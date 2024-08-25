Начнём с самого главного! Все сравнения будут проводиться в виртуальной машине VirtualBox v7.0.18, обе машины настроены практически одинаково, по 16 ГБ ОЗУ на каждую и 8 выделенных ядер процессора, 3D ускорение отключено, ибо VirtualBox, у него отвратительное 3D ускорение, без него реально лучше...

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Доступ к интернету отключен для всех машин.

Отлично, теперь можно объяснить, почему именно так, а не иначе:

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1) Я особо не пользовался раньше дистрибутивом Nobara, чтобы знать на что он способен, и какие проблемы с ним могут возникнуть, потому не хочу устанавливать сразу на свой ПК эту систему.

2) Nobara и Chimbalix будут в равных условиях виртуальной машины, а так как ресурс виртуальных машин ограничен, это позволит выявить проблемы, которые при работе на реальном ПК могут остаться незамеченными.

3) Моя основная система уже не идеально чистая, а я собираюсь сравнивать в лоб два дистрибутива в состоянии сразу после установки.

4) Так проще, чем устанавливать еще один Chimbalix и где-то искать место для Nobara (5 систем на один ПК)...

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Да, графическую составляющую проверить не выйдет в полной мере с полноценной видеокартой, но и без неё есть очень много важного, и если Nobara не провалится на этапе сравнения в виртуальной машине, то можно будет подумать об установке на реальный ПК, и повторном сравнении.

А теперь начнём.

Страницы проектов

Что такое Nobara? Исходя из заявлений на официальном сайте - это модифицированная Fedora с "User-Friendly" исправлениями, то есть дистрибутив должен быть дружелюбным к пользователю. Хотя многие линуксы так заявляют, мол, "дружелюбны к пользователям", а на деле то ещё дерьмо, и что-то мне подсказывает, что Nobara не отличается от остальных линуксов в плане "дружелюбности"...

Там же говорят про важные вещи отсутствующие в оригинальной Fedora, и такими вещами называют WINE зависимости (что?), OBS Studio и пакеты кодеков с драйвером NVIDIA, а так же небольшие исправления какие-то.

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Далее говорят, что проект нацелен на исправление множества проблем и предоставление лучшего опыта с играми, стримингом и созданием контента прямо "из коробки", хотя я не представляю о каком создании контента может идти речь, если "из коробки" не установлена даже Krita.

Ещё разработчики отмечают более важным то, что они хотят "click friendly", то есть избавить пользователя от необходимости запускать терминал:

https://nobaraproject.org/

Теперь посмотрим на главную страницу дистрибутива Chimbalix, да, я не разглагольствую о том, какой мой дистрибутив дружелюбный к пользователю, что у меня там установлен базовый браузер с офисным пакетом, о множестве мелких исправлений и т.п... Я просто взял один из множества вечно недоразвитых линуксов, и перекраиваю чтобы им действительно можно было пользоваться по-человечески.

То что я им могу пользоваться вместо Windows на постоянной основе уже большое достижение можно сказать, ибо ни один из десятков других дистрибутивов не смог выступить хоть какой-то заменой для Windows...

В общем я просто расписал некоторые особенности своего дистрибутива без распыления на мелочи:

https://github.com/Shedou/Chimbalix

И хоть я уже больше года работаю над Chimbalix дистрибутивом, но не могу гордо заявить что он дружелюбен к пользователям, увы, но линуксы по своей сути настолько враждебны к пользователям, что сколько не перекраивай, а действительно дружелюбными сделать скорее всего невозможно...

Установка

Начнём с дистрибутива Nobara:

Запускаю "проверить и запустить", но проверка не пройдена, образ оказался поломан, хмм, неужели скачался с ошибками?

Да нет, файл образа имеет такой же хэш, как и указано на официальном сайте, ошибок нет, похоже разработчики Nobara накосячили, бывает:

Так что запустим дистрибутив без проверки целостности, и да, меня очень разочаровывает отсутствие утилит тестирования оперативной памяти, ну да ладно:

Сразу переключаю "монитор" в разрешение 1280x720, ибо линуксы ну совсем не дружат со стандартными 800x600, и вижу приветствие, оно что-то пытается сказать пользователю, но это написано чёрным шрифтом на чёрном фоне... Это называется "дружелюбность к пользователю"?

