Одним прекрасным утром я подошёл к своему ПК, и как всегда, пробудил из спящего режима нажатием на клавишу клавиатуры...

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Вентиляторы закрутились, подсветка засветилась, и на этом всё, больше ничего не происходило. Первым делом я было подумал что это очередные проблемы Linux со спящим режимом, ведь это характерная проблема для линуксов испокон веков, но сразу же приметил нехорошее, а именно RGB подсветку, она светилась белым, то есть системная плата не управляла подсветкой, да и система не реагировала на энкодер включения/перезагрузки.

Это были плохие знаки, ибо так быть не должно, а потом и вовсе ПК перестал включаться после выключения системы из электросети:

Ну что поделать, снимаю крышку своего компактного ПК и проверяю блок питания Chieftec Proton BDF-1000C, первый потенциальный источник проблемы, и да, он не подаёт признаков жизни, мультиметр показал 0 там, где должно быть 5в:

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В общем извлекаю блок питания и осматриваю, по пыли прекрасно видно, что начинка блока питания хорошо продувалась, да и с нагревом никогда не было проблем, тем более работал он на треть от расчётной мощности при полной нагрузке ПК.

При беглом осмотре не обнаружено никаких заметных дефектов и повреждений, только входной конденсатор привлёк моё внимание, слишком уж он выпуклый какой-то, хотя по пылевым следам видно, что конденсатор отлично охлаждался воздухом, но всё равно для меня он выглядел подозрительно:

Делать нечего, разбираю полностью блок, плата выглядит отлично, никаких заметных повреждений и дефектов, только следы заводского флюса местами есть, но это даже близко не проблема:

Единственное, что мне не давало покоя, это входной конденсатор... Может кто-то скажет что всё нормально выглядит, но мне не нравится конденсатор, ну да ладно, потом к нему ещё вернёмся:

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С этого момента мне начинает помогать друг, информацию там проверяет в интернете, думает вместе со мной что могло случиться с блоком и т.п., ибо мне одному со смартфона было бы проблематично ползать по форумам в поисках информации по схеме блока питания.

Начинаю более детальный осмотр, но опять же, никаких видимых дефектов и повреждений, всё выглядит отлично, хоть и в пыли:

Значит остается только одно - искать проблему от простого, я не сразу нашёл предохранитель, но когда нашёл и проверил, он оказался перегоревшим:

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Кто-то скажет - брось перемычку да запускай! Но так делать не стоит, предохранители просто так не сгорают, а раз предохранитель сгорел - значит есть проблема посерьёзнее.

Очевидно, что просто так не обойдётся всё, потому отпаиваю плату от корпуса, чтобы не мешало проводить замеры:

В интернете нашлась информация о том, что у блока питания BDF-1000C высыхает конденсатор из-за чего перестаёт запускаться, тот самый конденсатор, что никак не давал покоя с самого первого осмотра.

Ну а дальше было решено проверить силовые ключи 5R140P, они оказались пробиты, уже на этом стало понятно, что ремонт невозможен в моих условиях:

Пробитые силовые ключи означали и то, что входной конденсатор тоже мёртв, ибо именно смерть входного конденсатора приводит к пробитию силовых ключей в данном блоке питания, и возможно к порче кучи других компонентов, что нужно усердно проверять и заменять если вдруг решусь на ремонт:

А ещё стало понятно - это типичная проблема для блока питания Chieftec Proton BDF-1000C, то есть не я первый с ней столкнулся, и не я последний... Если у вас такой же блок питания - задумайтесь, и готовьтесь к такому же исходу, особенно если блок уже в возрасте (моему больше 5 лет):

Это очень неприятно, ведь ранее у меня был в разы более дешёвый Chieftec GPS-700A8, и он больше 7 лет отработал без особых проблем, и наверняка до сих пор работает уже почти 10 лет, но уже в других руках...

Ну что поделать, отпаиваю входной конденсатор, чисто чтобы убедится в его состоянии, аккумуляторный паяльник не потянул это дело, но обычный справился:

Да, конденсатор определённо мёртв:

Ремонтировать это точно не вариант, особенно учитывая, что ещё неизвестно сколько всего вышло из строя за конденсатором и силовыми ключами, а единственным источником запчастей китайцы с доставкой больше месяца:

Остаётся только искать и покупать новый блок питания, ведь компьютер мне нужен прямо здесь и сейчас в рабочем состоянии.

Изначально я планировать купить что-то дешёвое до ~50$ (~4300 rub, ~164 byn), вроде Chieftec GPS-700A8, простое и неприхотливое, но друзья настаивали, чтобы я купил сразу нормальный блок питания минимум с серебряным сертификатом... Даже скинулись мне на новый блок питания, хотя я не просил, но всё равно большое спасибо им за это.

