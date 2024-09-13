Недавно я уже трогал так называемый "линукс для игр" под названием Nobara, и если честно, не заметил особых отличий от множества других линуксов... Разве что дополнительные проблемы всплывали из-за кривого Wayland, да и производительность в ограниченных условиях виртуальной машины оказалась хуже, чем даже у моего дистрибутива Chimbalix:

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Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3

Говорить о выявленных проблемах дистрибутива Nobara в виртуальной машине сейчас не буду, но по итогу он оказался непригоден для нормального использования, как и практически все линуксы...

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Я пользуюсь линуксом как основной операционной системой, но исключительно Chimbalix. Не то чтобы это был хороший дистрибутив, однако другие линуксы для меня гораздо хуже, и непригодны в принципе для нормального использования из-за множества идиотских, характерных для линуксов проблем, а для объективного сравнительного тестирования желательно иметь чистые операционные системы, потому отдаю под тесты один из SSD, что так удобно расположены на крышке компактного ПК:

Так как сравнивать линуксы с линуксами будет не очень интересно, в сравнении так же будут участвовать Windows 7 и Windows 10, драйвер видеокарты 472.12, чтобы одинаковый был в пределах "форточек":

Так же будет участвовать в сравнении мой дистрибутив Chimbalix 24.3 с ядром Liquorix 6.9.10, устанавливаю рядом с основной системой, файл подкачки, разумеется, отключаю, чего, как выяснилось позже, нельзя сделать на данном этапе в "игровой" Nobara:

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Конечно же для всех тестовых систем интернет недоступен, так сравнение будет гораздо объективнее, чем если бы системы были подключены к интернету:

В конце концов, для Windows 7 и Windows 10 отсутствие доступа к интернету не проблема, как и для моего дистрибутива Chimbalix в некоторой степени, так что устанавливаю полноценный драйвер NVIDIA версии 550.54.14 используя автономный установочный пакет, спасибо NVIDIA за наличие таких автономных установочных пакетов, однажды, может быть, и AMD научатся так же выпускать драйверы:

Ну и осталось подготовить флешку с дистрибутивом Nobara 40, использую версию со встроенными драйверами NVIDIA, просто чтобы не искать подходящие, ведь Nobara использует ядро Linux версии 6.10, а там в очередной раз поломали обратную совместимость, и я не знаю насколько свежими должны быть драйверы, чтобы подошли к линуксу, просто будем надеяться на встроенные в дистрибутив драйверы...

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Это конечно плохо, когда драйверы видеокарт (помимо базовых VGA) встроены в операционную систему, но таковы уж линуксы, вечно всё через одно место сделано под красивые лозунги "дружелюбности к пользователю".

Ну что, пришло время начать установку "игрового линукса" Nobara! Изначально я планировал назвать эту статью "подготовка и установка", но не буду спойлерить, почему было решено переименовать в "линукс курильщика"...

Линукс курильщика

Загружаемся с флешки, и первым делом проверяем целостность данных, вдруг неправильно записалось что-то? И получаю ту же самую ошибку, что получал в виртуальной машине, то есть проверка целостности дистрибутива поломана, и не работает. Увы, это явно вина разработчиков дистрибутива, ведь использую тот же образ, что и в виртуальной машине использовался, и его хэш совпадает с тем, что указан был на сайте дистрибутива:

Короче перезагружаем систему, обойдёмся без проверки целостности данных:

Так как в Nobara уже встроены драйверы NVIDIA, запуск занимает некоторое время, ничего, я никуда не тороплюсь:

Отлично, чёрным шрифтом на чёрном фоне окно приветствия тратит пол минуты моего времени на ожидание какого-то модуля, а потом ругается на отсутствие доступа к интернету, ничего нового, в виртуальной машине такое же мракобесие происходило:

Далее настройки клавиатуры, непонятно только зачем они вообще тут нужны, ведь всё равно ничего не позволяют настроить, только основную раскладку выбрать, и всё, а хотя постойте, там есть пустое поле с сочетанием смены раскладки, что за чертовщина? Почему оно по умолчанию никак не настроено? Я понимаю, тут нельзя добавить раскладки, но как не смотрите, это идиотизм, ибо пользователя бросают с криво "настроенными" сочетаниями по умолчанию:

А потом ищи-свищи по всему линуксу где и как это исправить, брр...

Далее разметка дисков, мне нужно установить на SATA SSD PNY, с первого взгляда всё выглядит отлично и продвинуто, но установщик не позволяет выбрать свободное место в конце диска для установки Nobara, потому перехожу в ручной режим разметки:

Может программа установки и выглядит условно прилично, но работает, как и всё в линуксах - косяк наперекосяк, объём раздела выставлен просто от балды на 70000 МиБ, можно указать вручную абсолютно любое значение, что весьма странно, ибо реальный размер раздела известен (68.36 ГиБ), ну да ладно, выставляю точку монтирования корневой файловой системы, флаги не трогаю, ибо не пользовательское это дело, и продолжаю:

Однако система начала ругаться, и рассказывать про то, что GPT якобы лучший вариант для всех систем! Что за... Это с какого перепуга GPT лучший вариант для всех систем? Короче от меня требуют вернуться и переделать таблицу разделов в GPT, создать 8 МБ (может МиБ?) пустой раздел с флагом bios-grub:

Однако после нажатия кнопки "ok" система позволяет спокойно продолжить установку, так что продолжаю:

Это было долго, как и в виртуальной машине, целых 12 минут затрачено на установку, похоже используемая по умолчанию btrfs действительно паршивый вариант как файловая система для системного раздела...

