Что можно считать игрой для Linux? Если это спросить у поисковой системы, то можно обнаружить целые веб сайты со списками игр для Linux:

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И там действительно много игр можно найти, мол, смотрите, сколько всего для линукса! Но давайте проверим на вшивость этот список, ведь как ранее уже выяснилось, игра Flatout хоть и заявлена для Linux, но на самом деле оказалась Windows игрой с Wine костылями:

Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23

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И что же я вижу на сайте в разделе "Лучшие игры на Linux"? Правильно, эта игра числится в списке игр для Linux, хотя на самом деле никогда не выпускалась для Linux:

Давайте установим обе части FlatOut, и проверим ещё раз, а то вдруг ранее я что-то неправильно увидел, и на самом деле там были не Windows игры обвёрнутые в Wine:

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Увы, но FlatOut и FlatOut 2 это игры для Windows, да и никогда на Linux не выпускались, а работают в среде линукса только за счёт Wine костылей:

Там буквально Windows версия игры лежит в префиксе:

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Так что если линуксоиды в грудь бьют крича, мол, под линукс много игр есть, и даже ссылаются на системные требования в интернете, увы, но это зачастую будет откровенной ложью, ибо технически тот же FlatOut никогда не выпускался на Linux, а его мнимая поддержка реализована через Wine, что кстати не упомянуто на сайте в системных требованиях, что первыми попадают на глаза:

Причём что забавно, это вранье про "игры для Linux" распространено на многих веб ресурсах:

Причём ни слова не сказано о том, что на самом деле под линукс есть только Windows версия игры обвёрнутая в Wine:

Проще говоря, FlatOut и FlatOut 2 просто не существуют в нативном виде для Linux, они существует только для Windows, а под линуксами работают только через Wine костыли.

Из этого следует, что ярлык "игра для Linux" установлен незаслуженно, и сколько таких игр с незаслуженно установленным ярлыком остаётся только догадываться, ибо часто кричат "игра для линукса", а на самом деле в системных требованиях числится только Windows:

Даже взять серию игр Resident Evil, какого чёрта они числятся как "игры для Linux"?

Даже в Steam они выставлены как игры только для Windows платформы:

Кстати, некоторые любят рассказывать, мол, в DRM платформе Steam якобы целая масса игр для Linux, запускай что хочешь! Правда обычно имеется ввиду запуск игр под линуксом через костыль Wine Proton, то есть Windows игру запускать через Wine Proton, и это фанаты "дряхлого пингвина" часто выставляют как "игры для Linux"...

Я не одобряю DRM платформу Steam, ибо там продают права на запуск игр, и в любой момент эти "права" могут отобрать у любого пользователя, и локально скачанные игры окажутся мусором нерабочим, ибо многие привязаны к платформе... Что кстати ущемляет меня, как игрока, ибо привязанные к DRM платформе игры невозможно запустить на любом другом ПК без авторизации через интернет (спросить разрешение на запуск).

Но как бы мне не нравилась DRM платформа Steam, я не могу игнорировать её хорошие стороны, по крайней мере она не врёт насчёт платформы, для которой выпускалась игра, и увы, но первые попавшиеся полтора десятка игр сделаны исключительно для платформы Windows, из них три игры для Mac OS, и только одна из нескольких десятков подходит для Linux (SteamOS):

То есть в Steam даже не идёт речи о том, что игра подойдёт для большинства линуксов, они указывают именно значком SteamOS, что подразумевает нативную работу на их дистрибутиве Linux для Steam Deck, ибо системные требования начинаются именно со SteamOS, и только потом говорят про Linux, ну а в самих требованиях ничего не указано толком:

Вот такая "поддержка" линуксов в играх обычно...

Оно и не удивительно, учитывая что в линуксах до сих пор пытаются проталкивать в Desktop (настольный) сегмент мертворождённые для данного сегмента линуксоидные репозитории, а развивать нормальные способы распространения ПО кишка тонка у линуксоидов, судя по всему.

Потому собственно мало кто поддерживает вечно кривые и недоразвитые линуксы, ибо банально невозможно по-человечески распространять свои игры на этой платформе, и плевать разработчики хотели на тот факт, что все основные игровые движки позволяют компилировать проекты под линукс, я уже молчу про всё остальное мракобесие характерное для линуксов...

В итоге любители "дряхлого пингвина", судя по всему, не придумали ничего умнее, как вводить в заблуждение людей вместо того, чтобы действительно поработать над проблемами вечно кривых линуксов, увы, но обман с тем же FlatOut выявляется сразу же после установки, достаточно заглянуть в каталог с игрой.

Только вот проблема, я покупал игру FlatOut не потому что она якобы есть под линуксы, а потому что хотел её купить... Но что если бы я купил её из-за заявленной поддержки Linux, как заявляли на сайтах в интернете, и даже в системных требованиях GOG, а по факту мне подсунули Windows игру с Wine костылями?

Почему чётко указывая что я хочу найти игры для платформы Linux, мне предлагают Windows игры требующие Wine костыли для запуска? И почему это никак не указано явным образом при поиске? Ну банально чтобы я не тратил время на фальшивки?

Вот вам и игры для Linux...

Конечно, есть и для Linux игры, прямо нативные, а не масса фальшивок работающих через Wine, но это уже другая тема.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