Ну а чтобы деньги были не зря потрачены, было решено брать блок питания минимум с золотым сертификатом, а по мощности в районе 700 Вт, ибо мой ПК в полной нагрузке способен потребить примерно до 350 Вт, просто нет смысла брать очередной 1000 Вт под такую систему, особенно когда нет планов устанавливать видеокарты мощнее 200 Вт (текущая GTX 1070 потребляет около 140-160 Вт в нагрузке).

Однако была проблема, мне компьютер был нужен здесь и сейчас, ибо стояла недописанная статья про сравнение Windows с Linux в играх (хорошо что успел собрать результаты тестов до того, как Chieftec Proton сломался), а потому долгие варианты заказа блока питания через интернет магазины отпадали сами собой...

В итоге был куплен блок питания 2E Gaming Extra Power EP750GM-140 Modular с золотым сертификатом в одном местном магазине, обошёлся он примерно в 93$ (~8000 rub, ~304 byn), что кстати вышло дешевле ожидаемого, ибо ожидалось что потрачу больше на новый, подходящий по мощности блок питания с золотым сертификатом:

Почему именно он? Просто всякие Zalman мне не очень подходили, говорят у них проблемы с низким напряжением электросети, а кроме 2E с золотым сертификатом ближайший был доступен только DeepCool на 850 Вт (значительно дороже), блоки Zalman сразу отбрасываю, и в разы более дорогие Asus TUF/ROG, то есть кроме 2E по сути и не было выбора, ну или брать с бронзовым сертификатом что-то, хотя и там разнообразие было не очень...

Коробка упакована в защитную плёнку, что несомненно плюс, ведь так снижается зависимость от условий хранения на складах, картон довольно плотный и приятный на ощупь, печать качественная цветная.

Модель блока питания 2E-EP750GM-140, рабочий диапазон входного напряжения 100-240в, частота 47-63 Гц, и это отлично, ведь он должен выдерживать снижение уровня напряжения до 160в, как это делал предыдущий Chieftec Proton BDF-1000C когда проводка была так себе, чтобы монитор отключался от такого нестабильного питания, а ПК продолжал работать без проблем.

Сертификат 80 PLUS GOLD, максимальная мощность заявлена 750 Вт, по линиям 3.3в и 5в 130 Вт, по линии 12в 744 Вт, 3.6 Вт по линии -12в и 12.5 Вт по дежурной линии 5в, в сумме выходит 890 Вт, но нагружать до предела блоки питания не стоит, хотя с моим ПК и на половину вряд ли будет загружен:

По комплекту указано наличие двух коннекторов питания ЦП на 8 контактов каждый (4+4), 4 коннектора PCI-E 6+2 контакта, 6 SATA коннекторов и 4 MOLEX, важно заметить, когда указывают "коннекторы", это значит количество штекеров, а не проводов, это важно потому, что PCI-E/SATA/MOLEX зачастую устанавливают по несколько коннекторов на провод.

Причём замечу, производитель так же указал длину проводов, мелочь, а приятно.

Ладно, пришло время распаковки! Сразу встречает инструкция, а под ней уже блок питания с проводами, всё разложено по пакетам, а блок в пупырчатой плёнке:

Сетевой кабель питания чуть длиннее одного метра, так же в комплекте есть несколько нейлоновых стяжек и винты крепления, неплохо:

Каждый пучок проводов скручен проволокой, всё сделано довольно аккуратно.

Итого имеем 2 пучка с SATA коннекторами (по 3 штуки на провод), и 2 пучка MOLEX (по 2 коннектора на провод), с периферией в целом порядок.

А вот с кабелем питания ЦП ситуация интересная, да, пучок проводов у которого нет дополнительного слоя изоляции не совсем правильно называть кабелем, но давайте будем называть пучок проводов кабелем, просто чтобы не усложнять всё...

Так вот, оба коннектора 4+4 питания ЦП расположены на одном кабеле, что не есть хорошо, и потенциально может привести к просадкам напряжения при наличии системной платы с мощным процессором, что требует наличия двух 8 контактных коннекторов питания.

Ведь длина кабеля до первого коннектора целых 55 сантиметров, а от первого коннектора до второго ещё 25 сантиметров, при этом сечение проводов 18AWG,... Имея всего 4 токонесущие жилы (минусовые не учитываем, так как "масса" общая), мы имеем сечение около от 3 кв. мм. ("китайское" 18AWG) до 4 кв. мм. (стандартное 18AWG), при худшем раскладе (общее сечение 3 квадратных миллиметра) при потребляемой процессором мощности в 300 Вт (с учётом потерь на VRM) потери будут около 0.17в до первого коннектора, и около 0.25-0.4в до второго.