В общем, там ругается что система не подключена к интернету, что отвратительно, ибо дистрибутив сразу кричит о зависимости от интернета:

Где же я видел подобное дерьмо с нечитаемыми шрифтами... Точно! В "Параболе"! Там белым шрифтом на белом фоне выводили предупреждения!

Кривой интерфейс, танцы над бубном с Triskel/Trisquel 11, и расширение зоопарка дистрибутивов Linux

Короче устанавливаю дистрибутив в виртуальную машину, особо отмечу возможность создания учётной записи без пароля, это хорошо, пользователь сам должен решать, нужен ему пароль учётной записи или нет:

Жду пока система установится, если честно, это происходит довольно медленно, наверное последствия использования файловой системы btrfs вместо стандартной ext4...

Наконец оно установилось:

Итого на установку (без учёта времени на предварительную настройку) было потрачено примерно 12-13 минут времени:

После перезагрузки диск автоматически не был извлечен, ну да ладно, не самая важная ведь функция... На всякий случай делаю точку восстановления, если вдруг что-то пойдёт не так, а с линуксами всякое может пойти не так, я смогу просто откатить всё до момента "сразу после установки", этим виртуальные машины и хороши, так же буду делать и с Chimbalix, просто чтобы идентично было:

Теперь установим Chimbalix 24.3, тут уже и утилита тестирования памяти есть, и проверка целостности образа работает как положено, так что не буду заострять внимание на этих "мелочах":

Сразу приступлю у кстановке системы на стандартную ext4 файловую систему, судя по графикам активности диска, мой дистрибутив явно активнее устанавливается, чем Nobara с btrfs по умолчанию:

Итого на установку Chimbalix было потрачено около 7 минут времени, разумеется только сам процесс установки:

На этом установка дистрибутивов завершена.

Каковы мои первые впечатления от "Нобары"? На самом деле не лучшие, если мне нужно будет протестировать ОЗУ в компьютере, нужно будет таскать отдельную флешку с утилитой тестирования памяти, ибо Нобара не имеет встроенных инструментов в загрузчике как у Chimbalix.

Чёрный текст на чёрном фоне меня тоже не порадовал, неужели люди, работающие над дистрибутивом не заметили такое очевидное дерьмо? Или они никогда даже не думали тестировать своё творение без доступа к интернету? Это уже плохие "звоночки", ибо есть вероятность, что хвалёная Nobara окажется мусором без доступа к интернету...

Первый старт и обзор

Ладно, давайте запустим и посмотрим на дистрибутив Nobara, уже в загрузочном меню видно, что используется ядро Linux версии 6.10, а это очень плохой звоночек, ибо самые новые ядра ломают совместимость с более старым софтом и драйверами...

Уже на ядре Linux 6.8-6.9 версии невозможно установить драйверы NVIDIA старее 550 версии, а некоторый софт буквально кричит ошибками, ибо линукс постоянно ломают с новыми версиями в плане совместимости, а на линуксе версии 6.10 я не знаю какие вообще драйверы на мою GTX 1070 выйдет установить, наверное только самые последние доступные, а это серьёзно ущемляет пользователя в выборе драйверов...

Ладно, идём дальше, сразу после запуска меня встречает окно приветствия, а что ещё хуже, пользователю первым делом предлагают установить обновления системы, вроде звучит не так уж и безобидно, но только если оставаться в неведении о том, что линуксоидные обновления могут поломать систему в любой момент...

Не знаю что тут происходит, но в рекомендуемых дополнениях некоторые кнопки оказались пустыми, а спустя некоторое время мне навязывают обновления, брр:

Отказываюсь, и меня сразу же предупреждают, чтобы я сначала обновлял систему, и только потом устанавливал драйверы или пакеты приложений, ну спасибо, что предупредили, но лучше бы вообще не навязывали линуксоидные обновления пользователю, чтобы наверняка ничего не ломалось из-за них:

Короче закрываю это "приветствие", и попадаю на рабочий стол, что я хочу тут отметить первым делом? Нет, не восклицательные знаки на ярлыке Steam и Host Remote Play, есть гораздо более серьёзная проблема...

