPT подразумевала уничтожение всех данных на диске, что было неприемлемо для меня:

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Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика

Проще говоря, если я мог установить Windows 7 + Windows 10 + Chimbalix на один MBR диск, то Nobara в такой конфигурации оказалось невозможно установить, увы.

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И вот, был освобождён отдельный SSD специально под Nobara, чтобы наверняка этому линуксу ничего не мешало установиться, так что пришло время снова взяться за этот дистрибутив курильщика, разумеется проверку целостности не буду запускать, ибо со времён тестов в виртуальной машине знаем - она не работает:

Негодую на разработчиков "игрового линукса" за ущербный установщик, не позволяющий добавить раскладки клавиатуры, а так же по умолчанию оставляющий пользователя без сочетаний переключения раскладки, и правда, зачем сочетание, если всё равно нельзя добавить дополнительные раскладки?

И чтобы слишком не растягивать статью я пропущу танцы с бубном вокруг установки дистрибутива с ручной разметкой, там перевел SSD в GPT, однако по итогу то ли накосячил в месиве из кнопок и полей, то ли не знаю что ещё, но мне так и не удалось установить дистрибутив контролируя разделы на диске:

Начну с гораздо более интересного, загружаю Nobara в UEFI режиме:

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На всякий случай ещё раз очищаю разметку диска, и тут уже другие подсказки всплыли, требуется 300 МиБ раздел смонтированный в /boot/efi с файловой системой FAT32, интересно:

Десять раз всё перепроверяя создаю всё как сказано:

Аллилуйя! Наконец всё установилось без ошибок!

Отлично, загружаю только что установленную Nobara, и... Ничего не загрузилось, меня встретила командная строка GRUB:

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Может я неправильно выбрал диск для загрузки? Конечно нет, ведь если загружать просто накопитель то он не запустится, ведь Nobara устанавливалась в UEFI режиме:

Отключаю CSM, чтобы перевести ПК полностью в UEFI режим, в обязательном порядке отключаю вредоносный Secure Boot, иначе получу запрет на запуск линукса:

Теперь только один диск загрузочный, тот самый, что я изначально запускал, но увы, снова выпадаю в командную строку GRUB, короче "игровой линукс" опять не смог установиться по-человечески, какая жалость:

Делать нечего, у меня на уме только один вариант остался, так что возвращаю обратно нормальный режим работы ПК и снова запускаю линукс курильщика:

Так как мне всё равно нечего терять на специально отведённом SSD, просто выбираю вариант "стереть диск" и отключаю подкачку, ибо не хочу терять "лишние" 69 ГиБ на костыль под названием "подкачка"...

И вот тут начинается интересное, программа установки автоматически создаёт ext4 раздел размером 1024 МиБ с флагом boot и точкой подключения /boot, что за...

Какого чёрта при ручной разметке система предлагала делать совершенно другие вещи? Почему пользователю говорили делать 8 МиБ неформатированный раздел с флагом bios-grub, когда на самом деле нужно было делать 1024 МиБ ext4 раздел с флагом boot и точкой монтирования "/boot"!

Это какой-то новый вид издевательства над пользователями решившими попробовать линукс? А потом жалуются, почему это большинство плюются от линуксов и говорят про всё это мракобесие как о мракобесии, а не о чём-то, чем можно было бы нормально пользоваться...

Короче, наконец это мракобесие установилось без ошибок, хотя это ещё не гарантия что оно заработает:

О да, наконец, оно наконец заработало! Танцы с бубном над очередным линуксом не прошли даром!

Хотя это всё говорит лишь об одном - разработчики дистрибутива Nobara не тестируют свою кривую поделку перед выпуском, нерабочая проверка целостности чего только стоит, да и эти танцы с установкой, я не знаю как это выразить без матерных слов.

Ладно, система наконец установлена, и первым же делом начинаю плеваться от этих уродливых жестов не к месту, я не знаю какой идиот догадался нагадить жестами в операционной системе для настольных ПК, да и знать не хочу, это уродство мешает, случайно чуть не так двинул мышкой и всё превращается в аттракцион "угадай что произошло и как вернуть обратно":

Значки на рабочем столе, как всегда, не исполняемые, я это уже примечал, но отмечу ещё раз, когда-то ругали мой Chimbalix первых версий за то, что значки на рабочем столе были не исполняемыми, куда же эти люди пропали со своим хейтом? Или хейтить дистрибутивы вроде Nobara за такие мелочи это не по линуксоидски? Ох, уж эти "двойные стандарты" в кругах линуксоидов:

Меню "Пуск" в дистрибутиве, разумеется, как помойка, классика линуксов, но по удачному стечению обстоятельств мне быстро попалась под руку утилита для работы с разделами, ибо будет слишком жирно для одного дистрибутива весь SSD отдавать:

Тут я было расслабился, однако Nobara не была бы типичным линуксом, если бы не попыталась принудить пользователя к установке обновлений, и это притом, что нет доступа к интернету, на самом деле это отвратительная черта линуксов, принуждать пользователя к обновлениям навязчивыми, не отключаемыми уведомлениями, наверняка ведь ещё начнёт сосать списки репозиториев без моего разрешения, как обычно, делают линуксы, если вдруг предоставить доступ в интернет:

Далее мне стало интересно, что там с поддержкой OpenGL и изменилось ли неадекватное потребление памяти видеокарты "игровым дистрибутивом" Nobara, но в драйвере не указана поддержка OpenGL, а памяти на видеокарте занято 1 ГБ из 8 доступных на рабочий стол, что печально:

Спасибо вечно кривому Wayland за неадекватную растрату памяти видеокарты, ну а что насчёт поддержки OpenGL, она вроде бы есть, по крайней мере glxinfo выдаёт информацию о поддержке, однако то что драйвер NVIDIA не знает ничего про OpenGL конечно настораживает:

ProtonPlus и Lutris недееспособны без доступа к интернету, ничего нового, в этом все линуксы, зависимость на зависимостях:

Проверяю ChimbaBench, и тут без проблем всё работает с драйвером NVIDIA, это радует, ибо происходило тотальное мракобесие когда тестировал дистрибутив в виртуальной машине с Open-Source драйвером Mesa, выходит что проблемы с неадекватным разворачиванием окон были не из-за вечно кривого Wayland, а из-за вечно кривой Mesa, хотя кто знает, может NVIDIA просто починила своим драйвером кривые части Wayland, как обычно...

Windows версия бенчмарка тоже запустилась, правда есть нюанс, префикс Wine подготавливается только при первом запуске приложения через Wine, и он просит скачать Wine Mono из интернета, брр, издевательство, ибо доступ к интернету отсутствует у системы:

Тем не менее с таким простым приложением встроенный в Nobara Wine справился:

Однако меня напрягает автоматически выставленное масштабирование в настройках монитора...

Я конечно понимаю, Windows тоже выставляет масштабирование на QHD монитор, но меня это раздражает, мне не нужно масштабирование, но оно навязывается. В линуксах вечно так, если что-то копируют с "плохой и ужасной форточки", то обычно копируют не лучшие её стороны.

В общем система наконец установлена, можно конечно начать подготовку к сравнительным тестам, но пожалуй оставлю это на другую статью, я и так вырезал часть материала из текущей статьи, однако всё равно объём набрался неплохой, на тесты уже явно нет места.

А ещё... На меня давит эта чёрная тема оформления, что установлена по умолчанию в дистрибутиве Nobara, для меня она ужасна, брр, так и хочется поскорее выключить это "игровое" недоразумение:

Даже загрузочное меню моего дистрибутива Chimbalix так сильно не давит, ибо с ним обычно не нужно долго взаимодействовать:

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Заключение

Не знаю что тут ещё сказать, я вроде и рад тому, что наконец удалось установить Nobara на реальный ПК, и теперь можно подготавливать игры для сравнительного тестирования между разными операционными системами, но с другой стороны это печально.

Даже Windows 98 в бородатые времена устанавливалась как-то проще что-ли...

Могу сделать вывод, что разработчики Nobara не тестируют свою поделку перед выпуском, и даже не устанавливали на реальный ПК, иначе не объяснить поломанную проверку целостности дистрибутива, чёрные шрифты на тёмном фоне, а так же пляски с бубном над разделами, что в итоге пришлось полностью отдать диск с потерей информации под "игровой линукс", ибо по-другому никак не удавалось установить систему.

Да и Wine Mono вполне можно было положить в образ дистрибутива, чтобы при подготовке префикса оно не требовало от пользователя что-то там скачивать из интернета.

А всякие ProtonPlus и Steam вообще вызывают недоумение, ибо они не работают, ту же DRM платформу Steam нужно ещё выкачивать из интернета, ибо вроде установлено - а по факту пустышка для галочки в красивых заявлениях на сайте дистрибутива, фу, мерзко так поступать...

Ну да ладно, пожалуй на этом закончу данную статью, пора бы начать подготовку к сравнительным тестам, вдруг это "игровое" недоразумение действительно отлично покажет себя в играх!

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