Не сказать что потери большие, но не стоит забывать про тот факт, что контакты в коннекторах обычно обжаты без пайки, а это лишнее соединение на пути до второго коннектора, и на нём тоже могут возникнуть неучтённые потери, в том числе из-за дополнительного нагрева первого гнезда системной платы.

С одной стороны ничего страшного, но с другой это минус для блока питания с золотым 80+ сертификатом, ибо эффективность должна быть даже в таких мелочах, ну а про кабели питания видеокарты сказать особо нечего, стандартный расклад из двух веток по два коннектора на каждую.

И да, к качеству изготовления проводов/коннекторов у меня вопросов нет, всё сделано весьма качественно, и пальцы не поломал подключая/отключая коннекторы от гнёзд.

Теперь осмотрим новый блок питания, снимаю дополнительную пупырчатую упаковку, производитель хорошо позаботился о том, чтобы блок хорошо хранился на складах даже если повредят внешнюю упаковку, это однозначно плюс.

В остальном это простая, но красивая металлическая коробка с наклейками в том же стиле, что и упаковка, характеристики и прочая информация продублирована на основной наклейке:

Так как блок питания на гарантии, и я его ещё ни разу не включал, разборки не будет, но некоторые элементы рассмотрим через вентиляционные отверстия.

Первым делом смотрю на входные конденсаторы, две штуки на 450в 220мкФ, температурный диапазон 105 градусов, производство LFW, и если честно, наличие двух конденсаторов меня даже обрадовало, ибо такая конфигурация если и выходит из строя, то обычно не приводит к уничтожению других компонентов блока питания, да и часто можно заранее заметить нестабильность блока если что-то пойдёт не так, а не как с протоном, просто взял и внезапно сгорел тихо без каких-либо предпосылок...

Радиаторы охлаждения силовых ключей экструдированные, массивные с глубоким оребрением, к слову, у предыдущего Chieftec Proton BDF-1000C использовались обычные алюминиевые пластины в качестве радиаторов, рёбра которых были просто выдавлены прессом.

Далее виден какой-то DC-DC модуль с полимерными конденсаторами на 470 мкФ 16в (SR225), неплохой входной фильтр с деталью похожей на варистор (матовый зелёный), основной трансформатор (2E-EP750GM-140 S-1200M 750W, 301013775027395H00), сверху на трансформаторе тоже есть маркировка (ERL-39MG-0, LC 2226), модуль PFC не виден, но катушка модуля (круглая на первых фото) весьма неплоха на вид:

Теперь сверху посмотрим, меня один нюанс смущает, у этого блока питания нет воздушной мембраны направляющей воздушный поток:

Тут можно найти довольно распространённый супервайзер GR8329N, маленький трансформатор EEL-19BS-850P, вероятно отвечающий за дежурное питание 5в, электролитические конденсаторы разные, и не все номиналы видны, как и температурный режим, но что увидел было рассчитано на 105 градусов:

Вентилятор DWPH EFS-14E12D на 12в 0.8А:

Что забавно, такой вентилятор продают на ebay "всего" за 28.8$ за штуку, довольно интересно, однако:

В общем, по начинке этот блок питания меня более чем устраивает:

Если сравнить размер со старым блоком питания, то они одинаковы:

Теперь сравним модульные кабели питания, они несовместимы между новым E2 и старым Chieftec Proton, очень жаль, не получится задействовать что уже разведено по моему компактному ПК:

Вес нового E2 в районе 1450 грамм, тем временем старый BDF-1000C весил около 1700 грамм, так что новый блок питания на 250 грамм легче, что кстати я не считаю минусом, а наоборот плюсом, ведь компактный ПК теперь будет немного легче, и мне будет проще переносить ПК в коробке от 15 дюймового ноутбука.

Ну что, пришла пора выкорчевать старую проводку из компактного ПК, и проверить кабели питания ЦП:

Увы, но они несовместимы по полярности, хотя это не беда, старый кабель слишком хорошо расположен, чтобы его выдирать заменяя новым, потом что-нибудь придумаю с этой проблемой:

Сейчас нужно проверить новый блок питания, а то вдруг бракованный попался, нужно сохранить максимально в новом состоянии, чтобы не было никаких проблем с гарантией, потому использую только комплектные кабели, и... Система не включается:

Ладно, ладно, я пошутил, просто блок не подключен к электросети:

Подключаю и... Слышу от нового блока питания высокочастотный стрекочущий писк, похоже его издаёт линия дежурного питания 5в, это конечно необычно, ведь я привык, что блок питания не издаёт абсолютно никаких звуков, а тут такое:

Ладно, не страшно, запускаю систему и всё работает, и это главное, ведь кто знает, что могло прилететь на системную плату от старого умершего блока питания...