У Nobara управление ощущается заторможенным и "резиновым", так же курсор увеличивается на половину экрана если долго дёргать им, а ещё эти отвратительные жесты, чуть не туда двинул курсор и сразу начинается какой-то аттракцион в стиле "угадай что произошло и почему":

Я конечно понимаю, жесты это весело и прикольно, но вашу кочергу! Неужели нельзя обойтись без этого дерьма в системе для настольных ПК и ноутбуков?

И конечно же "резиновое управление", для сравнения я отключил интеграцию курсора, по сути сделал прямой ввод в виртуальные машины, и в моём дистрибутиве Chimbalix всё прекрасно, зона выделения не отстаёт от курсора ни на пиксель, хотя композитор Compton включен по умолчанию:

Но что творится в дистрибутиве Nobara... Это просто лютое мракобесие резиновое, курсор никогда не совпадает с действием, то есть всегда впереди того, что происходит на экране, брр:

И да, в моём дистрибутиве Chimbalix хоть композитор и включен по умолчанию, но он не создаёт такие жёсткие задержки вывода, и его всегда можно отключить, ибо X Server.

Но в дистрибутиве Nobara используется вечно недоразвитый и кривой Wayland, и композитор рабочего стола отключить там невозможно (просто нет настроек позволяющих отключить композитор), то есть придётся мириться с дополнительными задержками отрисовки, мда... Не такого я ждал от "игрового линукса".

Что-то у меня пропало желание устанавливать это на основной ПК, я и так не в восторге от повышенных задержек вывода у линуксов по сравнению с Windows, а у Nobara они ещё более отвратительны, даже невооружённым глазом отлично заметны...

Ладно, хоть это будет неприятно, но я постараюсь продолжить, главное чтобы Nobara не вызывала рвотные позывы из-за задержек отрисовки и несовпадения реальных движений мышью с отрисовкой через вечно недоразвитый и кривой Wayland...

Так что там с ярлыками на рабочем столе? Опа, приложения просят разрешение на запуск, а линуксоиднутые ещё меня ругали, что в первых версиях Chimbalix приложения просили разрешение для запуска после установки! А тут в хвалёной Nobara точно такая же проблема, что в дистрибутиве Chimbalix уже давно была решена, вот же лицемеры некоторые фанаты линукса.

И да, Steam не запустился без интернета, что ещё было ожидать от DRM платформы, продающей права на запуск под видом игр, которые в любой момент могут отобрать у любого "раба платформы":

Давайте посмотрим на меню "Пуск", и тут ничего нового, типичная линуксоидная помойка, всё разбросано абы как наперекосяк, а некоторые элементы дублируются в разных разделах, но самое паршивое в том, что даже тут навязывают обновления...

Обновления прямо под кнопкой "Enter" выделяются сразу при открытии меню, но без интернета это дерьмо даже не запускается, что к лучшему, ибо не хотелось бы поломать дистрибутив обновлениями только начав обзор:

По моему видению меню здорового человека должно быть таким, чтобы каждый элемент находился ровно на своём месте, и не дублировался по множеству разделов одновременно, а ещё оно обязано поддерживать вложенную структуру, чтобы не допускать характерную для линуксов помойку, всему своё место.

Хотя у меня меню всё еще не доведено до лучшего вида, но оно не выглядит как помойка, тут нет такого дерьма, что куски офисного пакета валяются в разделе "разработка" как у Nobara, да и в других линуксах:

Ладно, что там в разделе "Games" у игрового линукса? Вижу какой-то ProtonPlus, запускаю, и тут в списке есть Steam, однако это всё нерабочая бутафория, ибо ни один из разделов не работает, похоже данный софт недееспособен без доступа к интернету, то есть это дерьмо ставит пользователя в зависимость от интернета и сторонних серверов, что в любой момент могут исчезнуть:

Далее Lutris, и это приложение тоже поломано без доступа к интернету, пытается без моего разрешения подключаться к каким-то сервисам, и просит авторизоваться, брр, мракобесие, фу:

Хотя можно вручную добавлять игры, но это настолько муторное занятие, я не знаю, выглядит слишком сложно, тем более ругается на отсутствие Wine префикса, то есть разработчики дистрибутива не позаботились о том, чтобы префикс автоматически создавался после установки системы, как это сделано в Chimbalix, досадно:

Мне гораздо проще в своём дистрибутиве дважды кликнуть по исполняемому файлу для запуска, или использовать контекстное меню, если вдруг надо с мониторингом или как-то иначе запустить игру:

Кстати, что там с версией Wine у Nobara? О господи, похоже разработчики дистрибутива, как и практически все линуксоиды разрабатывающие дистрибутивы, гонятся за циферкой версии, а не работоспособностью системы, ибо в дистрибутиве Nobara установлен поломанный и до ужаса кривой Wine версии 9.9:

Уже на этом этапе понятно, что с играми у "игрового дистрибутива" будут серьёзные проблемы...