Далее перезагружаю систему, однако Nobara просто потерялась, увы:

Делать нечего, пробую ещё раз установить:

На этот раз ковыряю даже флаги, 8 МБ раздел, к сожалению, создать не смогу, ибо MBR с лимитом в 4 основных раздела, и у меня вызывает лишь недоумение этот линуксоидский установщик, что не может установить grub в системный раздел, Chimbalix например без проблем устанавливался в конфигурации из трёх разделов для Windows + один раздел для Chimbalix...

Оно снова ругается, ну и пошло оно куда подальше...

Так как процесс установки занимает много времени, я решил пройтись по этому безобразному меню "Пуск" в типичном стиле линуксов, однако не нашёл никаких забав, хоть бы пасьянс для приличия установили...

Особо раздражает панель быстрого доступа, где первым пунктом засунули злосчастный центр обновлений прямо под курсор мыши:

Точно! Что там с драйвером NVIDIA? Увы, но в дистрибутиве хоть и встроен драйвер 560.31 версии, но он неполноценный, даже OpenGL не поддерживается, мда...

А ещё так называемый "игровой линукс" на рабочем столе занимает целый гигабайт памяти видеокарты из восьми доступных! Вот же... Это всё вечно недоразвитый и кривой Wayland сжирает:

Ну короче, "игровой линукс Nobara" настолько игровой, что для игр у вас будет доступно на 1 гигабайт памяти меньше благодаря Wayland вместо старого доброго X11, стоит ли говорить, что владельцам видеокарт с 2-3 ГБ памяти от этого будет очень больно... Даже с моими 8 ГБ видеопамяти это весьма неприятно.

Я не представляю, какую отборную дурь разработчики курили, чтобы назвать это дружелюбным линуксом игровой направленности, особенно учитывая чёрные шрифты на чёрном фоне, а ведь мы даже не добрались до предустановленной поломанной версии Wine Staging 9.9, а разработчикам дистрибутива плевать, что установлена поломанная версия и с ней не запускаются игры и приложения, которые запускались даже на 8.x версиях Wine...

Смотрю что ещё интересного есть, нахожу менеджер драйверов, однако он не запустился. Увы, я то думал только на виртуальной машине оно не работает:

Наконец установка завершилась... Ошибкой! Этот мусор не смог установить загрузчик! Впрочем, ничего нового, это же линуксы, было бы чудом, если бы всё нормально работало:

Пробую ещё раз, и нет, там не пустое место в окне приветствия, там чёрные шрифты на чёрном фоне, ничего необычного, ну кроме того, что с каждым запуском становится всё меньше и меньше вариантов разметки диска, забавно:

Короче, мне там говорили что GPT это лучший вариант для всех систем, пробую! Мда, оно просто сотрёт все разделы со всеми данными... А ведь Windows позволяет конвертировать MBR в GPT без потери данных...

Всё, с меня хватит, пошла эта "игровая" Nobara куда подальше! Хотя она даже перезагрузиться не всегда способна без проблем, господи, зависнуть на перезагрузке, ну это только линуксы так умеют...

Короче иду обратно в свой Chimbalix, и замечаю, что после установки второго Chimbalix для тестов появилась Windows в загрузочном меню, и ведёт эта запись как раз на отдельный SSD:

Это не сразу, но навело меня на интересную мысль, однако сначала давайте посмотрим на нормальный драйвер NVIDIA и более адекватный дистрибутив, гораздо более пригодный для игр.

Что мы видим, драйвер 550.14 версии, и если честно, мне ничто не мешает скачать и установить самый последний драйвер 560.35 версии, что даже новее встроенного в Nobara, и настроек многократно больше, и OpenGL поддерживается, короче вот так должен выглядеть нормальный, полноценный драйвер в линуксах:

И памяти на видеокарте занято всего 126 МБ на рабочем столе, когда с Wayland было занято больше гигабайта:

И где тут ещё игровой линукс? Даже не дойдя до остальных нюансов мой Chimbalix гораздо более адекватным выглядит для игр, нежели названая игровой Nobara, просто говорю как есть...

Так вот, вернёмся к идее, состояла она в том, чтобы задействовать уже существующий GRUB основной системы, и просто прописать update-grub, однако это не прокатило, увы, Nobara конечно нашлась, но работать явно не будет:

Печально.

Заключение

Увы, но мне не удалось установить Nobara на один SSD вместе с Windows 7 и Windows 10, а стирать весь диск сейчас не хочу ради очередного кривого линукса, что даже MBR в GPT не способен перевести без потери имеющихся данных, хотя Windows это умеет делать...

Короче, Nobara тотально провалилась на этапе установки, ибо она буквально заставляет уничтожить все данные на существующем диске с Windows, MBR видите ли не понравился... Если бы это был единственный диск с ОС, я, как пользователь, рисковал бы вообще остаться с бесполезным ПК, ибо линуксы слишком недоразвиты, чтобы нормально заменить Windows во всех типичных задачах большинства людей.

Если честно, не ожидал такой подлости, ибо я уже привык к тому, что мой дистрибутив можно установить в конфигурации Windows 7 + Windows 10 + Chimbalix на одном MBR диске.

Похоже нужно освобождать ещё один SSD сугубо под неполноценную Nobara, а это время и мои трудозатраты, ибо не хочу ломать что уже есть и работает, так что на этом завершу статью, и пожалуй начну чистить ещё один диск от накопившегося хлама...

Это называется "User-Friendly" (дружелюбность к пользователю) по линуксоидски, брр.

И да, в виртуальной машине было гораздо проще устанавливать сию "игровую" поделку...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.