Ну а новый E2 практически сразу после запуска остановил вентилятор, то есть без ощутимой нагрузки он работает в пассивном режиме, не зря видимо имеет золотой 80+ сертификат:

Проверяю напряжение 12в, и тут всё отлично:

Да, мне нужно настроить BIOS заново, ведь я сбрасывал настройки, особую боль вызывает настройка кривых вентиляторов, чтобы соблюсти баланс шума и охлаждения, жаль не сохранил последний профиль отлаженный...

В общем нагружаю систему и смотрю на напряжение, оно даже на одну сотую вольта не пошевелилось с момента как я запустил систему, просто феноменальная стабильность:

Да, систему охлаждения процессора я настроил плохо, и он ощутимо сбрасывает частоту теряя "попугаи" в Linx тесте, но блок питания чувствует себя прекрасно, есть конечно незначительный запах свежих лакированных обмоток если принюхаться, но ничего более.

Кстати, температура воздуха в комнате на этот момент примерно 26 градусов:

И да, мой компактный ПК не проектировался для работы с открытой боковой крышкой, и вот почему, цепи питания разогрелись до 72-79 градусов, а оперативная память до 55 градусов, а всё потому, что нет правильной циркуляции воздуха с открытой крышкой, если для цепей питания это в принципе нормальная рабочая температура, то для оперативной памяти это много, хотя проблем со стабильностью нет:

В общем можно собирать компьютер, одно только напрягает в блоке питания, это отсутствие перепонки, что направляла бы воздушный поток через всю плату, с моим корпусом она имеет большое значение, ведь забор воздуха происходит как раз через эту зону блока:

Так как у нового блока есть два плоских коннектора SATA, это избавляет меня от лишних проблем с подключением двух накопителей, с остальными разберусь потом:

Дальше нужно решить проблему с кабелем питания ЦП, мне надо просто перевернуть полярность, и проще всего это сделать перепаяв провода. Да, один провод я забыл изолировать, но не страшно, он всё равно отвечает за "массу", тем более находится в таком месте, что случайный контакт с чем-либо исключён:

Осталось сложить косы в специально предназначенную для этого полость, отлично, а мне провода нового E2 больше нравятся, чем у сломавшегося BDF-1000C, они мягче и податливее:

Так как корпус моего компактного ПК разрабатывался с расчётом на установку практически любых ATX блоков питания, то установить новый блок не составило никакого труда, причём что немаловажно, я не теряю гарантию, ведь мой корпус не заставляет вносить никаких модификаций в конструкцию БП:

Где ещё найдёте корпус с габаритами без накопителей 9.5x30x40 сантиметров, и чтобы можно было без проблем устанавливать полноценные и массивные ATX блоки питания со 140 мм вентилятором?

Я вот не знаю ни одного подобного корпуса в заводском исполнении, так что мой совет хейтерам, не изливайтесь лишний раз желчью, поберегите себя, мне ваш бред и зависть всё равно не нужна.

Ну а мне осталось наклеить резинки, что изолируют внутренний объём корпуса от блока питания, это необходимо, чтобы корпусные 80 мм вентиляторы не конкурировали с вентилятором блока питания, ну и про защиту гарантийной пломбы не забываю:

Так как у нового E2 есть только два плоских SATA штекера, мне нужно раздобыть ещё два для оставшихся SSD, и тут я не придумал ничего лучшего, как отрезать штекер кабеля от старого БП, и засунуть всё прямо в MOLEX соблюдая полярность, всё гениальное просто:

Собственно всё, компактный ПК собран:

В итоге у меня ушло около двух часов на установку нового блока питания, и это с учётом перепайки кабеля питания ЦП, который можно было вообще не трогать, и просто подключить новым кабелем из комплекта блока питания, но я сделал это, ибо дополнительный кабель лишним не будет.

Хотя если бы поспешил, и не занимался фотографированием процесса сборки, наверняка всё быстрее собралось бы.

На этом закончил день, осталось только прибрать мусор и ложиться спать:

Ну а сломавшийся из-за типовой проблемы Chieftec Proton BDF-1000C отправляется в угол под стол:

Ну что, вот и новый день, запускаю систему:

Упс, вентилятор заклинило, SATA кабель попал в крыльчатку, ничего страшного, это легко исправить:

Теперь нужно проверить охлаждение блока питания, меня очень беспокоит, что производитель не установил воздушную мембрану под вентилятор, это может стать проблемой, тем более вентилятор нового блока питания довольно слабый, и не способен развить сильный воздушный поток, в этом плане вентилятор протона был гораздо лучше.