Причём это судя по всему самый обычный Wine, непонятно, есть DXVK/VKD3D и прочие библиотеки полезные, или нет, и скорее всего это самый обычный Wine с самыми обычными стандартными библиотеками непригодными для работы с большинством игр.

Давайте подготовим префикс Wine, и посмотрим что из этого выйдет... Увы, но разработчики дистрибутива бросили пользователя в зависимость от интернета даже на этом этапе, оно пытается скачать Wine Mono для работы, но не может без интернета, что там разработчики говорили про дружелюбность и "всё из коробки"?

Ладно, префикс подготовили, давайте запустим такое простенькое приложение как ChimbaBench! Windows версии запустились без проблем, как 64 битная, так и 32 битная:

А вот с нативными, линуксоидными версиями приложения очень большие проблемы... Дистрибутив принудительно растягивает окно на весь экран независимо от настроек, ну спасибо вечно кривой и недоразвитый Wayland!

Господи, ну зачем линуксоидам это кривое дерьмо, только вот довели X Server до нормального состояния, что можно пользоваться, нет, выдумали уродливый и кривой Wayland, и пытаются переходить на это убогое мракобесие, фу...

Вот так оно должно работать, с X Server прекрасно работает, в отличие от Wayland:

Даже не знаю, я планировал сделать сравнение производительности, но учитывая кривое поведение Wayland в дистрибутиве Nobara, что принудительно растягивает окно на весь экран, это становится невозможным так как было задумано...

Точно, а что там с потреблением ОЗУ? Как же меня раздражает эта помойка линуксоидная вместо меню...

Короче, я не знаю что за дерьмо они сделали с линуксом, но без учёта диспетчера задач Nobara потребляет порядка ~1.7 ГиБ ОЗУ, а с диспетчером задач все 1.9 ГиБ, тем временем Chimbalix потребляет в таких же условиях всего ~770 MiB:

С прожорливостью памяти у так называемого игрового линукса всё далеко не очень хорошо, увы.

Я даже перезагрузил систему, вдруг что-то утекло не туда когда запускал нерабочие лутрисы и протоны, но хвалёная Nobara всё равно сжирает 1.7 ГиБ ОЗУ с диспетчером задач, да, это не 1.9 ГиБ, но всё равно очень много для чистой системы:

А ещё... Не уважаемые разработчики дистрибутивов, будьте добры, прекратите навязывать всякое дерьмо пользователям, особенно через не отключаемые уведомления и планировщик заданий, благодарю за понимание:

Я даже не знаю что дальше проверять, это фиаско... Nobara уже выглядит весьма сомнительным дистрибутивом, из "игрового" и "дружелюбного" в нём вижу на данный момент только красивые заявления на официальном сайте и пустые слова от фанатов "дряхлого пингвина".

Ладно, у меня появилась идея, раз Nobara с вечно кривым Wayland не способна адекватно работать с окнами, почему бы не сравнить производительность в режиме полного экрана? Сейчас я закрыл вторую виртуальную машину, оставив только Nobara для сбора результатов:

Тут по идее следует применить некоторые матерные слова из богатого русского языка, но пожалуй воздержусь, это что за дерьмо вообще такое? Почему нативная, линуксоидная версия бенчмарка работает с артефактами? Опять линуксоиды поломали Mesa 3D? Или что-то не прогрузилось?

Самое ироничное в этой ситуации то, что Windows версия бенчмарка прекрасно работает, даже несмотря на поломанную версию Wine 9.9:

Теперь перейдём к Chimbalix:

Итого в нативной линуксоидной версии бенчмарка имеем 41 FPS:

Столько же и в Windows версии запущенной через Wine Proton встроенный в Chimalix:

Пойду ещё раз запущу "Нобару"... И о чудо, кубик теперь работает без артефактов! Правда FPS так и остался на уровне 32...

Ну и конечно, как без этого убогого и навязчивого предложения обновить систему, оно просто всплывает как во всяких Ubuntu, и плевать что может помешать пользователю, или того хуже поломать что работало в данный момент...

Извините, но я уже устал ковыряться с этим, так называемым "игровым линуксом" под названием Nobara... Особенно меня напрягает "резиновое управление", о котором уже говорил ранее, работа с этим дистрибутивом вызывает только отвращение из-за задержек отрисовки всего что под курсором.

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Заключение

Давайте просто подведём итоги по всему, что я проверил и заметил, а потом уже будем думать, делать продолжение или оставить в покое этот так называемый игровой линукс Nobara...

На официальном сайте говорят, что Nobara это модифицированная Fedora с "User-Friendly" исправлениями, но правильнее будет сказать "испражнениями", а не исправлениями, ибо я не увидел ничего действительно дружелюбного в данном дистрибутиве, всё как обычно в линуксах.

Черный текст на чёрном фоне, господи, насколько должно быть пофиг на пользователей, чтобы такое допускать?

Да, там стоит Wine, но проблема в том, что установили кривой и поломанный Wine версии 9.9, причем, судя по всему, ещё и в своём исходном виде, без DXVK/VKD3D, это определенно не выглядит как VKD3D:

Нормальный DXVK d3d11 файл должен весить порядка 3.8 МиБ (3.98 MB), а VKD3D d3d12core должен весить 2.9 МиБ, а не пару десятков КБ...

А префикс подготавливается только если пользователь подготовит вручную, или попытается запустить Windows приложение, причём Wine Mono компонент не будет установлен без доступа к интернету, ибо никто не позаботился о том, чтобы собрать все зависимости.

Проще говоря, встроенный в Nobara кривой Wine версии 9.9 совершенно непригоден для игр, а это единственный доступный способ запустить Windows игры если вдруг нет доступа к серверам в интернете (умерли или заблокированы), ибо Lutris и ProtonPlus стоят в тотальной зависимости от интернета.

Тем временем в Chimbalix встроен Proton LG 9.5.2 основанный на исправной версии Wine 9.0, и префикс автоматически подготавливается со всеми библиотеками DXVK/VKD3D/NVAPI и т.п. То есть пользователю не нужно танцевать с бубном пытаясь сделать Wine действительно пригодным для игр, он из коробки уже пригоден для запуска игр в дистрибутиве Chimbalix.

Уже на этом этапе можно заявить, что мой Chimbalix гораздо более игровой линукс, чем Nobara, ибо разработчики Nobara вообще не смотрят что устанавливают, и не проверяют, иначе бы не установили кривую версию Wine 9.9.

Да, она будет что-то через раз запускать, но мне надо не что-то через раз, а чтобы работало всё настолько, насколько это возможно.

Далее потребление оперативной памяти, не знаю каким дерьмом раздули дистрибутив Nobara, но 1.7-1.9 ГиБ занятой памяти с диспетчером задач это совсем не круто, когда Chimbalix занял всего ~770 МиБ в таких же условиях... Проще говоря, Chimbalix может предоставить играм на 1 ГиБ больше свободной памяти, чем "игровая Нобара".

Так же напомню про назойливые предложения обновить систему в дистрибутиве Nobara, они настолько навязчивые, что будут компостировать мозги пользователю даже при отключенном доступе к интернету, каждый божий день спустя некоторое время после запуска системы.

Не удивлюсь, если Nobara ещё принудительно выкачивает из интернета базу данных репозиториев без разрешения пользователя, но проверять как-то уже не хочется, ибо есть одна серьезная проблема...

Отдельный котёл в адских пучинах подготовлен для разработчиков Wayland, особенно для тех, кто это дерьмо активно "продвигает".

Только вот наконец довели старый добрый X Server до пригодного для использования состояния, но нет же, у линуксоидов червь в жопе крутит, прямо кричит, чтобы создали убогий Wayland, а потом некоторые разработчики ещё и дистрибутивы лепят на этом мусоре.