Ну а с настройками системы охлаждения нужно будет что-то сделать, судя по всему, я настроил её на тихий режим, а тихий режим это низкие результаты в стрессовых задачах... Хотя пофиг если честно, в обычном использовании всё равно таких нагрузок не бывает, а тишина приятна, кондиционер в соседней комнате громче работает, чем компактный ПК на расстоянии вытянутой руки:

Температура блока питания при нагруженном компьютере чуть выше, чем была вчера, хотя и температура воздуха в комнате сегодня тоже выше (около 28 градусов), впрочем, никаких странных запахов от БП нет, как и ощутимого нагрева стенок корпуса, к которым примыкает блок:

Кстати, оперативная память при закрытой крышке корпуса нагрелась всего до 44-47 градусов, что на 10 градусов меньше, чем когда крышка была открыта, а ведь температура воздуха в комнате сегодня выше:

Вот так и работает система охлаждения в моём компактном ПК, просто весь незначительный объём (меньше 6 литров если отбросить занятое комплектующими пространство) проветривается двумя 80 мм вентиляторами, что выбрасывают нагретый воздух сразу за пределы корпуса.

На этом пока всё, компьютер собран и без проблем работает, даже несмотря на отсутствие воздушной перепонки в блоке питания, никаких странных запахов не чувствуется даже при длительной нагрузке, всё же не зря у нового блока золотой сертификат эффективности, что даже в таких неблагоприятных условиях прекрасно справляется со своей задачей.

Я тут кстати посматриваю на крышку корпуса, в ней ведь есть кусок пространства, которое можно насверлить отверстиями, что в принципе должно улучшить охлаждение БП:

Хотя учитывая тот факт, что блок питания уходит в пассивный режим без нагрузки, с охлаждением особых проблем нет:

А если бы были проблемы, они наверняка дали бы о себе знать при долговременных нагрузках в играх и при работе с нейронными сетями:

Именно потому я и предпочитаю брать с запасом блоки питания, чтобы даже в самых суровых условиях всё отлично работало без лишнего нагрева, но и не переусердствую конечно, слишком большая разница между используемой и расчётной мощностью тоже плохо.

Но у меня так и чешутся руки разобрать БП и прикрутить несчастный кусок пластика направляющий воздушный поток по всей начинке, наверное даже гарантия не остановит, но этим займусь позже, ведь статьи сами себя не напишут...

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Заключение

Что тут сказать, Chieftec Proton BDF-1000C прекрасно отработал чуть больше 5 лет, выдержал кучу перепадов напряжения и внезапных отключений электросети, в том числе аварийных, когда провода буквально горели на столбах, но умер бесславной смертью из-за типовой для данного БП проблемы с входным конденсатором...

Причём важно заметить, Протон прекрасно охлаждался как первые три года эксплуатации, так и два года в составе компактного ПК, и никогда не нагружался до своих предельных мощностей, даже когда в ПК была установлена AMD RX Vega 56, что по производительности в реальности показывала себя как моя текущая GTX 1070, а кушала больше 300 Вт в полной нагрузке.

Есть ли смысл его чинить? Абсолютно никакого, по крайней мере в моих условиях, ибо конденсатор с силовыми ключами я смогу достать только через китайцев, а это долго, да и неизвестно сколько всего ещё сгорело после пробитых силовых ключей, без доноров явно не обойтись, а доноры скорее всего будут с такой же проблемой, так что не вариант...

Если у вас в компьютере тоже установлен Chieftec Proton BDF-1000C, имейте в виду, он и у вас может точно так же "откиснуть" независимо от условий эксплуатации, и заранее это никак не заметите, просто перестанет запускаться, у меня этот процесс занял 5 лет.

А что до нового блока питания E2 EP750GM-140... В целом он мне понравился, да, хочется разобрать и добавить несчастную пластиковую направляющую для воздушного потока, но и без неё он прекрасно справляется с моим ПК, даже переходит в пассивный режим, а перегревающийся блок питания никогда не перешёл бы в пассивный режим охлаждения.

Да, если нагрузить на все 750 Вт, вероятно он перегреется в моём корпусе без направляющей воздушного потока, но такие нагрузки в принципе невозможны с моей конфигурацией системы.

Пока остается только пользоваться, а потом может быть разберу, доработаю и сделаю более полноценный обзор на новый блок питания, тем более обзор после некоторого времени использования будет гораздо информативнее, чем сразу после покупки.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