Ядро Linux версии 6.10 тоже вызывает некоторые опасения, ибо оно точно несовместимо с драйвером NVIDIA версии 550.54.14, то есть в новом ядре опять поломали обратную совместимость, и кто знает, какое дерьмо помимо драйвера ещё может произойти из-за поломанной обратной совместимости...

Может разработчики Nobara и патчили ядро Linux особым образом, чтобы оно там становилось "игровым", но я играю не в обсосанное ядро линукса, я играю в игры, а игры в "игровой Нобаре" не будут работать по-человечески "из коробки", нужно танцевать с бубном и выкачивать из интернета ещё кучу зависимостей, ведь Lutris и ProtonPlus там есть только для галочки, и непригодны для использования без интернета.

Про нативные линуксоидные игры вообще молчу, особенно учитывая проблемы кривого Wayland...

Да и в целом я не увидел ничего говорящего о том, что разработчики Nobara действительно старались над своей поделкой, даже меню "Пуск" это просто стандартная линуксоидная помойка, а установленный софт говорит лишь о пофигизме, лишь бы версия побольше была, а как оно работает уже дело десятое...

Хотя стоит заметить, Nobara, как и Chimbalix, способна запускать как 64 битный софт, так и 32 битный, большинство линуксов так не умеют, но если бы зовущийся игровым дистрибутив не умел запускать 32 битный софт, это было бы совсем печально.

...

Раз уж статья получилась такой массивной, не вижу ничего зазорного в том, чтобы проверить одну игру в виртуальных машинах... Эх, я ведь даже одного дня не пользуюсь Нобарой, но эти убогие навязчивые предложения "установить обновления" уже задрали:

Короче буду вот так сравнивать, минимальные настройки, полный экран 1280x720, в окне игра просто ломается, и я не смогу так же криво настроить игру в более нормальном Chimbalix, как это получается в оконном режиме под "Нобарой":

Тут уже нужно запускать игру через Mangohud, он вроде как установлен в Nobara, однако почему-то не работает, что за...

Ладно, похоже придётся потанцевать с бубном, ищем, где спрятались библиотеки Mangohud, немного пердолимся в терминале, и кажется заработало, аллилуйя! Не думайте что это так просто, просто я уже знаю где, как и что ковырять,чтобы это дерьмо заработало хоть как-то:

Короче, игра зависла... Не хочет она работать в игровой Nobara через Mesa 3D llvmpipe драйвер...

Я не знаю, игра постоянно зависает, не могу собрать результаты:

Перейдём что ли к Chimbalix, вдруг и там игра будет зависать... В отличие от Nobara, в Chimbalix мне не нужно открывать терминал для запуска игр с оверлеем Mangohud, и разрешений экрана как-то значительно больше доступно на выбор, но игра всё равно зависает, хотя и не так жёстко как в "игровой Нобаре", время от времени отвисает таки, хотя всё равно собирать результаты невозможно:

Давайте что-то более простое запустим, например Lost Ruins:

Итого в меню на низких настройках с дистрибутивом Chimbalix имеем 17-18 FPS, ближе к 18:

Запускаем в "дистрибутиве для игр" через шаманский обряд:

И получаем 15 FPS:

Увы, но Chimbalix не только позволяет проще запускать игры, но и производительность выходит выше, чем у Nobara, по крайней мере при ограниченных ресурсах виртуальной машины.

А теперь подведём результаты в таблицу:

Хоть тесты в виртуальной машине весьма специфические, однако тут однозначно преимущество за Chimbalix, но никак не за игровой Nobara, увы:

Я не могу назвать Nobara уникальным игровым дистрибутивом, никакой дружелюбностью к пользователю не пахнет, и более чем уверен, что разработчику(ам) плевать на пользователей, да и Nobara "из коробки" явно нежизнеспособна без интернета, как и почти любой линукс, увы, хотите поиграть? Вперёд и с песней, танцуйте с бубном вокруг терминала! Но если так, то какая вообще разница, можно взять любой другой линукс и так же танцевать с бубном...

Что тут сказать, к сожалению, я не имею никакого желания устанавливать Nobara на свой основной ПК, и так понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет, особенно учитывая навязчивые предложения установить обновления, и ядро, с которым не будут работать мои текущие драйверы, ибо опять поломали обратную совместимость в линуксе.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



